Carlos Moyà: "Cuatro meses y medio sin disputar un partido y vuelve y se planta en la final sin perder un set y jugando un tenis impresionante"

Voz 1 00:00 la

Voz 2 00:03 de

Voz 1 00:05 el va a jugar Rafa Nadal su final número veinticinco de Gran Slam lleva diecisiete títulos hace diez años

Voz 3 00:12 años ganó el único título de Australia que tienen su vitrina en una final espectacular contra Federer después de una semifinal ante Verdasco si no recuerdo mal que fue increíble bueno pues mañana se vuelve a enfrentar Djokovic en esta ocasión contra el francés Lucas y de ahí saldrá el rival de Rafa en la final del domingo hoy ha ganado seis dos seis cuatro seis cero a City Pass el reo está en sintonía Larguero Carlos Moyá hola Carlos muy buenas

Voz 0352 00:36 hola buenos días párame buenos días Baratillo exactas

Voz 3 00:39 de fuera noches aquí qué tal cómo amanece el día ya con Rafa en la final cómo se presenta este este viernes vuestro

Voz 0352 00:46 bien muy contento la verdad que que bueno después del gran tenis está haciendo bueno muy bien poco desgaste hoy día súper calurosos Montt va a ser más de cuarenta grados así que no lo toros con calma el el va a descansar y mañana volveremos a darle un poquito tenemos dos días ahora claros el domingo a las diez de la mañana en la final el domingo por la tarde

Voz 3 01:07 no que nada de tenis nada de raqueta nada de nada

Voz 0352 01:11 no para él no tú sí

Voz 3 01:13 poco o qué

Voz 4 01:14 no no lo has dicho en tu barrio razón

Voz 0352 01:19 bastante y el descanso de tenis pero no no de otras cosas bueno oye ni un solo set

Voz 3 01:26 todo eso es muy bueno eh

Voz 0352 01:28 sí la verdad que que bueno no yo siempre he confiado mucho en Rafah incluso cuando llevaba ahora meses sin sin competir entrenando bastante bien pero siempre cuando llega son graves la no sabes muy bien lo que va a pasar no aunque leves preparado pues siempre bueno pues hay nervios hay tensión un set se te puede escapar muy fácilmente la verdad que que como ha llegado a la final ni yo que soy muy positivo me lo había esperado de esta manera no y sobre todo la manera en la que está jugando y que que bueno hay razones para para ser optimistas hay que ir con cautela obviamente pero el tenis que ha desarrollado hasta ahora

Voz 3 02:07 muy bueno eso te iba a preguntar a nosotros a mí no deja de sorprenderme fíjate que es difícil que te sorprenda Rafa pero pero dices jode lo que ha dicho el hace dos meses estaba en el quirófano lleva media año casi sin sin sin competir en condiciones si digo a nosotros no sorprende no sé si a ti te ha sorprendido verle cómo llega a Australia de pronto se planta ahí sin perder un set se mete en la final

Voz 0352 02:28 bueno yo he ido viendo obviamente la evolución desde estos últimos meses como dices no hay que olvidar que a principios de noviembre pasa por el quirófano lo cual es un paso atrás no ya había la la opción de que si no iba bien del todo la operación pues a lo mejor no llegaba aquí Australia no pero bueno ya enseguida vimos que sí que había ido bien empezamos los entrenamientos antes de lo de lo esperado y bueno la verdad que fue muy bien algún contratiempo con hubo en Mallorca esos días pero bueno fue bastante bien Levi bastante preparado para para llegar a que en condiciones no lo pues como te digo puede pasar de todo pero sí que es verdad que que yo le vi muy bien y luego aquí pues ha hecho ha confirmado esos augurios que veíamos Ivor los ha sobrepasado incluso las expectativas

Voz 3 03:18 va a haber la las semifinales Djokovic Rafa

Voz 0352 03:22 y si algo a ver seguramente porque es a las siete y media aquí el solidez cenar nueve algo a verse bueno creo que voy partido porque lo voy junto a voy juntas no solemos no solemos luego nos juntamos y hablamos de eso pero bueno también está bien que el que el tenga su tiempo su espacio Aquí hay mucha convivencia hay muchos roce en el día a día ahí está bien que que el tengan su espacio para estar con chica con familia bueno eso sí que lo hablamos después

Voz 3 03:54 tampoco hay mucho que analizar Djokovic no yo creo que se conoce ya tanto sería si llega Djokovic que hay que respetar evidentemente el francés pero si se clasifica para la final me parece que es la sería el enfrentamiento número cincuenta y tres entre los dos

Voz 0352 04:07 si no no sé exactamente qué número pero sí

Voz 3 04:10 sí detrás Álvaro Benito Veintisiete para Djokovic veinticinco para Rafa

Voz 0352 04:15 este es el creo que si no me equivoco en el enfrentamiento a repetir la historia de de la de P correcto si es verdad que bueno pero esto es grandes jugadores tienen una cosa que que es que van evolucionando no de lo que pasó hace un año y ocho meses pues es una referencia pero no es definitiva van cambiando cosas van ajustando pequeñas cosas piensa que son dos jugadores que llevan tanto tiempo arriba significa que que han ido cambiando cosas no han ido evolucionando han ido adaptando al al tenis moderno digamos por lo cual hay que hay que están en constante alerta por si nos puede sorprender con algo pues bueno entiendo que como Rafa ha ha ido también cambiando cosas llegaron en estos últimos años pues entendemos que los rivales top como es este caso yo voy pues también lo puede hacer

Voz 3 05:01 explicaba el otro día hablábamos con con su tío con Toni nos explicaba el otro día un poco cómo ha cambiado el saque ideal pero ha cambiado más aspectos de del juego no te podías contar así para los oyentes del Larguero y los aficionados al tenis este se puede decir que yo creo que es un poco exagerada decir un nuevo tenis de Rafa Nadal pero sí que ha cambiado cosas no

Voz 0352 05:22 sí bueno es una evolución te diría no es difícil cambiar algo a estas alturas que el saque sí que es verdad que que es lo único que técnicamente acá hemos cambiado un poco

Voz 3 05:33 bien no está yendo bien muy bien

Voz 0352 05:36 no el primer día el partido perdió dos dos saques y luego estado cinco partidos seguidos sin perder ninguno esos algo bueno pues eh increíble al final el la idea todo esto es acortar los puntos que pasa menos tiempo en pista que corra menos que haya menos desgaste no ya que bueno pues ojalá tuviera veinte años de pudiera aguantar lo que aguantaba antes pero bueno el cuerpo va cambiando oí es algunas limitaciones físicas Si bueno hay que hay que adaptarse a ella no es un poco la idea era esa ir hacia Setenil más moderno en el que ellos yo siempre he creído que Rafa se podía adaptar perfectamente donde hay menos ritmo los puntos dura menos pero hay que tener las armas para hacerlo no cuando se habla de

Voz 5 06:19 de ser agresivo

Voz 0352 06:21 no lo lo atribuye pues a pegar más fuerte no ahí para mí no es exactamente pegar más fuerte no es pegar cada golpe con con sentido y sobre todo el posicionamiento en en la pista no jugar más cerca de de la línea de fondo para mí eso es es fundamental a la hora de ser agresivo oí bueno Rafa tiene las armas para hacerlo cree en ello y él está saliendo bien y bueno esa es la idea habrá que es verdad que están apareciendo

Voz 3 06:45 los nuevos jugadores en el circuito jóvenes y tal con mucho talento con mucho tenis pero los palos que que da miedo verlos pero al final te das cuenta tampoco consiste en eso es lo que tú dices no pues no pegarle más fuerte te asegura nada hay siguen estando Djokovic y Rafa con su tenis a pesar de que pegan menos fuerte que otros no

Voz 0352 07:03 así es que la gente hay una cosa que que quizás no obviamente ese es el valor pero tiene tantas cosas buenas que que para mí una de las más importantes de la inteligencia que tiene el para leer el partido durante el punto no son décimas de segundo digamos de para pensar dónde tirar la abuela que hacer para mí bien eso y no te diría así es el número uno no pero bueno la gente habla poco de ello y es algo que que la hace la percepción es que yo creo

Voz 3 07:32 Rafa contó el respeto te lo digo que sé que eres un gran en este momento un gran entrenador igual que su tío pero da la sensación que a veces es como que no les faltan entrenador no sea Rafa es que es un tío que dices Si no tuviera entrenador no sé si ex jugador y entrenador a la vez

Voz 0352 07:47 se pues pues sí sería eh tipo fútbol sería el organizador y el el que mete los goles no una centrarías remataría Sato una especie de de Messi

Voz 4 08:00 es una especie de no le digas eso que es del Madrid a ver si te va a liar

Voz 0352 08:04 de la mirada inteligente Hay Isabel Velasco

Voz 3 08:09 es decir oye veinte Grand Slam tiene Federer diecisiete llevas Rafa crees que te puede echar el guante

Voz 5 08:17 bueno siempre está ahí en en el horizonte de no haber

Voz 0352 08:23 torneos importantes para para recortar distancias sobre todo en el terreno que teóricamente Nos su mejor terreno cómodo como pues en la tierra batida porque no hay que ir paso a paso obviamente a estamos centrado solamente en la final de malla severa el el va a ser es igualmente obviamente no no si pierdes no bueno pero con la carrera que ha tenido no yo creo que que Boko poco se va a poder a achacar a a a cosas que que no haya podido conseguir porque lo ha dado todo y bueno si lo consigue bien ojalá que pueda y si no pues no pasa nada no ha tenido una carrera muy exitosa Hay de la que tiene que estar orgulloso fíjate que hace catorce años

Voz 3 09:04 que jugó su primera final de Grand Slam fue en París en la tierra en dos mil cinco hace ya catorce años hace diez de la final de Australia que ganó su único Open de Australia que ganado hasta ahora sin embargo tú que le conoce desde hace tanto tiempo Leele sigue teniendo la misma motivación mismo hambre es tremendo lo de Rafa no se en ese sentido sí es la mente la clave de de de esa fortaleza de Rafa Nadal

Voz 0352 09:27 Mora hay muy hay muchas claves no yo te diría que es una bestia competitiva no le gusta perder ahí bueno ya Seve se ve en la pista no la mentalidad que tiene es algo increíble así que que bueno no dar un punto por perdido en el sobreponerse a todo lo que ha ido pasando que también ha tenido a muchas cosas estos años que el han ido pasando y ha vuelto siempre más fuerte que antes incluso ahora la última vez bueno esta operación que tuvo cuatro meses y medio sin disputar un partido oficial Hay vuelve y cuando la gente puede pensar bueno ya tiene XXXII una vez sí que os pues

Voz 3 10:09 a la final el plan de la final

Voz 0352 10:11 a la jugando en tenis impresionante sin perder un set etcétera no así que que bueno en parte debería decir que que que ya no me sorprende porque de visto tantas cosas del que que bueno pocas cosas sorprenden pero sí que es verdad que por dentro de dices o el increíble que lo ha vuelto a hacer hay vuelve a estar a un nivel increíble

Voz 3 10:30 y ahí está Federer con treinta y siete espérate Rafa que no se ponen techo y simplemente pues pan año a año y a ver qué va pasando con con nada de momento XXXII vamos a ver si te dijera que me destacadas una cualidad de Federer una de Djokovic y una de Rafa cuál destacaría Carlos

Voz 0352 10:49 Federer

Voz 3 10:50 es el más técnico no de los tres

Voz 0352 10:53 y la genialidad es un genio y talento innato una plasticidad pues bueno yo creo que que todo el mundo lo lo puede ver no parece que no duda no estoy dio no suda cuando Sato se tenis sin sin esfuerzo muy natural y y bueno creo que poca pocas cosas se pueden decir más de de Federer Djokovic para mi ha sido un en sus mejores momentos Si ahora puede ser uno de esos buenos momentos una máquina perfecta de de jugar a tenis no notan vistos a lo mejor como como Fede ni tan genial como Federer pero si un jugador con que no tenía ningún agujero no yo arrasaba a todos los rivales da igual la superficie que fuera y cuando lo tienes enfrente a ese nivel Novés donde puedes hacer daño no no ves hueco no no Novés donde puedes echarle mano así como Federer porque de repente de tiraba hace rajaban poco mentalmente es bueno ese dejaba ir un poco más Djokovic era ahí es una máquina que te obliga a estar al cien por cien y bueno yo creo que eso es un poco lo que diría de Djokovic

Voz 3 12:00 ah bueno Rafa has dicho tantas cosas que te

Voz 0352 12:04 a ver es difícil decir una cosa Rafa no es constante evolución constante adaptación ganas de mejorar da igual el estado en el que éste como cómoda la vuelta a las adversidades no yo creo que que bueno si ves la historia de el pues es que cuanto sobre todo a lesiones no pues ha tenido muchísimas lleva quince años sin salirse del top ten ni una semana entonces eso es una cosa de locos calidad que tiene bueno esa constante ganas de aprender a estas alturas de Barreda

Voz 3 12:42 pues nada prefieres a Djokovic para la final si no oficialmente tampoco pasa nada

Voz 0352 12:49 en en parte en parte sí y en parte no en parte pues la verdad es que veo que Rafa está jugando muy bien y creo que que es una oportunidad perfecta para para enfrentarse a Djokovic obviamente es el rival más fuerte que que puede tener Soto por la historia que tienen entre ellos los partidos que han jugado siempre o muchas en finales de Grand la hembra últimas semifinales en Wimbledon donde yo creo que cambian poco la inercia Djokovic vuelve a ser Djokovic

Voz 3 13:16 sí

Voz 0352 13:17 por otra parte pues obviamente hay más opciones de de ganar con Puig pero bueno también sería un rival que no tiene nada que perder que lo daría todo hoy que te puede sorprender no la presión es para di seguramente Rafa prefiera prefiere al francés el pollo como te digo pues aparte pero ahí yo que voy porque creo que es el momento para dar un golpe sobre la mesa hoy por otra pues obviamente así que bueno sea quien sea creo que Rafa va preparador que eso es lo importante si sigue jugando así yo creo que va a tener soluciones pues nada

Voz 3 13:51 va a seguir preguntando si por su cuerpo porque está en no poco pues adicto ya John Mc Enroe o no con la coña de quítate la camiseta no sé qué te he visto una ducha en el baño

Voz 0352 14:04 yo no lo he leído yo la verdad que no no no estaba y lo he leído que

Voz 3 14:09 así en dos partidos en tres no al final de Rafa ya poner una cara como diciendo bueno venga vamos a ir acabando

Voz 0352 14:14 pero claro para eso está la la genialidad y la locura de Enroe que no sabes por dónde va a salir esos por lo que la gente le quiere la admiran fenómeno también ahora ahí en el micro

Voz 3 14:27 bueno pues nada Charlie gracias por sacar un rato para para el larguero para contar a los oyentes de la SER que como está Rafa Nadal buen día de descanso ya que sea el domingo que vamos a estar todos con gran Rafael con vosotros

Voz 0352 14:39 muy bien muchas gracias deja que le mando un beso a mis padres a mi madre que me está escuchando seguramente se despiertan cada noche como como si estuviera jugando yo que bueno pocas pocas horas de sueño les quedan así que bueno para ellos y un saludo para todos otros pues nada también le mandamos un beso desarrollada

Voz 3 14:57 a tu familia se sale has puesto horario australiano no

Voz 0352 15:00 sí ahora bueno ahora menos mal por mi mujer también eh claro también se me da bien pero bueno como son como los partidos son siete y media de la tarde estos días nueve y media de la mañana vuestras me parece pero soy de los que han sido tres de la mañana ha despertado han dado el calle y luego lo sufren lo sufren al día siguiente

Voz 3 15:19 pues ánimo que sólo queda uno ya sólo queda la final el más importante el domingo un