Estartapeando: cuidados y empleo rural

es la dependencia tiene tiene un espectro muy amplio por lo que la formación para atenderla también lo es nosotros en Joy Nurse aceptamos a once perfiles profesionales distintos desde el lado más técnico que podrían ser enfermeros auxiliares de enfermería hasta el lado más social que son asistentes familiares trabajadores sociales porque te digo esto estaremos todos de acuerdo de que no es lo mismo hacerle una higiene a un varón de ciento treinta kilos que tratar de entrar en hábitos y rutinas saludable a una mujer que tiene alzhéimer tres por eso estaremos de acuerdo también que el profesional idóneo para un caso no acostumbra a ser el idóneo para otros es por eso que en joint es contamos con mil profesionales con once titulaciones distintas para que sea cual sea la necesidad que tenemos que abordar la podamos abordar de una manera segura y fiable

pero es que luego cuando vuelven a las doce a casa pum tienes tu pues el médico ha dicho esto ha dicho lo otro el ha vuelto a dar una cita que allá tal tal esto es un servicio puntual por último tenemos los servicios de emergencias a aquellas familias que dicen mira es que llevo tantas noches aquí en el hospital a mi mi vida personal Mi vida profesional se está resintiendo por favor que venga alguien pase la noche aquí por favor que vigile que no se arranque las vías que no salte la cama por favor que me diga qué ha dicho el médico por lo que yo hoy nos ofrece cuidadores profesionales para servicios de largo plazo puntuales o de emergencia

Voz 0556

04:17

fíjate a fin de cuentas nosotros bueno nosotros somos tres emprendedores tres cofundadores que empezamos esta aventura hará no llega tres años de hecho el veintidós de febrero hará tres años y el punto es que no entendíamos como una necesidad tan real una necesidad tan humano una necesidad que a todos nos va a tener que llegar tarde en temprano tan plural no había pasado una revolución tecnológica no entendíamos como en treinta años este servicio no había no se había sofisticado a fin de cuentas este infelizmente es un sector que tiene un punto de informalidad infelizmente entonces entendimos que las familias lo que necesitaban era que alguien en este caso yo mismo punto com Le pudiera asegurar el cuidador que toca en el sitio que toca a la hora que toca decidimos hacer esto y la verdad es que en estos tres años que llevamos de andadura pues las familias están muy satisfechas con el servicio puesto que como te he dicho entendemos y es nuestra razón de ser ofrecer un servicio fiable