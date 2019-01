Un mal día lo tiene cualquiera (25-01-2019): El mejor ejemplo de que un divorcio te puede acabar salvando la vida

Voz 1

00:03

vivo tus lágrimas amargas por el descenso de tu equipo tienen su contrapunto en la alegría desbordada del equipo que acaba de ascender el personas en los ocupa hoy sería un poco el que baja de categoría después de años en la categoría reina yo estoy en este caso no es una metáfora hoy recordamos a Catalina de Aragón que tal día como hoy perdió su condición pues es es eso de Reina de Inglaterra porque el veinticinco de enero de mil quinientos XXXIII fue el día en el que Enrique VIII se casó con lo que sería su segunda esposa Anna Bolena Catalina después de veinticuatro años bella como le arrancaban la cara la corona de la cabeza esto probablemente literalmente además esto quería decir que su hija María también bajaba de categoría pasando de princesa del Reino pues bastarda real también podemos sacar consuelo de las lágrimas vertidas por Catalina porque si bien es cierto que Ana Bolena se las prometía muy felices ese veinticinco de enero de mil quinientos setenta y tres también lo es que poco más de tres años después su cabeza quedó para siempre separada de su cuerpo mientras que Catalina sí tuvo que ver cómo otro ocupa su lugar pero al menos ella murió de muerte natural que no pudieron decir dos de las seis mujeres de Enrique VIII además su hija María recuperó recuperó ese rango Real llegándose reina de Inglaterra no le fue demasiado bien como Rey de Inglaterra pero eso ya es otra historia