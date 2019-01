El Larguero (24/01/2019): Análisis y protagonistas de la victoria del Real Madrid y hablamos con Carlos Moyá

Voz 0579 00:00 buenas noches aquí estamos bien perdidos al larguero acaba de ganar el Real Madrid cuatro dos al Girona y se completa la semana de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ha ganado el equipo de Solari que

Voz 1375 00:50 llegadas estas fechas empieza a desperezarse empieza a darse cuenta de que ha terminado la pretemporada y que llega la hora de la verdad

Voz 0691 00:59 es lo habitual en los últimos años dos partidos seguidos con buenas sensaciones algo que sinceramente no recuerdo en esta temporada dos buenos partidos seguidos

Voz 0691 01:10 un Girona que sí había adelanta en el marcador cero uno

Voz 1375 01:13 luego el Madrid le dio la vuelta mereciendo lo con dos uno le empató el Girona en la segunda parte con dos dos pero este Madrid en seguramente otro momento de la temporada podría haber sufrido el mazazo y hoy no sólo no ha sufrido sino que ha vuelto a reponerse ya terminado ganando cuatro dos este partido de ida que deja bastante encarrilar al encarrilada aunque no cerrada evidentemente la eliminatoria para el partido de vuelta bien Ramos que ha marcado dos goles uno de penalti lleva ocho de ocho penaltis esta temporada Ramos no ha fallado ninguno de los ocho que ha tirado cuatro de ellos Nos ha tirado a lo Panenka ha marcado todos bueno antes de esta temporada ha marcado tres penaltis a lo Panenka Ramos en su carrera tres en esta temporada ya lleva cuatro la mitad de los ocho que ha lanzado el Camero

Voz 0691 02:00 eh luego marca otro de cabeza al final también ha marcado Benzema buen partido de Vinicius buen partido de Modric en general buenas sensaciones de un Madrid que promete

Voz 1375 02:09 dos sea divertido también se ven las caras

Voz 0691 02:12 a Benzema que se entiende bien con Vinicius repito

Voz 1375 02:14 los dos partidos seguidos buenas sensaciones y un Vinicius que se ha ganado los sigue haciendo semana semana ser titular en este Real Madrid lo mismo que Marcelo se ha ganado ser suplente y hoy ha demostrado por Kerry Quilón le ha adelantado por la derecha izquierda hoy ha sido titular Marcelo pero sigue parece que estando todavía lejos de su mejor forma pero en general muy buena nota para los de Solari en un Bernabéu con no demasiado público como Antón Meana cerca de cincuenta mil espectadores enseguida el sanedrín en con Romero Gallego Pulido Álvaro Benito Mario Torrejón con información con noticias pero la primera conexión acaba de terminar el partido el hemos contado en Carrusel deportivo y estáis está todavía por ahí

Voz 0691 02:57 tipo de láser Antonio Romero muy buenas hola

Voz 0239 02:59 qué tal aquí estamos mano en la cabina de transmisores de la Cadena Ser con Julio Hernández a los mandos técnicos están cuidando el tapete del Bernabéu como siempre impoluto duro ha resumido muy bien sea terminado un partido en el que el Real Madrid ha sufrido el centro del campo para atrás porque el Girona tirado dos veces una de penalti y la otra prácticamente nada más empezar el partido y ha marcado dos goles pero el tono general del equipo ha sido muy bueno es verdad que Marcelo ha ido de menos a más que todavía está falto de ritmo y sobrado de peso en o eso por lo menos parece desde la cabina de transmisiones de la Cadena SER pero el resto o casi todo el resto ha sido positivo en un equipo que va recuperando futbolistas Casemiro está llegando Modric físicamente más fresco muy buen partido de Karim Benzema desequilibrante Bini

Voz 1266 03:38 ellos You Sergio Ramos que como casi siempre

Voz 0239 03:41 ha salido al rescate en el momento más complicado del partido para su equipo

Voz 1896 06:03 estamos con el otro capitán Sergio Ramos Sergio enhorabuena da mucha oración cuatro dos de venial es grande habla de decir se puede ellos piensan que pueden para vosotros como está la eliminatoria ahora mismo como este cuatro dos la eliminatoria por supuesto que está abierta no es cierto que que hoy pues conseguimos un buen resultado no no hubiese gustado pues haber mantenido la portería a cero nació así bueno es señal de que ningún rival va a ser fácil no ya ya lo vimos a Girona la semana anterior con el Atlético de Madrid que le hizo incluso tres goles en su campo que un equipo que también lo hace muy bien defensivamente pero bueno hemos dado un paso importante pero sigue más que abierta hay que hay que rematarlo después en el siguiente partido allí el Girona salió dos veces salió jugando cuando ha podido encontrar algún os ha hecho mucho daño con esos dos goles vuelos sí es cierto que nosotros también hemos hecho mucho hincapié en hacer la presión bastante alta yeso pues ABC puesto juega mala pasada no es cierto que te coge muy arriba te coge con con mucha pasión si ello son donde hará delanteros arriba con mucha velocidad pues es cierto que nos han hecho no en alguna que otra ocasión daño pero al final la segunda parte yo creo que que había captado ese tema mucho más controlados y de cara a gol hemos estado afortunado y ojalá podamos seguir manteniendo no estarán esta racha que que hemos empezado de buenos resultados y bueno intentar será el gol en su campo que va a ser fundamental para la eliminatoria vayamos por partes esquimal que Karim Benzema que además del juego como Levi's ahora mismo con la necesidad de gol que que está teniendo el equipo bueno yo creo que es un grandísimo jugador un jugador muy desequilibrante muy importante para nosotros independientemente de que esté he más afortunado no de de cara a gol para nosotros siempre va a ser una pieza clave no se muchísimo trabajo de presión trabajo defensivo que quizás es menos llamativo pero es igual de importante que que hacer gol no al final da igual quién me da lo mejor lo importante es ganar partidos y eso es cuestión de todo no da igual que los delanteros Idi Amin pues nos va a ayudar con goles de eso no cabe ninguna duda ahí cuando más lo necesitemos siempre siempre ha estado ahí por lo tanto tenemos mucho

Voz 1 08:01 Gemma confianza luego están los dos tuyos a lo Panenka

Voz 1896 08:04 de de penalti sigues con coméis afectividad además bueno está claro que es un momento a nivel personal muy bueno a nivel anímico y bueno es una manera también de de expresar mi forma de ser mi forma de sentir y bueno mientras siga entrando pues no hay que acostumbrarse porque es cierto que los porteros ya ya sido un poco más hincapié me esperan mucho más pero bueno si esperan de intentar reponer los lado no y después una jugada que me he quedado arriba descolgado que he acabado en gol y muy contento porque era un momento

Voz 1266 08:31 estábamos pasando apuros

Voz 1896 08:33 con el Girona Hay adelantarnos Macaco ha sido muy positivo lo vas a permitir un buen testarazo si hombres al final lo lo dio por válido así que lo de cabeza pues pero bueno Sergio pues ya se iba arriendo ahí Sergio Ramos

Voz 0691 08:46 así la RAE valide ha sido grande estará hace Mario Torrejón hola qué tal muy buenas te va bien de testarazo para acá académicos académico el mercado

Voz 0239 08:57 rabos ahí en el en el Santiago Bernabéu ahora medidas delante a lo Panenka si me dicen Manu que voy a escuchar a un futbolista del Real Madrid tan importante como Sergio Ramos el capitán destacar la labor defensiva de Karim Benzema y su actitud la presión me tengo que frotar los ojos pero ha sido una realidad y eso se puede hacer cuando físicamente estás perfecto y ahora mismo Karim Benzema físicamente está muy

Voz 0691 09:18 sí lo decía Álvaro Benito y coincidimos yo creo que todo es que está siendo el mejor de la temporada Benzema Evra que no está haciendo lo que muchos decíamos a ver si consigue meterlo cincuenta de Ronaldo pues no lo va a meter vale pero bueno está en su cifra de goles más o menos habitual pero sí está siendo que está dando la cara en todos los partidos jugando bien que está haciendo el mejor casi una semana sí y otra también cuando el Madrid está mal destaca Benzema y Vinicius poco más pero cuando en Madrid está bien como hoy Benzema ha vuelto a ser de los mejores también bueno

Voz 1375 09:45 y enseguida estoy ahí empezamos el Sanedrín antes cerramos la portada de este larguero recordándole cuatro titulares más eh lo hemos contado hoy en la Ser lo ha contado Talavera sintonía total entre el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid para la renovación del míster hasta dos mil veintidós es que ya lo hemos dicho de de esos

Voz 0691 10:01 cuatro pilares del Atlético Griezmann ya se cerró faltan tres

Voz 1375 10:05 el Cholo que es el primero que se le va a renovar Oblak que va ser el siguiente y luego Lucas Hernández que no sólo se ha conseguido convencer para que se quede

Voz 0691 10:12 en el mercado de invierno sino que se va a intentar prolongar el contrato así que los deberes están muy claros va todo por muy buen camino hoy ha contado Talavera esa sintonía absoluta para que se renueve el contrato del Cholo hasta dos mil veintidós

Voz 1375 10:24 nos ha salido un informe de Deloitte

Voz 0691 10:27 cerca de los ingresos de los clubes de fútbol

Voz 1375 10:30 eh lidera la lista el Real Madrid setecientos cincuenta millones de euros el Barça segundo con setecientos Atlético décimo tercero con trescientos cuatro todo lo contrario en este fútbol de millones la situación del Reus una situación absolutamente límite han pedido la rescisión de contrato siete de los doce jugadores con ficha del primer equipo quedan doce siete han pedido la rescisión de contrato y eso que ha llegado nuevo propietario una metiendo dinero y un estadio nuevo muy mala pinta eh habido batacazo del Mónaco el subcampeón de la Liga de Campeones de dos mil cuatro ha suspendido de sus funciones a Thierry Henry hasta que tome una decisión definitiva

Voz 0691 11:11 pero de momento les suspende en sus funciones como

Voz 1375 11:13 entrenador ahí seguido Cesc Fábregas entre otras cosas porque estaba Henry que ahora parece cosa buena cargará Enric bueno a ver qué pasa con el Mónaco que está ahora mismo en zona de descenso en primera división en Francia con las opciones de entrar vivo a Emiliano sala siendo cada además escasas el jugador bueno encontrarlo vivo de encontrarlo porque incluso nadie sabe nada ni de donde cayó el avión y de dónde podrían estar el jugador argentino del que acaba de irse adelante cuya avioneta desapareció en el Canal de la Mancha las posibilidad como digo son cada vez menores la Policía dedicarse entre Francia e Inglaterra ha anunciado que dejan de buscar activamente a Emiliano dicen que las posibilidades de que haya sobrevivido son extremadamente remotas ha mandado por cierto un mensaje su hermana Romina Sala un vídeo que se ha grabado ya que lo ha distribuido a todo el mundo lo ha colgado la redes sociales ir habrá que pone los pelos de punta ver este vídeo que repito se ha agravado la hermana de Emiliano lo ha colgado las redes sociales para todo el mundo desde Argentina desde aquí mandamos un abrazo a la hermana

Voz 2 12:16 hermana Emiliano Piedra de toque que has hace con un tuit Cornish conjuntado con una foto me suena no paraba con la tenemos que encontrarlo con fuerza por favor sugiere les digo si lo quité

Voz 0691 12:39 les destrozados y la hermana evidentemente resistiéndose a que se detenga la búsqueda que sigan buscándolos

Voz 1375 12:44 sea como sea a dos

Voz 0691 12:46 es más en baloncesto habido jornada de Euroliga el Real Madrid ha ganado nueve dos ocho

Voz 1375 12:50 cero cuatro al Anadolu Efes de Estambul

Voz 0691 12:54 hay un app está está diciendo al blanco que alrededor de la una de esta madrugada se sabrán los quinteto Prieto titulares del All Star de la NBA esta madrugada pero

Voz 1375 13:03 eso sí es Luka Doncic titular en el quinteto del Oeste e Luka Doncic en el quinteto de Oeste tenemos la titular por cierto por supuesto mañana pendientes todos de la segunda semifinal del Abierto de Australia pero lo importante es que hoy ha ganado nada al la suya además en un pispás vamos a hablar enseguida con su entrenador con Carlos Moyá que va estar aquí en el Larguero deshecho del Griego una de las revelaciones del tenis ahora mundial Dh6

Voz 0691 13:32 seis cuatro seis cero ha dicho esto Rafa Nadal nada más terminar la semifinal ante tanta

Voz 1774 13:37 Antonio así es simplemente hable nada que haya ocurrido lo que ha ocurrido está un poquito más de semana y media pues ahora que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección disfrutar también del hecho de estar en una final era que hasta dos meses prácticamente estaba en el quirófano

Voz 0691 13:52 hace nada estaba en el quirófano y aquí está Rafa Nadal en otra final va a ser la quinta del Abierto de Australia iba a buscar su décimo octavo Grand Slam lleva veinte Federer lleva diez

Voz 1375 14:02 siete Nadal si ganase el domingo seguramente cuenta

Voz 0691 14:05 a Djokovic a ver qué tal la semifinal de mañana de Djokovic

Voz 1375 14:08 si ganase serial la decimoctava el decimoctavo título de Grand Slam de Rafa Nadal pero enfrente

Voz 0691 14:13 la creo que lleva catorce que tampoco está mal en busca

Voz 1375 14:15 de los veinte de Federer van los dos

Voz 0691 14:18 hoy hay debate como todos los jueves la pregunta

Voz 1375 14:20 esta exactamente del debate es esta está tirando la Copa Valverde sí o no yo dije anoche que la tirado pero te preguntamos a ti te habrás más de esto que algunos de nosotros crees que está tirando la Copa Ernesto Valverde sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta gallego Talavera Marcos López Jordi Martí y tú en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta son yo creo que con el fichaje que implica claramente no se no reventando

Voz 0691 14:47 sí mimarla no y menos poniéndolo condicionar éramos eh te van a mandar mensajes ya Jordi Martí el teléfono nueve cero dos

Voz 1375 14:54 catorce sesenta sesenta en un rato iremos con el debate antes al Bernabéu protagonistas sanedrín aquí en El Larguero el Madrid ha ganado cuatro dos al Girona

Voz 3 15:03 queridísimo visteis hay algo que te inquieta te atormenta o que perturba que con como nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iría de viaje entonces para que llama para saber que es estrenar en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con by renting oferta en consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 4 15:26 no

Voz 5 15:29 lo primero Antón Meana comparece

Voz 6 15:31 eso ya se no el técnico del Girona está hablando justo ahora en técnico de Girona que no tira la

Voz 1266 15:36 ella cree que se puede competir

Voz 6 15:39 latido de vuelta como te digo bien ir

Voz 0691 15:44 el preguntado tampoco mucho por el ojo de Stuani porque no juegue por tu me ajusto el eterno escuchamos

Voz 1266 15:50 pero junta al ser un once titular en Liga si usted

Voz 0691 15:52 Ariza la Liga al partido del Barça el fin de semana que esta eliminatoria Copa sí

Voz 0596 15:57 sí claramente para nosotros lo importante es la Liga Hay esta competición la estamos afrontando como una posibilidad para que todo el mundo pueda participar todo el mundo pueda jugar que vayamos creciendo como equipo que hagamos buenos partidos esto nos está permitiendo llegar de momento pues hemos llegado hasta hasta cuartos pero teniendo claro que nuestros recursos de cara al partido de Liga tienen que ser los mejores hiciéramos que gestionarlos de tal manera que podamos llegar a los partidos de Liga al partido el domingo en este caso en las mejores condiciones posibles

Voz 7 16:32 hola Eusebio qué tal aquí al fondo buenas noches Antón Meana en directo con Larguero de la Cadena SER no es normal que un entrenador sea tan sincero que diga que prioriza una competición a la otra pero en ningún momento pensó lo lo histórico que podía ser para Girona unos cuartos de final de la Copa usted le costó mucho analizar eso priorizar la Liga pensando que era una por ejemplo nunca habían jugado unos cuartos de final de Copa del Rey en en un campo como el Bernabéu

Voz 0596 16:57 sí lo valorado pero tenemos un objetivo claro que es que la temporada que viene el equipo el club que esté en primera división y tenemos que teniendo claro eso gestionar los recursos de la mejor manera que nos permita afrontar los partidos de liga en las mejores condiciones a partir de ahí la Copa la hemos tomado como un un premio

Voz 1266 17:17 para nosotros como una posibilidad de crecer

Voz 0596 17:19 el equipo de que todo el mundo se sienta partícipe también entiendo que de esa manera pues al final la energía el grupo va a ser mucho más positiva y esa es la manera con la que hemos afrontado toda la competición y ahora que estamos en cuartos queremos seguir haciéndolo queremos que aún así e intentar pasar a la siguiente ronda y lo vamos a a intentar hasta el final pero no vamos a hipotecar nuestros recursos de tal manera que nos vean podamos ver perjudicados en en los partidos de Liga

Voz 1375 17:51 estar Eusebio en directo en la sala de prensa del Bernabéu a nuestro compañero Antón Meana prioriza claramente la Liga y por eso no ha puesto inicio Stuani aborto te digo una cosa yo lo entiendo si me dices que el Barça no sale un equipo titular porque no a nuestra competiciones no lo entiendo es mi opinión ahora que el Girona diga joder con la plantilla que tengo pues tengo que amarrar para la Liga pues oye pues es que no

Voz 0691 18:14 mal de bienes contra el Madrid Si te suena la flauta ilegal

Voz 1375 18:16 pues mira qué bien que han estado ahí haciendo buena buen partido dando buena imagen pero entiendo que el Girona diga que dónde está mi vida de verdad es en el en la Liga

Voz 0691 18:26 de hecho se vio el año que viene que estar en primera división

Voz 1375 18:28 tendría que el Madrid o lo que ha hecho el Barça que diga bueno como porque con el plantilla aunque tienen vamos a comprar el plantel del Barça o del Madrid con la plantilla al Girona entiendo Girona diga mira pienso en la Liga Mi ya está no entiendo lo del Barça luego lo debatimos en el en el debate de los jueves

Voz 0691 18:43 está por ahí además de Romero que están la cabina de retransmisiones incorpora para el Sanedrín Jesús Gallego o la Gallo muy buena ola buena noche está también pulido la Julio qué tal buenas noches está por aquí Mario Torrejón que aquí seguimos saludamos ante el está nuestro Árbitro Iturralde González

Voz 8 18:57 hola buenas noches menos mal que menos

Voz 0691 18:59 mal que el partido acabado cuatro dos para el Real Madrid porque hoy pintaba la cosa fea otra vez con el asunto del bar

Voz 0239 19:05 eh

Voz 9 19:06 bueno pues es son jugadas que bueno vamos a tener que acostumbrar que se puede pitar penalti uno se puede pitar penalti creo que no va a entrar no basta

Voz 1266 19:12 le decía a romper el carrusel eh

Voz 0691 19:16 es difícil acostumbrarse a que un penalti pitado verdad yo llorar no cambiar el protocolo esta vez el debate del protocolo es que hay que cambiar las leyes cuando es también espera que no España

Voz 1266 19:25 pasó yo he Herráez sale Odriozola

Voz 0691 19:28 por ahí Javi si si viene para acá Odriozola estaba bien

Voz 1266 19:30 todo el móvil viene con Carlos Carbajosa haya con las botas del partido qué tal hola Álvaro al te noches

Voz 10 19:36 buenas noches como esta pero corte por el pase esa

Voz 1266 19:39 jugada Karim Benzema hacia ti y tú ves atrás el hueco claro para que Lucas Vázquez al primero

Voz 10 19:44 sí señor había que reaccionar hayamos encajó un gol en una jugada aislada ya había que reaccionar como como fuese así lo hemos hecho somos el Real Madrid yo creo que la imagen del equipo en todo momento ha sido muy buena sobre todo las ganas el sacrificio y el el no unos abajo no con el gol tempranero bellos darle la vuelta y luego con el dos a dos estoy muy muy orgulloso de de todo el trabajo de cada uno de los jugadores en el campo del su buen resultado aunque no vamos a especular absolutamente nadie vamos a ir allí a ganar así que es buen resultado

Voz 0691 20:14 vamos a ganar

Voz 1266 20:15 te salías con el móvil mirando algo no sé

Voz 11 20:18 soy muy cotilla estamos viendo las imágenes

Voz 0691 20:20 las repeticiones

Voz 10 20:22 no no no la verdad que estaba oyendo bueno alguna felicitación a mi familia etc es bueno anécdotas de de de de todo esto

Voz 1266 20:32 Ramos Si Vinicius te pregunto por los dos dos goles de Ramos importantes uno no sé si ya sorprende lo de lo al Panenka esto sorprende no lo de Vinicius que chico desde que llegó no es el mejor pero no de lo mejor de Mare pues sí la verdad que sobre todo

Voz 10 20:49 felicitarle porque está en una línea muy muy buena Bini es un crack yo creo que tiene ese ahora brasileño hay que que hace que brille no sólo no está aportando muchísimas cosas al equipo está se le ve feliz feliz en el campo que es donde donde tiene que estar ya te digo que estamos muy contentos con su rendimiento y contar lo que está portando hoy de nuestra capitán que te voy a decir que no voy a descubrir ahora a Sergio Ramos es cuando los malos momentos cuando la cosa está un poco más sea el siempre da la cara hoy también ha hecho un partidazo he ha marcado los goles la Panenka como te echan de esa es otra anécdota de todo esto irá muy contentos porque porque hemos aunque va a ser un partido muy difícil

Voz 0691 21:29 como montaña rusa hemos hemos acabado me resulta

Voz 10 21:31 es mucho más frescos físicamente acabando el partido

Voz 1266 21:35 muy bien muy enteros ruso presionando al rival

Voz 10 21:38 sí señor la verdad que sí estamos estamos bien físicamente y estar bien físicamente hace que que bueno que acaba es mejor los partidos que que este es con más chispa y con más confianza por lo tanto muy contentos y la preparación física está funcionando bien no hay que pueden ninguna pega ahí así que nada contentos ya te digo ahora a pensar en el partido de Liga que esto sigue esto no para y queda queda un mundo quedado toda la temporada por delante gran reacción

Voz 0691 22:03 buen partido decía esperábais encajado dos goles suficiente para la bueno

Voz 0239 22:07 ETA

Voz 10 22:09 si hace dos jugadas aisladas a nosotros no nos gusta encajar ningún gol por supuesto y era una de nuestras premisas mantener la portería a cero no podía ser el rival también juega y además juega bien Girona es un gran equipo con un gran entrenador bueno ya te digo que no han puesto las cosas difíciles ellos han han metido los goles en los jugadores claras pero ya te digo que

Voz 1375 22:29 no pasa nada porque allí tenemos que ir a ganar vamos a hacerlo así que vamos a ir a por todas las palabras de Odriozola en directo en el

Voz 0691 22:37 en la zona mixta del Santiago Bernabeu buen partido el que ha hecho

Voz 1375 22:40 porque Zohra hoy titular en la banda derecha está ella nuestro míster también Álvaro Benito hola Álvaro

Voz 7 22:44 qué tal buenas noches gusto al Madrid mucho

Voz 0104 22:48 y yo creo que de de la era Solari seguramente el partido que más me ha gustado fíjate que el otro día ya Sevilla fue bueno pero yo hoy ha mejorado y todavía más intensidad para mi ha sido un accidente los dos goles de verdad segundas un accidente total el marco yo creo que se piensa que el empujón rival Alí que intenta exagerar la caída ilegal has sin querer con la mano lo primero ya hemos hablado del desajuste ahí sobre todo de Marcelo eh que podía haber marcado pero bueno así una buena contra igualmente que algo que a veces los contrarios también tiene su mérito pero el equipo el partido ha sido completísimo bajo sobre todo el trabajo sin balón yo hacía muchísimo tiempo que no veía el Real Madrid presionar desde el minuto uno hasta el noventa con ese orden con esa fe lo que está haciendo recuperando tanto balón y luego mucha movilidad con la pelota también no mucho dinamismo la gente andando por banda haciendo desmarque de ruptura Benzema hasta que en una segunda juventud o en una primera juventud un gen yo creo que no lo he visto presionando así no

Voz 0691 23:44 está fino tan involucra involucrado en

Voz 0104 23:46 a las tareas sin balón sobre todo de bueno y luego Vinicius que yo creo que le aporta de otra dimensión en cuanto a profundidad en cuanto a vértigo en cuanto al uno contra uno que no había no en Hoy no hay ningún jugador así en la plantilla no entonces ahí a mí me ha gustado mucho el equipo la verdad

Voz 0691 24:01 ahora sé que Griso es decir un montón de cosas todos íbamos con Iturralde también en la polémica y al Sanedrín pero aparece Solari en sala de prensa Meana

Voz 12 24:08 si te gustan por fenicios de de nadie

Voz 0596 24:11 iba viendo que el jugador iba entrando en

Voz 1266 24:13 dinámica distinta

Voz 0596 24:14 no sé cómo está viendo bueno ha tenido un gran crecimiento no desde que yo creo que Vinicius a mostraba cosas antes de llegar aquí las ha mostrado cuando llegó aquí jugando también en el Castilla y luego las ha empezado a mostrar en el primer equipo y ahora las está demostrando las estamos mostrando con con continuidad tiene por crecer por supuesto tiene mucho por crecer y mucho por aprender tiene dieciocho años pero pero aporta mucha frescura hay mucho atrevimiento en gradas peligro constante eso es muy importante en cualquier futbolista de ataque y él lo lo demuestra lo viene demostrando cada partido no ojalá que siga apuesta por esta senda tiene el apoyo de los jugadores veteranos veteranos nuevas no es la mejor palabra de jugadores maduros del plantel que son siempre la base no de de todo proyecto deportivo serios

Voz 1266 25:07 siempre apostó por Vinicius ya de Miguel Ángel la marca coge quería preguntar por lo que sembró de Ramos llama oponente el penalti a lo Panenka

Voz 0596 25:17 lo hace así no es un especialista hay perfecto son goles no es lo que vale es el gol el ejecuta muy bien no sólo ejecuta sin tiene muchas maneras de ejecutar y es una especialista perfeccionado con los años y la verdad que es fantástico hoy yo también en Wall de un gran gol de cabeza con lo que se ha destapado hay como como nueve en cualquier momento

Voz 1266 25:45 sonriendo Magdalena cuenta que hago creando Solari a veces los high life de mañana de de Vinicius seguramente aparecerá que provoca un penalti que ha iniciado jugada del tercer gol que asisten el cuarto pero el PAR

Voz 13 25:58 adiós mucho más es LB bastante más comprometido defensivamente no sé si lo ve usted así también e incisivo en su anda uno de otra vez incansable puede que sea la decisión más delicada como entrenador del Madrid en estos tres meses tener que sacar a a Vinicius de titular si es que eh lo va a hacer cuando res en Bale Asensio jugadores que a lo mejor tienen más el rol de titular que él parece complicado imagina su Madrid inicios ahora

Voz 0596 26:21 yo creo que cada partido es un pesos es una batalla nueva Iber hemos lo lo importante que es que lo tengamos a a Bale que lo tengamos Asensio que Vinicio sostenga este nivel y que Karim sostenga este nivel que estando fantástico cada partido que además remarcó el equipo en general porque hoy hemos hecho un gran partido emérito de los jugadores de la entrega del esfuerzo del corazón que le pusieron el partido y también del orden e identidad intensidad hemos y hemos jugado muy bien hemos sido protagonistas me parece que lo importante es eso no que que cada uno eleve su nivel porque eso a nivel el nivel competitivo del grupo

Voz 6 27:01 explicaciones lárgate Solari no tiene nada que ver Manu nada el Solari de las últimas semanas con este

Voz 0691 27:07 mi pregunta es morisco igual hasta una sí

Voz 6 27:09 le lanza un piropo si se descuida escuchamos un poco más a Santi Solari después de esta victoria en la Copa del Rey

Voz 1266 27:17 lo que es lo peor del partido

Voz 0596 27:19 a lo mejor es el resultado cuatro dos porque es pero a lo mejor más bueno que es el fútbol no no no se puede uno como futbolista o como entrenador ha vivido muchas veces esa situación y eso es lo que tiene de de bonito también este deporte a veces uno puede dominar

Voz 1266 27:34 con merecer hombres arma goles somos diferencia pero sí

Voz 0596 27:37 no las concretas y el otro equipo concreta cuando llega aunque se muchas menos veces ahí está en un momento del dos a dos

Voz 1266 27:45 la sensación era esa evidentemente pero teníamos que seguir haciendo el mismo trabajo porque el trabajo que veníamos haciendo desde que había empezado el partido era era Corres

Voz 0596 27:53 tú

Voz 1266 27:55 más preguntas para luego Santi solares que ver siguen no para ha estado y bueno ahí está la eliminatoria está abierta ahí y habrá un bonito partido ha vuelto a que pida al dentro de usted cuando ahora el entrenador del Castilla al extrañaba que Vinicius ahora en el momento en el que está ahora el cabreo la continuidad como juegas les extrañaba que no tú

Voz 0691 28:14 pese más minutos en el primer equipo

Voz 0596 28:16 no eso es parte del pasado a Vinicius llegó aquí con diecisiete años tiene dieciocho recién cumplidos es muy jovencito y la verdad que yo lo ha

Voz 1266 28:24 llevo una evolución fantástica

Voz 0596 28:27 eh sorprendente también habla muy bien de su talento y lo tenemos que cuidar porque lo más lo más importante de un futbolista no es solamente que llegue y que explote y que muestra toda su capacidad sino que la pueda sostener en el tiempo y en eso entraremos todos para ayudarlos principalmente sus compañeros más maduros que lo que lo ayudan no solamente en los partidos sino también en la vida diaria en El Vestuario y en los entrenamientos que tiene mucho mérito también de su adaptación

Voz 1375 28:55 hola Santiago aquí al fondo a su derecha qué tal buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER si me lo permite de BA está más feliz que otras veces hasta bromeando como más relajado tiene ya otro color esto Le Le en pie

Voz 1266 29:10 está a apostar de verdad

Voz 1375 29:12 a Solari su Madrid

Voz 0596 29:15 él fue uno siempre tiene el mismo color el color de la competencia de la competición cada partido es un desafío nuevo tenemos otro dentro de tres días contra el Español Llanos vamos a descansar para para enfocarnos en ese no es otro partido que queremos ganar y que debemos ganar para para intentar recortar puntos con los de arriba claramente uno está más contento cuando gana que cuando pierde eso es eso es inevitable

Voz 0691 29:42 a las salas de Solari en el Santiago Bernabéu después de este cuatro dos ante el Girona estamos pendientes Iturralde no se repase las jugadas polémicas

Voz 7 29:51 empezamos el tiempo sanedrín después de este Madrid cuatro Girona dos el debate nueve cero dos catorce sesenta sesenta Chris

Voz 0691 29:57 que está tirando la Copa Ernesto Valverde

Voz 7 30:00 sí o no

Voz 14 30:02 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes Obeso del jóvenes de este calendario

Voz 15 30:12 os vida cada ya que su mejor día sea cada día lleva a un Seat Ateca Edison con climatizador sensor de barca miento Front Assist y toda la combatividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 17 30:30 sí estaba interesada en la compra del hotel en Kenia el de siete Cabañas en los árboles ese sí un bungalow el que se escucha el latido de la naturaleza SEC decorado por artesanos locales eco sostenible pero Cher vale que bueno me lo pone para regalo Carmen siempre ha querido decir madre yo tenía una granja en África

Voz 0691 30:52 viernes uno de febrero tiento

Voz 18 30:54 veinte millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 0596 30:58 son los cuerpos especial

Voz 1 31:03 a mí me encanta cómo cabalga es la música mientras en el momento justo mérito yo fui unos cuarenta sí fíjate fíjate tiempo galimatías muy buenos días buenos días cuestión

Voz 0104 31:15 masacre en Mallorca sólo dos

Voz 19 31:17 que se hicieron pasar por mí por otra Bencomo

Voz 1 31:20 es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera Arabia cintura Fernandito Antoni Garriga Mi nombre murciano Rodríguez Riga

Voz 20 31:35 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 21 31:38 síguenos también el Hoy punto es Cadena

Voz 1375 31:41 sí

Voz 19 31:50 cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigodentro con Celia Blanco con entra en Cadena Ser punto com para nuestra descarga Cadena SER

Voz 6 32:09 dos mil diecinueve veinticinco años en antena que te parece Chema pues me parece mentira pero es verdad ininterrumpidamente

Voz 1896 32:19 pero no constan novedades seguimos lleva veinticinco años en la Cadena SER no digo más

Voz 19 32:26 Ser aventureros veinticinco años contando lo que más nos gusta aventuras no te las pierdas los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti toda su equipo y síguenos también en Ser aventureros punto es cadenas eh

Voz 18 32:51 tu vecino es ese que parece que siempre te está esperando en el portal y que cuando bajas no basura trece

Voz 22 32:56 Iván recoge en el descansillo tu dejará fuera que mañana se la llevan y al día siguiente te para el presidente para decirte que has sino el pelota de tu vecino que está con él dice Si hiciéramos todos lo mismo aquí no se podría vivir lo dice con toda sujeta porque no tiene filtro a la hora de jugársela tú no tienes tanta cara así que mejor juega a otra cosa como a la quiniela que esta semana trae un bote de un millón cuatrocientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela la puesta

Voz 23 33:21 los El Larguero con Manu Carreño

Voz 0691 33:28 bueno pues hasta que salga Ramos que igual sale a la según ahora ahora estoy lo que se pone la etiqueta hasta de Ramos igual hemos estado no espero que salga te no pero a falta de algo más que estaba por ahí hablando Álvaro Benito que encanta el Madrid enseguida la palabra para Romero Gallego Pulido Torrejón pero Iturralde aclara Nos minuto treinta y ocho Entrada de Douglas por detrás de a Luka Modric dentro del área Undiano no pinta nada y el bar tampoco le dijo nada más

Voz 9 33:59 para mí penal es decir se ponen en su radio de acción se entra por detrás no les deja chutar cuando va a chutar impacta con la pierna del jugador del Girona que se mete por detrás es penalti pero nos tenemos que acostumbrar estos tipos de penaltis no va entera de Éluard hasta que no nos acostumbramos a eso no entenderemos Éluard

Voz 0691 34:17 leí un día como hoy está hoy el día

Voz 9 34:20 cómo está hoy eh el próximo año ya no sé cómo estará sí cambió el protocolo no pero como está hoy en día eso no muestra tú que sabes me estoy tú tú cambia

Voz 0691 34:28 es el protocolo

Voz 0352 34:30 sí yo ya lo otro día lo publiqué yo lo haría más eh

Voz 9 34:34 a ver pero es normal es decir eso no sabe si hay unos jugadores

Voz 0691 34:36 pues vete a verla si tienes de eso se trata no tiene que ser clara que reparta la tibia coño pero si una cosa pues vete a verla igual te aclama la duda ver la repetición porque era gran gran miedo perdona Itu es es interrumpir demasiado o que se prolongue mucho no entiendo no pero bueno una vez que ya todo el mundo

Voz 9 34:51 esa es la ESA la filo pero digo Itu no es que todo el mundo corto

Voz 1501 34:53 no hacerla las señaló del bar no de la delata

Voz 0691 34:56 división que todo el mundo le pregunto al árbitro merecieron dentro

Voz 1501 34:58 campo que no vas a verla que te protestan desde arriba

Voz 0691 35:01 luego polémica toda la semana una gira todo esto está asimilado eso no supo asimilar que haya que pararlo

Voz 1501 35:06 cinco veces a lo mejor el partido a razón de minuto y medio cada una

Voz 9 35:10 bueno ya pero es que ahora como está como está en lo que tenemos por eso te digo eh que es una cosa nueva que han trabajado en el mundo del fútbol dijo estamos empezando dentro de cuatro años el barco que conocemos ahora no va a tener nada que ver

Voz 0691 35:23 en todos los países en todos los países es igual no

Voz 9 35:25 otros países es igual

Voz 0691 35:27 Internacional borro no pena porque alguno en algo

Voz 9 35:30 unos en algunos se aplica el protocolo lo hacen más más follones en algunos países no se aferran estrictamente al protocolo pero en todos los usuarios

Voz 1375 35:41 bueno vamos a ver si lo cambiamos no tardando mucho porque es que para eso está el Barça hemos puesto nueva no

Voz 0691 35:47 he pegado un patadón por detrás y se lo come el árbitro ya te avisamos del lo bueno vale está muy bien pero si es dudosa la jugada para eso está el bar coño llámalo diré oye Undiano veinte haberlo o no tengo claro va Undiano b7 repeticiones

Voz 1375 35:59 es antes de que saque Mediapro la Devin es porque estamos

Voz 0691 36:02 dos al día siguiente lo ves hay siete veces repetido y dices oye pues penal

Voz 1501 36:05 sí pero

Voz 0691 36:07 mientras no se aclara no la repiten vale pues no no van a verla en el cuarenta penalti cometido por el Choco Lozano Vinicius claro no

Voz 9 36:13 clarísimo clarísimo luego

Voz 0691 36:16 hay un penalti Marcos Llorente que es la jugada cómica un poco

Voz 0239 36:18 tan claro lo empuja Nacho y le pega la manada Marcos

Voz 9 36:21 ese es clarísimo también yo me temo que se aclare lo que no se aferra a reglamento es la amonestación la amonestación no tiene que pagar el valor no va All sino que es un centro de la estación hay que tener en cuenta que estamos en cuarto de final que con tres amarillas te pierdes un partido que como el Madrid recurría esa amonestación porque la tiene clara

Voz 0691 36:45 ver si recurre crees que la quitan hombres que por qué no

Voz 9 36:47 no es que no se pues no pasa nada no ya no tiene no tiene base para decidir porque ahí jugando por detrás de kilómetro a rematar entonces y si está bien pero si te fijas nadie

Voz 0691 36:56 mal y la última en el cuarto gol de Madrid en el que Vinicius le pasa Benzema Se revisor el gol desde el bar pero no pero no no no no no

Voz 9 37:04 cuando cuando mete el gol Benzema estaban revisando el inicio de jugada concentra Courtois que va Benzema a disputar un balón de cabeza que sale muy muy muy línea es lo que estaban revisando

Voz 1375 37:15 vale yo estaba correcto correcto parece pues nada has estado impecable como siempre en Turín y bueno

Voz 9 37:21 esto es lo que haría esto

Voz 0691 37:24 sí en la oficina que no te llamaba Space no

Voz 8 37:30 yo más no puedo más sitiado

Voz 9 37:36 por último ha Cairo el Internet colegas cuando acabó el fútbol no es por la tormenta que hay es que es que me cago en la mar para ella

Voz 8 37:46 pero las cabras

Voz 0691 37:49 es usted el campo

Voz 1375 37:52 está cayendo mucho que

Voz 9 37:53 no Cairo justo y a mí cuando se vaya si tengo miedo porque sexual de Internet pero bueno

Voz 0239 37:57 bueno se mira Silvestre

Voz 0691 38:00 no le venga un abrazo otro chao chao hasta luego he pues nada Romero Gallego

Voz 1375 38:06 dice Pulido Torrejón que desapareció el Madrid brotes verdes dos partidos seguidos de un buen mate

Voz 1266 38:12 lo que pasa aquí y luego llegará luego llegará

Voz 0239 38:14 a Pablo Pinto un domingo irá que

Voz 0691 38:17 dentro de tres dónde están los brotes verdes que tal no sé qué

Voz 0239 38:20 pues sí es brotes verdes los hubo el otro día en Sevilla yo yo estoy de acuerdo con Álvaro para mi ha sido un partido más completo del Real Madrid

Voz 9 38:26 sí

Voz 0239 38:27 porque el otro día en la primera parte yo no le vi el Real Madrid tan completo como hoy durante los noventa minutos y creo que hay brotes verdes de una manera evidente futbolistas que no no han estado bien físicamente durante toda la temporada están empezando a llegar mejor a Modric bastante mejora Sergio Ramos lo de Vinicius está siendo un escándalo lo de Karim Benzema físicamente como con con el compromiso que está jugando Karim Benzema no lo vamos a pedir cincuenta goles pero físicamente

Voz 1375 38:51 está perfecto tiene actitudes

Voz 0239 38:54 capitán de tipo que manda en El Vestuario dentro del terreno de juego y me parece que los brotes verdes son evidentes yo sólo le pongo un pero al partido de hoy que se puede extender Manu a varios partidos durante toda la temporada

Voz 1375 39:06 y es que el Real Madrid defiende

Voz 0239 39:08 bastante mejor de centro del campo para delante que de centro del campo para atrás hoy el Girona no ha tenido peligro ha creado una oportunidad y media y ha marcado dos goles te pasa con el Girona tienen la capacidad de contar presentarte en el partido de vuelta con un buen resultado te pasa en cuartos de final de Liga de Campeones o en octavos de final de Liga de Campeones contra por un rival con todo el respeto para el Girona más potente y con más veneno esos dos fallos defensivos te puede condenar

Voz 0691 39:33 oye con qué te quedas hoy bueno yo yo creo que es algo bien

Voz 24 39:36 ante el equipo tiene una frescura que hace dos semanas no tenía un ímpetu antes a al menor tras pies había una nube negra que afecta

Voz 0691 39:44 para todos los jugadores hoy han recibido un gol y bueno

Voz 24 39:47 me han sacado un ímpetu que antes no veíamos un una manera de ir hacia arriba todos juntos que que antes no se veía ahí hay una mejora evidente yo creo que esa es una mejora más allá del fútbol hoy del partido sobre todo quiero destacar una cosa es que Vinicius tiene dieciocho años Vinicius es titular en el Real Madrid cuánto hacía que un jugador de dieciocho años no era titular indiscutible ahora mismo en el Real Madrid creo que a este futbolista hay que decirlo claramente ninguneado cuando llegó quizá por el precio porque el Madrid había pagado una cifra que parecía exorbitante cuarenta millones eso o los que fueran ayer el Barça pagó ochenta un chaval de veintiuno años y bueno pues llegó aquí bueno pues hacían chiste mofas y demás Lopetegui pero en Le ponía ji ji ja ja de pronto juega diez partidos que era lo que necesitaban en diez partidos ha convencido que tiene algo que nadie más tenía en el equipo es que tiene algo que nadie más tenían el equipo ese vértigo ese regate ese cada vez que le llega la pelota la izquierda puede es algo que unas veces se la juega y elige mal seguro porque tiene dieciocho años pero es que va a llegar Gareth Bale iba a sentar a Vinicius

Voz 0691 41:06 a sentar a Lucas para para posiblemente

Voz 24 41:08 no no sé a quién pero pero si el Madrid se bajó así milicias en el Bernabéu a los diez minutos no iba a haber runrún

Voz 0691 41:15 yo creo que estamos ante una noticia por lo que sea

Voz 24 41:17 ya por la crisis por el nivel de juego lo que tú quieras pero no recuerdo el último jugador de dieciocho años de dieciocho años que era titular en el Real Madrid