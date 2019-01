Luisa Sobral: "Casi toda la música necesita pausa"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido bueno ahora ahora hablamos un tanto paradójico

Voz 1995 00:12 pero a veces tendemos a ignorar aquello que tenemos más cerca desconocemos en nombre de nuestros vecinos los atractivos de qué sabemos nosotros por ejemplo de la música que se hace en el país con el que compartimos península bueno la música nada sabemos nada con suerte musical porque enfrente tenemos algunos conocimientos muy generales enfado y es posible que que conozcamos que sepamos muy posible desde luego que hace un par de años un joven portugués enamoró a medio mundo utilizando solamente sorbos delicada

Voz 2 00:47 una bonita canción

Voz 1995 00:50 año dos mil diecisiete Salvador Sobral Se convirtió en ganador de Eurovisión con una canción que no no pero no parece que vaya a conseguir ganar el festival ilusión pero lo hizo Sobral cuando subió a recogerse ese micrófono la amistad seguro que es así como de transparente como se limítrofe tan Casa de grandes grandes grandes pesado bueno pues cuando recogió ese premio no lo hizo solo

Voz 2 01:20 protagonismo

Voz 3 01:29 pero quién es esa mujer

Voz 1995 01:31 esa mujer Luisa Sobral la hermana de Salvador y la autora de La canción Luisa muy buenos días buenos días que estábamos a un segundo yo esta mañana he madrugado todos los días pero el porno que sea un poco más y me puesto tu disco así pues me sienta otra vez porque se me quedó escuchando la música poquito música necesita pausa disco maravilloso que necesita pide a gritos pubs

Voz 4 01:58 bueno yo creo que casi toda la música la que me gusta necesita pausa no sé para escucharla no es sólo ruido así esta ahí pues

Voz 5 02:08 detrás yo creo que bueno sé que me gusta a mí me usted escucharla sí contiene tu recuerdo con nitidez el momento de Eurovisión

Voz 4 02:18 bueno ahora casi no no piensen eso pero bueno no con tanta nitidez esos días fueron muy muy intensos Easy fue todo fue todo muy intenso y entonces es casi como

Voz 5 02:33 una memorias y más lejana no sé

Voz 4 02:36 es raro no sé si casi casi como si es ahora como tenemos imagínese yo puedo verlo si es un poco ese es un poco como si no fuera yo no sé por qué fue tan intenso que yo creo que nosotros estamos ahí como casi sin piloto automático

Voz 1995 02:58 unos días después cuando llega

Voz 4 03:00 vamos y unos días después pudimos reflex y pensar en lo que había pasado

Voz 1995 03:08 yo les digo que tiene pausa vamos a escuchar una canción del nuevo disco que es el quinto disco de Luisa es una figura pública en su país lo va a ser sin duda en el nuestro ya lo es yo les a mí me pide pausa ustedes verán yo les sugeriría que dejen de hacer lo que vayan a hacer si están conduciendo no sigan conduciendo y con atención a la cartera pero sino vamos en un momento ponen el botones de pausa en sus vidas escuchen esto

Voz 6 03:35 yo no

Voz 7 03:43 eh vamos a China

Voz 6 03:58 a eso

Voz 7 04:09 lo no

Voz 9 04:20 eh

Voz 10 04:23 como una más

Voz 1995 04:26 a qué viene vila romana además recibamos una semanita en español si el ser madre aquí te atropella antología la actualidad las noticias

Voz 5 04:37 bueno pero aquí la gente casi no trabaja el viernes por la tarde en Portugal eso no pasa

Voz 1995 04:42 cómo cómo cómo ves luego la empezamos tirando mucha gente trabaja los viernes y los sábados los domingos

Voz 5 04:50 bueno claro sí que todo normal no trabajar el viernes por la tarde no

Voz 11 04:55 el viernes el viernes por la tarde porque quedarse trabaja no si esto explica la melancolía

Voz 12 05:00 lo de Portugal Portugal los interés sí quizá yo soy de un país mucho

Voz 5 05:07 que lo tuyo Ayuso después ya sí sí claro

Voz 12 05:09 si quieres Suecia

Voz 5 05:11 la bajada hasta las cinco así no viene de noche ya claro por eso claro

Voz 1995 05:20 sí Luis Luisa tienes que cuidar no se acaba de hacer un disco maravilloso y tienes que ayudarnos a presentarte tenemos todavía demasiados estereotipos sobre la música de construimos en portugués en España básicamente música pero que vine por de de de Brasil uno de Portugal

Voz 5 05:34 para no ver tu chico por que está muy bien

Voz 1995 05:37 tienes que ayudar a que te conozcamos cómo cómo te gustaría que te presentara

Voz 4 05:42 bueno yo soy una compositora y cantante eh tengo cinco discos y viví en los Estados Unidos seis años entonces mis primeros discos tiene muchas canciones en inglés a pero cada vez más ten tuvo ganas de descomponer en en portugués y entonces eh llegue este disco porque ahora no tengo ganas de componer en inglés y bueno en este movimiento no se va a pasar pero este disco es bueno llegue a este disco es que son once canciones me gusta mucho escribir canciones que sea algo con una historia que no no son muy largas pero me gusta mucho eh hablar de de un personaje de mí misma pero que cien canciones eso eso me gusta

Voz 1995 06:31 no pero como el disco en sí mismos una obra conceptual en en completo o simplemente canciones separadas cada una de sus padres

Voz 4 06:40 bueno yo creo que es que es siempre un concepto porque lo hago todo en el mismo periodo de tiempo y eso ya es para mí un concepto porque me siento de la misma forma en ese periodo de tiempo tengo eh ese disco lo compuse esto cuando estaba embarazada de mi hija entonces creo que que se llama Rosa y el disco también entonces creo que todo eso y el sonido que quiero en las canciones todo guitarra irá vientos eso todo mí es un concepto

Voz 1995 07:10 no sé si es muy habitual pero cuentan que durante tu embarazo te cambió la voz

Voz 4 07:15 bueno yo no sabía pero si es puede pasar

Voz 13 07:20 y unos este tiene un nombre

Voz 4 07:22 me escondo en las cuerdas vocales se queda muy duras y tal hay yo me quedé casi sin voz ah yo no sabía qué estaba pasando pero bueno creía que era solo del embarazo y que cuando mi hija naciera ya ya estaría bien pero no tuvo que haces terapia hay todo estoy haciendo sí pero cuando cuando grabé el disco yo quería ese sonido porque compuse todas las canciones con ese sonido de aire la voz y entonces quería

Voz 1995 07:51 sobre el el la venció no sé si si

Voz 2 07:55 se nota precisamente eso

Voz 1995 08:10 pensemos que en el disco que presenta hoy Luisa sean Rossi viene presentarlo en España ibas a estar

Voz 16 08:18 el día nueve de abril en Madrid el once en Barcelona

Voz 1995 08:21 ha presentado su disco en directo es muy importante entender las letras

Voz 4 08:26 es interesante esto de que quiere decir que decía

Voz 5 08:29 esteponeros esa canción porque esta canción habla de mi voz habla de yo no saber ser sí simios pero la gente no sabe cuando lo escucha porque ése parece una canción de amor de no saber existir sino a alguien pero no en tu voz bueno sí porque yo nunca había pensado que era algo tan importante pero cuando yo me despertaba todos los días y no tenía voz para cantar para mis hijos fue un poco difícil porque modo de expresar yo no podía hacerlo te voy a dar el teléfono de

Voz 1995 09:02 está bueno que estas semanas precisamente de una afección en la garganta y esta es muy difícil para la gente que se expresa como tú si Pepa a través de la palabra es muy difícil

Voz 5 09:12 sobrellevar el día a día sí sí sí

Voz 4 09:15 lo vacío yo creo que Messi yo me sí

Voz 5 09:18 tiempo después me sentía mal porque ese parecía algo muy superficial yo estaba tenía a mis hijos estaba todo bien hice partido poco superficial yo estar triste por eso les identidad claro lo que más sirven como cantante claro y quiero cantar para mi hija

Voz 4 09:37 era muy muy que Heron bebé Hinault podía no me salía

Voz 11 09:42 tú que tú crees que los años en Estados Unidos está formado mucho se habla de ahí de los niños son Writers que es un género distinto de Zynga que tú creo que estos años

Voz 5 09:53 esto es lo que estoy en Berkeley donde sí sí si fueran supera importantes porque eh

Voz 4 10:01 porque conocí mucha gente de países distintos eh tú que con mucha gente distinta y tuvo profesores muy buenos Exploration muy muy mucho el jazz ahora estoy estoy un poco más lejos del jazz pero fue súper importante para para mi composición hay buen aprendí a escribir para cuerdas para perdió un montón de cosas así fue súper súper creo que es muy importante cuando aprendes y el idioma de la músicos sea yo puedo hablar con con con mis músicos es difícil es exactamente lo que quiero sin tener que cuando hago un tú entras sabes no no yo te el el compás tres no sé que se un es un idioma yo aprendí el idioma y eso es todo más fácil

Voz 1995 10:48 voy a volver a lo de las letras que son muy importantes con un poquito esfuerzo que hagamos aquí en España vamos a entender perfectamente todo lo que estás contando por ejemplo en esta canción que abra se llama Navia es una canción que habla de de algo que no queremos ver de esa crisis de miles de personas cruzando el mar Egeo en busca en el futuro atención Luisa que muchas de las canciones de tu disco tienen nombre de persona además día a día la que vamos a escuchar Benjamín

Voz 17 11:30 ah sí

Voz 18 11:42 mire bien y pico uno tres tramos a María

Voz 10 11:54 eh

Voz 1995 12:00 el disco se llama Rosa como tu hija y como esta canción

Voz 19 12:03 Vida

Voz 1995 12:06 madre es un riesgo componer una canción para para dormir no las dieciocho años dice esta canciones

Voz 5 12:20 no no pero no es para ella es como una una carta de amor

Voz 4 12:27 que alguien un día que me gustaría que alguien un día al escribiera el seso si es como un yo a mi me gustaría que alguien un día a la quisiera que la matón

Voz 5 12:37 o si no es

Voz 4 12:40 una madre una hija es como yo creo que nosotros como padres lo más importante es que un día alguien pueda llamar nuestros hijos como nosotros bueno como se hizo entonces yo escribí esta es como una carta de alguien para rosas que él escriba hundía como no sé

Voz 1995 12:58 entonces un poco rebuscado pero bueno es que hemos encontrado muchos nombres tus canciones

Voz 9 13:04 pues no

Voz 3 13:19 sí

Voz 21 13:22 ven conmigo

Voz 5 13:28 a veces personas no canciones es que más fácil para mí cuando les doy un nombre para para mí cuando cuando un personaje tiene un nombre ya tiene una identidad todo y todo empezó un poco por el nombre para mí un personaje de un libro si tienen un nombre ya viene con la identidad no se ese nombre le daba

Voz 1995 13:56 es interesante ya Sarhane con Refree mucha gente sabemos con Silvia Pérez Cruz Rosalía productor con con mucho trabajo y sobre todo pensamos muchos que pregunte quién mejor de la hoja como pocos instrumentos una voz femenina el silencio que te has ido ese trabajo increíble

Voz 4 14:16 yo cuando cada disco yo busco eh el productor que creo que es perfecto para ese pueblito para decidir aquí yo quería algo como dices tú eso del silencio y yo siempre les digo que Raúl trabaja muy bien en silencio

Voz 5 14:32 que trabaja muy bien lo que nosotros no manejamos

Voz 1995 14:35 en silencio en

Voz 5 14:37 para adiós transmite es difícil bueno pueden ser un minuto de silencio por ahí eh aliens que dice así

Voz 4 14:46 pero él es increíble trabajando así yo quería algo muy sencillo quería

Voz 13 14:52 ya que las canciones que las palabras

Voz 4 14:55 la cosa más importante la voz y todo eso Raúl es perfecto para eso sí siempre

Voz 5 15:03 siempre pensamos de la misma manera hay siempre queríamos las cosas igual soy muy fácil y me encantó trabajar con encanto

Voz 1995 15:12 una cosa curiosa Así empieza a tu canción María domar

Voz 22 15:20 cuando escuchas esto

Voz 1995 15:21 rápidamente te acuerdas de los famosos de Silvio Rodríguez no está mal utilizar como referencia a uno de los grandes

Voz 23 15:31 pero quedan de la música en esa lengua

Voz 5 15:35 qué bien no o no

Voz 23 15:38 presionante si no las no

Voz 1995 15:43 pues mira te vas con deberes aquí escucharte disco de

Voz 5 15:46 que no que les estos seis años

Voz 1995 15:49 bueno cuatro años cuatro años y seis en Estados Unidos

Voz 4 15:52 seis en los Estados Unidos esos cuatro

Voz 1995 15:55 por qué nos vamos todavía esto de la música como algo que tiene que ver con la inspiración como unos locos que por la noche los días acogen una guitarra y Lavinia pero no es un trabajo muy duro es una carrera universitaria muy difícil donde no solo hay que aprender a componer sino todas y cada una de las partes que tiene esta profesión que son muchas

Voz 4 16:15 sí bueno para mí no ha sido a mí nunca

Voz 5 16:17 me ha gustado la escuela cuando era mal niña nunca

Voz 4 16:21 yo odiaba ir a la escuela yo odiaba a estudiar cosas que no me interesaban después cuando llegue a haber tú y yo era de ésas no sé cómo se dice eso en castellano las chicas que siempre hace

Voz 5 16:33 en más de lo que él la palabra soy la típica empollona como empollona

Voz 1995 16:39 suena muy mal pero sí dicen Pollença

Voz 5 16:41 a eso en la escuela con los profesores me decían queremos una canción eh

Voz 4 16:49 lo que sea con tipo

Voz 5 16:51 de dos cuatro compases sólo así yo yo

Voz 4 16:54 es una canción entera toda la canción El día después cuando era para una semana después yo lo hacía todo porque me gustaba tanto lo que estaba haciendo que para mí no era difícil siempre un placer y entonces yo yo no conocía esta estudiante porque yo nunca había sido esto es estudiar quién soy yo iba para las clases y eso es lo que pasa cuando haces lo que te gusta muy entonces eso pasó conmigo no no fue difícil siempre siempre yo tenía una clase de inscribir para cuerdas para orquesta Do it el examen final era grabar con un Orchestra en un estudio yo estaba tan emocionada que casi nunca decía ser el condado extinguido estaba ahí eso es era todo muy muy increíbles sabes entonces nunca ha sido difícil

Voz 1995 17:43 B créame esos estudios han dado sus frutos vamos a despedirte con una canción que canta junto a Salvador a tu hermano ya está el disco en España Rosa sería me recuerden que el próximo mes de abril va a estar presentando en directo el nueve de abril en Madrid el día once en Barcelona gracias gracias a partir de ahora lo pasa es que por la mañana muy temprano el disco no ayuda

Voz 11 18:08 a tranquilo siempre es el teléfono Nancy las a trabajar

Voz 1995 18:10 es maravilloso el disco de Luis enhorabuena de verdad muchísimas gracias

Voz 22 18:16 no

Voz 17 18:32 eh

