Voz 1 00:00 con patio Campa ha

Voz 0313 00:07 la canción que están escuchando dura combate que eso se puede adivinar porque ruso no sabemos pero con Bach es bastante parecido esta es una canción de éxito del Grupo IV que es el grupo de música preferido de Vladimir Putin y lo ha dicho públicamente en más de una ocasión yo estaba viendo un el videoclip de esta de esta canción hay actuaciones en directo en un teatro y tal pero hay un videoclip por ahí circulando que con esta música de fondo aparecen imágenes escenas bélicas de soldados rusos peleando la trinchera ofreciéndose cigarrillos ayudándose una enfermo era un tanque un herido o muerto una mirada al cielo bueno es es es es lo que parece es el el el grupo de música preferido de de Putin esto no lo sabía ni Vicente Vallés que está con nosotros en La Ventana presentando no es el libro el rastro de los rusos muertos Occidente en manos de Putin pero cuadrar te cuadra con el personaje me puso sí sí bueno él intentaba esa imagen de fortaleza porque

Voz 0873 01:04 es que no no tiene la tradición del estilo de democracia que tenemos en Occidente es otro tipo de de costumbres de cultura política allí se han ido sucediendo dictadores de diferente fórmula antes de los zares hasta los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética aquí lo que se solicita ahí las victorias electorales de Putin y enormes y con una gran distancia sobre los segundos lo demuestran es que allí lo que se busca es un líder fuerte y a él le gusta dar esa imagen de líder hoy el libro

Voz 0313 01:34 el rastro de los rusos muertos editado por Espasa por cierto comienza con una cadena de asesinatos muertes inexplicables de espías de diplomáticos rusos que hay repartidos por el mundo sea la primera conclusión para lectores tontería con este hombre las justas pero las justas las justas

Voz 1121 01:49 el la la idea del libro es que tiene una doble vía en en el ámbito interno Vladimir Putin lo que intenta

Voz 0873 01:58 es dominar el país mediante el miedo que genera se genera el suficiente miedo también la suficiente Amira admiración de muchos rusos precisamente por eso para conseguir mantenerse en el poder ya desde el año pues a finales del año noventa y nueve hasta nuestros días y en el ámbito internacional también generar miedo generar temor a su dominio de las claves que pueden permitir desestabilizar los países occidentales en buena medida lo conseguido desde luego claramente en las elecciones americanas del año dieciséis pero genera esa idea de que las cosas que están pasando en alguna medida son responsabilidad de él y de sus servicios de inteligencia incluso

Voz 0313 02:34 dos los asesinatos insisto por todo el mundo

Voz 0873 02:37 ciertamente es las muertes sospechosas hay mucho lo hemos dentro y fuera de Rusia un montón muchísimo sea narra su montón si si no llegado a hacer la cuenta pero en el libro aparecen un buen número de ellas cuando terminé de escribir el libro anterior sobre la victoria de Donald Trump en noviembre de dos perdona

Voz 0313 02:51 Jaime añadir que esto los oyentes es interesante que los sepan que buena parte de las personas que has entrevistado han hablar contigo pero no han querido

Voz 0873 02:58 su identidad bastantes que han preferido dar los datos pero no aparece con su nombre otro sí siempre destacó un caso concreto que es el de quién fue durante años el responsable para Rusia de la CIA en Estados Unidos que amablemente dijo que él no le importaba da su nombre y algunas algunos de sus testimonios Álvarez en en el libro de manera que bueno esta esta es una realidad que él ha conseguido a través de sus servicios de inteligencia él es un espía porque es consciente del KGB y esa cultura la mantiene desde entonces generar desestabilización en algunos países occidentales muy principal en Estados Unidos más que en otros sitios y las selecciones americanas yo en el libro digo no es que Donald Trump haya ganado al selecciones sólo por Vladimir Putin pero también gracias a Vladimir Putin hoy hay un perdona no es que me interesa

Voz 2 03:47 sobre todo en el mundo occidental sobre todo en Estados Unidos pero también en Europa no Vicente ese es decir durante el Brexit también ha habido muchas investigaciones que han demostrado que esa campaña para agitar a la opinión pública sin embargo me preocupo me me preocupa hasta dónde real la influencia de Putin de movimientos políticos extremistas en cualquiera de los países europeos o cuánto le echamos la culpa es de que cuando las cosas se nos van de la mano de las manos no sabemos y puré inoperancia de los políticos pro torpeza por falta de visión le echamos la culpa a los tejemanejes de de Putin

Voz 0873 04:24 no se puede echar la culpa únicamente a los tejemanejes de Putin como dices tú esos esos así el hecho de que hayan crecido los populismos en la Europa occidental tiene mucho que ver con la crisis económica por un lado con casos de corrupción como en España por otro de manera que eso no es culpa de Putin esos son elementos que tienen que ver con claves internas ahora bien lo que ha hecho Vladimir Putin es utilizar este tipo de problemas para alimentar los más para multiplicar su efecto desestabilizador en las democracias occidentales

Voz 0313 04:53 pero pirómano un poco en cuanto él ve que hay algo

Voz 0873 04:56 lo que ya genera un disturbio interna en cualquier país ahí se alimenta a través de todos estos mecanismos un mecanismo muy específico de que yo hablo en el libro que se llama medidas activas que es un método que ya se inventó en por el KGB en los tiempos soviéticos en los años de Stalin que entonces tenía una cierta en realidad cuando se creó se creó para controlar internamente a los disidentes pero ha partido en cierto momento empezaron también a aplicarlo en las actividades externas del KGB hacia otros países desde luego las redes sociales de Internet para el el efecto que eso tiene es sensacional en términos iba a decir en términos numéricos el asunto por ejemplo de las selecciones americanas que influyeron estas estos elementos en la victoria de Trump es evidente lo que no creo es que nunca podamos saber exactamente cuántos votos movió

Voz 2 05:41 no no creo que eso se puede dirigir no

Voz 0827 05:45 el objetivo final de todo esto porque quiero decir en otras épocas era era imaginable debilitar a un país para después invadir lo conquistarlo o para crear una serie de países satélites detrás del telón de acero bajo la órbita de la Unión Soviética pero ahora el objetivo de la desestabilización cuál sería para este espía presidente

Voz 0873 06:02 desde el primer día en el que Vladimir Putin accedió al poder el ha tenido muy claro lo ha dicho públicamente por ejemplo en esa entrevista de la que hablaba con algunos periodistas tres periodistas gusto ha llegado al poder muy amigos muy amigos suyos es que la la desaparición de la Unión Soviética el tratamiento de la Unión Soviética es una de las grandes catástrofes que se produjeron en el siglo XX desde su punto de vista no digo yo que no tenga razón en eso que dice no digo yo que no tenga razón ese es su criterio su intención desde el minuto uno de su mandato presidencial ha sido ir recobrando ese poderío que la Unión Soviética tuvo en su momento Él sabe que no va a poder recuperar todos los territorios eh porque ya son países independientes pero en buena medida ha recuperado algunos por ejemplo Bielorrusia practicamente es un estado asociado de Rusia no renuncia y luego ha metido ya era el pie en algunos territorios con mayoría de población rusa como es Crimea como es el este de Ucrania ir va actuando va actuando después debilitando a los países occidentales se acrecienta la imagen de poderío de Rusia en el ámbito internacional y eso es muy importante para Rusia

Voz 0313 07:07 bueno Vicente como en todas las grandes historias hay que prestar atención a los pequeños detalles y tú tienes unos cuantos muy suculentos en en en el libro por ejemplo para en fin para que no lo recuerde treinta y uno de diciembre del año noventa y nueve cuando Yeltsin al discurso hice me voy bueno esta Nochevieja ese ese tránsito ese uno de enero que es que es histórico para él porque tal lo pasa donde en Chechenia

Voz 0873 07:27 en un helicóptero no cuenta de momento en el que cambiamos del año mil novecientos noventa y nueve el año dos mil estaba volando en un helicóptero él ha sido muy hábil desde el primer momento entendiendo la importancia que tenía la imagen para crear su idea de gran líder dentro de Rusia entonces cuando Borís Yeltsin en el año noventa y nueve le nombra como primer ministro Putin era un gran desconocido no sólo fuera de Rusia sino también en Rusia él intenta acrecentar su imagen y lo primero que hace es que

Voz 1121 07:58 Boel en la madrugada de el Nobel del año noventa y nueve al año

Voz 0873 08:02 dos mil el iba a ser presidente interino a la espera de elecciones que se iban a celebrar en marzo él decide dar el primer toque de atención a su propio país monta con su mujer y con el jefe de de el heredero del KGB con la mujer del también en un helicóptero para pasar la Nochevieja con los soldados que estaban en Seseña en plena guerra en aquel momento ocurre que en el vuelo del helicóptero hacia el lugar hacia iban que era un cuartel de de los soldados rusos hay una niebla muy muy muy espesa el helicóptero no puedo aterrizar de manera que tiene que volver al al aeropuerto donde habían salido dice vamos a ver igualmente van en coche iban por la carretera en el coche llegan a sitio de madrugada en realidad en el helicóptero volviendo antes de coger el coche es donde se produce el cambio de año tener una botella de champán sí vasos y será van pasando los unos a los otros a morro para para celebrar el año cuando ya está unas horas en este cuartel con los soldados que les recibió allí sorprendidos que alguien fuera a visitarle día se vuelven por carretera llegan de vuelta se a Moscú a comer el día uno de enero de dos mil en casa de Yeltsin que lo invitaba a comer la carretera por la que volvieron a dos o tres horas después fue atacada por los rebeldes chechenos y la destrozaron de manera que tuvo la suerte de haber pasado un poquito antes por allí hoy

Voz 0313 09:18 los viajes de de Putin a España y no viaje ese carácter oficial los contactos con nombres que luego se ha visto bonos ya sabía entonces que son nombres destacados de la mafia rusa cuenta un poco todos

Voz 0873 09:29 se produce justo un poquito antes hizo algunas fuentes aunque no ha podido confirmado de todo hablan incluso de un poquito después incluso siendo primer ministro también alguna alguna visitas son visitas a Sotogrande a casas en Sotogrande en Cádiz donde efectivamente vivía a menos a tiempo parcial alguno de los han grandes prohombres de la hacia rusa hiel hace este viaje de incógnito a España en aquel momento era el jefe del FSB que es uno de los servicios de inteligencia herederos del KGB muy el llega vía aérea a Gibraltar con pasaporte falso aunque es detectado por los servicios de inteligencia británicos por el MI6 en Gibraltar en vez de entrar España a través de la frontera lo que hace desmontarse en un yate privado ir va sin pasar por ninguna frontera hasta Sotogrande allí está a unos días en casa de de unos mafiosos donde repitió posteriormente allí se empezó a fraguar la posibilidad de que él acabará siendo presidente de Rusia India o sea que se acaba de fraguar definitivamente al menos el primer nombramiento que es el de primer ministro en una casa en Biarritz donde él pasa unas vacaciones de verano con su familia y allí le va a buscar Berezovsky que es uno de los grandes oligarcas de la época que era entonces estaban era muy amigo suyo entonces luego luego la lastimosamente para él murió ahorcado en una casa de del Reino Unido

Voz 0313 10:46 de la vida muchas vueltas Vicente la último y además es el final de tu libro que acabas preguntando de como no puede ser casi de otra manera siendo mil veinticuatro cuando termine el plazo de este hombre de estar en el que hay que tiene a sesenta

Voz 0873 10:57 a seis años ahora tendrá todavía ganas e hirió pecho lobo hoy

Voz 0313 11:02 tentación de repetir no lo sé Él ains

Voz 0873 11:04 ha negado que no sólo lo ha insinuado ya ha insinuado que no digamos que desde punto de vista constitucional ya no existe la posibilidad de que pudiese pueda presentar a la reelección seguramente podría cambiar la de hecho ya cambió la Constitución para que los mandatos en vez de durar cuatro años duraban seis ahora tienen un mandato de seis años por delante ya en cinco años y medio que acaba efectivamente en dos mil veinticuatro de manera que yo creo que tiene tres posibilidades una que llegue el momento de dos mil veinticuatro decida que se va una posibilidad segunda posibilidad que quiere hacer lo mismo que hizo en dos mil ocho que es como no podía presentarse a la reelección colocar a su brazo derecho Medvédev para cuatro años después levantara Medvédev y volverse a sentar en la presidencia o bien intentar hacer un cambio constitucional que si quiere hacerlo lo va a ganar porque tiene la mayoría de manera que no tendría ningún problema para conseguir ese cambio constitucional porque este hombre tiene dinero para retirarse porque no es lo que de oficio

Voz 0313 11:55 me local que gana ciento veinte mil dólares por el cargo de presidente igual no lo has hecho mucho más pero parece que ha invertido bien bueno la

Voz 0873 12:03 desde luego las las agencias de inteligencia americanas y europeas pues toda la británica calculan tener datos de miles de millones de dólares eh bien repartido sí a buen recaudo porque estarían controlados no no directamente sino a través de testaferros que están muy cercanos a él esto es posible de confirmar esos una suposición que ellos tienen sobre la base de datos pero ciertamente no encontraremos ningún papel firmado por Putin diciendo tengo tanto dinero