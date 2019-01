Ángel Ubide: "No hay riesgo de una nueva crisis a corto y medio plazo"

Voz 2 00:00 hay cierto consenso entre los economistas españoles en que Ángel V es uno de los mejores economistas españoles solemos leer citar sus es habituales artículos en el país pero fuera también Ellen en New Economic Times en Wall Street Journal que acaba de publicar la paradoja del riesgo por que la política económica tendrá que asumir más riesgos si quiere salvarnos de la próxima crisis es el título del libro que publica con Ediciones texto Ángel V bienvenido buenos días gracias por estar ahí en la SER a raíz del título lo primero

Voz 0027 00:59 algo real de una próxima crisis a corto medio

Voz 3 01:02 no a corto medio plazo no sea la economía mundial se está moderando toda la economía europea están moderando y moderando es la palabra fundamental estamos desacelerando a unos desde un ritmo que era muy alto y que no era sostenible pero una repetición de una crisis a corto plazo yo creo que no

Voz 0027 01:17 quiere decir que la política va a tener que asumir más riesgos para esquivar esa próxima cría

Voz 3 01:23 es la política va a tener que ser valientes en la política económica a mi me gusta contarlo esto es simplemente usar el sentido común usar la asimetría los gobernantes los banqueros centrales nunca duda harían en desacelerar una economía que se estuvieran calentando en pinchar una burbuja bueno pues cuando los riesgos son a la baja cuando la economía está demasiado débil cuando la inflación es demasiado demasiado baja también tienen que ser agresivos porque si no son agresivos y creen que están siendo conservadores imprudentes al final creas una situación más frágil

Voz 0027 01:52 ese han mimado demasiado la la economía intentando que mejorara no yo creo que no

Voz 3 01:58 se ha mimado demasiado de hecho lo que han sido demasiado tímidos llevamos diez años realmente desde que empezó la crisis en el año dos mil siete dos mil ocho y todavía estamos recuperando nos ha sido una recuperación realmente de las más débiles de la historia desde la Segunda Guerra Mundial entonces yo lo que digo Sami crítica han sido cuando se decidieron finalmente lo hicieron bien y de manera agresiva pero tardaron bastante incluso demasiado a veces en tomar las decisiones

Voz 0027 02:26 además fueron divergentes en cuanto a instituciones Gobierno los bancos centrales

Voz 3 02:31 fueron divergentes a ambos lados del Atlántico en Estados Unidos se hizo yo creo más rápido y con mayor agresividad quizá por ejemplo porque Ben Bernanke al gobernador de la Fed y era una persona que había estudiado la Gran Depresión tenía ya digamos la lección aprendida en Europa nos costó más entender lo que estaba pasando teníamos un cierto dogmatismo si quieres anti inflación y a favor más de las políticas más de reforma estructural y menos de apoyo de oferta de perdón de apoyo de la demanda nos costó luego cuando se hizo se hizo bien

Voz 0027 02:59 Ángel V para que no le conozca ha trabajado como economista en el FMI durante veinte años en Wall Street trampa ahora mismo tiene un enfrentamiento abierto a las claras con la Reserva Federal porque ha subido los tipos de interés en contra de la opinión del presidente cómo afecta eso a la política a la economía estadounidense y al resto de de Economía

Voz 3 03:19 mira es es es una decisión que es es un poco es es negativo a los los gobiernos no deberían opinan sobre lo que hacen los bancos centrales deberían dejar que los bancos centrales hagan lo que tengan que hacer ahora bien yo siempre digo los bancos centrales son independientes pero se tienen que ganar su independencia no ha concentrado lo hace bien tiene todo el derecho del mundo a que le dejen en paz sin Banco Central no lo hace bien entonces sí que se puede abrir un debate de qué cosas debería hacer mejor pero eso no debería venir por parte de un presidente del Gobierno como es el caso Trump entonces a creaba incertidumbre claramente ha creado incertidumbre hay dudas sobre cuál va a ser la independencia de la de la Reserva Federal yo creo que no le ha afectado todavía y que por ahora lo que está haciendo Reserva Federal es lo correcto subieron tipos en diciembre ahora han dicho que se lo van a tomar con más calma usan una frase que siempre e incluye la paciencia plantearse las futuras subidas de tipos están haciendo lo que tienen que hacer pero no ayuda no ayudan estos comentarios

Voz 0027 04:14 Trump ahora mismo es un peligro público para la economía mundial

Voz 3 04:19 no es un peligro público lo sea yo creo que hay que separar lo que dice de lo que hace entonces si te si te enfoca solamente en lo que hace ha sido una administración típica republicana no ha bajado impuestos ha acabado con el proceso regulatorio ha adoptado una política de guerra comercial con aumentos de aranceles que sí que es distinto de lo que de lo que estábamos habituados en los últimos veinte años es básicamente una vuelta a los años setenta de los años ochenta entonces crea incertidumbre si sin ninguna duda pero de ahí a que pueda ser un peligro en el sentido de que puedan ser la causa de una recesión a corto plazo yo creo que no

Voz 0027 04:56 entonces Trump es un político republicano extravagante en cuanto a sus palabras y sus anuncios pero no encuentra sus medidas

Voz 3 05:03 las medidas ya te diremos ahí no quiero entrar en temas sociales es hablando solamente en temas económicos en temas económicos ha sido ya te digo una gestión bastante ortodoxa desde el punto de vista republicano la parte novedosas la parte de los aranceles pero el resto ha sido pues bueno cambio climático regulación impuestos pues ha sido una posición bastante ortodoxos republicano

Voz 0027 05:23 si Estados Unidos China por lo que sean las próximas semanas deciden acabar con esta tregua en la que están sumido eso que han pactado en esa en esa guerra de aranceles a dónde podemos llegar

Voz 3 05:34 eso sería negativo yo quiero decir que yo creo que van a seguir con la tregua osea que las negociaciones desde el punto de vista de aranceles van a llevar a sino a buen puerto van a extender el proceso de tregua en el que estamos si no fuera así yo creo que sí que sería una sorpresa negativa tendríamos entonces que empezar a plantearnos si si el el el ambiente y el panorama económico podría empeorar se entonces sí

Voz 0027 05:58 ha dicho el señor Vide que que la Reserva Federal lo está haciendo bien han teniendo subiendo los tipos el Banco Central Europeo los está manteniendo hacer eso qué quiere decir que lo está haciendo mal

Voz 3 06:09 no no no no de hecho quiero insistir en esto no lo está haciendo malos sea el Banco Central Europeo ayer lo que dijo es la economía es un poco más frágil de lo que ellos pensaban hace unos meses y por tanto van a mantener los tipos al cero durante posiblemente un periodo a lo mejor más largo de lo que pensaban antes y ese es exactamente lo que tienen que hacer asoma refiere un poco con la paradoja del riesgo sea tu podría ser un escenario en el cual el Banco Central Europeo ahora dijera bueno no por si acaso yo voy a seguir con mi idea de subir tipos porque me da miedo tener los tipos al cero durante un periodo excesivamente largo yo creo que eso sería un error la economía está débil hay que mantener los tipos de interés que necesites y los tipos de interés que necesitas con cero durante otro periodo de tiempo un poco más largo pues que así sea no tenemos que tener esta obsesión con acabar con una política monetaria que muchos describen como no convencional eso es una gran pelea que tengo los tipos son los que tienen que ser cero uno menos uno los que tengan que ser pero no tiene nada de extraño ni de anormal

Voz 0027 07:08 el tender los tipos en cero el Brexit de un hipotético Brexit sin acuerdo un hipotético estaba acercándose cada vez menos hipotético predecir tienen acuerdo como puede zarandear en la economía mundial en particular la europea muy en particular la española

Voz 3 07:23 hombre si daba esperemos que impere un poco la la racionalidad por decirlo de una manera elegante si quiere si llegan a un acuerdo y al final la si suceda del Brexit sea con un acuerdo y entonces en principio pues no pasaría nada porque no olvidemos entramos en un periodo de transición una vez que tengan el acuerdo si se abre un periodo de dos años en el cual no ha pasado nada simplemente se siga negociando si se llegara a una situación en la cual no hubiera acuerdo tuvieran esta salida dura como se dice como se dice en los medios anglosajones pues bueno sería otra fuente de preocupación sin duda más que por el impacto inmediato por el aumento de la incertidumbre enorme que causaría

Voz 0027 08:01 quiere sumar a esta conversación a Jesús Maraña Pablo Simón y Argelia al señor olvide que Jesús Maraña me ha dicho esta mañana que bueno que venga olvide porque me interesa mucho

Voz 4 08:11 yo soy yo comentaba que además no es frecuente entre economistas que además se han formado en el FMI siguen trabajan Goldman Sachs siete pues escuchar propuestas que ese salen digamos de lo que algunos hemos denominado discurso un icono sobre lo que se ha hecho y cómo se ha gestionado el crack no la crisis usted mismo al hilo lo refleja aquella aquel movimiento de Mario Draghi que llegó tarde pero llegó aquella famosa frase de haré lo que sea necesario por salvar el euro y créanme será suficiente y eso lo cambió todo no pero en ese sentido yo le quería plantear esa obsesión por la inflación por sujetar la inflación que al final es que están los estatutos además del BC es digamos su prioridad para que esto no vuelva a ocurrir y lo digo en los términos de llegar tarde a una crisis como ésta y además gestionarla con el efecto de que se abre una brecha de desigualdad que tiene las consecuencias que estamos sufriendo o no sería conveniente cambiar esa prioridad del BEC poner otras como puede ser el empleo como puede ser el crecimiento como puede ser otras histerias a una prioridad para que las cosas no se vuelvan a repetir como se come

Voz 3 09:19 lo ocurrido Falange Louis de mira yo creo que no hace falta porque es cierto que el BCE tiene un mandato único pero también es cierto que el mandato único del BCE es mantener la inflación en torno al dos por ciento entonces con que el BCE se hubiera planteado hace cinco seis años que esa era su misión fundamental hubiera sido suficiente porque claro si recordamos la frase de Mario Draghi llegó en el dos mil doce en julio de dos mil dos claro entonces cuenta que los efectos de la política monetaria tienen un impacto a lo largo de dos o tres años más adelante y tal entonces uno podría plantearse que el hecho de que la inflación en Europa la inflación subyacente ha sido uno por ciento en los últimos cinco años ha sido tan baja y por tanto debajo del mandato del BCE por culpa de una política monetaria demasiado restrictiva los años anteriores entonces no hace falta cambiar el mandato uno puede conseguir una situación en la cual el crecimiento es lo suficientemente bueno si realmente cumple su mandato de una manera asimétrica por eso mi pelea con el con el concepto de la palabra asimetría si tu tienes su mandato del dos por ciento tienes que compromete ATA que está en el dos por ciento ahora llevas cinco años con la inflación subyacente al uno en mi opinión un mandato del dos por ciento simétrico debería implicar que en los próximos cinco años deberían querer que la inflación esté no sólo en el dos sino un poco por encima del dos porque entonces en media consigues el dos esos a lo que voy con el tema de ser valientes que no seamos solamente agresivos cuando la inflación está por encima pero seamos tímidos cuando la inflación esté por debajo

Voz 1671 10:54 Pablo Simón una pregunta señor podemos ser optimistas respecto a esta idea de que sean más aguerridos en términos de política económica cuando si uno mira desde la perspectiva la economía política estamos cada vez más fragmentados con más volatilidad gobiernos más inestables estamos hablan de justamente los banqueros centrales que son los que no se someten al dictado de las urnas es decir en qué medida tenemos aquí un desacoplar entre lo que hay que hacer y luego como decía Juncker sabemos lo que hay que hacer pero no sabemos cómo ganar elecciones después esto cómo conjuga este

Voz 3 11:22 ese principio mira el acople existe entonces yo creo que es un poco la misión de todos nosotros y en parte es una de las razones por la que he escrito el libro tenemos que explicar estas cosas tenemos que convencer a la población de que hay unas medidas que se deben tomar hay cosas que se deben hacer por ejemplo otra de mis peleas es el uso más activo de la política fiscal cuando los tipos de interés son cero lo que no puedes consentir y lo que no puede pensar es que la política monetaria es el único instrumento que va a servir para manejar el ciclo económico si los tipos son cero como hemos visto en Japón y la historia yo recomiendo a todo el mundo que miren a Japón porque japonés el futuro al fin y al cabo Japón nos lleva a diez o quince años de ventaja en un montón de cosas en Japón en los últimos dos o tres años lo que has tenido en un uso mucho más agresivo de la política fiscal y la política monetaria lo que ha hecho es sujetar esa política fiscal

Voz 0027 12:12 a quién hay que subirle los impuestos en España ahora mismo

Voz 5 12:15 eso es otro debate en el que en el que no voy a entrar porque estamos hablando usted no tiene que ganarle pero pero

Voz 3 12:24 no quiero entrar simplemente por una razón muy sencilla porque no me lo he estudiado no no lo digo en serio sea yo creo que hay que plantearse que las políticas fiscales tienen que servir tanto para aumentar el crecimiento como para reducir la desigualdad las dos cosas ahí tienen que ser dos objetivos tienen que ser dos objetivos que estén a la misma altura eh entonces una vez que decidamos eso entonces hay que plantearse cómo va a financiar esas actuaciones pueden ser con impuestos más altos

Voz 6 12:49 o puede ser con un déficit un poco más alto durante un periodo de tiempo más extenso Argelia previsiblemente bueno pues Ángel encantado de saludarte

Voz 7 12:58 no hago yo iba pregunta

Voz 6 13:01 lo que ha dicho que quería evitarlo pero cuales sería cuáles serían los primeros impactos en el corto y medio plazo de Brexit duro

Voz 3 13:13 bueno mira yo creo que el primer impacto sería a sobre todo en Gran Bretaña no porque lo que tenemos en Gran Bretaña es una situación de un sistema político completamente fragmentado osea lo yo creo que lo triste de lo que está sucediendo con Brexit es que pase lo que pase la sociedad británica va a seguir dividida durante un periodo de tiempo muy alto y entonces sería un impacto para ellos muy serio ahora para la zona euro por supuesto que también parte de la desaceleración del crecimiento en Europa en los últimos dos o tres trimestres ha sido una caída de las exportaciones a Gran Bretaña es algo que no se ha notado pero que creo que es importante resaltar y por supuesto que sería que sería importante

Voz 0027 13:49 de economista y autor de la paradoja del riesgo porque la política económica tendrá que asumir más riesgos si quiere salvarnos de la próxima crisis editado por Ediciones Deusto señor Vide gracias por estar en la SER buenos días

Voz 3 14:00 muchísimas gracias gracias también a Jesús

Voz 0027 14:03 araña Argelia que era al Ia a Pablo Simón

Voz 2 14:05 hasta la semana que viene gracias van a zona