Las "6 noches de furor" de Varry Brava | Escenario Gran Via 32

Voz 1 00:00 iba le canta la siempre escenario Gran Vía treinta y dos en Gran Vía treinta dos con este doble premio

Voz 1280 00:50 qué supone disfrutar de nuestros invitados a través de ese acústico que nos regalan desde la azotea de la Cadena SER por un lado y escuchar por otro sus voces y otras canciones en este tiempo de echarla que vamos a compartir con ellos no sé si recuerdan una película de finales de los noventa que se llamaba Seis días y siete noches la protagonizaba Harrison Ford Margets y ellos vivían un increíble aventura en una isla impresionante donde encontraban mucho más que sol y playa El piloto de aeroplano y ella a la hora de revistas americana que se disponía a disfrutar de unas idílicas vacaciones

Voz 2 01:32 el impacto destrozó el tren de aterrizaje y no me refiero a Yago un modo enganchó claro ponemos cola y lo pegamos qué tal no es usted esos tíos

Voz 1280 01:48 políticos esos tíos ticos esos que son diestros

Voz 3 01:54 sí les mandas a la selva contra una Pajares

Voz 2 01:58 te levantan un centro comercial hacer eso pero se hace esto

Voz 1280 02:08 si esta historia les resulta atractiva nosotros les recomendamos otra que les va a apetecer mucho más que se llama seis noches de furor la protagonizan próximamente el grupo Barry Brava que pueden hacerte bailar atención hasta cuatrocientas veces en mismo concierto Oscar Ferrer Aaron Sáez Vicente Illescas Barry Brava buenas tardes hola buenas tardes qué tal dos recién llegados a Madrid me encantaría reproducir lo que ha pasado aquí hace unos momentos que estaban teniendo una reunión exprés siempre pasa cuando juntáis que que tenéis tantas cosas que planear sobre todo de cara a esa seis noches de furor

Voz 4 03:54 sí bueno cada uno vivimos en una punta del país entonces aunque no podemos mucho en la gira si intentaban mantener mucho contacto por por guasa la verdad es que cuando nos juntamos es como una micro oficina ambulante allá donde vamos los tres montamos la pequeña oficina entonces

Voz 5 04:08 que estabais comentando lo que se pueda contar cosas técnica de furor nos gustan estas cosas técnicas bueno

Voz 6 04:16 pues a nosotros vamos a poner ya lo tenemos más o menos una semana empezaremos con los ensayos a muerte encerrado veinticuatro veinticuatro en el local de ensayo

Voz 1280 04:28 veinticuatro eh veinticuatro horas

Voz 6 04:30 no no sabemos si dormía moto juntos

Voz 1280 04:33 promete y liarla durante seis días en seis ciudades distintas en febrero y marzo de este dos mil diecinueve Barcelona Madrid Granada Sevilla Santander como no Murcia están en esa lista de ciudades elegidas porque seis noches seis ciudades el número sea elegido al azar

Voz 4 04:52 era una semana era mucho cinco era un poco no gustan números pares entonces los parece que se noches seis así como así como de los toros no como seis ir a nos apetecía no queremos hacer sólo una una sola fecha lo habíamos centrarlo solo una sola ciudad en un solo concierto grande saber decía hemos reivindicado todo lado la gira de salas hemos reivindicado que la gente vaya a las salas sino parece importar también reivindicarlo con hechos irá cerrando esta gira salas en seis sitios

Voz 1280 05:25 son seis ciudades especiales para vosotros por ejemplo Murcia es claro una Barcelona o Madrid Granada Sevilla porque

Voz 7 05:36 hombre nos hubiera gustado que hubieran sido mucha más pero realmente sí sea toda tienen un punto especial particularmente bueno a mí me hace ilusión empezar en Barcelona pero yo creo que toda tiene un punto de especial y que tengo muchas ganas de arranca la verdad

Voz 1280 05:50 habrá premio para el que vaya a los seis conciertos pues mira

Voz 5 05:53 ha pero vamos a afrontarlo ya mañana hay que hacerlo

Voz 7 05:57 oye y lo hacemos un repertorio propio

Voz 1280 06:00 para cada ciudad va a haber muchos cambios

Voz 7 06:03 el repertorio propio completo es complicado no hay tenemos que preparar doscientas cuarenta canciones pero pero sí que va prácticamente la mitad del vuelo va a ser distinto de una ciudad a otra ante las colaboraciones cada colaboración de la gente que viene a a a los conciertos eso vamos a tocar canciones de esa gente nuestra gente nuestra que veo también sabe divertido entonces íbamos a cambiar prácticamente la mitad al repertorio va ser distinto una ciudad a otra

Voz 1280 06:29 os cambia el estado de ánimo sobre el escenario según en la ciudad donde estéis o la sala

Voz 7 06:36 a mí me esta darme cuando Suárez en enero en general usado de hecho ellos saben que antes de subir al escenario no no quiero de la música será en el momento en que hubo una se deja la música siempre ante la igualdad que pero cuando acaba se viene arriba cobran poco más

Voz 1280 06:52 hemos elegido algunas canciones de vuestra discografía como si hiciéramos nuestro lo particular concierto a quién escenario Gran Vía XXXII os pedimos que nos las comenté is aunque tengáis que abrir un poco ese baúl de los recuerdos

Voz 10 07:43 el baile hay presente está está

Voz 1280 07:46 nuestro primer disco de dos mil doce pero también en una maqueta anterior uno se reconoce es como ver las fotos de cuando éramos niños

Voz 4 07:54 sí lo ha hecho las imágenes sí sí sí totalmente

Voz 11 07:58 sí sí mola mola mola mola volver a escuchar estas canciones Si particularmente reactivo para mi ha sido un tema emblema de la banda

Voz 4 08:07 el primer vídeo que hicimos la primera vez que que no vimos de repente ha sido juntas en un vídeo fue muy divertida

Voz 5 08:14 al principio no de moda amó mucho más ante avisado iluminado habéis hecho distintos caminos en cada disco sí

Voz 6 08:25 bueno pues al principio bueno yo creo que está grabaciones mantienen esa esa frescura así como muy inocente

Voz 12 08:31 no es muy muy de lo que era en aquel momento

Voz 6 08:34 pues bueno lo que tú dices pues hemos ido creciendo hay un montón de conciertos que llevamos a las espaldas llevamos ya varios discos Si bueno estamos aquí no gusta lo que hacemos sí

Voz 1280 08:46 curra para para las fotos de la juventud de barrio

Voz 10 09:07 qué importante labor hacen

Voz 1280 09:10 los blogs musicales para difundir el trabajo de los grupos cuando están empezando de los primeros en entrevistaron fue Diego carnés fotógrafo y periodista murciano en su blog musical el va que este libro

Voz 13 09:24 quiero decir de a para empezar lo quiero un montón y bueno y el nombre del blog Blocher por su culpa en parte el marqués en un principio se llamó el va a reventar Eso lo dicen al principio Así empieza la canción que tienen ellos que se llama no te conozco eh que empieza si no va que es te he dicho a reventar pero claro Luvis se que el nombre era demasiado largo y aquí se quedó en un escueto el que además me encantaba por lo que bueno pues lo que significa que hasta que no concierto bueno efectiva no donde están aparte de atrás que no se ve entonces eso ellos tuviesen la culpa porque fue uno de los primero

Voz 14 10:01 grupos que vi la

Voz 13 10:03 lo había visto incluso en dos mil diez antes de yo tener ninguna idea de crear algún blog algo de ese estilo musical que lo que fue cuando ganaron el talentosos informó no tocará el en dos mil diez ahí fue cuando empezaron a tener un

Voz 15 10:20 a hecho un hueco ahí en en Murcia que venían de Orihuela Pere será dirigido ya a partir de ahí que lo seguía con mucha mucha curiosidad y con mucha fans hasta que ya te digo en dos mil once al bloque y tengo la oportunidad de entrevistarle para mí era como esquivo entre estará Barry Brava era muy emocionante muy muy emocionante sin nada que ciudad sacando muchísimo pisaron más portavoz pues me gusta muchísimo la música jazz

Voz 16 10:50 qué es que hará no

Voz 1280 11:10 decía que importantes son esos primeros pasos esas primeras ayudas quiénes te van abriendo la puerta de una sala de un medio cómo se va haciendo público que lo sigue a día de hoy y que seguramente esté en esas seis noches de de furor

Voz 6 11:26 ha sido muy bonito escuchar a Diego porque Diego para nosotros también es una de esa primera persona que empezó a entrevistar no dedique empezó a currar en la música casi a la par que nosotros a él con el Bloc si le va bien muy bueno pues que que no podamos seguir encontrando ahora en conciertos y no podía mover por Murcia mola mucho y escuchar esta estas cosas de Diego Morán porque al final es como un ejemplo de de lo que pasa con con muchos de los de lo que estás hablando que que que están ahí cuando uno necesita cuando uno empieza hay es algo recíproco es una ayuda una ayuda de

Voz 12 12:05 de de uno para el otro bueno

Voz 6 12:09 hoy seguimos haciendo blogs eh no no es una cosa que ahora vayamos a la SER y vayamos a otro sitio así de grandes y dejamos los blog de lado sino que intentamos tenemos ahí siempre

Voz 1280 12:19 esta estos conciertos son un homenaje a a las salas no los festivales son muy importantes hay muchos grupos obsesionados con con esa meta pero vosotros seguís allí en las salas no sé si recordáis eh esa gran sala que significó vuestro primer empuje no no sé si el doce y medio no de de de Murcia que que tiene una canción en vuestro último disco o u otra no otra más pequeñita

Voz 4 12:47 sí yo creo que lo que el el lo lo primero es lo primero doce y medio porque es el primer sitio donde de repente se nos hace un poquito de caso donde ganamos concursos latinas a la que llamamos la primera vez que repetimos una fecha la primera estación de un disco todo lo bonito del principio no pasó en esa sala que ahora ya bueno lamentablemente ya no existe pero que que guardamos en recuerdo con mucho cariño en Orihuela está la gramola donde también empezamos a tocar muchas otras pequeñas salas por muchos sitios pero sin duda a doce y media en la que la que con más cariño llamo X mucha Nochevieja Sayid también tocando hemos hecho todo yo creo que no se hemos cenado hemos hecho el amor hemos despertado vemos que lo hemos hecho en doce y medio no sé

Voz 1280 13:28 hecho el amor dentro de la sala imagino que al principio es movería is a vosotros mismos no como ese vendía Barry Brava en sus inicios llamada Ice al señor señora de la sala que se le decía para que os dijera si ahora tener ya una carta de presentación consolidada y un equipo estupendo pero

Voz 17 13:50 yo al principio todo hacer memoria pero pagamos el alquiler de la sala

Voz 5 13:57 y no será muy distinto de de cómo se tiene que hacer

Voz 7 14:01 no sé pero yo recuerdo que hace un montón de años Diego ha recordado lo Blossom súper importante yo creo que me acuerdo que tirado mucho de de de retirar la maqueta a cualquier blog que encontráramos por Internet yo que hacemos un rastreo íbamos lanzando la maqueta el que acogiera pues bienvenido fuera y eso a lo mejor llegaba adaptar tocando en sitios como y como no he tenido que ir como no nos conocía nadie decimos que vamos lo mejor banda del mundo y que ya somos los mejores discos de la década Luna es que te conocen tampoco lo puedes engañar más ya saben lo que es decir lo que quiera y bueno porque en Murcia también lo que

Voz 18 14:33 decían de la sala de tirarle flores a Murcia porque porque esa merece

Voz 19 14:38 y a nosotros tocábamos en en salida muy pequeñas porque íbamos decíamos que si podríamos ir a tocar no dejaban tocar hay un hay un circuito de salas pequeñita de y luego algo más profesional también en Murcia que son muy importante ya lo hemos dicho muchas veces no que que la música en Murcia está tan fuerte por por por ese tipo de cosas porque puedes ir con una guitarra un garito y que te dejan tocar o ir con dos e incluso en en un sitio pequeñito

Voz 17 15:07 más música

Voz 16 15:29 claro tanto tuyo

Voz 1280 16:15 hablemos de fuentes de inspiración se que los músicos tenéis cierto pudor a veces de hablar del origen de una canción no muchas veces es interesante que cada uno se invente su historia pero me apetece mucho saber el contexto al menos de esta de esta playa incluida en el disco arriba aquí en Le Le apetece contarla

Voz 5 16:38 ha sido una chica italiana hace nombre que ha puesto porque es de mis favoritas de Victoria las historias de romances en la playa

Voz 6 16:51 ya son un clásico y nosotros no habíamos hablado de eso justo en ese momento habíamos descubierto a Silvio el rockero sevillano el alma del del rock andaluz hizo una canción que se llama la playa hizo bueno pues esto aquellos apuntó y buscamos como la sensación como la que a nosotros nos estaba dando la canción de Silvio empezamos a darle vueltas a esa a esa historia

Voz 4 17:19 de hecho por eso debo de amor y desamor en la playa todo el que todas esas pequeñas tonterías medio medio en italiano falso es también porque Silvio lo hacía sino el rockero tenía esa manía poco absurdo y un poco genial de de meter frases en italiano inventado de Frances inventado sus canciones

Voz 16 17:36 me apetecía mucho pregunta saber

Voz 1280 17:52 seguimos con nuestro concierto aquí en escenario Gran Vía y XXXII no se dejen llevar por las apariencias estos chicos tienen mucha marcha pero también saben ponerse serios y un poquito románticos

Voz 1 18:42 está harto tras

Voz 1280 19:19 esta canción está dentro del disco Safari emocional de Barry Brava que quizás te desmarcado un poco de de los anteriores tiene cierto aire

Voz 5 19:30 en timo no que que bueno ya es una constante también en vosotros no muy italiano por cierto ese ese aire también pues si nos gustó mucho queda expuesto esta canción me en concreto

Voz 6 19:40 que es una de nuestras favoritas no sólo del disco sino de nuestra discografía

Voz 12 19:46 y bueno pues también nos da mucho gusto que que

Voz 6 19:51 lo enlaces punto italiano no que nosotros siempre hemos reivindicado tanto oí la canción melódica era como un guiño

Voz 12 19:59 muy grande a a todos

Voz 1280 20:02 aquí escuchamos está balada hemos hemos escuchado temas más bailables pero es que estos chicos hacen de todo por ejemplo hacen colaboraciones de todo tipo lo mismo te hacen una satánica con Alberto de mis cafeína porque

Voz 1 20:47 no

Voz 20 21:20 o pasan de esta particular orquestación a la máquina fíjense

Voz 1 21:37 ahora

Voz 1280 22:20 revisando la discografía de Barry Brava uno entiende una cosa clara y es que os gusta mucho escuchar música distinta pero si vas son estas colaboraciones y colaboraciones que van a estar presentes en esas seis noches de furor os gusta mucho distintos géneros hablamos de la música italiana estábamos escuchando orquestación ahora este homenaje a la ruta del bacalao que también lo es en si esta canción la la ruta del amor

Voz 6 22:51 pues sí sí

Voz 5 22:54 es un es un indicador de bueno somos gente no somos de fiar no se igual te hacemos Dely Valdés musicales igual igual tenemos una balada

Voz 6 23:03 más que una canción máquina bueno pues si no gusta mucho escuchar de todo soy siempre es en los haya boca de de de decir que no tenemos complejos y que la música no hay que tener prejuicios y nosotros lo hacemos cada disco parece a veces bromeaban con eso parecen recopilatorios y otro día

Voz 4 23:22 pero también lo que es cierto creo que también es un punto importante de esta gira el el que con toda la escisión empezar a llamar gente para colaborar no queremos que ninguna de las colaboraciones fueran Un postureo para citabas alguien que sabemos que va que va que va a hacer que haya noticia queremos traer a gente que no gusta escuchar qué nos apetece colaborar y que no se a tener escenario pero eso va a estar de de Amatria hasta Pepe de Gines Sevilla chanclas hasta Sevilla mostaza todos los que vayan a queremos simplemente que fuera gente que nos emocionaba en algún momento con lo que había hecho y que queremos que tú ya conoces

Voz 1280 24:00 la gente a la que admira es importante admirarse en esta industria no

Voz 4 24:05 sí sobre todo eso de que fuera gente con la que nos apetecía tocar sus canciones estudian allí con nosotros para

Voz 1280 24:11 para hacerlo así pero es muy divertido me gusta mucho que tanto en el disco como en esta mezcla

Voz 21 24:18 seis con el y ella hizo que hagáis es homenaje

Voz 1280 24:24 a la ruta del bacalao y a la estética de los noventa porque hemos crecido muchos de nosotros con ella parece que tenemos cierta vergüenza no yo cuando escuché esta canción tanto en el disco como aquí dije ostras que bien no me puso contenta porque encaja con

Voz 17 24:41 un momento de mi vida nos alegra mucho

Voz 6 24:47 sí bueno es que se merece mucho más homenaje lo noventa yo creo poco a poco bueno ahora están conectados tiendas sí sí lo noto esta fiesta no no enteras que están haciendo que lo están petando pues bueno porque se reconozca lo noventa Eric S

Voz 18 25:03 me reconozca sobre todo ahí la la música electrónica hay la música máquina de de Valencia a lo noventa pionera

Voz 21 25:11 quiénes son inmerso él y ella

Voz 5 25:14 contarnos para los que no les conozcamos son tres amigos ni de su

Voz 6 25:20 la estupenda

Voz 22 25:23 de DJ muy bueno

Voz 6 25:25 lo está haciendo como remezclas propias si hemos coincido con ella en varias ocasiones por ahí pinchando cuando nosotros también vamos a a pinchar por ahí en garito donde no podemos tocar que somos pequeñitos ir él y ella pues son dos amigos y dos personas estupendas

Voz 12 25:41 que yo creo que son de sobra conocidos no en todos los festivales y arman una fiesta

Voz 6 25:50 cierra los festivales como como nadie lo puedo

Voz 4 25:53 a mí me hizo ilusión lo de MIR porque al final creo que la conocía cuándo ni si cuando cuando ni siquiera pinchaba Rodolfo de las personas conocimos con expuestos a Valencia

Voz 12 26:02 a pincharon no

Voz 4 26:05 mucho gusto de gente que que conoció hace seis siete ocho años cuando empezaba el camino y que y que estaban ahí también empezó en sus proyectos y ver que igual de Diego antes pues que lo adelanté hace mucha ilusión la verdad

Voz 1280 26:17 Nos tenemos que poner las pilas en el en árido de Gran Vía treinta y dos con este estilo

Voz 23 26:22 no

Voz 1280 27:06 tras las canciones de Barry Brava están cargadas de referencias de propuestas para descubrir también están llenas de referencias italianas como no estaban comentando llevan brava en su nombre no es casualidad pero hay más de Italia Marina García nos hace un repaso

Voz 16 27:32 así

Voz 9 27:34 suena Faura uno de los dos sencillos que en el año dos mil doce sacaban Barry Brava M P íntegro en italiano llamado gravísimo y que incluía dos regímenes aún más disco que siempre de las dos canciones aún más disco el más italianos porque las referencias al mundo del dolce far niente son constantes en la música de los barrios por eso suponemos que lo llevaron en su momento hasta el punto más álgido hasta cantar hasta liarla en italiano

Voz 16 28:05 quién

Voz 9 28:15 entonces sucedió una cosa italianas se colaron ambos sencillos y hubo un momento en el que no supe que eran ellos que creí estar en territorio Indie disco italiano eran no eran uno de ellos suena el da sola in the night uno de los top del último año en Italia una colaboración entre Tommaso Paradiso el vocalista de The Journalism uno de los grupos más importantes de la esfera independiente italiana Elisa solista Nobel

Voz 16 29:09 bien

Voz 24 29:16 sería bonito

Voz 9 29:24 ahora lo está Toxo chalé un grupo que saltó a la fama hace muy poco reventando las listas del Top cincuenta Italia con su exaltación al sexo al amor a la pasión a la fiesta en los conciertos en donde perder la cabeza si tuviese que decir quiénes son los Barry Brava italianos serían ellos

Voz 24 29:40 cuerda

Voz 9 29:42 el experimento que nace cuando gravísimo secuela inmovilista italiana se lo he dejado a quienes les corresponde a un par de jóvenes nativos que me han hecho su propia valoración

Voz 25 29:55 las canciones de Everis bravas me gustan muchísimo porque me acuerdo de mi acuerdan los grupos viejos de los años dos mil hoy bueno me acuerdo como Le niño y o hoy del veto me gusta muchísimo que un cantante español a cante en italiano porque cuando no se exportan a los italianos Nos gusta muchísimo ahí entonces Bravo han sino tradición

Voz 26 30:26 canciones de Sin Brown de del periodismo me gustó mucho la que la canción te la versión italiana dijera que yo me recuerda un poco a las canciones de Calcuta todavía en una versión más eh rítmica hay bailada advierte hacen italiana estas traducido la canción es muy pegadiza y así que que decir que seguro lo agrega área militares

Voz 9 30:59 Jordi Pay nombraban a Calcuta otro icono indie en Italia tres de sus canciones más conocidas son orgasmo paracetamol y horóscopo ahora entenderéis porque si bucle su nombre los artículos titulado porque no tiene sentido preguntarse de qué hablan las canciones de Calcuta

Voz 27 31:15 claro es fruto de mi partan extranjero

Voz 9 31:33 algunos igual no pueden encontrar el teológicos sus letras pero a lo mejor por eso Lemon lo ha puesto entre los discos de la no hay nada de todo lo que antes he nombrado que Barry Brava no tenga qué pasaría si algún día ocurriese la magia y en la radio italiana pusiesen

Voz 28 31:54 te amo pasando que no hay en el Erandio Queen Italia su dimensión exoneró más si Tito la dicho hay Barry Brava entre extracto de la bomba pero abismo

Voz 9 32:18 en ese punto sólo puedes pensar que todos brujería magia negra

Voz 1280 32:30 El día que expresa a Italia con Barry Brava de fondo que maravilla no escuchará italianos disfrutar de vuestras canciones

Voz 5 32:40 decir que es también traducían hijas por ejemplo es su granito la sección adiós así a súper chula

Voz 6 32:46 hay que mirar muy ha sido un gran reconocimiento para esa idea que en India se nos vino a la cabeza y fue oye los los artistas que nosotros nos gustan y que escuchábamos cuando éramos críos en castellano cantaba en italiano y viceversa los artistas catalanes vamos a hacerlo y que ahora te te vengan con una historieta así es súper bonito doy mucho

Voz 7 33:08 gracias qué tal va la conquista de Italia

Voz 5 33:11 cierto es casualmente esta mañana

Voz 7 33:13 estoy viendo que los vuelos y de vuelta de Madrid son muy baratos a Roma sigue directamente Benfica mente allí

Voz 5 33:21 yo creo que después de las seis noches de furor toca las seis noches de furor italiano lo que hay que volver a agravar la canción e italiano pues si si no es que ahora tenemos en Egipto para hacer un

Voz 4 33:31 M P ha de cuatro-cinco sí sí sí

Voz 1280 33:34 es que además es curioso no por aquí pasó un artista italiano que se llama Alexia o Bondi nos comentaba él es joven no lo difícil que es enganchar al público joven en España no cuando estamos tan cerca y tenemos tantas cosas en común no hay una asignatura pendiente es hoy en día con eso no las radios mismamente no ponemos muy poca música en italiano

Voz 6 33:57 antes había común trasvase mucho más natural y cultural entre Italia y España porque además son bueno son culturas muy muy similares eso mediterránea si musicalmente porque había mucha mucha cultura musical italiana aquí y viceversa ahora no pasa no porque nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que vuelva

Voz 1280 34:18 España Italia Barry Brava tenemos que terminar no os perdáis el acústico que nos van a grabar desde nuestro escenario quiero dar las guerras días a Marina García por este reportaje por la ayuda en la producción y a María Jesús por la técnica Barry Brava muchísimas gracias que vayan fenomenal esas seis noches fugaces de furor

Voz 30 35:01 la pared las Barça