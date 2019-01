Odriozola: "La imagen del equipo ha sido muy buena y no nos hemos venido abajo"

Voz 1 00:00 pues pide paso Herráez sale Orio

Voz 3 00:11 buenas noches como esta no pero parte por el pase esa

Voz 2 00:13 jugada Karim Benzema hacia ti y tú ves atrás el hueco claro para que Lucas Vázquez haga al primero

Voz 3 00:19 sí señor había que reaccionar hayamos encajó un gol en una jugada aislada y había que reaccionar como como fuese así lo hemos hecho somos el Real Madrid yo creo que la imagen del equipo en todo momento ha sido muy buena sobre todo las ganas el sacrificio y el el no unos abajo no con el gol tempranero de ellos sí darle la vuelta y luego con el dos a dos estoy muy muy orgulloso de de todo el trabajo de cada uno de los jugadores en el campo y su buen resultado aunque no vamos a especular absolutamente nadie vamos a ir allí a ganar así que es buen resultado íbamos a ir allí a ganar

Voz 4 00:50 salías con el móvil mirando algo no sé si soy muy cotilla estás viendo las imágenes au las repeticiones

Voz 3 00:56 no no nos da en la verdad que estaba viendo bueno alguna felicitación la mi familia etc es bueno anécdotas de de de de todo esto

Voz 5 01:06 Ramos sí Vinicius de pregunto por los dos dos goles de Ramos importantes uno no sé si ya sorprende lo de lo ha Panenka te sorprende no aquí lo de Vinicius que chico desde que llegó no es el mejor pero de lo mejor de Madrid pues sí la verdad que sobre todo

Voz 3 01:23 felicitarle porque está en una línea muy muy buena Vini es un crack yo creo que tiene ese aura brasileño hay que que hace que brille no sólo no está aportando muchísimas cosas al equipo eso está se le ve feliz feliz en el campo que es donde donde tiene que estarlo ya te digo que estamos muy contentos con su rendimiento ante lo que está portando hoy nuestro capitán que te voy a decir no voy a descubrir ahora a Sergio Ramos cuando los malos momentos cuando la cosa está un poco más sea el siempre da la cara hoy también ha hecho un partidazo he ha marcado los goles en la Panenka como te echan de esa es otra anécdota de todo esto irá muy contentos porque porque hemos eh aunque un partido muy difícil poco montaña rusa hemos hemos sacado muy resultado

Voz 6 02:06 sí mucho más frescos físicamente acabando el partido muy bien muy enteros ruso presionando al rival

Voz 3 02:13 sí señor la verdad que sí estamos estamos bien físicamente y estar bien físicamente hace que que bueno que acaba es mejor los partidos que que estés con más chispa y con más confianza por lo tanto muy contentos la preparación física está funcionando bien no hay que pone ninguna pega ahí así que nada contentos ya te digo ahora pensar en el partido de Liga que esto sigue esto no

Voz 7 02:33 ahora ha quedado mundo dato

Voz 6 02:35 toda la temporada por delante al gran reacción buen partido decía esperábais encajado dos goles suficiente para la vuelta

Voz 3 02:43 sí han sido dos jugadas aisladas a nosotros no nos gusta encajar ningún gol por supuesto y era una de nuestras premisas mantener la portería a cero no podía ser el rival también juega además juega bien Girona es un gran equipo con un gran entrenador bueno ya te digo que no han puesto las cosas difíciles ellos han han metido los goles en los jugadores heladas pero ya te digo que no pasa nada porque allí tenemos que ir a ganar vamos a hacerlo así que vamos a ir aportadas

Voz 1 03:09 tras de Odriozola en directo en el