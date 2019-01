Javier Cámara: "Me encontré de golpe con la fama y me asusté"

Voz 1 00:00 siempre comenzamos esta entrevista preguntando a los invitados por su relación con el mar yo sin embargo quiero comenzar esta entrevista preguntando te por tu relación con las sirenas

Voz 2 00:23 yo trabajé en un bar que se llamaban las sirenas como era era un club social juvenil yo era camarero de las sirenas que te enseño ese trabajo vamos mire mucho hable poco

Voz 3 00:48 y me escondía cuando la gente se ponía violento la gente bebía mucho la gente sigue bebiendo mucho

Voz 1 00:58 también preguntamos por la relación con

Voz 3 01:01 los faros

Voz 1 01:02 si tú eres de tierra de secano no tienes el mar Recerca pero esto

Voz 3 01:07 es algo que te quería decir yo veo un faro todas las noches un faro ilumina mi ventana todas las noches el Faro de Moncloa a curiosa sabes que hay que hay un faro que hay que da vueltas eh sí pues días entraba en el váter digo está haciendo señas desde enfrente eso es que no hay no hay casa eligió ahí hay enfrente hay alguien como tirando los tejos lo hago yo abrí pues hay árboles Iberia una linterna y luego a la mañana siguiente dije pero qué raro o estaban encima de árbol y entonces caí dos días después de que el Alfaro en Moncloa

Voz 1 01:56 o sea que sigue con las ráfagas luminosas

Voz 3 01:59 creo que han tu ventana creo que sí o es alguien que me está echando lo estuvo

Voz 1 02:04 casi Icon el mar tú recuerdas tu primera visita al mar

Voz 3 02:09 eso sí como fue yo mi primera visita al mar fue cuando yo tenía catorce años si mis padres que eran agricultores pues los veranos nunca íbamos al mar estábamos todo el tiempo recogiendo fruta y entonces nada al año tíos

Voz 2 02:30 Nos

Voz 3 02:31 que venían de Bélgica que habían vivido en muchos países llevan a muchos idiomas les dije a mis padres oye porque no deja nada vienen a

Voz 2 02:39 eh

Voz 3 02:40 a uf quieren venga hay que haga de aire ven veranea con nosotros y entonces me acuerdo perfectamente que los apartamentos llamaban caballo blanco que estaban en Castelldefels y que cuando vi el mar por primera vez lo vi esa estaba lejos pero luego había como una cuesta hacia abajo muy grande yo tuve pánico porque pensaba que el mar saquen los íbamos a meter dentro del más o sea que el mar estaba más alto que la carretera y me dio mucho miedo durante mucho miedo durante mucho tiempo me dio miedo el mar quiero decir me hacía como el valiente porque mis primos entraban el mar y a validar dichas y yo no me daba miedo el mar en cambio ahora lo necesito

Voz 2 03:24 pero necesito Duff muchísimo si hecho me has elegido uf como sedo ánimo porque hay que decirlo mal pues uf lo he elegido porque es son las iniciales de los nombres de mis hijos han visto el mar se les gusta chapotear algo

Voz 1 03:48 os ha reconocido en este uf que descubre el mar a los catorce años al actor Javier Cámara estamos muy contentos de tenerte aquí

Voz 2 03:57 ay me emociona

Voz 1 03:58 hacía hacía tiempo que queríamos que nos acompañara una madrugada yo visitara tenemos algunas cosas de las que hablar en este programa que gira acerca de un concepto que es el de la fama y el éxito a mi me gusta mucho cuando te he oido hablar de estos dos conceptos

Voz 3 04:17 o cuando básculas de dramático no tenía ninguna intención ni siquiera sabía que

Voz 0863 04:22 estaba relacionado el hecho de hacer teatro con hacerse famoso

Voz 3 04:24 no lo sabía entre la escuela te dramático porque quería ser actor de teatro entonces luego vino todo toda esa vorágine no me acuerdo que cuando hice años señor seguía en el limbo porque había hecho obras de teatro pues si estas cosas y Andrés Pajares que fue muy cariñoso muy cariñoso todo el tiempo la verdad es que tengo un grandísimo recuerdo sobre él hundían cuando estábamos emitiendo segundo capítulo que seguíamos rodando como locos en ese plató en Antena tres

Voz 5 04:52 en la calle Lanzarote

Voz 3 04:55 pues entonces me dijo oye el sábado que hace sol dirige pues estoy en casa estudiar pasaste por el sol en la Puerta del Sol y te quedas cinco minutos en el en la puerta en El Corte Inglés les diría que no para que veas un poco cuál es el efecto de unas de hacer una serie de tal te juro que no caí en eso dije bueno pues venga yo como un idiota fui bueno quiero decir que yo era muy demandado entonces pues después fui hizo un minuto porque porque de repente me encontré de golpe de golpe con lo que era la fama y me asusto me asustó mucho o sea quiero decir en la primera vez va a ser el metro de de aportaba el Corte Inglés de de de Preciados es una puerta muy transitada Ifop mucho mucho cuando sea me me sorprendió y me asusto luego ya lo lo lo he manejado no pero de primeras me asusto

Voz 1 05:49 hay una cosa muy bonita que que me gusta

Voz 3 05:52 ya me gustaría que la contarás a los

Voz 1 05:55 oyentes a los floreros y fuera eras de este programa es que dice es que ser actor te ha permitido entender e interpretar textos que cuando era suena entendías

Voz 3 06:04 cuando descubres que que esta profesión te va a ofrecer conocerlos

Voz 0863 06:10 la las utilidades las fragilidades la las los dobles sentidos la lo que detrás de cada frase los sentimientos de que vas a perdonar a todos los personajes porque te vas a enamorar de ellos aunque sean unos sinvergüenzas incorregibles y horribles no sea me gusta eso de detener que empatizar obligatoriamente con el personaje que defiende Si y creo que por eso muchos artistas pues pues se posicionan no solamente frente a los débiles y no

Voz 3 06:35 qué sino que dice las cosas que la sociedad pues pues está necesitada de decir no y el teatro pues así ha sido siempre y sigue acusando al poder de ser demasiado poderoso hay y eso me me me gusta me emociona mucho

Voz 2 06:50 sí

Voz 1 06:51 tenemos ya que terminar aunque no quiero irme sin que tú nos cuentes lo que te enseño Amparo Baró

Voz 2 06:58 uu

Voz 3 07:00 Bárbaro me enseñó muchas cosas

Voz 2 07:04 les enseñó alguna otra que te es en sí

Voz 1 07:06 no

Voz 2 07:08 no lo he contado nunca no dar y esto es esto es estamos de noche claro sí

Voz 3 07:17 cuando Amparo Baró me enseñó muchísimas cosas quiero decir primero de todo Amparo Baró fue una maestra increíble

Voz 2 07:24 para todos nosotros no

Voz 0863 07:26 Alice sabía cómo hacer sitcom esa cosa que se llama situado en comedia comedia de situación a lo friends y como era siete vidas y esas cosas que vende nadie sabía cómo se hacía sabe habíamos visto muchas y los guionistas habían visto todas las posibles de bien escrito los guiones como nadie los había hacer ella lo hizo ya lo hizo ella fue la primera que nos enseñó el camino interpretando desde la naturalidad que yo en más de un capítulo estoy muy sobreactuado o no no lo ve

Voz 3 07:52 bueno sí sí ahora no ahora lo lo oye si esto

Voz 0863 07:54 joe me enseñó muchas cosas me enseñó descubrió el talento me enseñó a no perdonar ah no perdonara a la gente que no estudia o la gente que nuestro maestro en serio no era era alguien con mucho carácter con mucho carácter

Voz 3 08:09 bueno lo que voy cuando es que me acuerdo con mucho cariño de ella pero no la volvió a ver cuando cuando serie siete vidas nunca me vi cuando ya estaba muy enferma yo compré mi casa porque yo paraba siempre con con Amparo Baró en la calle García Paredes vivía ella yo me compré una casa

Voz 0863 08:31 tres calles más allá porque me dijo hay una casa hay que se vende tienes que comprar o sea yo me me me compré la casa por por Amparo dice muchas cosas buenas

Voz 2 08:38 pero

Voz 0863 08:38 pero cuando deje la serie no me lo perdono

Voz 2 08:42 no no me lo perdonó nunca nunca

Voz 3 08:45 sí fue una conversación

Voz 2 08:48 no desagradable pero muy triste

Voz 3 08:51 hay yo sé que hemos hablado alguna

Voz 0863 08:54 hablamos algunas por teléfono italiano yo leía me cuando estaba

Voz 3 08:56 el Madrid y aquí Illa he querido mucho pero yo le dije mira me voy a hacer una película muy bella no puedo no puedo poner estas dos cosas en la balanza no no puedo ocho cinco temporadas con vosotros no tengo contrato en vigor no tenemos contrato en vigor no hemos terminado nuestro rompiendo ningún contrato en paro por favor sea

Voz 1 09:16 película ibas a hacer Hable con ella

Voz 3 09:18 yo veía que cambió mi vida tanto como la cambió siete vidas eh de repente ya me dijo no te conozco no sé quiénes

Voz 2 09:28 uf

Voz 3 09:31 fue en fin el título de aquella comedia nunca nunca lo he contado pero ahora que

Voz 0863 09:37 bueno no sé porque ahora fíjate lo tenía haber contra cuando ya estuviera viva para que llamaré dijera eres un imbécil tanto a ver qué dicen sobre en el fondo es esa no pasa nada no pero sigo pensando que aquello

Voz 2 09:47 yo le dolió mucho mucho

Voz 3 09:51 y me jodió hacerle hacerle daño pero yo se lo intento explicar con todo el cariño oí todas las

Voz 0863 09:57 todas las alternativas que veíamos puesto encima de la mesa mucha gente no solamente a la gente la productora la gente mis representantes la gente Pedro Almodóvar todos hemos intentado todo pero era imposible entonces vea que tomar una decisión que tome la decisión de hacer un guión que me me hizo llorar y dije coño es que yo nunca hecho esto llevo cuatro años haciendo reír y me lo paso muy bien y es que seguiría veinte años más pero ya no me lo que te haría una buena colleja a prueba ya el marrajo más la colleja más grande jamás jamás golpeadas sí sí sí ya ya ya daba golpes hasta en los ensayos ya no sé que no sepa no no hacía collejas de ensayo hacía collejas punto

Voz 1 10:40 mira ahora que has mencionado Almodóvar yo te quiero mencionar a un director que para mí también bueno hemos dicho que vamos a hablar cada uno a su manera claro para mí ha cambiado tu vida que es es gay también sí claro en los personajes que te ha hecho haces es gays son

Voz 3 10:55 tan reales también

Voz 1 10:57 pero es tan naturales que yo siempre he preguntado cómo cómo es para un actor trabajar con él os da un guión o improvisar

Voz 0863 11:06 no es que lo has de verdaderamente que estéis improvisan conversando

Voz 3 11:11 mientras a dice yo no soy improvisar vamos

Voz 0863 11:14 la gente que me dice hoy porque no presentan los Goya algún año no presenta te la gala de yo digo no sé si de repente pasa algo de repente alguien les pasa en el escenario de que hay alguien yo no sé qué decir tenista estrella de un Diego San José Pedro el de es es gay de Isabel Coixet sea no no soy nada inteligente para eso soy un buen instrumento a la hora de cuando hay una buena frase intentó naturalizaba y hacerlo bien pues mira consenso pasó una cosa muy curiosa y es que a mí me habían propuesto una cosa muy maravillosa estaba haciendo los castings como muy interesantes internacionales

Voz 3 11:47 así muy muy potentes

Voz 0863 11:49 estaba muy asustado digo hay que hago me voy a EEUU y yo no sin es pero qué locura esta gente había mucha presión y entonces es que me me llamó bueno llamó mi representante me ofrecía un personaje en ficción en la película de la montaña

Voz 2 12:03 no

Voz 0863 12:03 yo en cuando bien la ciudad en Madrid en el estreno yo entré le dije oye yo quiero trabajar contigo porque ya había dos o tres actrices que habían hecho lo mismo dije pues yo voy detrás no hay nadie que yo hago

Voz 3 12:12 día

Voz 0863 12:13 se levanta este además si levante la mano en ese en ese en ese Saras en esas en los pasillos de saludar a la Reina en ese momento de las SGAE la reina entonces pues todos queríamos saludar no

Voz 3 12:24 porque la ciudad era una película preciosa no y entonces pues yo me llamó y me dijo mira hay un personaje quiero decir está toda la película pero tiene dos escenas Si dije bueno no sé si bueno pues mándame lo que yo no me con que va pues mira esto

Voz 2 12:42 y entonces cuando leí esas dos otras escenas estas cosas está claro lo estoy haciendo demasiadas cosas personales pero cuando oye esas otras escenas de repente

Voz 0863 12:53 lo que me habían radiografía Ivi que esa película había venido a buscarme a mí que yo tenía que hacer esas escenas porque en el fondo me explicaban de alguna forma me no no de alguna forma me explicaban cien por cien

Voz 2 13:08 me estaba pasando todos

Voz 0863 13:10 de alguna forma me estaba pasando iba a decir frases que nunca hubiese tenido la oportunidad de decirlas que quedaran grabadas pues que nunca tienes la oportunidad de hacer un diario sobre tu vida no ya hay veces que con Cesc tengo la sensación de que estoy haciendo un diario qué forma que que que modifiquen aficionada con algunos directores forman parte de mi vida de mi vida normal no icono me ha pasado varias veces si me ha pasado últimamente me ha pasado que que que trabajó con mi generación con la gente de mi generación David Trueba con Félix Sabroso Isabel

Voz 3 13:43 se sesgada hay algunos más jóvenes

Voz 0863 13:46 pero también no se Javi Serrano Torregrosa

Voz 3 13:49 o sea con gente que que pretende

Voz 0863 13:51 es el mismo lenguaje que pertenece a nuestra generación no que hablamos de cosas que yo que soy hablamos de Mazinger Z no sé quiero decir tonterías absurdas no o que somos un poco descreídos que somos una generación muy protegía por una unas no es padres que sufrieron la guerra transición simplemente a nuestros no pusieron así como se como mentes frágiles y sensibles no

Voz 3 14:12 en Patricio mucho con esos conflictos

Voz 1 14:15 ahora que has mencionado a nuestros padres yo sé que has hablado de tu sus al principio pero ahora que vamos a despedirnos Háblame de tus padres están vivos esos dos tú puedes tu madre no

Voz 0863 14:25 mi madre si mi madre Araceli esta viva hasta en el pueblo siempre digo que habrá que darle con un ladrillo para que se vaya a esta vida porque tiene una naturaleza que nos va a enterrar a todos

Voz 4 14:38 es una mujer fantástica eh

Voz 0863 14:41 yo creo que siempre he estado pensando que mi padre era la parte artística a la familia porque mi padre era saxofonista y agricultor agricultor y sí sí sí tocaba mucho el saxofón y sirva para dirigir Sempre pensaba que esa parte de la que a mí me había venido pero descubierto hace poco que mi madre realmente es la la Opera de mi familia la eximente a las historias que cuenta unas mentiras enormes pero que cuidado con decirle que es mentira la que crece las historias como si fuéramos les ponen punto de nieve increíble

Voz 2 15:08 eh

Voz 4 15:09 ah ya ya veo de dónde dónde vengo aquí

Voz 3 15:13 mi padre era mi padre falleció hace mucho tiempo

Voz 1 15:15 vio no ganar los Goya El éxito no

Voz 4 15:20 no me me dio rabia porque y el el el el último día de de rodaje

Voz 3 15:28 señor Señor mi padre se había puesto ya muy malito estos cánceres terribles de tres meses para las personas

Voz 4 15:36 yo había podía ir a visitarle Un día pasé una noche con él

Voz 3 15:41 que para avise me queda así

Voz 4 15:44 aquí entonces pues le quedaba muy poco días y el último día de rodaje de diseño señor fue muy fue muy increíble porque

Voz 0863 15:54 voy a decir una barbaridad también estos pero que no trascienda no sé el Andrés Pajares siempre tenía muchas dudas con el texto sea yo creo que venía al plató sin lo había leído un par de veces pero luego pues ahí sólo estudiaban poco el hombre no en todos hacíamos Thomas y Thomas y toma decía coño entonces pero ya estamos acostumbrados a ver se había como veinte tomas y depende pues a mí me venía muy bien esa ya con él al venía bien quiero decir no era un problema era era que el manejaba las las las bridas de esa serie además se él era el ideólogo todo no has dicho que era no muy buen compañero maravilloso maravilloso maravilloso o no pero maravilloso se guardó pero era un poco un poco así un poco dejado con las claves decía ahora hay bares a nosotros haciendo esto le vale entonces aquel día se lo sabía de memoria se lo sabía de memoria ahí teníamos dos otras escenas acabábamos la serie ese día instara concentrada concentrará entonces de repente acabamos

Voz 3 16:45 yo llegué a las no la mañana acabamos a

Voz 0863 16:48 media no se entonces de repente me doy cuenta que la gente está bastante triste y la gente estaba pues bueno yo dije bueno pues ésta sea terminó la serie bueno no va a haber más serie porque se terminó antes de repente veo que Andrés

Voz 2 17:03 con los ojos llorosos y me da un abrazo

Voz 3 17:07 detrás de dónde está el maquillador letras está ya está todo el mundo detrás hay que pasa

Voz 2 17:18 antes me dice lo siento

Voz 1 17:30 por qué te has emocionado cuando has imaginado o a recordad tus a tus niños chapoteando en el agua

Voz 2 17:37 porque soy sensible llega tarde por qué yo tardé catorce años dirige no porque el mar es que el mar es la libertad porque males voz

Voz 3 17:52 no y sobre todo cuando vivía en un pueblo pequeño dices me me he perdido muchas cosas yo creo que el motor muchas veces de Mi vida ha pasado porque durante mucho tiempo

Voz 2 18:03 o sea durante mucho tiempo pensé

Voz 0863 18:05 qué imbécil los hijos pequeños usando eh pero muchas veces digo o sea no sé cuándo comparto sobre todo con amigos muy cercanos no habrá como con Félix Sabroso con lo con Isabel lo con con gente incluso mucho más joven que ha leído tantísimo que ha viajado tantísimo Kenia con sus padres al teatro que han que han hecho tantas cosas no que repente me llevan vidas de ventaja no digo

Voz 2 18:29 es está gente coño

Voz 0863 18:32 sí eso te forja en el fondo no es que luego coge carrerilla yo tengo mucha intención por conocer y mucha intención por disfrutar y mucha intención por verlo todo y por soy soy yo disfruto no soy un magnífico espectadores soy mucho mejor espectador que cualquier otra cosa me encanta el entonces claro aprendo mucho de mis amigos porque además son mis amigos porque soy egoísta quiero aprender no pero sí es verdad que depende dije No hay cosas hay cosas que no las tiene que descubrir en el momento que la tiene que descubrirlo lo tiene que darnos títeres cuando tenga tres años

Voz 3 19:05 y uno tiene que ir al mar a Mann a mojarse desnudo que venga una ola pues cuando tienes fuerza para sujetar una pala Hay tocar un poco de arena y que

Voz 2 19:16 hay yo yo lo sé me emocionaba nombre

Voz 1 19:20 tocaban la bien hay Lawal es les les enfilaba el cuerpo y nada pues eso la vida

Voz 3 19:29 tener hijos te permite vivir las cosas por primera vez bueno lo que es es que es impresionante es que estoy aprendiendo

Voz 0863 19:37 mira hay una cosa hay una cosa que me doy cuenta que me doy cuenta que normalmente mentimos mucho la vía no Navidad finge Imus mucho

Voz 2 19:44 sí

Voz 0863 19:44 Nos hemos acostumbrado a que cada uno vaya como una máscara ahí creo que cada uno vaya no como una con muchas máscaras

Voz 2 19:49 no

Voz 0863 19:52 pues pues a veces utiliza esta máscara de el famoseo a veces te pones cariñoso a veces te pones si fuera frágil luego te pones a humilde o a veces te hace interesante utilizas muchas máscaras con los niños no pueden utilizar ninguna máscara no te miran no te hacen caso

Voz 2 20:08 sí

Voz 0863 20:08 no te hacen caso si tú quieres que vayan a comer y lesivas haciendo

Voz 1 20:14 lo van a comer sea

Voz 2 20:17 no les puedo engañar

Voz 3 20:19 si esas la mayor lección que me estoy llevando en este tiempo llevo porque engañamos sea porque porque les digo y que les digo no se quiere decir ni siquiera se empiezan a entender las cosas pero entonces me di cuenta que digo quemar actor soy una vida regalada porque ni técnicas entonces cuando sabes cuando quieres que un niño diga una palabra adelante alguien dice Aisha ya sabes dice dice Cadena Ser así si haber mira di di Cadena SER ha terminado diciendo porque ha porqué ahora quiero sea porque tengo seis dentro de estas una conversación normal ahora con con mar hay porque mire el otro día pues fue la Cadena Ser

Voz 2 21:02 estas Cadena SER

Voz 3 21:04 o sea cabrito mira ahora acaba de decir entonces cuando estás sabes hay muchas cosas que digo cuando estoy normal el construir relajado cuando estoy bien cuando estoy en paz todo esto está en paz cuando estoy yo y atacado ni me miran

Voz 1 21:22 Javier Cámara muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo

Voz 2 21:26 muchas gracias por lo que nos has hecho nos hace sentir ahí pues gracias a ese tema

Voz 5 21:35 nada gracias