El sueño italiano de los Varry Brava | Escenario Gran Vía 32

Voz 1 00:00 Titín

Voz 3 00:04 así todo

Voz 4 00:07 suena Faura uno de los dos sencillos que en el año dos mil doce sacaban Barry Brava en EP íntegro en italiano llamado gravísimo y que incluía dos regímenes aún más disco que siempre de las los canciones aún más disco el más italianos porque las referencias al mundo del dolce far niente son constantes en la música de los barrios por eso suponemos que lo llevaron en su momento hasta el punto más álgido hasta cantar hasta liarla en Italia

Voz 3 00:38 Nos

Voz 4 00:47 entonces sucedió una cosa italianas se colaron ambos sencillos y hubo un momento en el que no supe que eran ellos que creía estar en territorio indio disco italiano eran no eran uno de ellos suena el da sola in the night uno de los top del último año en Italia una colaboración entre Tommaso Paradiso el vocalista de The Journalism uno de los grupos más importantes de la esfera independiente italiana y Elisa solista Nobel ahora lo está un grupo que saltó a la fama hace muy poco reventando las listas del Top cincuenta Italia con su exaltación al sexo al amor a la pasión a la fiesta en los conciertos en donde perder la cabeza si tuviese que decir quiénes son los Barry Brava italianos serían ellos el experimento que nace cuando gravísimo secuela lista italiana se lo he dejado a quienes les corresponde a un par de jóvenes nativos que me han hecho su propia valoración

Voz 5 02:27 las canciones de Everis bravas me gustan muchísimo porque me acuerdo de mi acuerdan los grupos viejos de los años dos mil hoy bueno me acuerdo como liberación y o hoy del veto me gusta muchísimo que un cantante español a cante en italiano porque quién cuándo no se exportan a los italianos nos gusta muchísimo allí entonces nada Bravo han sino sitio

Voz 2 02:58 condiciones de imperaba de del periodismo me gustó mucho la cara de la canción te la versión italiana distintas que yo me recuerda un poco a las canciones de Calcuta todavía en una versión más rítmica hay bailara invierte hacen italiana estas Benet traducido la canción es muy pegadiza y así que que más que decir que seguro lo agrega área militares

Voz 4 03:32 hay nombraban a Calcuta otro icono indie en Italia tres de sus canciones más conocidas son orgasmo paracetamol y horóscopo ahora me entenderéis porque si bucle su nombre los artículos titulado porque no tiene sentido preguntarse de qué hablan las canciones de Calcuta

Voz 6 03:48 el estatut Teresa hacia mí harta nada

Voz 4 04:06 algunos igual no pueden encontrar el sentido lógico sus letras pero a lo mejor por eso Lemon lo ha puesto entre los discos de la no hay nada de todo lo que antes he nombrado que Barry Brava no tenga qué pasaría si algún día ocurriese la magia y en la radio italiana pusiesen

Voz 7 04:26 en sino uno que esté amo pasando que no hay en Erandio Queen Italia su dimensión exoneró más si la dicho hay Barry Brava entre extracto de pero abismo