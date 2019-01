A la espera del milagro

Voz 1389

01:54

bajo muy peligroso es un trabajo de de riesgo no no vamos a descubrir ahora el trabajo de la minería que arrastra detrás de sigue muchísimas muertes muchísimo sufrimiento porque porque están jugándose la vida date cuenta un minero e con muchísimos años de experiencia me me contaba que que que que que me que me imaginar una galleta de chocolate que que ellos lo que tienen que hacer es comerse chocolate y dejar la galleta que ocurre que la galleta en este caso y en los casos en los que ellos trabajan pues son setenta y tres metros de tierra encima eso hay que sostenerlo eso hay que postergar lo hay que trabajar debajo de la presión de de tantísima cantidad de tierra para para en fin y en unas condiciones muy muy complicadas tiene que trabajar arrodillados tienen que trabajar a veces tumbados tienen que estar picando están picando además rocas de extremismo dureza de cuenta de que han tenido que que hacer dos micro voladuras son rocas que han roto máquinas que que han amparado la la la actividad de las perforadoras Si idea maquinaria pesada y que ellos están haciendo haciéndose hueco en ellas con con con sus propias manos por eso la gente está haciendo es que está avanzando muy lento es que hay que estar ahí abajo respirando que están respirando trabajando únicamente con el brazo