"A los adolescentes les cuesta ir al pediatra, hay que estar en los institutos"

Voz 1

00:00

soy Leonor Montserrat estoy mirando me he jubilado después de cuarenta y cuatro años y a trabajar en el Instituto Catalán de la Salud he trabajado en los institutos en las la figura de enfermera escolar es esta figuras muy importante un día a la semana yo me trasladaba al instituto durante toda la mañana el alumno podría venir a verme para preguntar cualquier inquietud que le pudiera preocupar el secreto de este programa es que quedaba entre el alumno una servidora como enfermera irse trabajaban los cuatro ejes salud sexual salud alimentaria salud mental las drogas el problema de drogas en general porque el adolescente yo viéndole al al centro de atención primaria claro en la salita de Pediatría va carentes de recién nacidos hasta los quince años entonces claro un adolescente de trece catorce años viene a la salita nuestra de Pediatría porque claro yo decía siempre es la frase del director Pedro Almodóvar qué hace un chico como yo en un lugar como éste que la enfermera en una escuela están importante es donde se podía ser una verdadera actividad preventiva comunitaria en mi opinión