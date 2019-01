Play Segunda: Los mejores de la primera vuelta 2019 (24/01/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenido sea capítulo ciento ochenta y dos de segunda y bienvenidos a la jornada veintitrés de la Liga un dos tres y por segunda semana consecutiva el partido del Reus queda aplazado e igual que no jugó contra Las Palmas no jugará en Albacete y eso a pesar de que el pasado lunes un grupo inversor americano se ha hecho cargo del Reus va a pagar la deuda de cinco millones iban a pagar también el sueldo dolor que quedan tienen la intención además de inscribir a los que estaban sin ficha esto salva al de la desaparición pero no del descenso administrativo porque se han incumplido gravemente el convenio colectivo los contratos de trabajo los estatutos de la Liga e incluso el rebelde el reto de Disciplina Deportiva por impagos jugadores razones suficientes para retirarles de la competición siendo sinceros y visto desde fuera la Liga no puede dar más bolas extras y seguir haciendo el ridículo como ha hecho hasta ahora a Tebas no le tembló el pulso para defender al Murcia y Elche y mantener al Reus en la Liga en dos tres sería un agravio comparativo la decisión se va a tomar la próxima semana de momento por si acaso el Reus no ha comenzado la segunda vuelta que pasará no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis a la segunda con un equipo de Primera con Marta Galán los mandos arranca la segunda

Voz 2 01:48 pues esta semana vamos a empezar saludando después

Voz 1643 01:50 Emma distinta saludarle Alejandro Rodríguez Paco Grande lo primero porque en este programa otra cosa no pero rotaciones del banquillo tenemos de sobra y además con mucha calidad el que nunca falla eh tú estás aquí siempre de José Antonio Carmona tres filiales muy buenas equipos asociados fíjate más quisieron algún equipo de Segunda ya te voy a decir que hay un conflicto intereses ahí con tanta Vivo filial de tanto asociado

Voz 1284 02:12 vamos a traer a gente de cuarenta Principales y hace falta Juan

Voz 1643 02:15 necesario estaremos todo el de donde sea como traemos a Iván Álvarez no lo contamos un día la Zaragón hizo bien y que me vengan repitan un día más

Voz 1025 02:22 todavía soy juvenil Óscar eh SAS ascendía en el filial

Voz 1643 02:25 te podemos estás esto podemos pagar incluso menos que a los del filial eso es fíjate bueno pagar nada buenos días que les importaba

Voz 0783 02:31 los a prueba bueno que a Paco

Voz 1643 02:34 pero sí que está lo que pasa es que está cerrando lo más importante del programa hay lo que hay ahí está acabar de sumar los últimos votos vaya nombrar a ver quiénes son los once elegidos por los oyentes de Play Segunda para formar el mejor once de la primera vuelta de la Liga porque hoy no es el primer gran momento toda la temporada iba a haber Jaleo Real a él

Voz 1025 02:52 no vamos a hacer un once con los que vosotros habéis votado

Voz 1284 02:55 que no es cosa nuestra ya adelanto que va a haber mucho pero que mucho jaleo

Voz 1643 02:59 bueno bueno tanto a la nueva verás Aragón ha llegado el

Voz 1038 03:02 ya lo ha dicho Scary también duro de dar a conocer el mejor once

Voz 1025 03:05 la primera vuelta ha votado por los oyentes de Play Segunda

Voz 1038 03:08 así que coge papel y boli preparados porque no sólo vamos a dar los nombres sino que también vamos a hablar con alguno de

Voz 1284 03:14 al menos van a dar a Suances los dos que más saben de Segunda División y es que antes de analizar la semana con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez nos van a decir su equipo ideal favorito estás

Voz 1038 03:24 mana la historia la protagoniza un jugador que desde que se retiró el pasado miércoles ya es leyenda de la Liga Un dos tres porque Abel Gómez es seguramente el jugador con más ascensos en la categoría de plata cuatro Primera dos a según

Voz 1284 03:36 yo vamos a terminar con la Javi Pilsen lector Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda ambigüedad con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y por supuesto con el cierre de Jaume Irak que pone la firma a una Segunda de P

Voz 1643 03:47 era la jornada comienza el viernes día bendito

Voz 1038 03:49 cinco de enero partidazo en La Romareda a las nueve de la noche Real Zaragoza Real Oviedo cinco partidos para el sábado a las cuatro Almería Osasuna dos a las seis Elche Numancia y Lugo Rayo Majadahonda dos también a las ocho y media Cádiz Mallorca

Voz 1025 04:03 si Tenerife Málaga el resto de partidos se juegan

Voz 1038 04:06 domingo a las doce de la mañana Albacete Reus para las cuatro Granada Extremadura dos encuentros a las seis Alcorcón Córdoba y Sporting Deportivo y la jornada se cierra en el nuevo estadio de Tarragona con el Nàstic Unión Deportiva Las Palmas

Voz 1284 04:18 dos partidos después el Granada líder tiene cuarenta y tres puntos por detrás con uno menos el Málaga en playoff el Deportivo con treinta y nueve mil misma puntuación para el Albacete XXXVIII tiene Osasuna al corto

Voz 1025 04:29 con XXXV por abajo veinticuatro

Voz 1284 04:31 puntos está décimo quinto el Elche por detrás el Lugo con veintitrés los mismos que el Zaragoza y el Rayo Majadahonda descenso XXI para el Extremadura el Reus

Voz 1025 04:40 es una fundación dieciocho tiene el Córdoba de

Voz 1284 04:43 dieciséis el Nàstic de Tarragona que es el farolillo rojo de la categoría

Voz 1643 04:46 así vino la jornada veintitrés en la Liga en dos tres una jornada que analizamos desde ya empleo

Voz 3 04:52 sí

Voz 4 04:54 para

Voz 0783 05:10 cuando ha llegado el primer gran momento de la temporada de Play Segunda B de la Liga

Voz 1643 05:16 bueno digo siempre pero sí pero este mola este de que los oyentes interactuar en el programa Hay no sólo te escriban sino que voten y que es un premio el premio lo vamos a hacer efectivo cuando

Voz 0783 05:28 el programa alargarlo la luego Twitter primero vamos a cerrar bien el once que han elegido los oyentes y yo creo que lo mejor será

Voz 1025 05:36 después del programa esta semana emplea que acabe la semana publicaremos ya tiene son los dos ganadores de esos dos pedazo de fútbol managers que sorteaba vamos a quienes votaban al equipo de la primera vuelta en la Liga hondo

Voz 0783 05:48 tras una cosa que está sin abrir en breve pero bueno lo dirá usted en un mes jugando al fútbol mánager yo llevo jugando fue el mío pero no con el de los dirigentes está guardado bajo llave en cajón si lo que dice envuelto en papel de regalo llame

Voz 1025 06:07 sí que sí hombre en las lo que que estoy un poco fastidiado porque no pudo el mánager yo lo empecé en octubre noviembre al poco de salir y claro hará allí el parche que son maravillosos que están los fichajes de invierno y claro yo estoy una temporada con el Tenerife claro es que el fichaje de invierno dices mola mucho a Londres no los tengo ficha los himnos del Sevilla Borja Lasso ahora eh

Voz 0783 06:27 los managers voy a tener que hablar

Voz 1025 06:30 el Deportivo deportivo el Tenerife para que me ha hecho una mano bueno

Voz 1643 06:33 si no cambian equipo

Voz 0783 06:35 no el fútbol manager nunca realidad

Voz 1643 06:38 el equipo que no os importa al equipo importante yo lo digo siempre no damos un trofeo no damos un premio a los jugadores pero

Voz 0044 06:43 que te elija han los seguidores de la segunda división

Voz 0783 06:46 lo que tiene mucho mérito incluso más mérito que si te dan una peana con un palo no llega bastante que la gente valore

Voz 1643 06:52 eso sí por tanto bueno

Voz 0783 06:54 qué empezando por la portería hombre yo creo que pero es la portería no metemos un redoble de tambores no te la tamborrada que que te claro pero

Voz 1643 07:01 se quedó muy bien

Voz 0783 07:04 muchísimo bueno

Voz 1643 07:07 ahora a escuchar a once como siempre al esa eso no les importaba por el portero vamos a pelear por el suplente por lo más votados El bueno dejar para última el tercer puerto

Voz 1025 07:17 pero en el Top tres de arqueros de los votos de los oyentes de Play Segunda es Munir el portero de un Málaga que quiere volver a Primera División con este ese rojo en la portería que ha echado Munir pues puede conseguirlo de momento es segundo en la clasificación el segundo portero con más votos en un clásico de esta categoría

Voz 1643 07:35 te luchando manchego además castellanomanchego

Voz 1025 07:38 pero no puedo juega al sur de España juega en Cádiz deja Alberto Cifuentes veterano portero que es un seguro de vida apoyó también mucho por la defensa el tema defensivo de Álvaro Cervera es el segundo portero con más votos en Play Segunda

Voz 1643 07:51 pero estos dos sumamos los porcentajes no llegan a lo más conseguido el portero más votado

Voz 1025 07:56 Annan unir tiene un diez por ciento de los votos mientras que Alberto Sifuentes un once por ciento el ganador es Tomeu Nadal portero del Albacete con el veintinueve con diez por ciento de los votos brutal

Voz 1643 08:07 pues ahí estaba como dice Álex y el portero más votado por los oyentes de Play Segunda que va a ser el portero de nuestro once titular en esta primera vuelta es el guardameta de la Albacete tomó Nadal muy buenas

Voz 1415 08:20 hola buenas lo primero de Felicia

Voz 1643 08:22 lo siento decirte que no damos trofeo pero bueno que te elija a la gente que te a los oyentes pues yo creo que siempre gusta no

Voz 1415 08:29 sí la verdad que es muy agradecido a darle las gracias a todos gente que me ha gustado y la verdad que que serio deportes a uno delante de todos los porteros que hay en esta categoría creo que que es un privilegio porque y yo creo que este año yo creo que más está demostrando el nivel en deportes donde muy alto así que bueno lo he dicho muchas gracias a todos

Voz 5 08:51 sí digo es un placer y sí la verdad

Voz 1415 08:54 que es una enorme hubiera en la

Voz 1643 08:56 han quedado del Atleti Alberto Cifuentes de Cádiz Munir del Málaga marineros deportivo vaya vaya bicho

Voz 1415 09:02 sí puedo decir que podríamos estar hablando yo creo desde el veintidós equipos di es al portero porque creo que todos todos los equipos tienen un portero de mucho nivel está viendo semana tras semana yo creo que tiene mérito pues pues se deporte eso

Voz 1643 09:18 Barbour estás ahí por la pedazo de primera vuelta que has hecho tú sí que ha hecho el Albacete que ha estado todo el tiempo en play off en algunos momentos incluso en en ascenso directo te voy a dar a elegir de cara al futuro luego cuando acabe la Liga otra vez los oyente votarán quién es el mejor de toda la temporada prefiere

Voz 1284 09:37 será el mejor portero de toda la temporada o subiera

Voz 1643 09:39 mira que el trofeo en otros

Voz 1415 09:42 no es obviamente subiera a Primera Hay que darle el trofeo a otro la verdad es que sería un sueño poder de la acción de creen que bueno no es un objetivo que sea al pues él que tenemos pero creo que estamos en una buena posición haciendo creo trabajo de el grupo bueno veremos a ganar la segunda vuelta pues pues qué nivel te mostramos pero es bueno creo que que hay equipo suficiente al menos de pelear esperarlo

Voz 1643 10:11 en la última semana no sólo sea rotos a racha de doce partidos sin perder que llevabais sino que creo que es a Rato también es tu nariz de cómo cómo estar a veces la factura aunque creo que esas tú estás acostumbrado no la primera

Voz 1415 10:22 eso no que tienen unos pero bueno yo ya mucho mejor y puedo por suerte puedo decir que esta semana pues no juguemos entonces bueno es así una semana para que bueno que Solbes bien todos los huesos así que bueno la verdad es que es una pena la el partido del domingo creo que no estuvimos a nuestro nivel creo que el Deportivo pues que fue superior a nosotros pero bueno creo que tenemos que aprender de partido oí delante que nuestros largo

Voz 1643 10:55 en filas dicho a otra manita para recuperar la nariz para descansar porque este fin de semana el partido cuando uno se juega

Voz 1415 11:03 sí eso es lo que tengo entendido de momento están suspendido el partido yo te digo yo creo que a diario buenos días habían porque tenemos los tres cuatro jugadores tocados entre ellos una entonces bueno

Voz 1643 11:14 sí

Voz 1415 11:16 bueno hay el lunes debe empezar a el partido de Córdoba

Voz 1643 11:19 si te están buscando compañero en en la portería el sustituto de cara tieso y te preocupa estás atento al margen

Voz 1415 11:28 bueno intento mantenerme al margen obviamente pues se se más o menos lo que puede pasar algo no le oí Jose si ese cartel en la plantilla hay creo que que está haciendo pues su trabajo a día de hoy pues creando una competencia muy sana entonces bueno al final yo quiero lo mejor para él si él creen conveniente que que tiene que salir pues es decisión suya pero te digo al final es es una competencia sana que tenemos a la portería no estamos y creo que al final dos beneficiados aparte de nosotros los dos equipos

Voz 1643 12:08 ese es el trabajo del portero suplente ponérselo difícil al que está jugando de titular para mantener el nivel puesto a darle muchas gracias enhorabuena medio no damos Un premio ni en metálico ni una copa pero yo era cómoda elige a los oyentes a la gente que entiende segunda división sigue tiene mucho mérito que nada que espero que dentro de seis meses llamemos a otro como mejor portero y Athletic llamemos como portero de Primera División muchas gracias

Voz 1415 12:32 ojalá ya tiene muchas gracias a todos

Voz 1643 12:34 pues ya lo habéis oído prefiere las hubiera en Primera División eh y que el próximo año acabe la Liga que el mejor puerto la segunda vuelta sea otro es una opción también se pueden conseguir las dos cosas pero muy elegirle puesto ante la pena pared han elegido la quema de Albacete que es el ascenso a Primera ya tenemos porte día pero claro durante este portero Peter a unos cuantos para que lo defiendan un poco no sólo no va a poder

Voz 1025 12:53 los que no van a estar son los tres que están en el banquillo los tres defensas que están en el banquillo que son vaya nombre bueno hemos elegido a cuatro jugadores titulares y tres en el banquillo de los siete defensas más votados son los siguientes en orden de menor a mayor

Voz 1643 13:04 a ver mantillas Oliveira el diecisiete por el uruguayo al Albacete correcto si el defensa del Málaga este dijo el once de siento no ha salido

Voz 1025 13:14 aquí un jugador que tiene un mérito increíble Laure el lateral del Alcorcón que has jugado prácticamente todo que ha estado mermado últimamente algún problemilla físico pero jugador veteranísimo que salió con uñas un par de temporada firmó por el Alcorcón se ha convertido en un pilar fundamental del equipo de de Parralo de esos tres al banquillo sea mejor

Voz 1643 13:32 no se llega a lesionar duro hubiera estado en ese en ese once inicial en las últimas semanas y como tales ha estado fuera por lesión

Voz 1621 13:37 desde luego es clave no sólo para el entrenador actual de el Alcorcón para acristala sino para los entrenadores que tuvo antes esta Agrupación Deportiva Alcorcón el conjunto alfarero que mete ahí en defensa vamos a ver en el once titular en los defensas

Voz 1643 13:49 a ver si quieres en vez de dar los de menor a mayor da del mayor vota

Voz 0783 13:52 al menos ahora te digo porque

Voz 1025 13:54 pero es que tenemos un conflicto arriba es bueno

Voz 1643 13:56 igual porque ha habido bate

Voz 1025 13:59 entre los dos defensas más votado de de Play Segunda por los oyentes de Play Segunda que son domingos Duarte defensa goleadora además del Deportivo de La Coruña

Voz 1643 14:08 era un fijo porque mete goles

Voz 1025 14:11 creer vamos increíble yo lo tengo y el segundo

Voz 1643 14:13 no tengo los tres defensas más votado

Voz 1025 14:16 pues bien y el segundo defensa con más votos con el treinta y un viento de los votos igual que domingo Duarte es Germán Sánchez El veterano central de Granada antes en el Tenerife que es de tipo jugadores que parece que no pero que puedas

Voz 1643 14:28 no pero sí parece que en un partido no

Voz 1025 14:31 no sabía nunca nos iba a dar dolares no se lleva los grandes elogios pero es un fijo igual sí

Voz 1643 14:36 la gente no es tonta y la votado la gente lo sabe totalmente

Voz 6 14:39 hola soy Germà jugador del Granada bueno agradecer a a todos los oyentes de Play Segunda poco por su voto oí nada os animo a que siga escuchando de Play Segunda para para seguir esta categoría tan bonita un abrazo y el trece J

Voz 1025 14:58 es Vadim del Sporting de Gijón pendientes por ciento de votos para al central del conjunto asturiano

Voz 1643 15:04 Valín la Machín el Alcorcón

Voz 1025 15:06 harto con más votos UPA el último puesto en el once titular del defensivo de Play segundo Play Segunda es Álvaro Arroyo del Albacete con el veintidós por ciento de los votos

Voz 1621 15:16 dado el Albacete impresionado ahí por Juanma Sevilla Juan López yo creo ahí inmovilizado

Voz 1643 15:23 te iba a contar la anécdota cuenta porque Álvaro Arroyo hasta hace no mucho tiempo antes de volver a suelo profesional con el Albacete jugaba con el equipo de la Casa de la Cadena Ser el Arganzuela todos los jueves jugaba con Juan López jugaba con Escorial coger Blanco en el equipo que hace Francino en esos partidos de todos los jueves pues ahí estaba el Arroyo que no tenía equipo y que se entrenaba los jueves jugando con el equipo de quién le iba a decir al en ese momento que dos años después iba a estar en Segunda División luchando por el ascenso con el Albacete y elegido como uno de los mejores defensas de la primera vuelta el y además reconvertida reconvertido a central ya tiene mérito bien es increíble lo de Álvaro Arroyo hoy la gente

Voz 0044 15:57 la gente lista la gente de lo gay iba Lola

Voz 1643 15:59 eso sólo defensas que tiene por delante vamos al centro del campo

Voz 1025 16:03 sí vamos a repasar los que no están en ese once inicial que lo hacen muchos y buenos Maverick buenas va a haber quejas seguro bueno está en ninguna duda Rubén García se queda fuera Salva Sevilla se queda fuera Ángel Montoro que haciendo un tempo se queda fuera Aleix fue va se queda fuera IU Jenni se queda fuera también se queda fuera pero que temporada está siendo Juan Carlos Real centro campista de Almería hola soy Juan Carlos Real futbolista de Almería y quería daros las gracias a todos los votantes de Play Segunda nada que bueno estamos muy contentos con con la temporada con el trabajo y esperamos seguir así es un abrazo

Voz 1643 16:38 lo está haciendo muy bien el Almería muy bajo a que los really tiene yo que de las votaciones en nuestra web y yo que tenía acceso a los resultados el lunes Juan Carlos Real estaba en el once titular en tres días ha cambiado muchas cosas y hay uno que han metido Hydro que que se han caído en cualquier

Voz 1025 16:54 Castro chapeau para Juan Carlos Real que fue la irse el Tenerife se buscó la vida en Almería ya ha demostrado que es un futbolista ha dicho el Tenerife ha fichado a conjugar jugadores este invierno esa ese mediapunta que Juan Carlos Real técnico con calidad y que les faltaba de la que adolecía la plantilla del Tenerife y que va a buscar con con Borja Lasso en el mercado de invierno

Voz 1643 17:15 Carlos empatado a veinticuatro con treinta y cuatro por ciento de votos con Eugène eh

Voz 1025 17:18 Vadillo en el once titular y ahora necesitamos

Voz 1643 17:21 tres más va de la mano nos va de la mano de

Voz 1025 17:23 a futbolistas como Roberto Torres de Osasuna va de la mano de uno de los principios de la categoría que es el más votado con el cuarenta y siete por ciento de los votos tal esto también es Lago Junior

Voz 1643 17:35 que que podíamos ponerle cerca pista incluso adelantó

Voz 1025 17:38 pero tenía lleva nueve goles el segundo máximo goleador de la categoría ya lo he dicho enfados con este enfado ir por debajo de Lago Junior el segundo es vista con más votos

Voz 1643 17:49 este toda la movilización de una isla

Voz 1025 17:51 por qué es ni más ni más ni menos que uno de los mejores jugadores que yo creo que hay en la Liga Un dos tres y que yo creo que en breve vamos a ver tristemente en la Liga Santander en Primera división que no es otro que Luis Milla

Voz 7 18:03 hola soy Luis Milla jugador del Club Deportivo Tenerife quería agradecer a todos

Voz 1025 18:07 votos ya elegido en el once ideal

Voz 7 18:09 primera vuelta en Play Segunda un

Voz 1643 18:12 un saludo Luis hace cuatro días hace cuatro días se cumplió un año que Luis Milla da el salto del Fuenlabrada al Tenerife por quinientos mil euros que pagó el Tenerife al Fuenlabrada y un año después Luis Milla es el segundo cero campista más votado de la primera en la primera vuelta bastante le dice a su equipo eso el equipo está mal y él está ahí en esos jugadores verá todo de Luis Milla

Voz 1025 18:32 asumo que no soy objetivo yo sé que los oyentes siempre buscan objetividad asumo que cuando lo soy pero creo que Luismi ya un pedazo de jugador ya parte parece desde fuera no lo conozco personalmente es un tío encantador y muy profesional de verdad que como diría Manuel de Luis Milla

Voz 1643 18:47 ya tenemos portero tenemos defensas tenemos tanto en el campo no faltan dos delanteros

Voz 1025 18:52 no ha sido tan brutal y es muy injusto porque al final sólo hay dos delanteros cuatro defensas y cuatro centrocampistas pero claro somos un entrenador defensivo dígame

Voz 1643 19:01 ha sacado un cuatro dos cuatro no

Voz 1025 19:03 uno esto o algo así que no pero es cierto que Ángela la pugna en la delantera sido brutal voy de abajo arriba vale voy a contarte los cuatro que están en el banquillo hipotético banquillo Soria acaba delantero revelación de la categoría en Elche Un jugador que empezó muy bien que lleva ocho goles este año y me parece que es hace tres temporadas jugaba

Voz 1621 19:23 comentas sport en la tercera división madrileña que ya hay que tener

Voz 1025 19:26 pero imagínate ir al lado de cava Rubén Castro

Voz 1643 19:30 vencer a la imaginemos la diferencia de cava

Voz 1025 19:32 que lo tiene todo para ser Rubén Castro que ya híper veterano pero aún así empezó muy bien la Liga que como Las Palmas ha ido diluyendo un poco nueve goles suma en esta primera vuelta así que arrea es el cuarto el quinto delantero con más votos por encima del Jeremy Vela que calidad qué jugador tiene el Albacete allí uno de los de las claves yo creo que el año pasado

Voz 1621 19:54 el ya el empezaron a ver cositas y este año ha metido dos tres goles que están encantados con él en el Belmonte increíble Jenny James nivela pero no estaría ninguna y tampoco lo está es que

Voz 1643 20:07 San

Voz 1621 20:08 tercero veo aquí en lista de los tres delanteros que vienen ahora es que cambiar

Voz 1025 20:13 bueno pues el tercer delantero que ocuparía ese puesto hipotético de banquillo espalda Manu Vallejo uno de esos jugadores que aparece en todos los años en la Liga Un dos tres y que me encanta ver producto de la cantera jugador del Cádiz uno sesenta y siete midle con Manu Vallejo como llevamos menos pero eso no lleva o no quita que está siendo un temporada increíble que hacía cargado el Cádiz a sus espaldas cuando iba un poco más las cosas ahí porque el Ramón de Carranza Ike a su veintiún años se ha convertido en un fijo de Servera ya esta ante lo con más votos en un equipo en revulsivos

Voz 1643 20:51 es hacer un cambio para meter goles tiramos de Manu Vallejo sino no funcionan los dos que hemos sacado arriba claro claro pero es que la dos que hemos sacado para que no funcionen muy raro que no marquen goles lo ha elegido los oyentes en el once

Voz 1025 21:04 pues el primer delantero con el veintisiete por ciento de los votos el segundo delantero más votado en nuestro once no es otro que Clinton sale delantero del Deportivo de la Coruña diez goles se lleva este año el éxito del Depor ha vivido muy de la mano de los goles de Quique

Voz 1643 21:18 para mí de los jugadores más carismáticos de la categoría Quique quién quién Zelaya ha marcado con el Deportivo ha marcado su venía marcado con Osasuna Quique González donde esté donde esté marca no te puedes imaginar la temporada que hizo con el Deportivo

Voz 1025 21:31 Guadalajara Time marcaba mira cuando lo fichó el Depor este verano hubo bastante rum rum entre la afición deportivista porque quién quién Khimki Gonzales para el público que venga a la categoría no un nombre despampanantes Llamaquique comensales no con Ronaldinho no se queda

Voz 1643 21:46 y eso que aquí que llevaba un tiempo jugando en su actual me imagínate que Fisas ancho de Segunda B que dices segunda quedó fichaba a hacer goles

Voz 1025 21:53 en cualquier caso Quique verá el Pucela Quique González veremos que Gonzales gran cantante a las diez goles lleva esta temporada lo llevamos a primera vuelta Easy el Depor está ahí peleando por subir gracias también a los goles de Quique que por cierto cuando no ha estado o cuando estaba un poco con mayor sequía el Depor lo ha anotado ha pasado bastantes partidos sin marcar gol de haber hace falta que diga quién es el jugador más votado

Voz 1643 22:20 sí sí lo he dicho yo menudo acompañante para dentro de dicho es uno de segunda hay preguntas quién se pero ese no era el que más han votado en el deporte obtuvo

Voz 1025 22:30 bueno el veintinueve por ciento y el centrocampista que más votos tu actual cuarenta y siete El delantero que más votos ha tenido

Voz 1038 22:37 del setenta y seis por ciento del total de voto

Voz 1643 22:40 es posible que tú has viejo es una barbaridad

Voz 1025 22:42 la absoluta quién es ni más ni menos que Enrique Gallego es tan bueno

Voz 1643 22:46 el gallego que lo hemos perdido pues si se nos ha ido al Huesca

Voz 1025 22:49 bueno habrá que despedirle como se merece pues tenía que estar

Voz 1643 22:51 Rey Gallego en ese mejor once de la primera vuelta de Play Segunda Hay los oyentes pues le han votado porque no sólo es el pichichi de la categoría con quince goles listón dejado ahí a ver si la segunda vuelta bien los supera sino que ha sido de la gran sorpresa la revelación el protagonista de esta primera mitad desde Huesca nos está escuchando Henri gallego muy buenas

Voz 1415 23:13 hola buenas felicidad

Voz 1643 23:16 enhorabuena porque como le echa tomen al no damos un trofeo no damos un premio pero que la gente te valore lloro que tiene mucho mérito y hay que valorarlo

Voz 5 23:25 sí está claro está claro que muy bonito que

Voz 8 23:28 que era bueno como ya Touil dices que te vote que que valore y con la que que que digan esa parada hasta muy Athetic

Voz 0044 23:37 ha quedado primero

Voz 1643 23:40 no sólo como el delantero más votado es que el setenta y seis por ciento de la gente que ha votado te ha votado a Ci entre las estaciones es la leche

Voz 5 23:48 usted no no sabía ese dato pero bueno la verdad es que es muy bonito y bueno la verdad que ha sido un año muy muy bueno esta primera vuelta

Voz 9 23:59 a esa ha

Voz 5 24:01 y a a la gente pues

Voz 1643 24:04 han sido tres de cada cuatro votantes dado a a Enrique Gallego como uno de lo mejor de la Vuelta bueno te estoy dando la enhorabuena por ser el mejor delantero elegido por los oyentes pero también Enric de enhorabuena por llegar a Primera División

Voz 5 24:17 muchas gracias sí bueno mía la verdad que que bueno como a ver qué dice esta claro que el delantero víveres gol yo suerte de de está en hacer todo lo que te diría bueno en ahí arriba de de la lista en mira la verdad que caído bien en cada verdad que desde el primer momento apostó por mi condición mínima aquí estoy para para devolverle todo lo que me han puesto

Voz 1643 24:43 no te voy a preguntar si los alguna vez porque es el sueño de todo futbolista y tu hace de aquí después de meses con tu hermana cuando existe el hat trick ante en el Rayo Majadahonda ya en Segunda no de viste contando todo lo que has tenido que currar para llegar hasta aquí porque tú has trabajado muchísimo para llegar a Primera Jon buenas trabajaba no sólo en el fútbol has trabajado de todo

Voz 5 25:03 bueno sí la verdad que bueno en era cuando era más joven de lo que fue velado dieciocho veintidós y que trabaje y luego bueno dos años de Cornellà queda en televisión también trabaje que Manzano que daban trabajo a los jugadores lo que llame pero bueno eso nada una historia bonita que que si te sirve para a un agente de yo no pido que siga adelante

Voz 1643 25:33 yo era un dato bueno tú por la edad no te preocupes tú sabes cuántos años tiene Jorge Molina adelantó en Getafe

Voz 5 25:39 es exactamente no pero sé que tiene treinta y seis

Voz 1643 25:42 de treinta y seis iba a cumplir treinta y siete

Voz 0044 25:45 en nada hay mira qué nivel tiene con treinta y seis años son delanteros se claro ejemplo de que la edad es lo de menos Si tuvo además del fútbol dice

Voz 1643 25:53 carrera Raquel Gago lo lleva porque lleva toda la vida

Voz 5 25:58 sí bueno me da la verdad que que bueno que yo la edad bueno son número sigue ya lo he dicho en otras ocasiones que cada año me encuentro mejor físicamente hay muchos aspectos de de juego que bueno ya a seguir así que Iker físico de durante muchos años

Voz 1643 26:17 la última Enric para esa gente del Huesca ha marcado quince segunda para cuando el primer gol en Primera

Voz 5 26:22 bueno esperemos que llegue pronto nada término bueno yo siempre he dicho que soy un delantero que le ayudó al equipo en Trobajo y bueno si puedo aportar goles con mucho mejor pero bueno yo firmaría hasta el claro

Voz 1643 26:41 esta cuanto antes si puede uno puede ser tres de mejor trabajo estamos seguro

Voz 0044 26:46 lo que no va a faltar Enrique Gallego en Huesca

Voz 1643 26:49 cuando trabajas al final hay buenos resultados Henri Gallego mucho gracias enhorabuena por ser el mejor de la la vuelta la mala noticia es que no lo será de la segunda porque ya no estás en la Liga dos tres pero se muy feliz en Primera porque te lo merece muchas gracias

Voz 5 27:03 muchas gracias a vosotros hasta pues es

Voz 1025 27:05 es fenómeno Enrique Gallego y cuánto lo vamos a echar de menos verdad

Voz 1643 27:08 sí lo hecho sobre todo en Extremadura elevan a creer muchísimo en Huesca Si consigue sacarle de la zona de descenso bueno pues ya tenemos el once hará como lo hemos dado por trozos sale a recopilar ya once entero elegida por los oyentes de segunda que no es el nuestro que es Huckabee votado a vosotros el que vale no es vernos otros el portero esto es con vosotros no

Voz 1025 27:28 con Nadal en defensa el Cuatro para domingos Duarte del Depor Germán Sánchez Granada del Sporting ya Álvaro Arroyo del Albacete Balompié en el centro del campo Un esto Gamboa bastante ofensivo con Vadillo del Granada Roberto Torres Osasuna Luis Milla del Tenerife in Lago Junior del Mallorca y arriba para el gol dos delantero UAW queda uno ya está en primera división Quique González del Depor ya Enrique Gallego que ha sido votado por sus goles con el Extremadura aunque la verdad es que en este once Khider necesitamos a la gente

Voz 1621 28:00 hay campo para retener un poco eh porque goles por un tubo

Voz 1643 28:04 a a al ataque con todo lo que pasa este es el once de los oyentes en Segunda no se considera mucho cuáles de los expertos con el de Joseba con el de Sergio pero vamos a ver vamos a preguntarle Si tiene un once parecido o mejor parecen nada no sé vamos a ver

Voz 0783 28:31 todos los partidos del domingo de la jornada veintidós Es curioso pero acabaron con el resultado de dos a cero con cuatro vectorial

Voz 1643 28:37 Tales a domicilio con ese guarismo Yago más fuma el Deportivo ganó al Albacete el Sporting Alcorcón Osasuna el Mallorca el Tenerife al Nàstic y el Real Oviedo en Extremadura es además la única victoria visitante está en Extremadura de una jornada con sólo dos empates protagonizado por el Almería y el Cádiz y el que hicieron empatados el Rayo Majadahonda y el Real Zaragoza en el que lo baña la patronal más un dos cero en contra el Granada sigue líder tras ganar al Elche en el último partido de la jornada veintidós que se jugó el lunes el Málaga vuelve a puesto de ascenso directo los de Muñiz remontaron el tanto inicial del Lugo volvieron a ganar en La Rosaleda más de un mes después y el partido acabó con polémica ya ya que el Lugo reclama un penalti por mano de Harper en el tiempo de descuento el Deportivo acabó con la racha del Albacete de doce partidos sin perder no callan los derrames desde el doce de octubre fue ante el Málaga eso sí venía en el Albacete de dos empates consecutivos con su victoria ante el Mallorca Osasuna seguía invicto en su estadio y suma siete victorias en El Sadar las mismas semanas siete que lleva al Alcorcón sin ganar después de caer en el Molinón con el Sporting el Real Oviedo suma y sigue gana un Extremadura que sin Andriy gallego le falta pegada en Tenerife se llevó los tres puntos en el debut de Borja Lasso de así Isaza ahora el conjunto tinerfeño cuatro puntos por encima del descenso el Numancia llevaba cinco partidos sin ganar hasta que ganaba el Córdoba mientras que los Córdoba es llevan ya ocho meses sin ganar fuera de casa su última victoria a domicilio fue el veintisiete de mayo en Reus uno de los tres sitios donde ha empatado esta temporada además daban empatado en Gijón y en Zaragoza así viene de la jornada veintitrés de la Liga Un dos tres que cómoda semana la analizamos en Play Segunda con nosotros indicó de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes

Voz 10 30:15 carnés está por ella que más sabe de seguro

Voz 0044 30:17 va de toda España ahí de parte

Voz 1643 30:20 el universo nuestro compañero Sergio Sánchez Sergio Sauca es muy buenas pues ya ves escuchaba once que han elegido los oyentes en Play Segunda es muy complicado entre las sesenta propuesta que hemos dado seguro que otros hubieran puesto otro nombre pero a a sesenta había que meter y no podíamos a los doscientos y pico al final Tomeo Nadal Sergio el portero del Albacete como el anotado en el once en la defensa de cuatro tendríamos a domingos Duarte a Germán Sánchez a Bin a Álvaro Arroyo en el centro del campo haya habido una dura pugna opuesto al final Lago Junior Luis Milla Roberto Torres y ahí hubo empate entre Álvaro Vadillo ya Álvaro Tejero en la punta de ataque los dos pedazo de delanteros reelegido los oyentes para nuestro equipo es el compuesto por Enrique Gallego que no va a jugar la segunda vuelta en la Liga sino que lo va a hacer en Primera y Quique González el delantero del Deportivo por delante de Manu Vallejo el nueve Cádiz ese es el once que nuestros oyentes es un once que yo creo que lucharía mínimo para estar en empleo pero lo que queremos saber es el vuestro y sobre todo haberse coincide con la lección de los oyentes de dos que sabe mucho de la segunda división Joseba cuál es tú once ideal o tu once favorito de esta primera vuelta

Voz 10 31:27 bueno lo primero que es muy complicado porque hay

Voz 11 31:30 Santísima sanciones de hay tantos cuadros y si tan buenos pero bueno como había que elegir once pues allá voy en la portería Rui Silva después Defensa Tejero Duarte Pau Torres en medio campo Milla N'Diaye Roberto Torres arriba Juan Villar en gallego Lago Junior

Voz 1643 31:56 no a ir con tres delanteros las ofensiva no se puede ser sea bueno te iba a decir si defensivo Joseba pero jugamos yo es decir para picar vas a alguno coincide entre los oyentes es el que ha leído Lofca elegido Joseba

Voz 0044 32:13 está por ejemplo Duarte Milla Henry Gallego

Voz 1643 32:17 sin Torres Torres y también estaban así que no la apoyen siempre desde los once siete ocho siendo más de los hijos y Juan Villar en no está entre los más No obstante los cinco más votados siquiera

Voz 0044 32:32 bueno vamos a ver a quién elige Sergio

Voz 1643 32:35 que lo tengo la gente ha votado a mucha gente al Albacete hemos tenido ahí a Álvaro Arroyo Álvaro Tejero con el quinto más votado empatado con el cuarto Jamie Bell ha sido el cuarto delantero más más votado también Eugène y sé que no sé si tú once también va muy manchego

Voz 10 32:51 bueno no no luego los primero cuatro coincidían de Estado escuchándote bueno te lo lotes los aficionados cuatro con Joseba pues también coincidir en algunos así que haya voy como no puede ser en la portería no puede fallar no tiene que ser tome una oral por al Albacete me parece que está haciendo una temporada fantástica en la defensa lo primero de lo que decía las que es muy difícil pero bueno Mis opciones son lateral derecho para Víctor día natural de Granada en la izquierda hacerse rica centrales domingos Duarte ahí coincidimos Javier Hernández el central del Oviedo con una de las revelaciones también de la categoría que poco a poco se va asentando centro del campo para Juan Villar por la derecha por el centro Álex Fernández el centrocampista del Cádiz y Montoro el Granada Lago Junior por la izquierda permite un poquito de velocidad por ahí Enrique Gallego arriba que no lo vamos a disfrutar en la segunda vuelta ya Harper que también se deja caer un poquito a banda para surtir de balones a Diego así que bueno este es el once pero podría ser ese y podría ser preparan no porque hay muchos que podrían está en esa línea tienen y luego cambiarlo sistema pero también cambiaremos al jugador

Voz 1643 33:57 la cosa es que claro cuando te das a los gire un once depende mucho por ejemplo de Sabina provincia como ha pasado yo no que Albacete ejemplos se ha volcado y ha votado mucha gente de de Albacete a lo mejor de otro sitio de Tenerife ha votado menos gente se nota por ejemplo que no está Juan Villar bueno los oyentes es que tenemos de referencia que nuestros damos y que tiene valor porque la gente que ve la segunda División todas las semanas como valor tiene el once de Joseba Etxeberria de Sergio Sánchez un once de una primera vuelta en la que ha comenzado ya Joseba la segunda mitad lo hace otra vez más apretada todavía es que tenemos cuanto cuatro equipos en cuatro punto luchando por la primera segunda plaza

Voz 11 34:31 si la la igualdad es máxima no amasó y bueno ahora estamos en el ecuador de de la competición y bueno iban van confirmando cosas al final va a ver yo creo que se pelean hasta el final por arriba y por abajo peleando pueden playeros también pues bueno hay muchos equipos yo creo que los que todavía no están en yo pero creo que que van a pelear que son el el Sporting huyó o la sensación de que van a más y bueno esos con abajo también la la lucha va a ser más sentimental no emocionante y bueno mejor mejor que sea así

Voz 1643 35:10 de Sergio fíjate hablábamos hace semanas meses de la revelación de esta primera vuelta están siendo el Albacete y al Alcorcón ahora mismo en Albacete el Alcorcón lleva siete jornadas que no daba pie con bola

Voz 10 35:22 sí les está costando más también es lógico que tenga que tengan su bache fíjate el partido el Albacete en Riazor no llegábamos bueno pues a ese partido con mucha expectación no porque quedan doce jornadas sin perder desde el Albacete que sólo había perdido dos partidos en todo lo que llevábamos eólica llega a Riazor y la verdad es que no pudo siquiera plantarle cara al Deportivo de la Coruña todos los equipos van a tener un bajón a lo largo de la temporada lo importante pues va ser que dure lo menos posible no voy a tener una buena situación para sobrevivir en en situaciones como ésa vimos por ejemplo en la temporada al Huesca cómo llegó una serie de derrotas que parecía que iban a apartada puede incluso si al final consiguió consiguió el ascenso también lo va a marcar mucho ahora lo que pase con los fichajes fíjate que están sonando nombres importantes

Voz 11 36:05 and it be iban a dejó de alguna aquí

Voz 10 36:09 además de los que ya han realizado a urgencias de jugadores que se marchen como Johnny en el Albacete por ejemplo que va a necesitar encontrar un relevo para él porque curiosamente los partidos que ha perdido ha sido justo los que no jugó elige ahora ese movimiento en el mercado también puede marcar muchas cosas aquí el otro día hablando con los entrenadores después del Depor Albacete sobre todo la fiabilidad la felicidad como los equipos para aguantar incluso en los malos momentos en la mala racha pues no perder dos partidos seguidos se puede ser que más que al final la diferencia ya vamos a ver al Alcorcón está pasando el hacha cuánto les dura sitio dura mucho pues sí que te mete en un lío si consigue volverá reaccionar pues de nuevo equipo efectivamente de todas formas hay que saber que el Alcorcón no está para para estar entre primero segundo tercero cuarto todo lo que está haciendo es mérito enorme iba a que puede resistir en esa posición por lo menos lo que sumado son muchos puntos para no sufrir un bosque

Voz 1643 36:59 yo que conozco mucha gente ha estado ocho años en narrando lo deportivo cuando estaba arriba yo preguntaba cómo baila como un tiro este soñó con la primera veneciana paciencia y tranquilidad que hay que llegar al cincuenta estamos mucho más cerca pero el objetivo del equipo es la permanencia lo que pasa que con el gran inicio que hemos hecho y vamos a conseguir la permanencia muy pronto luego ya veremos

Voz 10 37:18 eso es lo primero los cincuenta puntos empieza la

Voz 1643 37:21 la debacle del Alcorcón precisamente con una derrota en casa contra contra el Reus que ganan cuando ya sabemos que el equipo puede tener un pie fuera de la Liga dos tres ahora vamos a ir a Reus y ahí Joel Reche no va a contar cómo está la la situación del conjunto tarraconense pero yo quería preguntaros a vosotros porque lo que está pasando con el reo Joseba a mí me da la sensación que al final no ha acaban de extendiéndose de forma extractiva ahí equipo como por ejemplo aficiones como la del Murcia la Elche que semanas sentir agraviada que al regulan dado vueltas extras que a ellos en su momento la Liga no son la adiós

Voz 0796 37:54 sí aparte un poco la imagen no porque porque bueno pues ya desde desde el principio en verano acudir un escribirá a varios jugadores se después sabido pues noticias un poco de todo tipo no de esperanza luego resulta que que bueno que al final no era lo que parecía han ido pues va saliendo jugadores a cuentagotas ahora pues el otro otros es que se iban a marchar hay bueno la verdad es que que es muy mala Hay yo creo que principalmente pues a los damnificados son sobre todo los del Reus pero pero en general el futbolista

Voz 10 38:31 la categoría no porque bueno esto pues serla

Voz 0796 38:35 en muchos sitios y la imagen que estamos dando la verdad es que

Voz 10 38:37 es que me mala yo no sé Sergio así hemos

Voz 1643 38:40 es decir que la Liga está haciendo el ridículo son titular muy fuerte pero sí que me parece eso te vale está faltando la mano dura que sí que ha tenido otras veces que se le hay un poquito de la mano

Voz 10 38:50 bueno yo creo que es verdad que la situación ni muchísimo menos está gestionando bien no ya desde hace tiempo pues hemos visto que se está complicando todo que un día se dice una cosa que el día siguiente se dice la otra pero en cuanto así sería una injusticia descender al rehusó no yo ahí no me meto porque creo que hay mucho tema legal que tocaba que mucho tiene muchas aristas como se suele decir este tema tengamos en cuenta que mucha muchas veces cuando se ha hablado de los casos desde el Real Murcia el Elche que sea tenido en cuenta las deudas con la Agencia Tributaria con Hacienda para entender no no yo no estoy ahí dentro para saber si el Reus está en ese caso se trata también de deudas con Hacienda que es lo que provocó además de otras cosas que al final se hiciera ese provocada en esos descensos que sería injusto no pues mira yo es que siempre miro que cada caso es diferente hemos visto que en un robo por eso un juez no no es que un un robot sea la condena X sino que un robo pues depende de lo que haya sucedido que están las cosas muy mal hechas por parte de Reus pues eso no se escapa nadie habría que ser muy tonto para no verlo no qué tiene que ser castigado obviamente pero también que es el Le pidió que llegar a un inversor y que si ahora llega un inversor puede pagar a doscientas personas que están trabajando allí dicen es inversor que no que no va a competir que se vaya porque haga lo que haga va a dar igual pues entonces es inversor no le va a pagar a las doscientas personas que allí se va a marchar colocado al quedar mucha gente sin cobrar su dinero en el paro yo creo que lo que hay que buscar el la mejor solución dentro de lo legal y lo legal no me meto porque yo no tengo ni idea entonces cuando no sé cómo es ese proceso a que a que corresponden exactamente las deudas más allá de los jugadores que obviamente tienen todo el derecho hechos a otros equipos ya por fin quieran porque que deben quedar libres porque obviamente no les han pagado tienen que defender sus derechos yo creo que luego hay que mirarlo de una forma más amplia y luego tener en cuenta que esto puede tener bueno no también otras derivadas que si el Reus ahora los nuevos dueños olviden lo que ha pasado de los nuevos dueños y meten siete ocho millones de euros y ahora la haber dice que no pueden competir no existe esa cláusula existiera siquiera así pero como no sabemos tampoco no existe cláusula evolución que dices me quedó un equipo puesto que millones de euros Miquel un equipo en Segunda B como mucho y con una sanción pues entonces igual voy a los tribunales distintos para la Liga ha de yo creo que es muy difícil yo creo que se ha gestionado todo tan mal que ahora mismo en medio campeonato ley márgenes malísima como estaba diciéndoles que va de imágenes muy mala pero no me parece que tenga una solución sencilla esto lo veo lo veo bastante complicado porque al final lo que se debe intentar es perjudicar a menos gente posible no vi ahí también tengamos en cuenta que son los futbolistas que muchos trabajadores

Voz 1643 41:22 pues la decisión a tomar la próxima semana el que tiene que decidir que decida como dice Sergio nosotros de temas legales ya se nos escapan a todo lo que nos gusta es hablar de fútbol y para volver al fútbol Joseba empezamos la jornada veintitrés este fin de semana y que partidos tienes apuntado G no nos tenemos que perder

Voz 11 41:40 pues bueno en principio hay un partido muy interesante que es el Sporting B

Voz 0796 41:44 por pero pero yo me voy a quedar con el Tenerife Málaga el sábado que que bueno que Málaga hasta otra vez muy fuerte Hay bueno y el Tenerife pues se mostró muchísima mejoría el otro día con con en las

Voz 10 41:59 sí con los nuevos refuerzos y bueno está en fin

Voz 0796 42:01 ha ido muy bien iba con con el Tenerife

Voz 1643 42:06 y tú Sergio basado en Málaga o no

Voz 10 42:09 de esta vez mira que él Joseba pero que negarlo puesto el segundo teniente Malala género hace vamos vamos al Sporting de por el Depor bueno porque es verdad que el Sporting me puedo al final vamos a ver en El Molinón Si donde parece que otra vez el equipo ahora con José Alberto se ha hecho fuerte pues una prueba de fuego es ganar al Depor que fuera de casa pues está teniendo bastantes dificultades y que venía además de una mala racha antes de jugar contra el Albacete que se va a poner de nuevo a prueba porque ver si ha superado un bache y de nuevo volvió a ser el Depor fiable del que hablábamos antes de esa fiabilidad se va a poner a prueba como un aunque seguro que va a presentar una barbaridad que tiene muy buena pinta ese partido

Voz 1643 42:49 los dos grandes partidos de esta jornada XXIII que vamos a vivir este fin de semana y que vamos a analizar la próxima semana con Joseba Etxeberria ICO Sergio Sánchez aquí segunda compañera muchas gracias ya está próximo jueves

