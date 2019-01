Situación endiablada en Venezuela

Voz 1150

00:05

Trump caigo prometiendo Tomás desgracias para el régimen chavista Putin con Maduro anunciando un derramamiento de sangre y Europa en medio en el sí pero no aplaudiendo aguantó pero sin reconocerle como presidente son los distritos propios de cada casa retorno a la Guerra Fría de nuevo la política de bloques no un éxito así con endiablada en que ninguna de las dos partes es capaz de imponerse a la otra ofenda no van al precipicio juntas hay que parar convocar elecciones y volver a empezar en vez de tomar partido las potencias deberían presionar en esta dirección como era previsible el ejercito implicado en el tinglado mafiosos los que mandan se decantado aislado de Maduro de modo que os fuerza la vía del acuerdo con la alternativa es más destrucción más miseria hay más sangre dice el presidente Torra sino creyera que podría llevar al país la independencia lo dejaría pues ya puede preparan la retirada cualquier persona razonable sabe que la independencia de Cataluña no están en orden del día Dicho de otro modo a corto plazo es imposible la primera obligación de un gobernante es precisamente no engañar a los la edad no sobre los límites de lo posible a base de promesas que en este momento están fuera de su alcance el principal problema al soberanismo es que hay demasiada gente que no quiere decir en público lo que reconoce en privado y así es difícil acertar en la estrategia Sánchez en Davos para recordarlo elemental que debajo el populismo reaccionario estables desigualdades de las que se nutre las elites mundiales no ven interés en combatir alguien tenía que decirlo Ada Colau en el frente de los que intentan lo que parece misión imposible reconstruir los puentes imitados entre Podemos y más Madrid y evitar así un naufragio de la izquierda el momento es demasiado delicado para que los sentimientos personales se lleven los proyectos políticos por delante