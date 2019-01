Roban un ascensor con un pasajero dentro

Voz 2 00:00 la patria una marca

Voz 3 00:06 de encendido yo no veo rojos y azules españoles blanco y por eso es el bandido arenga quejas natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular y a uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema e Irún

Voz 4 00:23 no

Voz 6 00:43 no de risa pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas nos viera

Voz 2 00:49 a pie desgraciadamente llevaba bota pues rece

Voz 6 00:51 y el dichoso tobillos

Voz 7 00:54 de momento precisamente creyéndome en Melilla digo no porque me ese clima en el programa

Voz 0889 01:02 de lo mejor que he escuchado mucho tiempo eh pero pasamos lista

Voz 2 01:05 la radio sí pues como mucho se Toni Martínez va hola hola especialista especialista en el mundo

Voz 0889 01:14 hay presente Nerea Aróstegui Susana Ruiz presente Lucía Taboada señor Chete presente Iñaki de la Torre gente José Antonio Páramo Roberto sí ese ahí no te has ido seis no falta nadie no

Voz 0230 01:25 Alejo ya podemos empezar venga venga con algunos sonidos algunos sonidos curiosos de este día comenzamos con un cencerros sorprendentemente en la reunión de Davos la reunión de Davos en Foro económico de países poderosos de empresarios poderosos los debates comienzan con el sonido de un cerro concretamente este cencerros

Voz 8 01:45 sí

Voz 0230 01:57 parecía traer claramente si claramente podría ser este encierro de un rebaño

Voz 9 02:05 un rebaño de ovejas

Voz 0230 02:07 de cabras en cuyo caso el himno de Davos pasaría a ser este

Voz 10 02:20 pero esto tiene un significado lo ha investigado Neri Aróstegui el cerro de Davos

Voz 11 02:25 Davos es un pueblo de los Alpes y además del esquí y el Foro Económico es una región donde predomina la ganadería en de una campana o un timbre utilizan intentarlo porque es un símbolo muy importante de las vacas muy bien valoradas en toda Suiza que se utiliza para tenerlas identificadas y poder localizarlas en caso de que se pierdan el cencerros tan importante que os voy a decir que el año pasado no le dieron la nacionalidad a una mujer de treinta años y eso que lleva treinta años perdón viviendo en Suiza con tres hijos nacidos en el país porque hizo una campaña en contra del cencerros

Voz 0230 02:55 pues fíjate va que véase cerro más sonidos curiosos la influencia de la televisión de las series de la ficción en nuestras vidas taxistas de Madrid se manifiestan cantando Bella Ciao como en la caso de papel somos somos taxistas no terroristas sobre la chao chao chao pero los fijamos ahora en que otras generaciones vivieron otras series otras ficciones otros cánticos taxistas de otra generación

Voz 12 03:32 pero no

Voz 2 03:38 ah

Voz 13 03:43 en Brasil

Voz 2 03:45 no lo verán con Lolo es como el del barco de Chanquete

Voz 14 03:54 esto eran taxistas de Verano azul

Voz 2 03:57 esto duración verano luego hay un cántico de taxista más recio más futbolero

Voz 9 04:06 esto

Voz 0230 04:11 este es más más más claro más influencia de la ficción más influencia de la ficción en la huelga del taxi en Barcelona hace un llamamiento

Voz 2 04:25 de la

Voz 0230 04:29 o se está con hijos adolescentes más sonidos peculiares todas las noticias del mundo nos hablan hoy de Venezuela su presidente autoproclamado presidente encargado se llama asimismo se llama Why do fácil de recordar porque empieza y no hay más que recordar a nuestro legendario borracho te muy bien brillante leonés que lo tiene son trucos técnicos ya tienes el autoproclamado cuando hay dos se autoproclamó con una dicción de suspense Interior

Voz 15 05:01 eso asumir formalmente a las competencias del Ejecutivo nacional

Voz 0230 05:07 fíjate con varios piña las competencias del Ejecutivo nacional con paradigma hay cambio denota competencias arriba del Ejecutivo nacional escuchamos

Voz 15 05:16 asumir formalmente a las competencias

Voz 0230 05:20 os acordáis que el otro día escuchamos a Pedro Sánchez en dos notas Viva España claro lo acomoda lo ha cómo damos a una melodía de piano a España pues nos podemos aproximar a una melodía con Juan why do

Voz 15 05:38 mi hijo del enemigo

Voz 0230 05:42 es es para lo bueno en lo último que piensa ahora el mundo es en la melodía oculta tras Juan pero nunca está de más hacer un poco el friki porque además en ese final digo ha ido

Voz 17 05:51 del Ejecutivo nacional podría ocultarse del Ejecutivo nacional podría apuntarse la sí

Voz 0230 05:58 ponía azul demo que es la base

Voz 2 06:00 de la indicando la voz de la Cadena SER

Voz 18 06:04 en el Ejecutivo

Voz 2 06:10 oye Sin el

Voz 0230 06:13 hoy es un día lo Guerra Fría Estados Unidos si además con con sentido conspirativa automotriz Estados Unidos con el presidente autoproclamado Rusia con el otro la Unión Europea pidiendo por favor que si se pueden poner de acuerdo para no tener que hacer eso tan molesto que es tomar una decisión hay una pieza en juego en el tablero toman posiciones y pensáis y Corea que

Voz 5 06:34 eh

Voz 2 06:37 a ver

Voz 19 06:40 venga de momento twiterías

Voz 2 06:42 Belenguer

Voz 20 06:45 y luego dicen que las terapias alternativas no funcionan tenemos el testimonio de

Voz 21 06:48 el a agraciado antes conversaba con máquinas de tabaco pero tres años de terapia a sesenta euros la hora sin IVA y las flores de Bach me sacaron de todo aquello está usted repostado gasolina

Voz 2 06:59 súper

Voz 20 07:02 queréis un trueque bueno para ahorrar tiempo pues mira qué buena idea tenido al

Voz 2 07:05 es cansado de hervir agua para hacer pasta

Voz 21 07:08 puede servir unos cuantos litros del tirón y congelar los para después

Voz 20 07:13 Nos estamos cargando las pocas cosas buenas que tiene la vida el tuit desde Johnny pero

Voz 21 07:17 una cerveza sin alcohol y sin gluten por favor

Voz 0230 07:19 y el tiempo os en la calienta un poco

Voz 21 07:22 a nada

Voz 20 07:23 amigos amigas Nos controlan de eso no tengáis duda mirar lo que dice en este tuit Yiyo de bote

Voz 21 07:27 estaba discutiendo con mi mujer ya no no paran de salir me anuncios de pisos de solteros en Madrid

Voz 20 07:32 ah ya acabamos las tuberías country Estados una plantilla esas de padres preocupados a cargo de Casino Royale mi hija

Voz 21 07:43 no se tía es que mis padres son súper controladores sabes siempre me están espiando y mirando el móvil yo con peluca ya tía pero seguro que lo hacen portugués no

Voz 2 07:52 no

Voz 22 07:54 no

Voz 2 07:58 si es que no ha pasado después de las twiterías llegan las llegan las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 08:07 pese todo locos se autoproclama presidente de Venezuela su idea sin poner una taxi Croacia al grito de esto no se arregla guerra guerra guerra a la ceremonia de bajada de bandera se celebrará esta tarde con el apoyo de esta EEUU Pablo Iglesias deja Podemos para sumarse al proyecto pues yo iba aún más Madrid más bien necesita un proyecto aún más ilusionante y que si algo tiene adornó lo siguiente ha dicho Iglesias sin hacer referencia más Madrid yo soy más Errejón y más Carmena que los propios Errejón y Carmena ha insistido el ya ex líder de Podemos

Voz 0230 08:43 roban un ascensor con un pasajero dentro la persecución de la policía subiendo y bajando las escaleras ha durado cuatro horas fue el propio pasajero quién pulsó el botón con la campanilla para alertar a las autoridades la policía está intentando recuperar el control del ascensor pero no puedes subir porque excede el peso máximo autorizado

Voz 1 09:03 a última hora Arman cuéntanos

Voz 20 09:06 rumba acaba de presentar su nuevo modelo turbo que aspira a ochenta kilómetros por hora los primeros los primeros en probar las aseguran que como te del Pieter revienta ni salir quitando en casa

Voz 1981 09:21 vamos ahora con algunos titulares breves pese locos supera Khaleesi como nombre más puesto en dos mil diecinueve un jefe no entiende porque eso empleada llega tarde Si ya hace seis horas que dio a luz a discoteca Pachá empezará a pagar la suscripción premium Spotify esta misma semana un bebé con sólo dos meses de vida ya tiene tres años de montaje de vídeo una maleta perdiera de Iberia permite saber cómo vestían los españoles en mil novecientos noventa y uno

Voz 2 09:50 a mí una báscula seis horas orbitando alrededor de un gordo

Voz 1 10:17 vida eh

Voz 0230 11:11 mucho bollería hace falta hoy hoy el ministro de Exteriores de España Josep Borrell se ha quejado de la lentitud de la Unión Europea para tomar decisiones Se refería borre ya la dificultad de la Unión Europea para fijar una posición sobre Venezuela

Voz 23 11:23 no sé cuántos muertos día había oído lo que ha ocurrido estas horas no armamento que era extraordinaria lentitud con que la Unión Europea trabaja ahí adopta sus decisiones ya ya hecho que tema que hubiera podido ser de utilidad hace cuatro meses y altamente no sabemos si no puede ser o no

Voz 0230 11:45 habéis oído alguien intentando encender una cerilla sí sí sí

Voz 1284 11:48 sí sí sí es bueno

Voz 0230 11:51 ya muy largo no no no es tan fácil aguantar la concentración cuando alguien habla tanto Estados Unidos Donald Trump ha reconocido la autoridad de Juan Why do varios países latinoamericanos también Canadá también en España estamos creando un nuevo género diplomático que es el casi casi

Voz 17 12:05 en España casi casi reconoce a Juan Why do pero no

Voz 0230 12:19 Pedro Sánchez está en Davos que por cierto Pablo Casado se ha quejado de que Pedro Sánchez alarga sus viajes para no volver a España bueno pues Pedro Sánchez está en Davos ya ha hablado por teléfono con Juan Why Do it dice que ha alabado su coraje dice tener una gran gran sintonía con él pero no ha reconocido agua ido como presidente Podemos pide que no se reconozca considera que hay un golpe de Estado pide que España no avale un golpe de Estado Albert Rivera pide que se reconozca agua ido que España lidere esta posición en la Unión Europea

Voz 24 12:53 eh Le pido que hoy cuanto antes el presidente Sánchez del Gobierno España pongan a España donde se merece en la dignidad pongan a España no la democracia pongan a España en el liderazgo europeo del reconocimiento del presidente Guayre del presidente Guido de esa transición democrática

Voz 0230 13:09 esta mañana Felipe González pedía que se reconociera Juan guardó desde la Unión Europea González pide que la Unión Europea sea capaz

Voz 25 13:17 lo que sí he pedido es que la Unión Europea después de declarar ilegítimos a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país

Voz 0230 13:29 José María Aznar ha pedido algo parecido en declaraciones a Efe ha pedido algo similar pero con su lenguaje peculiar ya ha pedido que España no se arrastre Aznar introduce siempre un plus de violencia en el lenguaje es una persona que está en la mesa pide el pan de dice utiliza ese manojo de plátanos que tienes por mano y también puto pan fingir pocos un poco lo mismo te Peter Pan en realidad no sobre lenguaje Felipe González considera que Nicolás Maduro es peor que un dictador no

Voz 26 14:00 es peor que un dictador que hace mucho tiempo y no arbitraria es peor que un dictador un tirano arbitrario

Voz 9 14:08 caramba el gran Isaías

Voz 10 14:18 se puede ser dictador sin ser

Voz 0230 14:20 el tirano arbitrario desde luego el mundo del autoritarismo está lleno de matices pero en la medida en que un dictador no somete a control su poder un poco arbitrario ya ya si que es lo suyo otro matiz que introduce Pablo Casado llama a Maduro

Voz 2 14:34 atrapa

Voz 27 14:36 en el suelo con el listado

Voz 0230 14:44 el sátrapa sátrapa es más que tirano arbitrario aunque sólo sea por las una unidad no alguien le dices atrapa se llorando en una esquina

Voz 28 14:51 el a mismo

Voz 0230 15:03 escuchamos a Nicolás Maduro en el teléfono de aludidos lógicamente que también va a Isaías por cierto porque en su defensa dice

Voz 17 15:09 y no a la violencia no al golpismo no a la misma

Voz 19 15:14 agua di no a la violencia no el golpismo

Voz 29 15:20 lo de la guarismo ahora mismo me declaro el cinco completamente no

Voz 0230 15:26 sepa más de Nicolás Maduro como es natural todos apelan a la democracia para defender su posición pueda lamentarse

Voz 19 15:32 cualquiera como presidente pues el pueblo venezolano quién elija a su presidente

Voz 26 15:40 Juanjo ha ido esta mañana en Hoy por hoy defiende que quién se autoproclamó fue en realidad Nicolás Maduro si no hay países que lo reconoce

Voz 30 15:48 ya que mi culpa duro no dando unas elecciones justas en Venezuela pues hechos y fue una autoproclamada son de Maduro porque por una erección con el pueblo está acatando usan no no está respondiendo a las por el brazo de la gente apoyando a

Voz 26 16:10 a la libertad eso sí bueno es una nueva versión de autoproclamado yo autoproclamado de que otra

Voz 0230 16:16 clama te tú escuchamos a Maduro

Voz 2 16:19 Maduro romper

Voz 0230 16:21 relaciones diplomáticas con Estados Unidos en un tono que podríamos calificar de pos gol eso los especialistas que hace mucho que Rousseff los lo podrán decir que después de marcar un gol el narrador mantiene la tensión pero contando algo que ya sabemos es decir el gol el gol va de abajo

Voz 29 16:36 vamos no superó el pues gol va de arriba abajo y Rodrigo antes

Voz 20 16:42 no la avalancha de ventas yo iba

Voz 2 16:46 miedo

Voz 0230 16:51 en eh acabado de vamos de arriba abajo así de arriba abajo en pos gol Maduro rompe relaciones con Estados Unidos

Voz 19 16:57 he decidido romper relaciones diplomáticas y política con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos

Voz 0230 17:05 unido a continuación sería un poquito más arriba

Voz 19 17:10 de suela todo intervencionismo aquí hay Ting Liga carajo aquel pueblo dispuesto a defender esta tierra

Voz 0230 17:19 la a todos

Voz 2 17:22 a esta crisis quién lo sabe cuándo con quién no

Voz 0230 17:24 sabe Maduro ha dado un plazo de setenta y dos horas a los diplomáticos de Estados Unidos para abandonar el país una cifra a lo mejor es casual pero setenta y dos horas no son ni cuarenta y ocho el veinticuatro

Voz 19 17:34 setenta y dos horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela

Voz 0230 17:43 setenta y dos horas quién acabará siendo reconocido como presidente quién se acabará como presidente no se sabe pero si hay algún dato de reconocimiento virtual la cuenta verificada de Instagram la tienen nos lo cuenta Marina García

Voz 31 18:00 hay dos se defienden en Instagram como presidente de la República Bolivariana de Venezuela pero sólo tiene ética azul Waldo lo cual significa que que que que queda en duda quién de los dos y que significa el azul pues indica que insta gran reconoce que eres a una figura pública una celebridad o una marca global es muy muy importante Instagram te Giamatti te lo pone sino tú lo puedes solicitar como ha ido lo tienen no queda claro quién de los dos ex ante la polémica las redes sociales han hablado y dicen Nicolás Maduro no estaba verificado en Instagram Mi en Facebook no hemos eliminado la verificación en ningún momento pero Juan why do sí la tenía desde noviembre de dos mil dieciocho osea antes de auto proclamarse

Voz 0230 18:38 presidente de momento guardó en Instagram lo tiene verifica una cosa más sólo por un detalle en realidad es gracioso pero no de morirse

Voz 2 18:46 pero pero así es un gracioso si así pero nos permite ponerlas

Voz 0230 18:50 defiende el ministro de Fomento

Voz 32 19:03 una más sobre lo

Voz 0230 19:08 en huelga de taxistas ex ministro Ábalos hace unas teorías sobre la patata caliente que después de escuchar varias veces no resulta fácil de entender él dice que no se ha quitado de encima una patata caliente sino que son otros los que no quieren recibir la patata caliente porque no saben gestionar patatas calientes veréis que en el relato hay una patata caliente que va de acapara ya pero no está claro quién es el propietario de la patata

Voz 33 19:29 no nos hagamos trampas yo me encontré un problema lo tanto yo no es que me quité ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos ese argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente es curioso no no me la pase que yo no la quiero es que es tanto como asumir una incapacidad propia

Voz 0230 19:46 sí pero no se sabe de quién es la patata él dice que se la encontró que otros no la quieren pero que él no la pasa aunque ya no la tiene ha desaparecido una patata caliente

Voz 2 20:11 animará Susana Ruiz todo por la radio pues hablando de cositas calientes venga

Voz 16 20:23 hombre caliente de esto

Voz 34 20:28 esto sí que

Voz 5 20:29 más caliente

Voz 2 20:35 no voy

Voz 35 20:40 Cusco venir aquí para todo el

Voz 36 20:50 pues al Zenit

Voz 2 20:53 bueno más o menos así suena el sexo de pavos vacas Gata Sigur Ros se tenía del reino animal cruzado el burro si muchos Familia

Voz 37 21:03 bueno seguro que todos ellos a pesar de lo bien que parece que se lo están pasando seguro que todos envidian al animal protagonista de hoy que no emite sonidos y por eso no lo he puesto yo buscado otros son los cangrejos ermitaño son unos crustáceos marinos que se agencias las conchas de caracoles muertos para resguardarse porque ellos tienen el abdomen muy blandito entonces cogen caracolas vacías se que hacen suyas la Concha en su posesión más valiosa y cada cangrejo la adapta con su cuerpo tallado la por dentro para estar más cómodo las conchas son tan importantes que los cangrejos ermita años pelean a vida o muerte por ellas

Voz 3 21:36 incluso se la roban hizo

Voz 37 21:39 sociales para su supervivencia pero que pasa que esas casas portátiles en algunos momentos son un problema por ejemplo para copular y cuando llega el momento el inquilino debe abandonar la Concha y entonces otros cangrejos aprovechar la ausencia para ocupar el refugio

Voz 2 21:53 no no es tema Concha hinchable no no no no no

Voz 37 21:56 Juan que ha muerto y el cangrejo se mete dentro simplemente pero cuando sale va a buscar tema pues viene otro y se la quita espera de la naturaleza que es muy sabia ha tomado cartas en el asunto ya hecho que desarrollen un mecanismo que les permite copular sin tener que salir de casa

Voz 2 22:13 toma eso es lo que realmente sí

Voz 37 22:20 los cangrejos ermitaño han desarrollado penes sustancialmente más largos que los otros cangrejos para aparearse sin tener que apenas hora

Voz 2 22:27 tiene demasiado lejos de casa ha descubierto se llama de Estados sólo tiene que sacar el atributo Pataky retroactivo con este alargamiento en algún

Voz 37 22:37 las especies de este cangrejo ermitaño el pene representa una tercera parte de todo el cuerpo

Voz 2 22:43 bueno tampoco es para tanto

Voz 38 22:54 bueno bueno

Voz 2 23:16 queda para la historia está encima del número burro me Ruiz

Voz 1 23:23 ahora

Voz 35 23:27 la Ventana Francino

Voz 2 23:40 una vez recuperados de la historia del cangrejo ermitaño y bueno pues has tenido Páramo buenas tardes aquí estoy como un ermitaño mirando las podrás ahí ermitaño que hay me han cobrado más reclamos en caso qué hago yo claro

Voz 39 23:59 comenta sentir ese poder tengo un abogado legal citas tú los tuyos tenéis consultas invitadas con abogados expertos para asuntos de ámbito familiar para temas del día a día como reclamaciones factura y también para esos temas más complejos como alquileres herencias divorcios por sólo quince euros al mes legal y es Llama gratis novecientos ciento seis seis tres lo avisa apuntado verdad nueve novecientos cien

Voz 9 24:23 quién se atreve

Voz 40 24:26 a ocupar va

Voz 20 24:32 Especialistas secundarios yo quiero pedir precaución amigo conductor porque las condiciones amigos las cotiza es la española son extremas hay mucha nieve hay mucho hielo hay mucha niebla y todo eso además con rotondas sea todos en fin que hemos dejado invitar hoy a una persona que nosotros pica un poquito como hemos conducir en plena ola de frío saludamos al Pedro J High ver que es profesor de autoescuela y experto en conducción extrema Pedro J que era buenas tardes

Voz 41 25:00 hola buenas tardes buenas y gracias por este aplauso

Voz 20 25:05 había usted usted es Haider es experto

Voz 2 25:11 verdad

Voz 20 25:13 los espontáneo verdad bueno usted es experto en conducción en hielo y nieve profesor otros claras desde hace muchos años no

Voz 41 25:19 sí señor bastante el año a hace más de diez años ve hace veinticinco años se desde la salida hasta la puesta de sol peruana

Voz 20 25:26 y esto correcto más de cinco años no supongo que cuando hay nieve hielo en la carretera hemos de conducir de manera distinta no es el consejo que daría a la gente que nos escucha a los de coger el coche este fin de semana en el norte de

Voz 41 25:43 a ver si el depósito lleno llevar cadenas batería en el móvil una bolsa quietos fe doble fila cono sin conductor por un tiempo superior al dos minuto sí sí a cree que

Voz 20 25:54 sí sí pero sólo se está averiado Pedro J una cosa es imposible seguir haciendo

Voz 41 25:59 siento lo siento loseta en la costumbre de de de de de de de

Voz 20 26:03 ya pero usted habla habla habla usted si fuera el trajo también

Voz 41 26:09 estable una deformación profesional pero va una cosita pero un poquito como vosotros los que trabaja la radio no que siempre cuando decía algo así interesante ha enfatizado votar argumento poner un efecto son verdades así para arriba

Voz 2 26:22 no no

Voz 20 26:26 destacó pudiendo al trabajo con la vida personal de la persona nosotros no cuando estamos fuera de la radio tenemos la conversación normal como cualquier otra pero

Voz 41 26:33 por mí que la fe de la música que no es nueva

Voz 35 26:35 los que no me mira me deja usted pasmado

Voz 41 26:41 si no he hecho nada no metí efectos y no dar cuenta subirla musical con decía no no no no no

Voz 20 26:51 no subiendo música cuando decimos al contra sabe porque no se sabe por qué porque la gente que

Voz 42 26:56 oye la radio los hombres y mujeres que cada día nos levantamos por la mañana para hacer un producto radiofónico estamos por encima de una trascendencia

Voz 2 27:11 sí sí

Voz 20 27:11 que es ese es el tema no hemos dado ningún con los oyentes Sobrequés para conducir en condiciones adversas usted se da cuenta de eso

Voz 2 27:18 a mí no me di cuenta vez sí pero creo que tengo

Voz 41 27:21 preferencia vete a la mierda

Voz 35 27:25 bueno de puede decirse eso lo único que puedo decir es que no voy a Torra

Voz 41 27:32 a las

Voz 20 27:35 sí que dice escucha lo que dicen no tiene que ver con lo que hablamos Hero deportes como nunca

Voz 41 27:42 estas loco

Voz 20 27:43 sí sí sí loco todo lo dejamos aquí amiga

Voz 9 27:51 adiós JK

Voz 43 27:52 vive marcha

Voz 44 27:57 no

Voz 43 28:03 Nuestra relata

Voz 9 28:09 sí esa cantaba Susana perros animales

Voz 2 28:20 están Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes qué se cuece en Internet pues mira coge State Lively lo correo aquí lo tengo lo tenéis habido conjunta no

Voz 1322 28:30 o en el aire si queréis embrollo son alarde un tuit de la usuaria arroba s Massey que ha generado más de treinta y dos mil respuestas en los últimos días es un tuit en el que plantea ocho posibilidades escribir la letra X la primera línea de izquierda a derecha la primera línea de derecha izquierda de río abajo de abajo arriba hasta ocho formas distintas a ver yo por ejemplo esquivo la X la primera línea de izquierda a derecha de arriba abajo y la segunda línea de derecha izquierda de arriba abajo como mínimo

Voz 2 28:58 yo no de derecha izquierda para abajo izquierda derecha para sacarla

Voz 37 29:07 esas son las medias allí en el cual las cuales más ahí pues mira eh Lucciano Bernardo profesora de Infantil del colegio Santiago mayor en Pontevedra ha explicado cómo enseñan a los niños a escribir la letra X se les enseña a los cinco años

Voz 45 29:22 no la trabajamos hasta los cinco porque primero hacemos una serie de pasos era primero UTI utilizamos partimos siempre de los trazos restos después pasamos a las inclinadas que quería de ahí de donde saldría esa grafía entonces esa esos plazos los vamos a hacer en la segunda vuelta sería de izquierda derecha de arriba abajo después sería al contrario que derecha e izquierda ir de abajo arriba

Voz 37 29:48 vamos a los niños les enseña la primera de arriba abajo y la segunda de abajo arriba nosotros ya de adultos pues lo cambiamos

Voz 0230 29:55 pero si escribes la X sin levantar el boli

Voz 20 29:58 te saluda

Voz 37 30:03 bueno esto pasa con mayúscula la X minúscula ya es otra

Voz 45 30:07 me serían dos voces encontradas que bueno pues que no se separan porque son muy amiguitas

Voz 16 30:12 por ahí como vamos nosotros

Voz 37 30:15 dos tres dos tres que son muy amiguitas bueno el tuit ha revelado que la cosa cambie además por países porque por ejemplo los ingleses mayoritariamente escriben la X de este modo la primera línea de derecha izquierda de arriba abajo izquierda derecha de abajo arriba vamos ingleses de nuevo la acentúan

Voz 0230 30:31 siempre al revés siempre

Voz 5 30:34 sí

Voz 42 30:38 sí sería

Voz 37 30:41 es americano sin embargo optan por las dos opciones mayoritarias como en España que siempre la primera línea de arriba abajo como como decíamos antes a Ekin ha respondido a que las personas que dibujan de abajo hacia arriba a la primera línea de la X también son las que colocan su papel higiénico en el soporte de madera

Voz 2 30:56 recta lado

Voz 0230 31:00 en también es incorrecto

Voz 35 31:03 a mí es polémica no

Voz 2 31:06 a lo usan

Voz 46 31:09 te mando el papel como hacía el primer hacia arriba

Voz 2 31:14 cuelga por fuera porque claro yo lo por encima de la repisa una lejanía de un palo

Voz 46 31:30 hay una mirada Millenium sobre el tema papel higiénico pregunto no es un gran debate está la grave la cara seis hay gente muy rara igual que el limpiarse estado de pie

Voz 2 31:44 hay gente que no lo defiendo a muerte la dedicarse de pie pero no que guardada yo yo yo lo quiero todo es claro eh eh no vamos vamos vamos con lo de la merienda digo mira mira atónito la vamos cortarle guarismo más de Facebook los algoritmos bien exentos y de número bueno sí sí sí pero en el contexto en el que lo decía Nicolás Maduro no sé qué significa nada bonencia no al golpismo no ala guarismo no no no hacer números ya no me imagino si si vamos a hablar de de de los algoritmos como premian y castigan a las empresas porque hace poco ha saltado la noticia que Play Ground se ha quedado con tres millones de los trece millones de usuarios que solía tener activos en Facebook

Voz 16 32:39 esto es una muestra un botón también la pasado a hackers que de tener toda es ese Gates Men que tenían Facebook le ha ido bajando poco a poco al ser modificado el algoritmo mostró que que es que es el algoritmo en general pues es una fórmula de matemáticas que amoroso modo trata de solucionar un problema esa eso es un algoritmo por definición lo que hacen los algoritmos al final ves pues hay por ejemplo yo he ahí

Voz 1284 33:06 tres tipos están los algoritmos supervisado no supo

Voz 16 33:08 el visados de aprendizaje reforzado esto esto viene a ser un campo muy que no controlo mucho pero más o menos se the Machine Learning esto es que

Voz 2 33:18 eso es el Skype Net

Voz 16 33:19 básicamente sea las máquinas que no superan entienden el comportamiento humano Ia y adaptan tu sus movimientos para para ofrecerte como mejor servicio por ejemplo un algoritmo supervisados serial de Youtube el de Youtube analiza por ejemplo la afinidad del usuario a cierto tipo de contenido luego lo valora por ejemplo que hizo por el contenido de la publicidad si la asaltó la paso o por ejemplo el tiempo que vio el contenida sido estuvo viendo poco o mal tiempo entonces Youtube computación dice el contenido que a ti te gusta ver antes de que tú sepas que quieren ver en la movida eso también lo hace Facebook de Facebook por ejemplo se llama yerno Rand

Voz 30 34:04 el

Voz 16 34:05 Irán no sé como fondo

Voz 3 34:08 el tango Fernando vete el raquetas

Voz 16 34:13 pero luego tiene varía la forma de de hacer esto por ejemplo en las historias normalmente tiene otro algoritmo que se llama es relevancia es simplemente te ordena las historias por tu preferencia de visualización no te las ponen en cronológicamente cómo se han subido sino si tú te gusta ver mucho las historias de La Ventana van a salir primero a las islas de La Ventana eso sí básicos como está el jacta Search que es otro algoritmo que tiene fe para para darte las por ejemplo si tú te metes más en las fotos que tienen cierto tipo deja actas pues te van a salir pues esas fotos pues primero gatitos al principio porque esto antes no pasaba antes era cronológico totalmente Facebook entonces a medias en Facebook y el que había publicado antes tenía su preferencia hay tal ya esto no es así ahora se computa todas la cosa que están los algoritmos y te ítalo todo lo metan ahí te lo echan en la pregunta no te guste esto es lo que realmente este guste sobre al golf hombre a ver pero es que no esto no se sabe nunca porque a veces el clip beige juega contra mí por ejemplo funciona muy muy interesante sabéis que Netflix las aplica las miniaturas van cambiando esa pero yo no sabía que yo quería que le van cambiando pues rotación del tiempo más no no las miniaturas normalmente son caras textos cierta ciertos colores son adaptados a tus gustos lamente seleccionada por lo que tú haya explicado anteriormente eso sí Hong antes Machine se aprende de sea luego nos quejamos dice no que no espían Si estás aceptando portando una enorme

Voz 1284 35:51 con gusto eh muy bonita mes así en Guayre

Voz 16 35:54 si has te voy a dar como unas cuantas claves yo no soy partidario estas claves para triunfar en en Instagram pero porque realmente entorpecen todo lo que es Instagram no me no genera contenido nuevo ni nada pero estas son las claves para triunfar en el mismo han Instagram el cuida la fotografía verdad

Voz 20 36:13 esta gran primero Barça

Voz 16 36:16 pues mira la fotografía la calidad no supera la cantidad siempre más cantidad que calidad Seat puede exporte a todos los día aposté a todos aunque no tengas ideas eso es así no usan las herramientas que ICSA que uno va Facebook si usan lista gran Stories la han sacado usa la siempre si ponen los directos usa los siempre porque va a premiar que tú si su base en Instagram a sorteos aunque luego no de premio lo hace mucha gente en Instagram hay mucha gente

Voz 0889 36:42 aquí no aquí no hay digo mucha gente tóxica o los cabrones

Voz 2 36:47 no he dicho eso

Voz 16 36:52 luego haz Climate en tu en tu foto siempre a clip Beit siempre dile a la gente comenta con tu color favorito aunque no tenga nada que ver con la foto para llenar tu comentarios si tener más en esto lo hacen también mucho a la gente que está conmigo por ejemplo también no pero ofrece información extra en las fotos da igual que sea nada la ahí porque eso le va a hacer lo que los usuarios pues lo vean sigue las tendencias siempre si hay es ahora mismo se la gente se come pastillas de jabón como lo pasó en enero del año pasado como que se come parecidas no sabías eso no lo mismo ahora

Voz 2 37:24 a lo largo de pastillas

Voz 16 37:27 gente había un reto de meter una gente la boca aguantar la no sé cuánto tiempo madres inteligente

Voz 0889 37:32 no sé por la salud que sea por los seguidores que aquí lo que Tchité pero no tragaba jabón quién aguantaba porque

Voz 16 37:41 pero bueno querido tontería si al fin es que al final todo cuenta poste siempre las victorias en las en las horas más gentilicio Conejo ratificó

Voz 2 37:52 no por ejemplo

Voz 0889 37:57 en España pasa de cinco a nueve de la noche eso sí

Voz 16 38:01 hizo una una que me dio mi madre que está la sensación elabora a ver estudia Derecho

Voz 2 38:10 bueno sí señor

Voz 47 38:13 no es malo

Voz 0230 38:19 fútbol

Voz 48 38:30 sí que estamos en clase de música pero no sé lo qué es esto

Voz 1284 38:32 bueno eso ya sabes que son nos va Stripes esto es el Seven Nation Army que ahora va arrancará guitarra y el bajo o todo a y la batería y os va a sonar porque hoy voy a hablar de una cosa que se llama el grupo que tú la semana pasada cuando hablaba de cambios de ritmo dijiste esto es el grupo yo te dije no existe

Voz 49 38:49 solamente el club es lo que no tiene es vacaciones escuchado un poquito

Voz 9 39:00 sí

Voz 50 39:08 bueno que es el grupo el grupo es una palabra que se dijo un poquito digamos durante los años treinta el grupo literalmente al surco pero estar no es estar en el surco es estar en el rollo y pillarle el rollo algo es pillar cosas imperceptibles como decir

Voz 1284 39:22 te está espiando el rollo a lo que cuento que es estás pisando los diferentes matices que hay dentro de la sal gorda que yo voy contando bueno pues eso es el grupo es pillar las cosas la picardía de una canción

Voz 16 39:33 los ritmos que hay detrás del ritmo principal que parece ser

Voz 1284 39:35 emana pero luego hay cositas que ocurren que acaban adornando eso pues el duende el duende sí pero pero me de los negros un poco más tangible de lo que queréis es son como los matices la sutileza vamos a ver esta canción con mucho más duro

Voz 1 39:59 a la batería

Voz 1284 40:19 dando la versión de los White Stripes osea la original era todos a una ta ta ta ta ta ta pues este cada uno va dando sus saltitos va golpeando diferentes sitios con lo cual están formando un grupo que es lo que llaman sea el contrapunto las diferentes momentos en los que golpea cada instrumento crean un ambiente que es el Bruce escuchar ya no van todos a piñón fijo eso es el dub fundamentalmente osea ese han vendió que se crea con los diferentes ritmos indefinible que a veces están muy de fondo que hay detrás del ritmo que parece ser el principal voy a poner un ejemplo muy claro por ejemplo los Beatles cuando grabaron originalmente uno de sus primeros éxitos que la el titular samba

Voz 53 40:59 pues para ser enterrados

Voz 1284 41:04 bueno pues igual pan

Voz 54 41:07 no no

Voz 1284 41:14 todo el mundo digamos está haciendo del mismo modo de de acentuar con lo cual Hannat desataron compraba Argelia beige pero se lo da sardina Simon y dice esto tiene necesita agrupa osea necesita que haya un poco de ambiente necesita que aparte el ritmo principal haya otros y queréis

Voz 49 41:44 no vamos pasado la almendra pan pero detrás de la batería hay más la pan pan

Voz 1284 42:00 o sea tiene mucho más Grup porque tiene ritmos matizados de fondo sí sí esto es difícil de pillar que seguramente la semana que viene si no empezamos por terminarlo pero vamos a más ejemplos el grupo es una especie de peleas útil por golpear en diferentes momentos osea por no hacer los acentos exactamente los mismos sitios pues una especie de pelea ante los instrumentos eso es lo que le da el sabor saltarín vamos a hoy por ejemplo la batería de superstición de Stevie Wonder cuando arranca

Voz 55 42:31 lo básico es pum pum pum pero echar esta Chartered

Voz 1284 42:38 Tata

Voz 1 42:39 todo el mundo empezó a hacer sus propios saltitos

Voz 1284 42:46 osea complican lo que parecería ser el ritmo básico lo complican con otras cosas de fondo que son muy sutiles Xeral le meten un poquito de Grup vamos a ver una versión de un grupo que se llamaba de Vic Fail Gats que no se dan cuenta de que hay que pelearse un poco más están casi todos al piñón

Voz 40 43:01 la batería me ha tratado muy bien

Voz 49 43:08 hasta el órgano y la guitarra no se pelean lo mismo

Voz 1284 43:18 mal porque si haces lo mismo no estás creando un ambiente de aquí pasa algo diferente no hay una especie de carril único y lo que queremos es un carril diferenciado y volvemos al al Stevie Wonder veréis cómo se pelean órgano con nosotros ganó

Voz 1826 43:40 bueno por cierto antes de acabar que un oyente nos aclara a través de Twitter lo de la guarismo a que lo que ha dicho Maduro es dice Netview ubica que es Guarín va Guarín refiriéndose a los tenderos que son aquellos que generan disturbios y violencia para intentar alterar el orden político

Voz 9 43:57 para al Gobierno

Voz 42 44:01 son no es que seamos tontos sino que esos recursos vamos a hacer una cosa como estos

Voz 1284 44:17 tiene tanta sabor tiene dificultad la semana que viene seguimos con el Grup porque para oírlo con tranquilidad hacen falta un montón de músicas más por ejemplo lo que quiero que ver sobre todo es que os fijáis a partir de ahora y hasta la semana que viene en cuál es el ritmo principal de una canción y luego los que hay detrás los golpecitos que esta noche Orenga ni veréis como por ahí empezó ahora sí ahora asado nuncio de la semana que viene veréis cómo entre los blancos y los negros hay una diferencia sutilezas muy grande en claro Group es Franquis no básicamente

Voz 1 44:54 Kate

Voz 56 45:03 que merece un aplauso ya que hubo una calle