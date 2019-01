Alta tensión en Venezuela: Sánchez espera, Casado presiona

Voz 0194

00:02

se piden reacciones rápidas ayer en Venezuela el líder de la oposición Juan Why do se autoproclamó presidente interino del país en una ceremonia vamos a decir un tanto sui géneris en medio de una inmensa manifestación a partir de ese momento empezó la carrera de las adhesiones encabezada por el presidente tsunami inmediatamente se sumaron Canadá y numerosos países latinoamericanos pero a Europa tardó Icon Europa tardó España el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido la tesis desde el primer momento de consensuar una posición única a nivel europeo pero ya saben que en este país nuestro cualquier cosa se convierte en motivo de debate o bronca política hice exige rapidez en el posicionamiento así que Pablo Casado y Albert Rivera se han lanzado a una carrera loca para ver quién apoya primero y con más fuerza aguardó y de paso presionar a Pedro Sánchez para que también lo haga Sánchez mantiene la calma necesaria hay que decir en momentos de alta tensión donde la prudencia y la moderación son imprescindibles ya ha hablado con el líder opositor venezolano ha aplaudido su coraje pero de momento no nombra el apoyo explícito a la espera de los movimientos de la Unión Europea y claro en la época de la desaparición de los matices esto ha casado y ha Rivera les parece poco la idea deben ser unas elecciones democráticas para que el autoproclamado presidente interino pueda ser considerado presidente legítimo en democracia este paso es fundamental y así lo entiende la Unión Europea pero la derecha española prefiere vociferar en Venezuela para arrojarse la al presidente Sánchez se puede estar en contra de Maduro pero como mínimo uno se puede cuestionar o puede preguntarse por la interpretación de la Constitución que hace ello Ángels Barceló