Álvaro Benito: "En cuanto Modric ha cogido su nivel el Madrid ha crecido, hace mejores a sus compañeros"

Voz 1375 00:00 Romero Gallego he pulido Torrejón que desaparecido el Madrid brotes verdes dos partidos seguidos de un buen Madrid qué pasa aquí

Voz 0239 00:08 luego llegará luego llegar a Pablo Pinto un domingo irá que dentro de tres dónde están los brotes verdes qué tal no sabemos si brotes verdes no hubo el otro día en Sevilla yo yo estoy de acuerdo con Álvaro para mi ha sido el partido más completo del Real Madrid porque el otro día en la primera parte yo no le vi el Real Madrid tan completo como hoy durante los noventa minutos y creo que hay brotes verdes de una manera evidente futbolistas que no no han estado bien físicamente durante toda la temporada están empezando a llegar a Modric bastantes mejoras Sergio Ramos lo de Vinicius está siendo un escándalo lo de Karim Benzema físicamente como con con el compromiso que está jugando Karim Benzema no lo vamos a pedir cincuenta goles pero físicamente está perfecto tiene actitud de capitán de tipo que manda en el vestuario dentro del terreno de juego y me parece que los brotes verdes son evidentes yo sólo le pongo un pero al partido de hoy que se puede extender Manu a varios partidos durante toda la temporada y es que el Real Madrid defiende bastante mejor de centro del campo para adelante que de centro del campo para atrás hoy el Girona no ha tenido peligro han creado una oportunidad y media y ha marcado dos goles te pasa con el Girona tienen la capacidad de remontar presentarte en el partido de vuelta con un buen resultado te pasa en cuartos de final de Liga de Campeones o en octavos de final de Liga de Campeones contra un rival con todo el respeto para el Girona más potente y con más veneno esos dos fallos defensivos te pueden condenar

Voz 1104 01:28 calle con qué te quedas hoy bueno yo yo creo que es algo evidente el equipo tiene una frescura que hace

Voz 1 01:33 semanas no no tenía un ímpetu antes a al menor traspiés había una nube negra que afectaba a todos los jugadores hoy han recibido un gol bueno han sacado un ímpetu que antes no veíamos un una manera de ir hacia arriba todos juntos que que antes no se veía hay ahí una mejora evidente yo creo que esa es una mejora más allá del fútbol del partido sobre todo quiero destacar una cosa es que Vinicius tiene dieciocho años Vinicius es titular en el Real Madrid cuánto hacía que un jugador de dieciocho años no era titular indiscutible ahora mismo en el Real Madrid creo que a este futbolista hay que decirlo claramente se le han ninguneado cuando llegó quizá por el precio porque el Madrid había pagado una cifra que parecía exorbitante cuarenta millones eso o los que fueran ayer el Barça pagó ochenta un chaval de veintiuno años y bueno pues llegó aquí bueno pues hacían chistes mofas y demás Lopetegui en Le ponía ji ji ja ja idea pronto juega diez partidos que era lo que necesitaban en diez partidos ha convencido que tiene algo que nadie más tenía en el equipo es que tiene algo que nadie más tenían el equipo ese vértigo ese regate ese cada vez que le llega la pelota la izquierda puede pasar algo que una vez se la juega elige mal seguro porque tiene dieciocho años pero es que va a llegar Gareth Bale iba a sentar a Vinicius

Voz 1375 03:00 va a sentar a Lucas para posiblemente

Voz 1 03:03 no no sé a quién pero pero si el Madrid será Joaquín vicios en el Bernabéu a los diez minutos no iba a haber runrún yo creo que estamos ante una noticia por lo que sea por la crisis por el nivel de juego lo que tú quieras pero no recuerdo el último jugador de dieciocho años de dieciocho años que era todo

Voz 1104 03:21 si en el Real Madrid creo que haría sólo un matiz llevo yo creo que todavía para mí está para ser titular eh creo que todavía no es titular en el Real Madrid

Voz 1375 03:28 porque faltan Bale y faltan Asensio cuando Bailey Asensio estén bien siga jugando bicis como titular entonces sí que que es algo que podría pasar pero quiero decir ahora es que falta Bale falta Asensio cuando vuelve a los dos inicio siga siendo titular entonces sí que habrá dado ese paso que ahora mismo está dando primero por méritos propios porque se lo está ganando está haciendo el mejor en muchos partidos coincido contigo que hay no hay otro jugador de su perfil en la plantilla pero es que están Bailey Asensio lesionados no hay gustaría que esta decisión la tomará Solari cuando esté en Beirut

Voz 1104 03:59 el año con la temporada que han hecho Bailey no no totalmente pero tanto dudo que el Bernabéu si tuviera que elegir totalmente yo le pusiera alguno por encima de los yo digo que el año que viene que que me

Voz 1501 07:49 la base del equipo el Real Madrid aunque es un equipo joven una plantilla joven ahí jugadores insultantemente jóvenes pero es verdad que muchos de los grandes ganadores la columna vertebral de los grandes ganadores de las últimos años en el Real Madrid son jugadores que ya empiezan a ser veteranos ya empezó a entrar en una edad como sabes en todo el mundo y jugó al fútbol más todavía Álvaro ya te empieza a entrenar un poquito más tarde cuando empieza la temporada sencilla por una razón física fisiológica no sé cómo decirlo biológica que llega un momento en el que no tienes la capacidad de estar tanto tiempo a tu cien por cien

Voz 3 08:19 ya no es excusa una buena excusa pero Ivo Julio en los partidos que han hecho esta temporada

Voz 1375 08:25 son muchos factores que sale argumenta

Voz 3 08:28 donde no como son mayores pican ya entonces se deja la Liga a diez puntos hacer partidos absolutamente lamentables y en el mes de febrero

Voz 1501 08:36 no pero digo yo que ese factor eso es uno el porcentaje que el quieras poner a eso y además y además hay la creencia de que se han cometido errores en el club dentro en cierto momento de planificación física porque si recordáis bien en el año Benítez que termina con la destitución pero e incorpora

Voz 2 08:57 es ciudadana Pintos

Voz 1501 08:59 Pintos de repente les pone como una moto de no de repente me refiero progresivamente hace una pequeña mini pretemporada les ponen como una moto y el Barça tiene que ganar el último partido de Liga para poder ganar la Liga el Real Madrid gana la Champions conocida al año siguiente aparte que tiene una plantilla amplia Madrid gana la Liga y la Champions con cierta

Voz 1375 09:14 eh

Voz 1501 09:14 de igual no iba con facilidad a lo mejor no sé no sé pero bueno facilidad vamos a decirlo el tercer año habrá que flojea falla pero aún así ganan la Champions yo creo que en el Real Madrid sea como te da cierto horror en determinados cambios que se han hecho evidentemente llevados por por los cambios en el banquillo que cada uno otra de su equipo y que creen que la preparación física durante el verano no ha sido lo mejor y que ahora está mejorando porque Pintos de nuevo está al mando por cierto algo que querían los jugadores que es que el jugador vieron que el método Pintos que había mucho cachondeo también al principio como el inicio al principio los tiempos de final el método pintura es que es con con resultados palpables parece que ahora de momento parece que están entrando otra vez con Pinto su hermano bueno yo creo que el tema de la preparado

Voz 0239 09:51 según física va siempre ligada a los resultados que el Madrid ha hecho partidos lamentables con preparador físico y ha hecho partidos muy buenos compendio de preparador físico a Pulido le parece una anécdota o no le parece serio pero a mí me parece a veces las explicaciones del fútbol son más sencillas de lo que intentamos que de lo que intentamos buscar a mi me parece que la explicación de futbolistas muy importantes del once titular por encima de la treintena rozando la treintena después del Mundial trae un bajón físico evidente luego la tercera es el pero los años anteriores también

Voz 1375 10:26 sí tenían veinticinco hace cinco cuatro

Voz 0239 10:28 anteriores no no creo dicho que el año que lo coge Zidane el equipo pelear la Liga hasta la última temporada segundo año de Zidane

Voz 3 10:37 en el Madrid ganó la Liga y es verdad que el año pasado

Voz 0239 10:39 en la en la que ya los de XXV vienen pensando también en un Mundial porque recuerda por ejemplo el año pasado Pulido la temporada que hacen Sergio Ramos y Luka Modric lo hacen al revés de esta temporada se empiezan a empezar a enterar de la temporada no no en enero se empiezan a empezar a enteraran en abril porque de una manera subconsciente ellos saben que puede ser su última gran oportunidad de hacer un Mundial fantástico Isère relajan porque el objetivo prioritario del mundial de la temporada es mundial y Champions yo no digo que me parezca normal pero sí que es una explicación y la tercera para mí en este Real Madrid cada día más evidente es la motivación mi duda en esto es saber si el domingo ocho cuarenta y cinco en Cornellà contra un equipo que está ahora mal como el español el Real Madrid va a ser capaz a diez puntos del Barcelona de continuar con la motivación que el otro día encontró

Voz 1375 11:34 oye la plaza en Sevilla hoy en cuenta

Voz 0239 11:36 era contra el Girona porque la Copa del Rey es un título factible

Voz 3 11:40 pues Romero te parece poca motivación que si pierden ese partido y el Barça gana están a tres

Voz 0239 11:45 conoce a mi me parece mal pero que te digo que es una explicación que os equipo que a este equipo le contesta que si gana motivar jugadores porque están a diez puntos pero que a este equipo que a este equipo le cuesta motivo llevarse en las carreras a largo plazo y a corto plazo ven la Copa del Rey a cinco partidos vista la Liga de Campeones es un objetivo prioritario siempre del Real Madrid en la Liga están a diez partidos veremos a ver un partido incómodo que le va a ser el equipo está abandonado

Voz 1501 12:13 bueno y fresco te apetece jugar como hoy sabéis la isla la ida que es un partido un poco perezoso no la ida de cuartos contra el Girona que tampoco es

Voz 1375 12:21 quiero decir bueno aparte no ayer y que la

Voz 1104 12:23 Atléti está fuera de la jugada

Voz 1375 12:27 que me parece Álvaro también clave que es que según se va recuperando Modric se va recuperando el Madrid

Voz 0916 12:32 sin duda lo hemos comentado en Carrusel no no no no puede ser casualidad cuando en Madrid empezar a subir el nivel ya hemos visto en Madrid irreconocible muy parecido al de los momentos buenos de la temporada pasada el equipo empezó a carburar a otro ritmo con el balón sobretodo no porque es capaz de salir de la presión del rival con con esas conducciones hacia ambos lados y luego le le da mucha dinámica al juego no es el típico jugador que hacen mejores a los a los compañeros y el Real Madrid necesita en este estado y también necesita yo creo que él para mí el puesto que está que está un poco bailando ahí es el que ha juega Ceballos que no está mal pero no termina de poner en un aprieto al al hipotético titular no yo creo que si recuperamos a un gran Kroos

Voz 1375 13:16 en el campo ahí yo puedo ser un poco más optimista

Voz 0916 13:18 aunque para mí el gran problema hoy que por ejemplo el Real Madrid ha hecho un partidazo y que si el partido hubiese acabado seis a uno de verdad y no me haya Mis locos y el partido y seis aún no por por como por

Voz 1375 13:29 o sea Aveledo heridos por el desarrollo del juego novia

Voz 0916 13:31 he pasado nada el Real Madrid llega mucho los días que juega bien llega mucho inconcreta poco no para mí es la gran preocupación aunque todos lleguen bien aunque Paul vuelve Bale fenómeno aún Cross fenómeno que siga creciendo Marcelo que Casemiro vuelva a qué tal para cuando te joder las habichuelas en los octavos cuartos

Voz 1375 13:50 el gran problema sigue siendo ese no que los días que sí

Voz 0916 13:53 juega bien te cuesta mucho concretar si este equipo

Voz 1375 13:55 le añades Asensio y a Bale recuperados en muy buena forma pues vamos a ver es verdad que tampoco hay que pinchar el globo esta noche de una noche de buen partido del Madrid de gran victoria gran partido el Madrid pero que era el Girona también tenía muchos suplentes en el en el eso es una a Lucas y sobre todo les he visto eso sí sonriendo y les he visto en momentos en los que se veía disfrutar a Benzema ya eso les va quitando un poco la sensación de madre mía Hay que llega el momento de la verdad es dos tienen sonrisa de Zipi Zape sí tienen bien y luego está lo de ramos de romero tú cuando iba a tirar el penalti has dicho la

Voz 0239 14:28 a lo Panenka oró pues te digo una cosa me he acordado del último penalti en el que cambió te acuerdas que tiró dos de manera más o menos consecutiva en el segundo cambio yo creía que éste está con todo el respeto tan charlado que la tiraba a lo Panenka yo hoy cuando le he visto iniciarla creía que no pero cuando le he visto inició la carrera y hacer las grullas igual optan a lo Panenka barritas hilo o si es que queda ahí como como el Garate quiere aguanta aguanta hasta el gigante aguanta aguanta sea vencido que han tardado en vencer se Gorka tardó en convencerse y lo ha hecho fantástico yo creo que llegará el día en el portero se quede clavado en la trinchera

Voz 1375 15:01 mira de los ocho que si algún día pasará hasta que pase es que no es que sí

Voz 0239 15:05 muy bonito es que es muy efectivo de los ocho que ha tirado

Voz 1375 15:08 qué ha tirado ocho esta temporada sólo eh desde agosto tiró el primero al Atlético de Madrid en la Supercopa no a lo Panenka el siguiente en Liga contra el Girona a lo Panenka

Voz 4 15:17 luego contra el Leganés no Panenka contra el Valladolid a lo Panenka

Voz 1375 15:24 contra el Celta a lo Panenka dos dedos dos seguidos correcto contra Croacia partido la selección no Panenka contra

Voz 4 15:31 el Leganés en Copa no Panenka

Voz 1375 15:33 hoy a lo Panenka esa lleva ocho penaltis tirados los ocho marcados lleva

Voz 1104 15:38 cuatro a lo Panenka hay cuatro siempre pero bueno sí claro ahora mismo no hay porque es uno uno uno dos

Voz 1375 15:45 dos uno uno Álvaro puestas pero el dato es el cien por cien de efectividad

Voz 1501 15:49 sí

Voz 1375 15:50 sí sí pero si ganaba ocho se enfrentará

Voz 3 15:52 la disciplina los domina domina ese arte a la perfección

Voz 0239 15:56 yo lo he dicho a Ricardo Rosell tiene una cosa muy importante

Voz 4 15:59 es él él es consciente de que

Voz 0239 16:02 la dificultad aumenta partido tras partido hoy Panenka transparencia porque los porteros que le aguanta más

Voz 1375 16:08 lo que tú has dicho yo me quedaré aquí pero por qué no por qué no sé

Voz 0239 16:10 que dan porque es más fácil Pulido hablarlo que hacerlo si tú lo ves ahí le besa art arte para para para ser el último momento

Voz 0916 16:19 esto es un par los mismos Julia que los jugadores no no es habitual que lo tiren porque una cosa es falle lo tiras a un poste fuerte para el portero pues bueno la responsabilidad es menor pero en cambio claro penalti claro claro pasa lo mismo si se edita flojo y en el medio esperando Un Panenka pero sí lo que pueden hacerles amargarle porque Sergio lo hace muy bien que espera hasta el último instante mirando con el rabillo del ojo hoy por ejemplo ya sabía que Gorka se había tirado cuando lanza el el balón un portero que te puede amagar a que se lanza hacia un lado y se queda quieto ahí hay que sigue pueden pillar

Voz 1375 16:54 yo no sé si habrá algún jugador en en el fútbol mundial que había marcado cuatro goles a lo Panenka estando en enero en en la misma temporada eh yo creo que no hay ninguno que tenga las pelotas

Voz 1104 17:05 a lo mejor en mi barrio en el más seguro e independientes has atrevido un más alto nivel no

Voz 1375 17:10 ahí es posible en tu barrio tienen todos a lo Panenka correcto pero pero hay que decir que cuando él se siente bien cuando se siente físicamente pletórico y cuando así

Voz 1501 17:17 el líder aparte de que tiene bien Palenque y demás es el líder del equipo es claramente líder del equipo saca al equipo hacia adelante

Voz 1375 17:26 esa reivindica un poco es cuando ves aquí

Voz 1104 17:28 se ha visto yo se ha hecho la mano al oído una ve como diciendo que yendo rajado aquí gano pero que seguramente va a la grada sino en general

Voz 1501 17:34 no lo que sí yo te te lo juegas con mucha historia con muchos galones y mucho más el Beatriz Ramos atiza no pero es normal porque Ramos central y los fallos de los centrales suele ser muy gordos muy llamativos pero es que Ramos tiene casa hombre que no pasa nada quiere decir tiene las espaldas yo creo que bien ancha ya para aguantar todo eso no digo que no se tiene que reivindicar que marca gol se que reivindicar el doblete pues más todavía pero quiero decir él sabe que llega un momento la temporada que siempre está bien siempre está bien aunque empiecen mal pero cuando está mal pues oye

Voz 5 18:01 está mal hay que decirlo reivindicaciones aparte el brote verde

Voz 1 18:06 es el equipo había tocado fondo ya estaba en otra situación pero no nos olvidemos que hay que hay que demostrar esto de visitantes los partidos duros

Voz 1104 18:14 el Real Madrid tiró una bastante suplente

Voz 1 18:17 no hay que hay que ir a jugar con el Espanyol la próxima salida en Liga después del Espanyol será el Wanda Metropolitano una buena vara de medir para ver cómo está el Madrid de verdad ya con Morata luego habrá que ir a verlo tendrá el Ajax que que todo eso está muy bien pero esto si no lo hace fuera del Bernabéu a es la sensación de EPI equipo dominante que ha tenido y el Real Madrid porque el Madrid tenía otras cosas en otra época era que pudiera un campo no ser dominante en tres contras resolverlo eso yo creo que el Madrid no lo tiene ahora entonces o tiene un partido como el de hoy de dominio Bruce Thalia absoluto de crear ocasiones y ocasiones ocasiones o cuando Seve dominado por un equipo que que que que que tiene más la pelota y que les llega el Madrid no tiene la contra que tenían

Voz 6 19:08 es que vamos a ver doce y veintisiete Javi Herráez no ha salido Capi no no no iba a salir me vas a lo más que se va a quedar ahí a dormir

Voz 1375 19:15 no se queda ahí no no sé hombre estará en tratamiento

Voz 6 19:18 que eso le gusta el Camero IVE hablar un amigo suyo Luca Vásquez estar aquí en dos minutos pues nada tiró la Unesco y os digo adiós enseguida la vuelta

Voz 1375 19:44 este señor está practicando el te

Voz 9 19:46 alquiler servicio por porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 10 20:07 once mira que tranquilo está

Voz 11 20:10 Joaquín Sabina y Benjamín Prado caminaron por los barrios más emblemáticos de Madrid después eligieron seis bares y se pusieron a charlar con unas cervezas mil novecientos seis en sus manos nosotros les pusimos las cervezas y ellos nos dejaron algunas historias ahora tú puedes entrar en la conversación en los bares a mala vida picnic abona vida palo santo ya Aspar irá lata Para más información entra en cerveza mil novecientos seis punto es barra historias mil novecientas seis historias cervezas mil novecientos seis

Voz 12 20:40 cuatro pitadas tres atascos dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando ya un sonríes

Voz 13 20:45 es el efecto solidaria del servicio posventa Citroën tu control gratuito de seguridad con nosotros y participa en la tercera edición de la campaña magia para los corazones

Voz 14 20:54 el proyecto a favor de menudos corazones y habrá cada precondiciones y servicios oficiales adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 15 21:05 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio

Voz 1375 21:08 le gusta que lo escucharemos y como millones de personas

Voz 15 21:11 lo sin que me cueste mucho dinero

Voz 16 21:13 el rápido yo estoy aquí a hacer lo menos posible

Voz 17 21:16 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto es y con pruebas de tu mismo

Voz 1313 21:44 Dios me pide paso Javier Javi habla Lucas Vázquez a ganar los partidos

Voz 18 21:48 Lucas hablar de sensaciones partido el Sevilla fue

Voz 6 21:52 en un buen partido del Real Madrid hoy también remontando el el tantear el marcador ha cambiado el

Voz 18 21:58 el equipo se al equipo más fresco físicamente o mejor actitud Vinicius es una sensación de dos partidos increíble

Voz 1313 22:05 sí ahora parece que todo ha cambiado bueno y tenemos que aprovechar esta dinámica el final durante una temporada hay altibajos ahora estamos en un momento muy bueno y ojalá dure mucho tiempo trabajaremos para que dure de aquí hasta el final

Voz 19 22:18 yo casi no sorprende te pregunto por por Vinicius porque no parece brasileño sorprende mucho que no se pierda en filigranas sin florituras sino que es muy directo y muy práctico no sé si la evitado algún consejo irse a vosotros eso caminos os sorprende

Voz 1313 22:32 bueno entre todos y que le intentamos ayudar en todo tiene decía

Voz 1375 22:35 las de Lucas relacionar en directo en esa zona mixta hablando de Vinicius si de la victoria del Madrid metió al Espanyol Betis a la última la del Atlético de Madrid la renovación del Cholo y la llegada de Morata para mañana en enseguida vamos con el entrenador de Nadal con Carlos Moyá que no está esperando en directo en Australia que no sé quién bueno estamos diciendo bueno Brand diez horas más esos pero Mario Torrejón es un año de transición como bueno más o menos un año de transición Lopetegui se fue llegó Solari no ha habido grandes fichajes tal pero como decíamos antes se prepara da una Un verano con no diría revolución pero sí con renovación y con nombres que ya vienen sonando y que están en la arena

Voz 1501 23:16 el Madrid yo creo que tiene claro que el año que viene hay que reforzar la plantilla con nombres muy claros con jugadores de de rendimiento inmediato y claro en la convicción de que tiene que estar pues todos lados como han estado esta temporada por ejemplo yendo puesto por puesto que lo estaba haciendo en la redacción digo déjame un boli que esto sale rápido por supuesto en la portería Courtois yo creo que volverá al un in y y que que lo querrá salir concretamente Inglaterra con lo cual no sé si habrá un tercer portero el Castilla Un Luca Zidane o algo así pero el tercer portero va a haber seguro que no sé quién pero bueno cortó al un in tiene muy bien cubierto la banda derecha Carvajal libro zona creen que no va a haber problemas con Marcelo a esta altura de la temporada que Marcelo no va a pedir marcharse a Marcelo en la banda izquierda Ramos y Nacho como centrales en un lado Varane militado que van a intentar no pagar los cincuenta millones de euros de su cláusula al al Oporto menuda rebajarlo yo creo que lo van a conseguir con otra pareja de centrales veremos si hay un Javi Sánchez Mario Hermoso jugador que se ha quedado en la cantera que pueda completar me de cuatro centrales cinco porque ha tenido no problemas de lesiones esta temporada el Real Madrid poco cojo Casemiro tiene el doble en CD Valverde es la puesta en principio del club que si accede Fede Valverde que Marcos Llorente busque minutos en otro equipo y y creen que no va a haber pruebas como di yo yo en eso tengo dudas estos opinión personal yo creo que Modric va pero otra vez verano agitado pero el hoy creen que no que el doble de Modric podría seguir siendo Ceballos para completar la plantilla porque va a venir Eriksson hacerle competencia Tony Cross yo creo que es diseminar hemos a jugar me da esa impresión en el centro del campo y luego la delantera que tiene esa Vinicius problema Rodrigo por otro Rodrigo ni seguro que está jugando ahora el el Europeo el Sudamericano Sub veinte tienes Asensio vas a tener Hazard vas a tener a Hazard que va a fichar el Real Madrid y luego hay una duda yo creo que Benzema se queda seguro si viene a un pez gordo si vienen Aimar qué pasa con Bale qué pasa con Isco son dos jugadores muy importantes en el caso de disco dependerá de quién sea el entrenador que no tengo claro que el año que viene yo yo no tengo claro que va ser dependerá un poco de de ese movimiento porque evidentemente esto que te salen doblados son veintidós más un tercer portero veintitrés y la plantilla del Real Madrid será veinticuatro veinticinco bueno vamos a ver ese ese bailan poquito eso con la sería como digo de Keylor de Vallejo de Llorente seguramente iré Lucas Vázquez probablemente también creo que sí

Voz 6 25:30 sí podría decirle al director deportivo que faltaba hablar el nueve que en esa sólo hay medio nueve

Voz 1501 25:36 no de ahí diré que que tiene que apretar pero no mira es verdad pero que en esa en esa tripleta atacante

Voz 1375 25:42 tú te digo una cosa suena vale

Voz 0239 25:45 no no suena mal pero ninguno nueve ya ya sí sí pero bueno

Voz 1375 25:48 pero que Hazard comandan Aimar Asensio Hernán Crespo delantero

Voz 0916 25:52 estabas escuchando Mario y falta de Le Bron James

Voz 1375 25:55 esa eh padre mía ya equipazo veis sigue te sigue entonces yo creo que va a depender si bien a Aymar vale Neymar es que no hay sitio para todos si no viene no

Voz 1501 26:05 sí

Voz 1375 26:06 yo si tuviera como estarme tampoco mucho cincuenta euros porque que tengo la firme apostaban cincuenta una apuesta que viene

Voz 1501 26:12 pero por si acaso no viene dudo que que

Voz 1375 26:15 el saca de la plantilla antes hay que ver qué qué ocurre

Voz 6 26:17 los fichajes son exactamente mi limitado Eric es una mujer Hassane

Voz 0239 26:22 Mar por cierto coincido plenamente contigo en una cosa discrepo la otra coincido en lo de Modric yo creo que Modric busca su último gran contrato con total

Voz 5 26:32 y aparte que cree que no merece yo no tengo tan claro que sí

Voz 0239 26:37 que eso vaya a ser fácilmente resuelto porque llevan a tener que poner mucha pasta encima de la mesa y quiero ver cómo evoluciona el tema Marcelo

Voz 1501 26:44 yo

Voz 1375 26:45 quiero ver a mí eso yo pregunta específicamente qué pasa con estos dos y ahora me dicen que no creen que vaya a pasar nada a que van a estar muy tranquilos yo sinceramente tengo que ver que no piensa salir pero vamos a ver qué ocurre yo yo

Voz 1 26:58 no yo creo que el Madrid ha intentado moverlo de deriven creo que va a renunciar a ella porque es imposible no quiere venir cuesta mucho dinero y creo que era el jugador estratégico al que tenían que fichar ahora mismo porque lo de fichar a un delantero de meter cincuenta goles ciencia ficción

Voz 1501 27:15 yo creo que va a terminar viendo pero bueno

Voz 6 27:18 me encanta estoy quedan seis meses por delante si es que queda tanto Hassan mermar el ex militar estuvo mandando un matiz sólo sí dime no que pasa se va a ir Pepito Juanito no sé

Voz 1104 27:30 los luego semana eh tú cuánto cobra en el Madrid pero no en Madrid

Voz 0239 27:35 te voy a cobrar más eh bueno sólo falta una cosa

Voz 1104 27:37 en este diagrama Mario y Solari entonces claro ahí ahí iba yo quién la noticia es que no se sabe quién entrenador no se sabe pero se sabe que no va a ser eso que yo no no no no no no no no no no

Voz 1375 27:49 no se sabe a pesar de que su contrato pone veinte XXI no no ya a pesar de mentira pero esto es así siempre lo gana la Champions seguirá porque a pesar de que la creencia popular hace dos semanas se venga ya Solari que es imposible que se lo más tiempo e imposible que siga más tiempo no sólo porque la Champions pero no sólo por ganar la Champions y no por por

Voz 1501 28:05 ciertas sensaciones que que que yo creo que les benefician igual que hay partidos como el de el Villamarín que creo que fue de Villamanín que una segunda parte terrible el Real Madrid ha hecho terrible sí pero pero esa segunda parte fue nefasta hace mucho daño a la imagen de todo de todo todos jugador especialmente del entrenador también hay decisiones si coherencia si buenos partidos que también les beneficia mucho con lo cual yo es que si se lo diría yo con idea de que el oyente que es muy sabio

Voz 1375 28:33 conoce a todos muy bien y nos escucha mira esto es

Voz 1501 28:35 bien caer en contradicciones pues que sepáis que

Voz 1375 28:38 esas contradicciones están dentro del propio club que es normal le pasa que a veces se cuenta que a veces no se cuentan pero que es que en el club a veces hay dudas sobre la marcha viendo cosas pues sordina va a acabar en verano viene otro seguro pero luego a lo mejor hace cinco partidos buenísimos siete elimina Alaya se mete en la semifinal de Champions es que eso es así es que es lo que pasa es contáramos lo contrario os mentiría los hacerlo ahora mismo alguien te dice que va a seguir el año que viene es mentira yo creo que no va a seguir yo creo que no va a seguir a pesar de que no encontró te pone veinte veintiuno pero no

Voz 1501 29:09 digo que nosotros intentamos hacerlo minuto a minuto y eso conlleva un riesgo porque esto del fútbol es muy cambiante y los de élite más todavía y en los top top top es el Real Madrid más aún de estos que te he dicho de este este es el digamos el a vuelapluma el el dibujo de del Madrid de mañana que no es exacto que no es cien por cien que esto no es una bola de cristal sino lo que piensan con en el Real Madrid pero sí que creo que de esos nombres que te he dicho fichajes ya algunos están cerrados

Voz 1375 29:34 una menos veintidós minutos de la mano

Voz 1104 29:36 adiós a todos un abrazo adiós Julio Mario Torrejón y Álvaro