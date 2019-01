Nadie Sabe Nada: Perrillos montados en una Roomba (26/01/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 3 00:25 gracias amigos amigas como está

Voz 4 00:27 ay cómo estáis como esta cómo estáis amante para todos se en su amante primer programa que realizamos el año desde Madrid porque símbolos anteriores desde Barcelona Si nos encontramos con feliz año nuevo feliz año para ti también feliz año para entiendo que ya te lo dije la última vez eh el último pro va ya te de ese feliz año pero no porque no sabíamos

Voz 5 00:48 muy bien ya que años en que año estado nocivo no sabía yo ahora celebrando que estamos ya en este año de verdad en tiempo real felicidades inferir daño

Voz 4 01:00 va pues gracias a la Cadena Ser por confiar un año más con nosotros sí Ömer muchas veces a la Cadena Ser por existir de hecho gracias a ganarse por haberse generados por permanecer gracias por permanecer permanecer realmente se generó esperando a que se hiciera el Nadie sabe nada osea tuvo que pasar muchos años de relleno antes de que por supuesto se emitirá este programa no soy nada el único objetivo de la Sociedad Española de Radiodifusión oye sociedad española que estamos de Teatro Lara IU venimos un poquito con todo tenemos eh grabaciones que nos ha mandado la gente tenemos un público maravilloso tener

Voz 5 01:35 por grabaciones que nos ha mandado la gente se está viendo

Voz 4 01:38 los habías no bueno pues ya sabes no estaba corriente yo tampoco yo tampoco me lo han dicho hace un momento oye in cómo cómo ha podido pasar si nosotros nosotros pues se programas anteriores y que pedimos si me puedes poner un poco al día si bueno te voy a poder estar muy como muy periodístico no sí sí sí la verdad es vale Cuéntame en su momento a Cuéntame cuéntame un abrazo y un beso para que sepa oye que el público seguramente sabrá aquí en casa que tenemos unas predilecto

Voz 5 02:17 hostia qué pasa ahora está Ignatius usted

Voz 1194 02:21 puedo entrar perdona que esto pero sé que esto se aquí están no son las formas ya

Voz 1201 02:40 lo ignoro algunas personas

Voz 1194 02:43 de alguna manera había que hacerlo esto

Voz 1201 02:45 juro que yo no sabía que iba porque usted tampoco vale

Voz 6 02:48 bueno sé que es un poco aprovechan de la situación no sé hasta qué punto os va a gustar esto pero tenía que hacerlo si estos días he recibido una invitación formal para ir a los premios Goya ya sé que la baja presentar tuve la gana este año sí sí

Voz 1201 03:07 estar Silvia Abril no no pero que no me compete

Voz 1194 03:10 eh

Voz 1201 03:11 no no me compete pulpo marchar pero no en previsión de éxito porque a lo mejor lo no lo que voy a decir

Voz 1194 03:24 a mí no borrado generación necesito que estás aquí para explicárselo en esto eso Barrón no Andreu quiero pedirte

Voz 6 03:32 de entre un premio este año

Voz 1194 03:35 verdad es que es probable que estos emita después de la gala los patos a ver a ver si premio este año sí

Voz 1201 03:54 el te quiero puntualizar que acaba la presidenta Silvia Abril

Voz 4 03:58 yo también voy a ir

Voz 1201 03:59 eso es lo digo para situar un poco el tema

Voz 6 04:02 hola ir joder

Voz 4 04:04 no sé si te puedo ayudar

Voz 1194 04:06 de corazón sí pero yo no obstante entiende

Voz 5 04:11 no sé con qué creer que hablar pero era muy fácil

Voz 1194 04:13 del osea tú pides el deterioro cognitivo todavía no ha llegado a pensaba que esto era más difícil de conseguir pero una cosa tú quieres entregar un premio no sólo la generación de cómicos la que pertenece si él creo

Voz 6 04:31 se momento se te pisar la orilla ahora que se inició hace unos años

Voz 1201 04:42 cuando tiene la mano lo suficientemente

Voz 6 04:45 larga se para coger esa pena

Voz 1194 04:47 esa vez sigue teniendo yo estoy de sujetar que convencerle de no lo entiendo lo de la vida no licores tenemos una alfombra Berto Hereu es el felpudo no sé

Voz 6 05:16 nos permite llegar a ese umbral señoras y se yo ustedes no sobran aquí pido recurrir a la demagogia ya el popurrí para que todo el mundo Qorei conmigo y hacérselo ver Andreo tendrá

Voz 1194 05:37 yo voy a usar gracias Andreu por servirnos de trampolín necesitan estas metáforas están sirviendo de ayuda ayuda

Voz 7 06:04 Caixa de cartón piedra tierra

Voz 1194 06:10 a paredes para digo yo me voy eh venga acción placer me voy a no oye más metáforas e no dudes de que voy a trabajar esta riqueza pero no grite hombre no dudes de que voy a trabajar para

Voz 4 06:47 eso sea posible tú sabes que son premios de cine no

Voz 1194 06:51 es decir si se va va en principio bueno ya ya ya son esos detalles en principio van gente de

Voz 1201 07:03 industrias de cine actores que ha hecho películas muy poquito durante el esto ahí Andreo eh pero si el presentador cojones es que los del cine ponen siempre a un gracioso para que lleve eso de ahí quizá tú

Voz 4 07:19 pretensión ya que ha visto en gracioso extra cine dentro del cine ha dicho lo del poder

Voz 6 07:25 no entonces a Sami para entrar a la que

Voz 4 07:29 hasta el cine

Voz 8 07:30 es el felpudo que nos permite entrar con dignidad

Voz 1201 07:34 pero bueno lo de dignidad

Voz 1194 07:37 hola

Voz 4 07:38 bueno yo lo yo lo voy a trabajar no te puedo decir que no porque no sería una responsabilidad dieciséis decisión está hecho porque joder la Academia

Voz 9 07:45 te oye por qué no se ha has venido aquí es porque las medidas de seguridad son mal

Voz 5 07:50 peores que está interrupciones leit motiv debería de hablar ya lo podría granjeado la difusión ya no es verdad está tienes

Voz 1201 08:04 diez Franois más dejó muertos pero tío feliz

Voz 4 08:08 me por toda la generación claro claro que empezamos en caminos

Voz 1201 08:12 yo no tengo nada que ver con esa miro como como generación no me interesa Tapia

Voz 6 08:17 mírame mírame una ola que va a llegar a Villa Andreu es la tabla de windsurf

Voz 1201 08:26 yo estoy yo tengo yo tengo miedo yo tengo miedo yo lo entendido mal entendido que podemos podemos acabar

Voz 5 08:34 en esto ya sí sí a mí lo que me lo que me espetar a acabar

Voz 1201 08:37 pero fíjate que la gente se exprese

Voz 4 08:39 sí sí no si la gente si la gente lo que quiere es casi yo forzar nada no creéis que preside entreguen premios no sé

Voz 1194 08:47 claro a vosotros me caos caos queréis acaba que lloré coma ese punto causa queréis y

Voz 1201 08:54 entre media docena de perros y marrones a la gala de los Goya

Voz 1194 08:57 sí claro apoya todo eso no tenéis casi lo que puedo decir es que yo sólo por verte a ti tranquilo e hago lo que haga falta Ignatius gracias a Dios compañeros te lo devuelve el micro el micro cómo trabaja el populismo este tío

Voz 10 09:25 qué bien lo trabaja además que magnético es se puede dejar de mirarlos como ver una autopsia sí sí sí sí sí una autopsia viva no autopsia con top se sé si en su caso si es autopcia nos bueno es igual eh lo voy a intentar

Voz 4 09:39 dar eh pero insisto que yo es que no tengo tanta mano como puede parecer a mí me han contratado no han contratado para hacer una gala ahí debo decir que por ejemplo el hecho de que tú quieras que alguien presente debe decidirlo Academia claro claro tú me también un poco

Voz 5 09:53 al ser su fiesta quieras que no ya ves ya eso son problemas que te ocurren cuando cuando presentas una gala de los Goya si recuerdas cuando la presente yo si no pues por eso no tenemos problemas así que dejó cuando ya ya veré ya veré

Voz 4 10:08 bueno en fin iba a dar como un poco los contenidos del programa a grosso modo pero ahora ya no sé ni dónde estoy estoy como muy alterado con algo de música como que música si agrade música parace

Voz 5 10:19 parar esto así venga nadie sabe nada en la Sexta

Voz 1201 10:29 a mí no me gustó Ayala pues tira cuando ganaba llegará a Togo y que tienen como prisa por aquí prisa no les fascina Ignatius pero

Voz 5 10:39 da mira

Voz 4 10:40 mirarle a los ojos que desde que lo que hay detrás no no sabe el es ignoto no claro ignotos asusta mucho

Voz 1201 10:48 mira del abismo el abismo te emiratí ya ya ya bueno oye que sepas que hoy tenemos grabaciones porque

Voz 4 10:53 iba intentando es decir que empezar a decir que aquí no gusta mucho en su momento hablamos de la reverberación de los lavabos de los espacios cerrados

Voz 1201 11:04 a que pedimos a la gente clara audios sus lavabos no en vano perdón no en vano vaya Poyet ahí perdona hombre joder el gallo Claudio el gallo Claudio digo digo digo digo digo digo mira cuando tenga su lapsus te voy a machacar esperado lapsus era un lapsus o no en vano gracias compañero por apoyarme no en vano de la revés

Voz 4 11:29 acción hemos hecho un pequeño formato musical

Voz 1201 11:33 sacó a colación que se llama Bates

Voz 4 11:35 se viene compañeros músicos a tocar ir dando mucho es está gustando buena idea hoy hay váter Sessions luego los desvelar la artista que viene a mitad de programa Nos vamos ir unos cuantos al lavabo algo muy típico los programas de radio

Voz 1201 11:51 no

Voz 4 11:52 esto es la BBC lo están haciendo también en iba a haber una actuación musical y luego volveremos bien fantástico y de ahí nuestra cultura al revés verá Teoría de los lavabos pedimos a gente que mandara grabaciones en sitios kilos considerarán que tuvieran una reverberación especial graciosas ya han llegado y algunos quieres que queréis que os escuchemos

Voz 1201 12:12 parece claro la otra opción es que se vuelva a colar Ignatius me pega por ejemplo Yanira de Málaga vamos

Voz 12 12:21 tú

Voz 13 12:29 sí

Voz 1201 12:32 alfa no

Voz 13 12:34 nada

Voz 4 12:37 así es dice maravilloso Yanira mito dice ahí está mi pequeña aportación a lo mejor es un poco Rego porque estoy resfriado imagínate cuando está bien soy lo mejor muchas veces en fin ha sido maravilloso si esto pasa ya directamente a a indicativo separadores a cosas que ponemos nosotros bueno Beatriz

Voz 5 12:56 en este es el nuevo besitos Thomas del recinto

Voz 4 13:00 son más de dos mil diecinueve si mira este voy a dar el detalle dice Beatriz de los Lillo hola y tal en nuestro baño tiene no tiene eco dice hola y tal hola y tal no lo he dicho yo he aquí nuestro vaya no tiene copero

Voz 0169 13:12 un buen con el hueco o eco del hueco me gusta eso de la escalera con esto Jorge Delclaux esta zona canción

Voz 1201 13:18 en el hueco en el hueco del hueco del luego hasta luego bueno

Voz 4 13:26 en el hueco del hueco eh y hay un esto un un eco Easy lo de es que joder lo demuestra mi hijo de seis

Voz 8 13:34 es años mi padre de ochenta hombres

Voz 4 13:37 los intergeneracionales felices

Voz 8 13:40 año y felices fiestas Tata vamos a ver el seco intergeneracional escuchamos bien

Voz 14 13:45 estamos a de unos meses es el abuelo lo de

Voz 15 13:54 que sí a ver

Voz 1194 14:04 niña

Voz 17 14:06 es el abuelo

Voz 18 14:11 yo

Voz 1201 14:13 M

Voz 1194 14:16 y la tarde y insurgente Emma

Voz 4 14:22 sí sí como un perrillo no es bueno ni oye ni Playstation ni tonterías

Voz 1201 14:29 toda la tarde elevó costaleros sacan la cabeza para Ricardo Borja de Madrid

Voz 0169 14:33 desde el baño de sus suegros en Madrid interesante eso porque fracasa de sus de momento que tocaba una cosa para un programa de la SER

Voz 4 14:41 fíjate tú la situación e el suegro dice ya te dije que este no era bueno vamos a ver

Voz 19 14:47 este es el ego de lo más crudo si se Ken

Voz 5 14:52 muchas

Voz 19 14:55 vale no

Voz 4 14:57 con contenido no sé si la mete contenido más se une con más seco sí sí sí es verdad más rugoso sea una porcelana más rústica pequeños baños más pequeño vamos a la cabeza lo amamos ahora perdón con Luis Díaz

Voz 0169 15:10 tira dos audios porque tiene dos baños en su piso de estudiantes hace como una cata

Voz 1201 15:14 la cata de Pecos acceso venga Luis

Voz 1194 15:21 hola Andreu uso a tiros

Voz 20 15:24 el saludo desde el año el número de divisó de estudiantes

Voz 1201 15:27 número uno el de Hulk bastante alejado de

Voz 20 15:29 invoca para lo que lo que ya en el micrófono del inmóvil sea la sondas de Tele con que hay poseyó en el baño

Voz 1201 15:37 es bueno para ellos encogido

Voz 20 15:40 Meca no tengo ni idea de tocarla muy técnico pero he considerado que es una buena manera de de comprobar el Leko que hay en el baño vamos a tener armónica no tiene ni puta idea de me siento un poco Andreu siendo instrumentos bueno bueno bueno nosotros yo lo prueba número uno lo vamos a pasar al baño número dos vengado el cómo suena la armónica en el Waldemar ahora en todos los que estamos ya en el valle el número dos

Voz 1201 16:11 las saludar después interpretar un alto

Voz 20 16:13 muchos sonará bastante con la cual nunca a ver

Voz 21 16:20 sí

Voz 6 16:23 sí

Voz 1194 16:28 el himno de Bielorrusia de unos amigos

Voz 5 16:32 sí sí era o Mahler gracias Luis papá no sé cómo lo ves pero me pareció el iguales no perdona

Voz 4 16:41 esto seco yo soy de frutos secos frutas e mejor el primer y el segundo avión final avión final tenían un

Voz 22 16:50 en en el centro nasal no tenía en sí

Voz 4 16:52 no en el reto tímpano te venía Un final Hypo puede ser yo no yo Madrid

Voz 5 16:57 yo no lo he vivido vamos con Moris de Barceló

Voz 4 17:00 no tiene nombre de cerveza qué puede ir mal

Voz 1 17:03 mire usted me Barcelona pero me bueno aprovecho este audio Benedicto de mi cuarto en preguntaros sería más lógico llamar a la pasta de dientes tiene Neymar de dientes a ver

Voz 5 17:21 pero unos pólipos tiene como mandarina

Voz 1201 17:25 pero puede que ayer dio sus últimas palabras eh

Voz 4 17:31 antes de que el racimo de uvas Moritz ha ido con todo ha ido con interpretación de voz con preguntas de contenido y en un entorno X Tiko lo vamos ya

Voz 5 17:41 me encantado hay más verdad si hay otro más allá

Voz 4 17:43 lo más de Antonio de Sevilla vamos Andreu el Everton hola aquí de corresponsal en mi casa me encuentro en el cuarto de baño y voy a procederá a probar en debates mira qué suave

Voz 23 17:55 nada aquí ir

Voz 4 17:58 sí muy cálida muy bien en un saludo ruegos en muchas gracias muy bonito le esto es común que esto es como un eco griego como yo mismo llegó a un agrega si no pero tiene como una queremos ciudad está está hay madera

Voz 8 18:13 sí pero

Voz 4 18:15 de uso choque eso que le oye pues sobre ella

Voz 0057 18:20 yo hay que escoger alguno no yo me quedaría no no nada tú lo único

Voz 1201 18:24 sí hombre vamos a dar un premio donde piedra armónicas algo desviado a Internet mandaba Internet

Voz 4 18:32 pues si queréis esto sea caballero quieres continuar comerse algún no encuentra el eco perfecto si nosotros nos apetece volver al azar pues si os ha gustado hacerlo poder seguir haciéndolo y enviarlo a Internet con la post data nadie sabe nada

Voz 24 18:50 vale vale

Voz 25 19:01 sí

Voz 24 19:04 cuánto queda de programa

Voz 1201 19:06 a esa pregunta nos vamos hasta el final no si estamos ya en la recta final del programa

Voz 4 19:14 te ríes desniveles eh no no Merrill simplemente me has dicho simplemente sí sí sí sí has esta cifra

Voz 5 19:24 para las personas que que no estén viendo porque sabéis qué programas se grava sólo quiero que veáis a esta persona que tiene un bigote maravilloso Iker Iker recuerda un poco al al al logo del Monopoly venir a vernos cómo te llamas John John de verdad no es coña me gustan mucho tu tu apuesta porque creo que es una apuesta que te podía haber salido mal pero te queda bien litros cada eso

Voz 1194 19:55 ah sí sí a deberá enhorabuena Muchas gracias por un aplauso aparecía precisión un bigote en Vigo entre nosotros verdad chico también con Un final litos hacia arriba

Voz 1201 20:12 eh muy bien trabajado trabaja también en la Gaza el nombre no es no

Voz 4 20:18 hay un proyecto es yo esta media hora para yo te digo eso te puede gustar más o menos pero hay hay porque yo por ejemplo no tengo no proyecto señor lo tienes tú te hayas dejado bigote por cierto me sí

Voz 5 20:27 pues me dejé el bigote hasta el día treinta y uno

Voz 4 20:31 no no

Voz 5 20:33 el el uno me lo afecte el número

Voz 4 20:36 aceite pues porque me estaba siendo muy blanco que me se se lo que hay serio normalmente es la barba la que blanquear antes que el bigote pues eh dónde estás

Voz 5 20:46 muy blanco no no no no no me lo mejor

Voz 4 20:50 pues sí tiene bigote blanco la barba la vas a tener transparente ya eh pues otro la dejes eh no no pero es que Barreda no no a mí no me da porque no se cierra por los lados

Voz 1201 20:59 ya que es gala ya ya ya Barral

Voz 4 21:02 muy enfermo no claro y la última vez que me dejé bigote sí sí como enfermo de Sage amarilla me pasa lo mismo eh sí sí yo lo dejo en verano e ir a la gente a casa y lo primero que me preguntaba estás bien claro te lo juro es has been yo digo pues dijo y esa barba de cuatro días que a la gente guapa le queda también le dice novia que atractivo está yo parece que esté a punto de divorciarse

Voz 10 21:24 la gente está mal en casa porque tengo esa exageración

Voz 4 21:29 lo mismo la la gente de barba cerrada que envidiada eh has a gente con la cara azul nosotros tenemos barba abierta no se lo abierta mi barba Open por Open Open propio oso os cosas que tenemos

Voz 5 21:43 está abierto que hay y entonces me di cuenta de que no estábamos hablando la cosa me lo ya ya

Voz 4 21:50 muy bien muy bien pues nada vamos a seguir adelante ni siquiera es eh ya que estamos en la recta final de programas creemos alguna pregunta podríamos leer alguna pregunta hacer Teatro Lara de Madrid

Voz 5 22:10 Isabel Fernández desde Zaragoza dice que todo el mundo pide perdón por pisar el suelo recién fregado pero aún así lo siguen pisando mientras te dicen que eso en sus casas no lo hacen porque les mataría pero a mí me siguen pisando qué hago les doy con el muchos saludos de una trabajadora de la limpieza perdona perdona pero ahí te lo comes

Voz 4 22:29 es verdad pero también te digo que las trabajadoras de la limpieza de trabajadores de muy muy buena gente que tú un sitio por ejemplo

Voz 5 22:36 pero hay hay de todo eh también hay alguno que hiciera un cabreo naves digo yo

Voz 4 22:40 siempre yo entrar en sitios públicos o lo que sea que están fregando tú no tienes otra opción a no saber volar ya me gustaría a mí

Voz 1201 22:48 levitar

Voz 26 22:49 y entrar ansiada común santo no

Voz 4 22:52 la gente nos apunta un santo no hay índices perdona voy a pisar que te dicen siempre dímelo

Voz 5 22:59 clave Jaume ano pasa pasa tranquilo correcto el pasa pasa

Voz 4 23:03 dice IVAJ dejando tus huellas tus bueno perdió la persona u otra vez por encima

Voz 5 23:09 pero cuál es la otra opción que salir de este establecimiento claro no te esperas a que esté seco que no tienen otra opción hay una tercera opción que es esto

Voz 4 23:17 cavar un debate profesional con esa persona decirle porque no se ha planteado fregar cuando no hay gente a veces no se puede verse pues ya entonces bueno bueno

Voz 5 23:27 tu casa ese trabaja el el papel de periódico o eso eso ya

Voz 4 23:31 no no tengo que decir yo en mi casa me encargo de barrer fregar ahí fría con muy poco

Voz 26 23:42 quiero sacar este tema

Voz 4 23:43 porque no me gusta mucho fregar

Voz 5 23:46 ya es que eso si es que no es un trabajo vocación

Voz 4 23:49 no no no no te digo barro muy bien eh eh muchos de los mejores de mi generación se una vez dos les trabajo mucho la esquina no dejo que pase nadie la pelo si ya con Un golpe de muñeca Caca la meto en la pala muy bien porque cuando yo lo veo todo barrido digo fregar claro para que es un cualitativo puedes vivir sin fregar hombre si oye Illa Messi basal Amer el suelo no no tarde claro que obviamente a no ser que te guste algún tipo de perversión vaya bueno la barro antes te barro ante la rumba todo nunca te además es una suma de rock'n'roll

Voz 1194 24:29 en materia la rumba no

Voz 4 24:32 sí a mí yo lo veo como una enemiga la rumba me enemigas

Voz 0057 24:36 tener un trasto ahí como como un como eso que salían en las naves de Darth Vader es siempre de cómo te has fijado que desde desde hace tiempo desde los años setenta y tantos que Xinzo Star Wars aparece siempre en la nave está dar Weiler con sus comandantes etcétera una especie de caja

Voz 5 24:56 con ruedas Javed Asier dio una rumba ya no era una rumba pero era como un coche Fico que pasa de un lado para otro pues de pequeño pensaba hostiase aquí hay tecnología punta aquí hay tecnología punta para destruir un planeta vale hay un rayo la Estrella de la Muerte hablando la este de la muerte en qué coño Acesa Caja con otros la nadie es nadie se le ocurrió decir esto no no esta tecnología no cuadra con la otra vale no podría flotar no tenía que ir con rueda pero que está llevando eso ya que que lleva igual lleva al perro de la Ryder yo quisiera Chihuahua dentro el chico había bombones Dodge donde vaya a dar veinte detrás siempre una cajita móvil con bombones porque como adquiera un bombón claro y no tenga cerca usted es como Senra bien una botellita de ciencia condones una caja con corredores siempre detrás

Voz 1201 25:50 te venden condones anís iba a llegar

Voz 5 25:53 el arte tiene que ser ya

Voz 1194 25:56 entonces él está y la gente busca la caja la casa propia al PP

Voz 5 26:05 sobre todo no se vote Halle las Said porque se le queda a la caja

Voz 1194 26:11 no yo yo no hay posibilidad de que hubo escalera Lola a la cola en próximo que servía copiar Monica Lobato sabes que cuando se quita la cabeza lleva

Voz 1201 26:24 en la Liga Villa Hair Youtube divertidísima blanquillo que es dar verde dar dar verde Beitar dar verde es predicar el ecologismo

Voz 4 26:36 no

Voz 1201 26:38 o sea todo lo que te voy a dar verde que te pase marihuana

Voz 1194 26:41 mira te voy a ver

Voz 5 26:46 bueno eso dar dar Weiler armónica ya Savater

Voz 4 26:51 bueno volviendo la rumba para cerrar el tema ya te digo yo lo veo como un enemigo común enemigo ya en mi casa y yo muy bien no donde decide la maquinilla máquinas a robarnos los puestos de trabajo a los humanos exacto no lo hace con ganas porque yo me he fijado

Voz 0057 27:05 anda que no lo hace con ganas cuánto tardan en barrer lo una habitación lo necesario puede estar necesario pues pues la máquina hace lo necesario y hasta que hasta que tú no lo diga basta y dónde está la Palace donde donde pone la mierda será

Voz 1201 27:18 me dice como la mierda la rumba se come los

Voz 4 27:25 dejando dentro de rumba la ropa sólo sirve tener dijo el otro día para poner perrillo es encima así que se está trabajando de forma todavía no muchos vídeos internet Yves ni en la procesión es miniatura canina me dicen que hay que hacer una pausa eso será porque estamos en contra

Voz 1201 27:45 no

Voz 4 27:45 entonces lo que sí te digo también escalado vuelta estaremos ya en nuestra sala de conciertos con nuestra váter Sessions

Voz 5 27:54 el nombre o quiénes mantenerlo se Susan Santos nos acompaña

Voz 1194 28:00 el humo

Voz 28 28:13 venga

Voz 1194 28:15 Sabina

Voz 1201 28:19 tienen porque bueno pues bienvenidos de nuevo al nadie como os comentábamos estamos ya

Voz 0169 28:24 en el váter sessions eh corsos Sant Santos a la que damos la bienvenida si te parece Susan como muchas gracias gracias a ti que además me gustó porque se produjo de una manera muy natural tuviste el vídeo creo delito usen en Internet o algo así o nuestra canción

Voz 5 28:40 gesto fue a vosotros que bueno

Voz 9 28:43 escuchaba programa bien y me pareció una idea maravillosa sí sí sí

Voz 0169 28:46 bueno pues tiene el mérito más mérito todavía vernos a nosotros y querer venir antes estuvo litos ahora Susan me parece que lo mejor es escucharla agradecerle que haya venido esta es una posición muy curiosa no Berto si quieres que todo explicaba cuando acabe sus cuando acabe no venga adelante sus al Santos váter sesiones en la SER

Voz 29 29:15 eh sí eh eh

Voz 3 32:45 guía de ganancias Husein

Voz 1201 32:48 en cuanto cuántas notas hay ahí estaba mirando hay un montón eh

Voz 5 32:54 déjame que explique esto porque es que no aplaudidos va parecen maleducado además estado toda la rato la actuación aquí detrás puesto así Parejo un un chulo de de la barra de un bar no es eso Susan es zurda entonces la guitarra Le tiene común necesita un espacio aquí que con esto no da y esto no se tienen sólo entonces sí suelto te puedes apartar por favor pasa esto vale ir de ahí

Voz 30 33:20 aquí

Voz 1201 33:21 gracias a explicarlo sólo recordar que Susan ya tiene disco nuevo no que sale estamos en febrero es estamos a finales de enero osea que ha salido ya al día

Voz 5 33:35 sí

Voz 4 33:39 por muy bien que te vaya muy bien mucha suerte felicidades yo creo que este estilo le van muy bien a un lavabo siempre quieras usar

Voz 1201 33:47 el lavabo se estos lavabos tu casa muchas gracias gracias y gracias a estar a jugar vamos

Voz 11 34:15 bien es preguntas sin resolver envía las a nadie sabía nada Illa

Voz 1194 34:21 queremos

Voz 5 34:32 la gente que esté escuchando que esto que hablábamos de que cayó como una guillotina es que este es un baño que está adaptado para para personas que vayan a ruedas por ejemplo no se está cosa gala el baño como de metal

Voz 10 34:44 saca calla si podía haber Le podía haber destruido la guitarra sí sí si su carrera ha quedado muy muy punki pero no hay que está levantando la mano hablaron para Iriarte tú la acá pero seguramente quiere hablar es que no quieran dar cosas por supuesto ahí estamos en el Nadie sabe nada de la SER vamos a ver cómo te llamas amiga

Voz 5 35:05 Marina harina adelante pues hacen

Voz 1907 35:08 creo que un par de temporadas lanzaron un reto en el que había que encontrar un nombre en castellano que no con tuviese las letras que contiene el nombre Carlos no han contra estéis nombre es bastante complicando desvió lo puse en conocimiento de varios foros de amigos y creo que por fin hemos encontrado el nombre que no contiene ninguna de las letras de cara

Voz 5 35:29 salgo de hace como dos años y tres nos oye ese tiempo vosotros pero es que me ha llevado tiempo creen dos años dedicados a investigar distintos foros de opinión pagar de tu bolsillo todo esto

Voz 1907 35:46 haga en mi bolsillo el nombres redoble a Tintín

Voz 8 35:51 Quintín Quintín

Voz 5 35:55 pues sí igual tanto tiempo dedicado a esto pero no encontró

Voz 3 36:01 es verdad Eduardo Antara hace mucho a Dios

Voz 1194 36:06 por lo que lo siento es quemada bajón porque tantos años dedica esto lo dice y la Peña Noble no

Voz 1201 36:15 tanto no valoran el esfuerzo ya ya ya ya ya esto pasó muestra una cultura tengan todo eh

Voz 4 36:20 tú lo todo el niño usted lo tienen niños Lotto Quintín como San Quintín la tensión

Voz 5 36:26 a Bernardino desde Ibiza gracias gracias muchas gracias a la dedicación por todos estos años los que no has podido hacer otra cosa asegura

Voz 4 36:35 entre Tintín en pequeño no intima medio botellín

Voz 5 36:42 un Quintín quinto es eso eso Purito casi pero en Barcelona no es en Cataluña lo de quinto el quinto a dos tercios no tercios aquí también es quinto a tener tu madre enhorabuena

Voz 1201 36:56 pues a partir de ahora en Madrid no podemos llama no no no no no esa casaca Ignatius de Susana tengo una idea que dicho Mírame muy cerca

Voz 30 37:10 me da mucho miedo

Voz 4 37:13 yo tengo una idea tengo una idea para Quintín tú pides un quién tiene un bar como no está no se fabrica en esa medida el camarero se ve la mitad delante tuyo te puedes por el medio quinto Gasol propuestas

Voz 1201 37:28 yo la verdad no te da el culín cervecita ya calentó batir un poquito

Voz 5 37:37 sí pues en una experiencias Ana Bernardino desde Ibiza hice más de una vez me lo he preguntado cómo diferenciar entre personas innovadoras creativas y las que simplemente una chata es difícil la la línea que separa la creatividad de estar como una puta maracas

Voz 4 37:53 es muy fina pero fíjate todo el mundo es que lo atribuye estos filosofía barata lo veo lo veo me abrió como una como una iluminación se aparecido como un como una virgen fin de filosofía si la Virgen de la filosofía de la sociedad española

Voz 22 38:09 venga la canción de Derek viendo la Virgen de la filosofía no tanto

Voz 31 38:15 la chamanes

Voz 5 38:18 amante para día amigos cómo estás

Voz 22 38:20 muy bien creatividad locura

Voz 26 38:25 innovación tres Angulo triángulo que llamaremos estar vivo eh

Voz 5 38:36 el entiende eso no tome por supuesto no entender tender comprender procesar tres lados también de otro triángulo rectángulo

Voz 4 38:51 eh eh eh pero es otra cosa eh cosa ya yo lo que quiero es decir si lo que quieres es trae triángulos ajá saliente

Voz 5 39:01 Inés

Voz 4 39:01 Heras no yo con un triángulo que metamos ya estoy bien eh quiero decirte algo porque esto es nada nada me apetece más

Voz 26 39:12 pero no es un triángulo no no más Romo no lo no es no vamos no es físico y mental

Voz 4 39:20 todo el mundo cuidado con lo que voy a decir eh porque esto puede cambiar la historia como cuidado empezarán a esto esto esto mira esto deja antiguos de los libros de autoayuda todo todo todo ya os podéis ya la basura todos eh Paulo Coelho ya está en su casa homérico el brasileño o de un hombre huyera todo el mundo Tondo sin excepción es creativo ya me esperaba más eh

Voz 32 39:56 me esperábamos

Voz 4 39:57 todo lo que voy a decir has dicho sí es es es que no no no no no estás dando te cuenta no me oye no no no no sí sí sí iba no me estoy dando cuenta de la magnitud de lo que te digo ya todo todo es creación todo todo vale pues sea todo pues ya está tomó gente dice que tiene que sale

Voz 1201 40:17 me voy a dormir cualquier ejemplo que ponga si mi mujer no es pero no veo a tu mujer acuerden habló general

Voz 4 40:23 a tu esposa compañero compañera estás en el sofá con con esposo también son compañeros y si me van a una pareja en un sofá una pareja hay dos ya no es hacerlo

Voz 1201 40:32 no no me ligué la Guardia Civil pareja de la Guardia Civil está una parece una pero una pareja que este hombre estaba una pareja

Voz 4 40:42 la Guardia Civil está una parte de la Guardia Civil da ocurriendo vive en pareja que es homosexual puede pasar puede haber vivido juntos vaya por la mañana tricornio el amor por la noche iré dice convivencia se le dice uno a otro no nos

Voz 5 41:07 digamos malos problemas a casa de no no

Voz 4 41:09 le dice me voy a dormir me voy a dormir en ese momento ha creado

Voz 1201 41:15 ha creado una situación Andreu perdona no me joda

Voz 22 41:20 vivir es crear

Voz 5 41:23 anoche el acto de la desecación por ejemplo para que supone

Voz 4 41:28 bueno eso es una liberación

Voz 5 41:30 ah pero es una creación me parece más creativo es si mira quedó que irse a dormir porque está más cerca de la alfarería pero

Voz 1201 41:42 hay más gustado retorno nos de Costa pero te libras

Voz 17 41:50 pero me haré llegar esa pelea es hacer

Voz 1194 41:53 esa escena ya no lo igual no

Voz 4 41:56 por supuesto que no pero pero valoramos a la base Samantha mística de la filosofía donde estaba

Voz 33 42:00 eh

Voz 34 42:01 es lo que tú decida hacer

Voz 4 42:04 es siempre crear crear las cosas más interesantes que otras dices estoy relativamente me voy al baño pues eso no pasa la historia

Voz 5 42:14 no hombre no que pasar a la historia pero que pase a la historia Spar es para ti el hecho de que pase a la historia el marchamo que refrenda una buena creatividad frente a otra más mediocre eh sí que si no no cuando la gente dice que si no es que no he escuchado puede ser un acto sea el hecho de pasar a la posteridad es lo que para ti sanciona esa esa obra creativa en tanto que en tanto que creativa no perdonó pero le pone el lazo de la eternidad la maternidad te lo pones tú donde quieras o no me lo pongo yo me lo sé lo poner pera tú puedes pasar la eternidad por ejemplo

Voz 1201 42:54 por ejemplo puede pasar a los padres

Voz 4 42:56 esto es amante eh

Voz 5 42:57 a ver a mí no me había filosofía con malos modos eh los nazis pasa nada eternidad por un acto creativo también muy malo a crearon más llegamos al ha

Voz 8 43:09 otra dicotomía el bienio

Voz 5 43:11 mal

Voz 33 43:13 en la creatividad me encanta mi carta hecha Carter illa illa

Voz 34 43:23 no no no tuvo un jaque mate

Voz 4 43:26 qué te parece que sensación te da cuando una sección se muere no tuvo tiempo que es como fracaso y éxito eh no porque es que es que la muerte eso otro nacimiento sí porque sé que morirá Filloy alquilo

Voz 5 43:39 está acabando en hacen nadie no no

Voz 30 43:42 ahora vamos a salir de aquí lo quitamos las tú

Voz 26 43:45 a ver no pensamos no

Voz 4 43:48 deseamos amante nos vestimos porque yo debajo túnica

Voz 5 43:51 limonada la túnica la túnica es para no llevar nada debajo pues si no no te pongas túnica por supuesto se Valdero bélica chilaba para falda larga eso es para ir pero ahí fresquito perfecto

Voz 30 44:04 venga nos vamos pensamos

Voz 5 44:07 este programa no salga adelante participante para todos

Voz 1201 44:19 gracias yo diría que estamos en la recta final pero debe quedar casi nada no me queda otra

Voz 4 44:25 cinco minutos dicen cinco minutos no saldrá de mi boca no tenemos muchas ganas de hacer programa habitado cuenta desde el principio fondos FAD está levantando la mano y ahora no me voy yo vueltas pero oye habla Portillo sí que tenía ganas de ese micros escucha mejor que el otro sí

Voz 1201 44:43 bien es la voz que le pones te ves que tiene como la voz flautas Si

Voz 5 44:48 ese es bueno donde donde es donde es amiga una persona

Voz 1201 44:51 en la grada del la Sala del Teatro Lara correlato con las tal

Voz 6 44:57 muy bien a propósito de la chica que va manda la grabación que cantaba genial

Voz 4 45:03 hombre un ángel un ángel un ángel un ángel

Voz 6 45:06 a pesar de eso latía dice

Voz 1201 45:08 hola tía como la tía un ángel alguna

Voz 6 45:11 no tiene sexo exacto dice dice ella y ella o él es una criatura dice estoy resfriado perdón porque hacia qué morro no porque cantaba genial lo hacen todos los cantante todos los cantaores que cantan genial a pesar de tanta genial dicen perdón podría haberlo hecho mejor entonces qué pasa que están todos los de refugiados son terribles persona dice hice regodean un poco en esa

Voz 5 45:37 ya pero llegas tarde atacaba hace un momento eso eran eran muy de filosofía barata eso

Voz 4 45:44 esa tesis se ha ido torciendo hacia el final no porque pero sí sé por dónde vas nosotros que trabajamos con muchas cantantes

Voz 5 45:52 pero eso es como cuando vas a ver a un compañero teatro te hace la función siempre cuando lo vas a ver hoy no ha estado bien hoy tenía deja haber venido ayer siempre tenía Gerión ayer el venir ayer porque hoy no la voz

Voz 4 46:07 mira lo explico bien ese cantante que dijera así está muy bien si está de puta madre si es mejor ese dio también lo diarias peor peores falso

Voz 6 46:17 Ana disidentes ha cantado bien no

Voz 5 46:21 yo no puedo decirte después de la energía no oye

Voz 4 46:24 me han gustado canción sí soy soy un dios de la música

Voz 5 46:27 soy un puto amo fría o pero es feriado soy mucho mejor que cualquier otro cantante en plenas facultades

Voz 1201 46:35 se me ocurre que podríamos acabar el programa con la voz de nuestra primera comunicante que no ahora quedan tres ya no me digas con eso Yanira eso será tiras de programa era mucho dentro de pero vamos que será una manera también de cerrar el música y más pregunta nos cabe por ejemplo tres minutos

Voz 5 46:56 no

Voz 1201 46:57 Celia Pachón de Badajoz por lo menos abono de gente mayor como que que

Voz 5 47:03 que no me lo explico ya ha pasado otras veces hasta con profesores ayuda besos y saludos de Extremadura no sé yo esto lo llamaría bestial ismos escasas

Voz 1194 47:12 prácticamente dice Brian Giraldo Colombia Giralt de Andreu Borrallo tú te voy a Bryant Giraudo te

Voz 5 47:24 ah Blanca hablan no llega pero no pasa nada no presupone eso hacía ya

Voz 4 47:27 Andreu y Berto saludos desde Colombia mi pregunta es si no trabajaba un poquito de acento colombiano salud con Un poquito más no nos pregunta no es que notado que quería hacer el de narcos pero lo tienen muy difícil evitar la tapó muy Puta Puta puticlub Torró ese acento era un actor brasileño

Voz 5 47:48 el brasileño haciendo el colombiano que de una cosa

Voz 1201 47:51 eso se perdió rica e en la primera temporada entendemos que hubo muchas veces no te tenemos

Voz 5 47:56 no hubo mucha polémica en Colombia soy yo dije lo agarré él que es un gran actor por cierto se llama te acuerdas no pero es muy claro exacto de nombre desconocido ahora lo desconocido para nosotros

Voz 4 48:08 bueno dice si no trabajarán en la televisión la radio que Trabajo les gustaría mejor luego

Voz 5 48:14 arreglar calefacción si vacía radiadores vamos muy bien ganadas casa quitarle el PIB el pitorreo y sí que y eso me encanta

Voz 4 48:22 yo pasador de perros los liberaría literaria e intentaría coger el máximo como quince Bassi

Voz 1201 48:31 llegaron descampado

Voz 1194 48:36 luego al volver hoy lo que ha pasado

Voz 4 48:38 apostar

Voz 1201 48:40 pero es que me he cruzado con una tijera muy gorda donde está el perro cada corredor no lo quiere usted saber da mucha corre pasado un paso a nivel la a corta pues están son libres piense que son mejor

Voz 5 48:52 ahora el perro esta repartió en cincuenta trozos

Voz 1201 48:55 tiene más perros para pasear no les vamos a dar bueno pues allá vaya usted nos vamos con Yanira con una voz angelical ahora yo no me quiero decir no lo que he calentado bueno le acoge gustito no puede las no

Voz 4 49:10 noticias ya en la Cadena Ser y nos vamos a ir como hemos entrado casi con esa voz angelical desde un baño de que lo mira de de Málaga vamos a Málaga aún semana

Voz 10 49:27 quienes nos abrazamos ojalá cardiólogo

Voz 35 49:41 has escuchado Brad no olvides hablar bien de nosotros y volvernos a escucharlo en ese orden Puig está