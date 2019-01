El debate de los jueves

Voz 1940 00:00 antes el debate nueve cero dos catorce sesenta sesenta está tirando la Copa Ernesto Valverde

Voz 1576 00:07 eh este año para de Jordi Martí hola Jordi Mollá

Voz 1940 00:10 buenas hola muy buenas qué tal Marcos López muy buenas noches a todos eh gallego está por ahí sigue por ahí con la calle aquí seguimos Miguel Martín Talavera qué tal hola qué tal buenas noches conté sólo un segundito perdona Jordi es que estoy viendo que cuenta Sky Italia con te hace dos semanas aquí en El Larguero que Godín había llegado a un acuerdo con el Inter y que no aceptaba la propuesta del Atlético de una temporada que había llegado a un acuerdo con el Inter portón

Voz 1576 00:33 temporadas más una opcional

Voz 1 00:35 esos conté aquí en El Larguero hace unos días está diciendo Sky Italia que Godín ha pasado reconocimiento médico con el Inter así que bueno parece que ya es la cuenta atrás recta final en el Atlético de Godín

Voz 1940 00:47 me sumo es sí totalmente totalmente parece que se capitán uno de los capitán es hay que habitan el capitán

Voz 0985 00:55 perdona eh pero el capitán del Atlético por el esfuerzo titánico de retener a Griezmann te has quedado con

Voz 2 01:01 los cambia el debate ya no soy yo lo cambiemos lo que mucha eh Jordi también perdona a veces cinco cero

Voz 1940 01:12 es una

Voz 0919 01:13 no es una pérdida muy grande para la Liga pero bueno ha llegado Boateng que no va a compensar

Voz 0985 01:19 bueno pero váter está la cuatro meses me es bueno ya veremos si fuera de cuatro en Podemos relativizar pero para el Atlético esto es una pérdida de alguien que forma parte de su alma

Voz 1 01:29 esto vayamos al debate está tirando Valverde la

Voz 1940 01:35 Copa

Voz 1 01:36 sí o no Gallego Talavera Jordi Marcos

Voz 0919 01:39 yo voy a decir que si el Barça va a jugar un partido de cuartos de fina

Voz 3 01:42 al a un campo difícil como como el Pizjuán ante un rival que compite esa

Voz 0919 01:50 esta copa desde hace mucho tiempo como se Sevilla juegan un señor que ha hecho medio entrenamiento con el primer equipo de que ha llegado a Barcelona hace setenta y dos horas y su pareja de atacantes es mal con menos medios fueron fueron treinta y seis treinta y seis horas quiere decir que mucho interés no tenía yo creo que Valverde se ha pasado de frenada con las rotaciones porque todos comprendemos que a Messi hay que darle descanso porque la Champions es lo importante y demás pero claro Boateng y mal con en el banquillo Luis Suárez Jordi Alba ir a Valverde la copas la será bebido ya

Voz 1940 02:29 gracias a dimitir en Barcelona

Voz 4 02:31 no no no no no no para nada

Voz 1940 02:34 a ver

Voz 4 02:37 el balón si es que hoy suena

Voz 1940 02:39 ah sí esto ya no lo ve Godín o o interés mira una copita de coñac queda

Voz 1576 02:48 porque hoy hoy va a ser goleado porque ya no ver gallego y Talavera es que son cuatro pues gallego Talavera Valverde con la alineación y con todo lo que ha explicado Gallego Gerard Piqué que creo que en esto sabe algo que lo dejó muy claro al terminar el partido oye y se remonta viene se remonta también porque la Copa nos da igual hay muchos partidos yo creo que el Barcelona ha herido a otros equipos y otras ocasiones que lo han disimula un poco más el Barcelona la verdad que algo hay que hay que reconocerles que no ha tenido ningún tipo de reparo en decir mira tiramos la Copa este año queremos poner el foco en otro sitio y la Copa un título que Morgan los últimos cuatro años nos da exactamente igual ya

Voz 1940 03:24 hola me remito pero para esto estaba tienes que

Voz 0985 03:26 era un poco tienes que esperar que pasa en el partido de vuelta sí sí claro claro

Voz 1940 03:31 no ida ha tirado ahora ver en el centro no engancha

Voz 0985 03:34 en el partido de ida lo que se ha producido yo estoy de acuerdo con Gallego es que a mi juicio Valverde se pasó de frenada y es evidente que la Copa no está entre las principales prioridades de ahí a tirar el título va

Voz 1576 03:48 sí ya paso en el Ciudad de Valencia sino es porque mete un gol sobre la bocina sepa con dos cero un resultado que seguramente no hubiera levantado es que va creo que ahora me persiguen el campo

Voz 0985 03:57 con toda certeza yo también lo creo yo tengo que haberlo bueno pues entonces tenemos que pero entonces no podéis apresuraron no podéis Jesús precipitaron

Voz 1940 04:06 pues es que el debate es hoy jueves pero ha dejado un sistema

Voz 0985 04:08 ahora que el Barça va a tirar la competición porque yo estoy convencido de que el Barça va a salir con toda la carne en el asador para tratar de remontar el partido contra el Sevilla mira a mi me parece que dejar la copa en la cuneta es lo que les escuchado Eusebio a Eusebio sí que le acabo de escuchar decir oye la Copa para nosotros cinco claro

Voz 2 04:27 yo he priorizado la Liga ha dicho Girona no es el Barça gastarse están a cuatro puntos del descenso acto les fin el párroco tantos equipos que hay ahora en esa posición esto sí sí

Voz 0985 04:38 Har Lucky

Voz 2 04:41 al margen Barcelona nos lo puede Premier

Voz 4 04:44 no se vio entiendo que es un Girona Barça no es partido Barça

Voz 1576 04:49 pero la verdad es que pero es que la plantilla Girona es lo dieron y

Voz 4 04:54 sí lo hacen sabiendo claro es que

Voz 0919 04:57 día del Barça aún dando descanso a Messi

Voz 1940 05:00 pues te da para sacar un equipo de garantías

Voz 0919 05:03 mejor que el que sacó en Valencia con el Levante con presión indebida por cierto

Voz 2 05:08 no no no no han nada que esto Jesus hasta que no los plazos que han ya veré tu comentarios fuera de plazo Levante Sevilla pero vamos a ver tú tú cuando tanto las libres

Voz 0919 05:21 cuando Valverde diera la alineación el otro día en el hotel antes de ir al Pizjuán Piqué viera que Messi estaba en Barcelona que Luis Suárez estaba en el banquillo que Coutinho y surtiendo no se cuatro millones estaba en el banquillo

Voz 1940 05:33 que echen contaron que Jordi Alba estaba en el banquillo

Voz 0919 05:36 Iker tenía que jugar

Voz 3 05:37 con mal con con con buena Boateng que con

Voz 1576 05:41 vale ya a leña que pese a besar Piqué nos interesa

Voz 5 05:46 mucho la Copa o no pero hoy más allá de tirar la Copa yo lo que creo es que Valverde y lo que está haciendo es gestionar el reparto de esfuerzos de la plantilla Dicho esto el Barça sigue sin estar hoy eliminado de la Copa eso para empezar mira Sevilla es evidente que está más cerca de de llegar a semifinales era el coste que ha tenido para el Sevilla ese dos cero con Sarabia lesionado con Navas lesionado con un problema ahora de muchas lesiones mirar lo que la pasa por ejemplo el Girona quién ha utilizado hoy los titulares en el Bernabéu que jugó con los suplentes de los suplentes Ikea pérdida Borja García con una lesión muscular que todavía no sabemos si le permitirá jugar el domingo contra el contra el Barcelona Montilivi el reparto de esfuerzos porque el Barcelona se puede permitir como tú bien dices tiene plantilla para intentar competir el problema el Bárcenas que compitió la primera parte y compitió de manera

Voz 1576 06:35 el debate pero el debate no es si hace bien en tierra no tirarlas a mí me parece bien si quiere pone el foco en otro sitio

Voz 1940 06:42 no no no gestionó pero el esfuerzo de la espera terceto pero

Voz 1576 06:45 que es indudable que esa gestión de ese puerto deja un damnificado y en este caso es las opciones de Copa que tiene el Barça que ya lo intentó tirar o han perdido fiasco pero tampoco se le da importancia a cero en el que había en esta ciudad hacia dónde fue por momentos dos cero pudieron ser alguno más no no no soy como soy si sí

Voz 5 07:05 no no pero para mí en Valencia el Barça merecía perder por tres cero o por cuatro cero porque el Levante jugó mucho mejor para gracias no no sí sí pero ayer en en el Sevilla hubo un momento que no pareció un Sevilla Barça realmente porque no tenía ningún tipo de pasión ni del partido

Voz 0985 07:21 esto lo explicó muy bien va a haber de afinado el partido

Voz 6 07:24 el año pasado habían pasado tal al Barça pagó les

Voz 0985 07:28 marzo de la Copa genes y eso es seguro que a veces tú te encuentras Jesús con un español con el Atlético con un Real Madrid una trastada entonces lo que hay que hacer es fijar prioridades esto no significa tirar la Copa hiló veremos sobre el césped con una alineación de lujo la próxima semana

Voz 1940 07:43 bueno pues la semana que viene saldremos deba vamos con los oyentes aunque está está diciendo Javi Blanco que levanta la mano que ha pasado Javi Blanco que me pasa hola Javi dejó la mano ya sabes que eres un ratito están confirmando los titulares del All Star de la NBA está pulido loco con este tema pues no está Luka Doncic tiene dice titular del Oeste que me medir al final Stephen Carr y Kevin Duran Paul George James Harden y Lebron James que es el capitán no está mal esto el quinteto no está mal seguramente al menos cinco ganarían Manu m pues esta Luka Doncic que todos tenían una esperanza de que estuviera pues resulta que vale el del esto seguro que estarán en el equipo y el del esta historia no hay del este todavía no te lo bueno saludamos a Iñaki hola Iñaki muy buen

Voz 7 08:22 las gracias cómo te llamas ya de bonito

Voz 1940 08:31 sí después de muchos años este sonido voto para nosotros el tono de voz pues nada Santiago hola Santiago hola buenas pero el hombre no hay Doña que ha llevado hierros de todas las noches más si me gusta que seamos compañeros todas

Voz 1 08:46 el símbolo de de estar con usted y muchas más de dónde llamas

Voz 1940 08:50 desde Dublín hombre entre Carles ahí que hace usted ahí pues me vine

Voz 8 08:55 hace veinte años a jugar rugby por trabajo me sigue gustando Pekín digo rugby y sigo trabajando hasta algo de Rubio o no no tengo mucho contacto con la Federación Internacional de hecho cuando viene el equipo de Argentina pues me en qué hago el de traductor cosa yo voy con ellos partidos estoy con la semana en el Hotel Sagrada Un poco Puma bastante bastante pero muy bien pero me corazones verdes pueden ser decoraron es de Sandra muy bien con los críos activaba

Voz 1940 09:29 desde el Barça por casualidad no

Voz 8 09:31 no no sabes no soy del Barça vale

Voz 1940 09:34 no se puede pero todo en la vida

Voz 8 09:37 pero oye antes de continuar solamente quiero que me aclare una cosa la pregunta de si Valverde ha tirado la Copa o si es el Barça no

Voz 1940 09:45 es la pregunta es está tirando está tirando la Copa Valverde

Voz 1 09:49 no no tirando el Barça ese voto es para nosotros

Voz 4 09:55 no no no escucha lo escucha lo es para Jordi yo lo he dicho

Voz 8 09:59 que osea si la pregunta es específicamente eso al verle quién está esperando

Voz 1 10:03 no no es el Barça todo vale

Voz 4 10:06 no obstante no pero bueno se mueren un entre

Voz 8 10:14 la mejor tiene los objetivos que fija el club

Voz 4 10:19 a ver en la mano ejecutora no no no no no salva parte sí bueno no imparte no a Valverde esta tirando la Copa por orden del Barcelona no no no eso no Gordon

Voz 1940 10:33 a ver si dejar bastante una pregunta eso es correcto la pregunta es muy clara está tirando la Copa Ernesto Valverde

Voz 8 10:40 mi respuesta es no podía espero claro entonces algunos es para vosotros el voto no es para Jordi que me da pena porque me cae bastante bien

Voz 1576 10:49 claro pero

Voz 1 10:53 no ha quedado claro Santiago

Voz 1940 10:57 vale mucho un abrazo acompañando cada noche fíjate un abrazo de mala salud a Dublín hasta los a Dublín

Voz 2 11:04 no entiendo el voto para nosotros para nosotros como te he dicho que va a Jordi no no es que vamos a ver a ver a ver una cosa llamada Iturralde la cinta es que de dicho no Jackie de la pyme llamadas los no podríamos repetir

Voz 1940 11:23 a portavoz llama Santi y segundo mucho lo vamos a intentar repetir por favor en silencio el la última respuesta que les hacemos claramente la pregunta y la respuesta los últimos veinte segundos para intentar saber para quién es este este voto porque ha dicho que no la está tirando Valverde pero que el voto no es para Jordi Jordi aunque hay muy bien entonces para quiénes el voto si no estuviera llevando escuchando Iturralde por favor les pido que nos llama

Voz 7 11:46 sacaba así Jiri Itu la tormenta

Voz 1940 11:50 esos esos últimos veinte segundos Pablo lo buscamos a enseguida antes está por ahí llegó la Iñaki compuso la verdad ahora sí de dónde llamas

Voz 1083 11:58 si puntúa vale crees que está tirando la Copa

Voz 1940 12:00 a Valverde

Voz 1083 12:01 no no Valverde de los del Barça porque la alineación que luego el otro día pues no fue muy normal dejando a Messi en casa a Luis Suárez en el banquillo a bueno al equipo que dejó

Voz 0985 12:14 vamos a la de Vallverdú directora de otra ha dicho no enana todos a favor nuestro

Voz 1940 12:19 entonces no entonces escúchame pero es que el Barça como expresión Alá por favor es que me has dejado Messi en casa

Voz 1576 12:26 yo entiendo a Iñaki ojo yo entiendo Iñaki pero al final que toma la decisión

Voz 4 12:29 sólo la hermana del Barça no va ser no pregunten darle mucha es si está tirando la UR que han dicho que nos al ver qué

Voz 1 12:35 es el Barça está dando pero quién es el Barça pero el Barça el club en general entiendo yo

Voz 4 12:42 pero esta semana ha fichado ha fichado a desde ahí no

Voz 1576 12:49 entendáis que los oyentes diga lo que queréis es se ha puesto pero quién pero Iñaki quienes puestos en medio de lateral izquierdo

Voz 1083 12:56 hombre el entrenador pero lo que pasa es que

Voz 9 12:59 vale pues el entrenador pues pero dentro de eso es el verdadero ganador que tendrá la culpa pero tampoco es cómodos como tiene un día bueno fuera

Voz 1940 13:07 pero es que éstas se acabó está claro Iñaki no te no te desleal un abrazo y gracias por llamarnos estudió porque no la espera argumental como si ahora como vamos a ver me dejas subir al al oyente anterior Santiago pero esto no lo hemos hecho nunca a ver repite esto que no está Iturralde pero vamos a pedir el VAR

Voz 8 13:26 que osea si la pregunta es específicamente eso al verle quién le está esperando

Voz 1 13:30 no no no es el Barça todo bien lo vale

Voz 4 13:33 no hagas motivando Valverde pero estamos entrenando ahora que estamos entonces

Voz 8 13:42 tiene los objetivos que el club

Voz 2 13:47 es el caso Baby en directo por otra nos descubre sin Luis

Voz 1940 14:00 oye cuando vamos que tiene dos cero para Jordi para que los dos oyentes me te dice ahora mismo Benítez me dicen ahora mismo usted en la sala del BOR como que los dos oyentes han dicho que no es Valverde pero acción de que si no no no no con la intención de que no que es el bar

Voz 2 14:17 no podíamos sacar todo sigue todo que no podíamos sacar el último tramo de no no bueno

Voz 1940 14:24 a día de hoy esto es el mayor pucherazo de la historia de Larguero burguesía

Voz 0985 14:28 estamos en directo no hoy

Voz 1940 14:30 lo que está fallando el protocolo

Voz 6 14:33 a quién están al cuatro y los hola

Voz 10 14:35 a Curro vuestros hola buenas noches

Voz 1940 14:38 estás hombre

Voz 10 14:40 yo no me extraña

Voz 1940 14:42 porque ya me donde el Sevilla de Sevilla que te pasa hambre

Voz 10 14:47 pues mira me tener lugar que cabreado con Valverde porque ha tirado la ropa no está el Barcelona porque yo considero a Valverde contiene un karate y creo que ha sido una decisión tuya si se va a joder ya es mucho aprisionado mucho el segundo cultas y cabreado con el larguero habrá no de porque eso sí me hubiera Albright y Manu lo vais de matiz del Barcelona y el Atleti eso sí he hablando del partido del más de Joy una hora IM y luchó metió catorce de quince desde los penalti tirado por Ramos los demás y bueno cuentan der Beti hasta la una menos veinte no vi sobre cómo ha quedado el partido irme y hablo del partido tres cabreo si yo se lo dio el sentido que escucho todo lo Larguero pero ya me estoy pensando en los que hacerlo hacerlo porque además que a y de Madrid y Barcelona aquí pues no cuentan para el voto pero no da un tirón de orejas también porque un poco el Betis te hemos hablado poco del partido Español Betis Carlos tomamos nota eh tomamos nota esto se enrolla como estaba pero no se populi Manu eso ustedes Betis no cheques que quieran yo estoy es del vértigo se sienta tan curioso Bettini después del Barcelona a vale perfecto perfecto lo primero del Betis pues nada tomamos nos tomamos nota Curro eh amigo aquí estoy he muy amigos Joaquín lo conozco así nombre hombre muy buena gente muy buena gente muy buen futbolista on creada dentro o fuera cuál es la promoción y al final te cuento un chiste Class exactamente como hace siempre que entrar El Larguero entonces está tirando Valverde la Copa yo sí bueno sí perfecto moto para voto

Voz 1940 16:39 para gallego y para Talavera Curro gracias por escucharnos si tomamos nota de sus palabras

Voz 8 16:44 con mano y piensa techo verdad sinceramente porque hay mucho mucho cabreo que mucho mucha habláis es Madrid Barcelona en particular ante de Madrid sea la sensación de que no se tiene aquí nació en el hace ya lo digo yo que todo esto no tiene pero

Voz 1940 16:59 es que voy a jugar el Madrid Curro que también pero bueno entiendo te entiendo que voy a jugar el Madrid por eso hemos dedicado más tiempo al Madrid también pero tomamos nota de su queja eh un saludo y gracias por llamarnos anterior humano adiós adiós Curro gracias por llamar y por escucharnos bueno dos uno para Marcos y para Jordi está ahora hay Rafael hola Rafael

Voz 1 17:16 buenas noches buenas noches de donde no sea más de Valencia me Valencia como yo el día bien bien ahí eso sí gracias bien muy bien te quieres

Voz 1404 17:27 yo practicamente del equipo que me quedo generalmente el mejor fútbol español hace ahora mismo me gusta ver jugar al Barça un equipo que Valentino

Voz 1 17:38 ah hay muy bien y espero este concesión a ver qué pasa donde yo en sí sí Rafael crees que está tirando la Copa Valverde pues en parte yo creo que sí

Voz 1404 17:49 no pero tengo que razonada eso sí claro creo que sí porque han entrado en la categoría de Valverde aunque no mucho terminado la directiva para hacer una pienso de una forma determinada no va a dejar se puente al por esos pensamientos suficiente personalidad para tomar las decisiones que crea convenientes si me extraña muchísimo al empezar el partido liguero alineación presentaba entonces no es no es propio de los Barcelona le interesa ese no es porque el Barcelona Barcelona tiene que salir siempre a dar espectáculo y el estrés que quería fue deprimente

Voz 1940 18:24 la decisión decisiones de Valverde aunque en el Barça coincidan pero la responsabilidad es del entrenador que es el texto más

Voz 1404 18:29 dentro de toda la vida como en cualquier empresa decida si siempre dan poder estar aquí o del parqué leve ese al cliente allí en determinados departamentos iba al menos sale mal ya soy sables es otra cosa yo yo los diez y aprovechando sabía nada es que si realmente no los interesados Barcelona porqués que el oído a algún cuadro pero como si no le expresa mucha atención a la Copa del Rey podían haber quedado ahí elegantemente pero muy elegantemente ser un club señor diciendo pues mire se nos jugamos el partido hizo hemos al Levante porque no hemos siempre que una norma

Voz 1940 19:02 ah bueno por lo tanto no nos merecemos

Voz 1404 19:04 para este partido entonces los Barcelona hubiera sido vamos lo hubiera dado un no mamó

Voz 1940 19:10 señoría increíble muy bien Rafael pues gracias buenos argumentos y por el voto y por escucharnos un abrazo gracias empate a dos va a decidir el debate de esta noche Juan hola Juan

Voz 1 19:20 buenas noches buenas noches hombre cómo estás bien estamos a dónde estás

Voz 1940 19:25 entonces no sabía dónde estaba cómodo

Voz 0985 19:30 hay Teruel hace calor hoy no hay

Voz 11 19:32 bueno bien se está bien la verdad con una buenas ladera

Voz 1940 19:37 poquito estoy muy feliz está muy vale vale perfecto eres es verdad eres del Barça de Madrid de ninguno soy del Madrid del Madrid bueno y tu opinión está el Madrid tirando está el Barça tirando la perdona perdona está Valverde tirando la Copa yo creo que sí porque ahora mismo no remontar

Voz 11 19:58 Arza tiene una plantilla tanto suplente de titulares como incluso me voy al Barça B si te puede dar un repaso

Voz 1 20:08 lo Europa en Madrid Valverde lo ha hecho mal no

Voz 11 20:13 hoy no está sabiendo ajustar las teclas para que este Barça Barzan el mejor Barça de Europa

Voz 1940 20:19 sabes Rizzo muchas carencias de una plantilla que tiene no tenía que haber sacado el equipo que sacó pues lo dice Juan de Teruel que le da la victoria a Talavera ya gallego remontando el cero dos al tres dos a última hora lo que pasa es buena noche Juan gracias aquí por llamarnos un abrazo hasta

Voz 2 20:38 tengo que ni robando una de reconocer que ha sido un día complicado pero ante un inicio muy poco

Voz 1940 20:48 no no el bar el directo diferido ya no sabía lo que en Internet que está tirando Valverde la Copa si setenta y dos por ciento no veintidós ocho por ciento las no como la de Scott

Voz 2 21:02 el jueves que viene que la semana que hoy hablaremos de un abrazo

Voz 4 21:06 ha ganado Talavera gallego yo y Marco