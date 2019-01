¿Resolverás el enigma del auditorio?

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:47 el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán

Voz 5 00:52 buenos días señor reto el buenos días

Voz 6 00:56 disco esa presentación tan ajustada a mi personalidad pero de verdad eh hechos yo yo lo que quiero es proponerle tantos te con los oyentes a cuando va usted al Alcarria porque tengo un problema de enjambres de abejas precioso o bien que vaya usted a Kenia porque tengo un problema de de antes que no les digo nada lo bueno que es esos esos problemas son del siglo XII yo reto a los oyentes que me digan quién es el autor de este problema siglo XII bueno ahí queda eh Val ya sabe usted que cuando vaya elefantes tengo de Levante

Voz 7 01:39 sí de hambre venía elefante sí

Voz 1995 01:43 esas son las pistas que nos va a dar no quiero decirle que que cuando vaya que los tenía preparados bueno dejamos la semana pasada un piensa mucho más de sabido centenares de respuestas más de lo que eran muy poca gente ha tenido la la respuesta en el caso de manera osada Alberto Reina Rosa Cayuela y Méndez semana te voy a escribir y un acertado pero la gran mayoría no lo han hecho el problema era muy sencillo hablamos si encima dos pastores hablaba porque no me das una de tus ovejas decía uno así tendremos igual cantidad a lo que el amigo él respondía mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas que tú cuántas ovejas tenía cada uno qué sencillo y que genera un lápiz ni papel uno uno tenía cinco yo tenía siete

Voz 6 02:35 porque si el de siete le da una al de cinco los dos en seis de cinco le da una al de siete se queda con cuatro y el otro con ocho el doble es facilísimo

Voz 1995 02:46 uno tenía cinco y el otro tenía siete de manera que al darle una igualaban darle el otro sumaban el dolor

Voz 6 02:54 de ocho cuatro que genio no así de fácil ha sido bonito

Voz 1995 02:59 a los pocos que necesitaba parecía muy muy sencillo

Voz 6 03:02 el problema para Primaria que tomen nota los profesores maestros de Primaria narices que aquí estamos para formar disparatado es apoyo e aparte de todo eso riñón la gente no pero es que es que no riña no se no llaman mucho profesores de Primaria que está usted retando lo primero eh claro

Voz 1995 03:24 bueno nosotros ya tenía ya hemos tenemos con lo nuestro pero bastante bastante no venga usted en vale vamos a ver vamos a saludar a Charo hombre Charo que nos llama no sé lo que viste mi Charo desde Dos Hermanas Sevilla o qué Charo con la alegría que tú tienes de vivir porque llamas

Voz 8 03:46 hola buenos días buenos días pues mira porque el llamo porque esta es un poco como deseos a detener el diploma de la incompetencia que va a dar el profesor letona

Voz 9 03:57 yo le dije yo no sé si será Gabo ya ahí seguimos con otro claro que estabas establece lo va a ser lo que estuve has cero es decir una cosa pista estabas haciendo grabando lo que es lo que estabas haciendo

Voz 8 04:12 pues mira estaba viendo las noticias como España siguiendo un poco el problema de él es decir que tienen eche de Llum es una verdad

Voz 1995 04:19 a ver si consiguen por fin llegar hasta hasta el pequeño pero estaba bien a gusto estabas en casa no estabas sí sí

Voz 10 04:27 sí a gusto hasta ahora me parece que va a cambiar un poco la situación de y la oportunidad lleva a mucha gente echarlo dorada hay muchas semanas

Voz 1995 04:34 tú cuelga hacemos como que SPE

Voz 10 04:37 me pillas todavía si te ahorras el maltrato anda deja a los ella puesto

Voz 9 04:42 no no haya ella luego yo no lo quiero sí vamos vamos con el primero

Voz 5 04:50 pues a ver si ponemos una músicas que él me pro de terror a mí mismo de una botella cuesta un euro más que eso tapón la botella sobre uno coma diez euros cuánto cuesta

Voz 1995 05:07 ella es ella mental

Voz 11 05:11 a ver inútil el señor mercado en verdad me lo tengo amigos estoy yo no tengo costó

Voz 9 05:17 a pesar de carácter de ver yo

Voz 1995 05:21 estar atento yo lo repito yo lo repito una botella cuesta un euro más que su tapón la botella tapón cuestan uno de uno con diez uno coma uno cero cuánto cuesta la botella

Voz 11 05:33 pues es un euro

Voz 9 05:36 claro que yo pensaba que iba a decir todo

Voz 6 05:40 que es que no tienen pensar usted usted Charo porque no piensas y no de Sevilla que es un sitio precioso y es un sitio encantador y algún día

Voz 12 05:50 además un lugar que tiene una cifra en el nombre Dos Hermanas

Voz 6 05:53 si tiene dos hermanas e hizo un escudo que que es una incógnita eh nunca me has dejado madeja no deja de es una una cuestión muy bonita pues es tan sencillo como lo siguiente

Voz 9 06:07 la botella cuesta uno coma cero cinco y el tapón cuesta cero cinco

Voz 1995 06:11 una botella cuesta un euro más que su tapón

Voz 9 06:15 uno cero cinco cuesta cero cinco la suma de las dos uno coma diez así es fácil también sin papel eh cómo se te queda el cuerpo entero

Voz 11 06:26 pues Ana Anaga está ahí pero es así de fácil

Voz 13 06:30 mira yo vengo es fácil no lo pone eh ya veremos ha sido no pero hombre claro porque son ellos

Voz 9 06:39 sí es seguro que no me dice que es rápido cuanto son dos más dos Charo no me venga a cuatro vamos al segundo venga venga

Voz 5 06:53 este es de pensamiento la un hombre ya hace muerto en un prado cerca del un paquete cerrado no hay ninguna otra criatura en el Prado cómo murió

Voz 11 07:06 pues se debe de ser sencillo si estamos solos en un prado con un paquete pues se da de hay adherido de caer de algún sitio

Voz 14 07:18 muy buena evidentemente muy bien dado

Voz 8 07:21 paquetes que puede ser con la cesta de la compra no imagino que será el paracaídas que tras el abiertas

Voz 9 07:27 por lo menos de pensamiento lateral estar sale bien muy bien no si me dejáis hacer un pequeño inciso vamos a ver si tú tienes la respuesta delante no puede estar como narrando la jugada justo antes cosas lo habéis pero me da jugado en Valladolid me da jugó no se lo perdono pero lo que no puede hacer eso y bueno pues ahí va de guays sí claro ayudando a la gente

Voz 12 07:56 no hombre yo creo que con las falta lo hago

Voz 9 07:59 bueno pues buena persona Charo cosas nuestra esto no es un hoteles conscientes ahora ahora que vamos bien vale

Voz 6 08:06 muy bien va pasamos a otro piensa mucho que es lo que no tiene peso pero puede imprevista impuesto en un barril hace que este pese menos

Voz 1995 08:21 qué es lo que no tiene pesa pero puede verse a simple vista un barril hace que este pese menos era sueco

Voz 15 08:34 ahí te quizás

Voz 1995 08:38 antes existe un racionamiento un razonamiento muy correcto correcto de utiliza ese mismo va por el mismo carril que pese a menos

Voz 5 08:49 cómo cómo lo eh pero no que no que no

Voz 1995 08:55 que no tiene peso además no tiene peso que se ponen en el barril y hace que a este pese menos

Voz 11 09:02 es un grifo nada menos ser el Borrell no me di

Voz 9 09:07 no pero pero casi casi casi casi

Voz 11 09:10 no me diga es muy cerca sales

Voz 8 09:14 el ahorro de de una mujer un agujero

Voz 16 09:18 pero no los ha yo hay mire yo lo voy a simple vista

Voz 13 09:24 que el barril pese a todo muy bien este número se me con el otro día en un autobús autobús aquí porque como había huelga de taxis no pude coger un taxi y coger un autobús y entonces todo el mundo se metía con un pobre hombre que iba sentado decía en Levante se que era una señora embarazada deja en el sitio del te decían no lo no lo dejó el sitio y yo muy bien no lo deje IVE ya había un paralítico decía dejan el sitio que se pueda sentarse este hombre que paralítico y espero que el tío decía no sólo dejo no sólo de violencia fenómeno es ostentó grandes sí señor no se lo deje no le deja el sitio a nadie que es quién era este señor cuando estaba el chófer

Voz 16 10:06 claro claro un hat trick claro siempre lo ha empezado con Duda

Voz 1995 10:11 es al principio pero es verdad que no confiar en ella desde el primer momento Charo desde desde que hable contigo supe estábamos hablando

Voz 9 10:19 lo bueno de de saber algo Dos Hermanas que hoy son tres

Voz 1995 10:28 claro un beso enorme y gracias te mandamos el certificado que acredite ese conocimiento y que tú tienes un beso muy grande y gracias por llamarnos

Voz 13 10:37 un beso si me doy un beso eh

Voz 1995 10:42 no no está usted como padre Nos despedimos con el piensa mucho que los deberes de la Semana Santa

Voz 14 10:48 sí una un auditorio tiene veintiséis

Voz 1995 10:52 las veinticuatro Bucay mandamiento oyendo veinticuatro butacas en cada una todas las butacas están numeradas empezando por la primera fila en qué fila se encuentra en la butaca trescientos setenta yo me siento muy sencilla veintiséis filas veinticuatro butacas cada una en fila se encuentra la butaca trescientos setenta y siete cesante señor letona muchísimas gracias nada vaya usted bien eh ves usted de eso