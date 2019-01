"Venezuela como Macondo, todo circular, todo se repite"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 pero esa entidad ni te mandaba mensajes no no no

Voz 2 00:21 animal oyente Estany de la Fuente venga tú todo irá bien como canta Joan y queremos creer aunque sea porque llegamos al fin de semana buenos días bon día Ramón desde Valencia la historia de América aparece como la historia de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y la historia de

Voz 3 00:39 contó todo es circular y los golpes de Estado se repiten Se repiten y repiten lástima una vergüenza Maduro no es ningún santo pero los que ha el golpe de Estado y los que lo han patrocinado Mara de de

Voz 4 00:54 señor mucho sobre Venezuela buenos días bienvenido buenos días hoy Borja y envío este audio de de Madrid creo que el gobierno de Maduro en Venezuela debería dar un paso a un lado y convocar elecciones realmente libres y sin cortapisas a la oposición y la oposición debería participar en ellas creo que la Unión Europea acierta al no reconocer al nuevo presidente autoproclamado de Venezuela porque si bien es verdad que el gobierno de Maduro peca por lo que nos llega a través de la prensa de dictatorial creo que la Unión Europea como digo acierta porque reconocer la legitimidad de este nuevo líder autoproclamado sería legitimar de algún modo eh que cualquier otro

Voz 0456 01:36 pero el líder de la oposición de cualquier otro país hiciera lo mismo gracias Borja Consuelo Sevilla

Voz 0419 01:42 bueno yo sobre Venezuela quería decir que las declaraciones de los que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno como Casado libera el mismísimo Felipe González o Aznar que nos metió en una guerra reconociendo la autoridad de la Asamblea Illa auto proclamación del presidente entonces ya no hace falta pasar por las urnas no espérate o esto solo vale para Venezuela así es como tratan piensa terminar como Maduro con una guerra civil

Voz 0456 02:07 allí seguimos con Rafael pues era cuestión de

Voz 5 02:09 todos pero a mí no me gusta ni el que llega presidente con el apoyo de la ultraderecha de Vox el que llega presidente con el apoyo de la ultraderecha de Donald Trump y en ambos casos con la simpatía entusiasta chica del Partido Popular de Ciudadanos será casualidad por cierto buenos días

Voz 6 02:26 buenos días Huelva el señor Moreno Bonilla está de enhorabuena ha encontrado el elemento que faltaba en la teoría de la evolución de Darwin ponga un buen sillón pongan un poquito de poder el ser humano el hombre evolución

Voz 0456 02:40 hablando de evolución cambiamos de asunto volvemos en Madrid que querrá Rosa buenos días

Voz 7 02:45 buenos días quiero a Podemos que pregunten al los bases a los inscritos si debe nada no confluir con más Madrid para las elecciones de mayo igual que hicieron sus debían dimitir no Pablo de Irene por el escándalo de la compra de su chalé

Voz 0456 03:02 no lo que más debate sigue generando es el taxi damos la bienvenida en Murcia a Juan conductor de autobuses

Voz 8 03:10 los taxistas sólo un transporte público que está bajo licencia son de carácter municipales la inmensa mayoría al que era una obra de carácter regional que aparezca en una empresa que se quieren meter en este sector pues entiendo que puede haber un agravio y una competencia desleal ya que este tipo de transporte está regulado por ley entonces no entiendo por qué motivo no se dice de una vez por todas que Asunta así que lo que hace un Tasi la funciones que se tiene que tener la característica del conductor así ya a partir de ahí teniendo claro que es un ta así está claro que la otra empresa tiene que hacer algo que no hagan pacífica

Voz 9 03:56 son las siete menos diez de la mañana las seis menos diez en Canarias

Voz 10 03:59 sobre Venezuela buenos días buenos días soy Ángel desde Madrid los demócratas que reconocer agua ido están poniendo en riesgo al pueblo venezolano pues una guerra civil está mucho más cerca si tan amigos somos de esa tierra medio por solucionar los problemas no para sacar armas a la calle

Voz 0456 04:14 gracias y bienvenido Ángel desde el Puerto de Santa María Joaquín

Voz 11 04:17 sí yo sólo pediría que la comunidad internacional no libere no libere a Venezuela como liberaron a Siria o a Libia por ejemplo

Voz 0456 04:26 o Irak Manuel Murcia

Voz 12 04:28 ha sido un asesino un dictador cuya legitimidad no tiene por qué ganó por reaccionen Frodo lentas por lo tanto Juan puedo es el legítimo presidente del pueblo de Venezuela Maduro debería dimitir por dignidad aunque no lo tiene ha sido un pie dado ominoso criminal que se vaya

Voz 0456 04:49 y en Murcia terminamos pero con otro asunto mirando a la luna con Antonio Luna acudió

Voz 13 04:54 suscita en su propio día el lunes se presentó con su belleza cósmica tamizada por nuestra sombra en un estupefaciente eclipse rojo rojo eclipse es un símbolo lunar o Lunática está la izquierda deslizándose hacia el pozo de la inutilidad política eclipsada por su pereza para hacer sus deberes teórica

Voz 0456 05:14 están en la Luna

Voz 1 05:18 muy buena pregunta muchas gracias

Voz 0456 05:19 a buen fin de semana siete y veinte de la mañana