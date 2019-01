Flash deportes SER de las 10:00 (25/01/2019)

los cuartos de Copa se completaban anoche en sus partidos de ida en el Bernabéu Real Madrid cuatro Girona dos eliminatoria que no está todavía resuelta goles de los blancos en Lucas Vázquez Benzema dos de Ramos uno de penalti de nuevo a lo Panenka también de penalti marcaba a granel para el Girona junto al del Choco Lozano resultado que deja de momento todo en el aire como reconocían Sergio Ramos Odriozola Solari Eusebio

es en el siguiente partido allí no pasa nada porque allí tenemos

Voz 1161

00:40

Honda y lo vamos a intentar hasta el final la vuelta el próximo jueves en Montilivi en la otra empate uno entre el Espanyol y el Betis también deja todo en el aire marcaba Borja Iglesias para los catalanes Sanabria para los béticos en el que ha podido ser su último partido de verdiblanco antes de fichar por el Génova el encuentro de vuelta el próximo miércoles en el Villamarín no tenemos hoy partido de Liga en Primera pero sí en segunda jornada veintitrés a las nueve de la noche en La Romareda Real Zaragoza Real Oviedo arbitrará el colegiado andaluz Figueroa Vázquez del fútbol internacional en Inglaterra Chelsea Manchester City disputarán el veinticuatro de febrero la final de la cara o Cap ayer se confirmaba además que no se seguirá buscando activamente el avión desaparecido del futbolista Emiliano sala su padre y su hermana pedían en un mensaje que no lo dejen