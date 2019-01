SER Aventureros: Del Napalm al Iphone (26/01/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 4 00:53 qué tal aventureros bueno Díaz como estáis aquí venimos con energía como sí

Voz 1025 00:57 ha empezado un poquito más suave porque la música que me me ha dado ahí como

Voz 4 01:01 con suavidad te muertos estar muerto pero desde que naciste aquí entrando lo sabe yo estoy dedicado a Angulo bueno le ha muerto tiene la verdad es que estamos ya acabando

Voz 5 01:14 Fitur es que

Voz 4 01:15 muerto muerto me que estuvieras Knight cantó pasillo tan vosotros la Chema Rodríguez como está por cierto felicidad que han sido todo un cumple Seseña treinta y cinco añitos tengo ya treinta y cinco sin pelo José Luis a vosotros puede engañar porque estuvo digo haciendo vuestras cosas pero a mí no te voy a duro en lo veo en fin

Voz 1176 01:38 el acuerdo se el concepto de tocarse los cataplines

Voz 4 01:41 sí pues eso es lo que

Voz 1176 01:44 pues mira por solidaridad podías haber hecho que tú también estabas ha agotado ya

Voz 4 01:48 qué barbaridad no sé no tengo palabras Ángel Colina qué tal estás buenos días pues yo no tengo la energía que veo que ayer por la mañana tu porque está en mi resfriado como médico a ir al médico dado de drogado como diría yo no sé que me ha dado el tío pero yo no sé nada pues eso hay que eliminar gente y lo que en estas fechas el consumo todavía es llevarte lo que no ha llevado a sí yo creo que sí fíjate has así como es tanto el punto de hecho polvo pero sí sí claro que si estás medianamente has con un trancazo todos los alrededor madre mía de verdad que positivos estáis a parte de eso todo

Voz 1025 02:26 vale me estoy emocionado porque te veo que no te había visto desde hacía tiempo con

Voz 1176 02:31 sí un supra naranja Chema enmarcando algo en una hoja marcando

Voz 0412 02:36 las verdades que van que van a ir alrededor de las mentiras que voy a contarlo

Voz 1025 02:41 sabes sabes que hace la semana pasando es tuviste estuviste por ahí ese mensaje grabado medio churro acertaron cuatro resto tomando un dos P en pero es mucho no como mucho porque todo el mundo daba que la historiad verificada de los chinos los egipcios que fueron quedando a aún chino secuestrado o no

Voz 1025 03:42 no se entrevistado por delante hoy vamos a ir del napalm Aday Fon estaremos lógicamente dando una vuelta por lo que ha sido lo que ha supuesto Fitur este año tendremos la sección dedicada a Un tutora en sección también no pero bueno ya ha

Voz 4 04:01 no deparan de que si no pero voy a coger

Voz 0181 04:05 por sorpresa pero no no está pensando en el título del libro no del napalm al Iphone

Voz 4 04:10 poca gente pero yo voy a tapar el título

Voz 6 04:17 claro que por sintonía que nos vamos a Australia

Voz 7 04:24 desde las antípodas o donde Lequi muy cuerdo

Voz 1176 04:32 por cierto qué tal está yo mismo

Voz 8 04:36 te estaba ya casi durmiendo en ella

Voz 1025 04:39 ah vale va en Melbourne pero dominó porque estás agotado no por las jornadas que llevas de trabajo bien

Voz 8 04:46 jo es todavía un día he tenido un día

Voz 9 04:51 que que ha sido brutal una doble

Voz 1025 04:54 bueno pero estamos estábamos muy orgulloso te voy a contar una cosa esto amigo Alex Chicón que hasta en el campo va a seguir trabajando

Voz 8 05:00 es una es una pues él

Voz 1025 05:03 otro han montado ya los siglos principales hice que oye que las mejores noches de su vida no tiene viento temperatura estable que siguen latiendo estarían a menos veintiocho creó una barbaridad así dentro estaban cerca de los cero grados menos dos menos

Voz 1176 05:18 pero eso es muy bien me lo cuentas no porque para para tenerte al tanto de lo que es

Voz 1025 05:24 haciendo

Voz 1176 05:25 ya ya sé que tú le quieren sale Chicón nosotros también para tener al tanto de lo que está haciendo esta aventura invernal en el K2 si lo consigue será el primer hombre que subir en el K2 en invierno bueno y tú tú qué tan que Kate y Pia Nostra Els John nada vale la semana pesada estaba hemos animado a veces animados ahora mismo

Voz 8 05:49 porque es que

Voz 1176 05:53 yo estoy trabajando mogollón pero

Voz 8 05:55 no no un poco triste triste porque aquí siempre me coincide el día San Sebastián a la tamborrada es verdad te pilla ahí que no puedo que no puedo nunca hay tal vez acuerdos con ahora veo pues pegó vídeos veo me encanta

Voz 1025 06:12 qué tal si no han podido te da melancolía aunque claro

Voz 9 06:16 no sé si se mucha mucha imagen pero bueno yo yo me puse un gorro de cocinero el día D el día siempre voy siempre voy con la mochila llevo el gorro de cocinero llevo una camiseta el donostiarra entonces si tengo que encontrar el sitio y el momento para ponerme el gorro nada un rato y Wii eh diez segundos veinte Un minuto no puedes estar más con el gorro porque llamas la atención la gente te mira te este que hace con un gorro de cocinero aquí no nadie entiende nada nadie todo el mundo flipa claro eh

Voz 1025 06:57 pero yo yo yo puesta borró también Flip varían contigo de no no no no no

Voz 8 07:04 espero

Voz 9 07:05 yo llevo la camiseta puesta y entonces me di la vuelta IBI a un fotógrafo japonés que es amigo mío Sato dije Sato sacan una foto sacan una foto

Voz 1176 07:19 pero ya sabéis una foto no tome una foto Sato

Voz 9 07:22 yo entonces me puso el gorro de cocinero y me sacó la foto

Voz 1176 07:26 ahí está

Voz 0765 07:29 a la lo que me ha llevado a la podía

Voz 9 07:32 la podía haber hecho cualquier día pero no lo hubieran puesto en esa posición entonces yo estuve esperando días a que me pusieron una posición que yo quería ir cuando Via Sato me sacó la foto ya dije ya está ya cumplido mi mi mi propósito en Melbourne ya lo he cumplido ya ahora pueden hacer conmigo lo que les de la gana

Voz 1176 07:57 eh tú imagínate lo pero no está claro momento

Voz 8 08:00 todo el que tenía al lado les porque digo me por el que tenía claro

Voz 10 08:08 era aquí era un australiano

Voz 1176 08:11 a Australia eh

Voz 8 08:13 el japonés que les conozco desde hace ya siguientes Le veo en todos los lados y además es un tío legal Majo me mandó además la foto al minuto vale la puso en Facebook pero como como nos como como no me seguís en Facebook no tampoco lo yo tengo Olga es

Voz 1176 08:30 yo sí tengo desde colinas quería crearon colinas volví

Voz 8 08:34 desde que le desde killer como en del libro sois unos mierdas

Voz 9 08:40 me me me ignora que por cierto buen libro e también me agota ya te explico

Voz 4 08:45 nada

Voz 0765 08:45 ha dicho

Voz 1176 08:49 en lo que es un amigo algo agotador que te voy contigo por agotamiento

Voz 1025 08:53 oye mira lo que nos da mucha pena es que si nada cambia el veintiocho de febrero a las siete de la tarde vamos a están haciendo el programa es de Benasque que ya es una tradición de además este año XXV años imagínate la que vamos a montar aquí nos hacía ilusión que es tuviera pero no va a estar por España para jóvenes no pueden Sato a lo mejor no no yo no voy hasta no lo voy a estar pero escucha

Voz 8 09:17 voy a voy a Madrid en mayo

Voz 1025 09:21 y que tiene que mayormente usted

Voz 4 09:23 porque de Podemos en mayo no no sale

Voz 11 09:27 muchas cosas nosotros vosotros vosotros

Voz 1176 09:32 es que

Voz 11 09:35 vosotros sois hacer un programa

Voz 9 09:38 en las motos en Jerez si es verdad

Voz 8 09:40 no pero es verdad sí sí vais a ir año a Jerez pues si podemos si osea

Voz 1176 09:44 vienes cuando se estuvo un año con nosotros lo no pasa sí claro que el año pasado estuve claro pues bueno yo te queda pronto acaso muy bien

Voz 1025 09:53 apunta me sabe vale pues está a punto para Jerez Ollero vamos ir dejando que tengo una serie de temas bien gente esperando

Voz 8 10:01 no yo estoy aquí estoy aquí en Melbourne

Voz 9 10:05 baja yo ya cumplido a que ahora me da igual lo que mí me da absolutamente porque yo todo esto desde cachondeo esto es un despelote total

Voz 4 10:15 pero es que habla claro no

Voz 8 10:18 me estás hablaremos Bündchen sentido por cierto mañana quedó con con la chica con la que yo viví a Melbourne hace doce años catorce años la música es la que vamos a ir a ver vamos a ir a comer a vamos a comer al Barrio Chino que me voy con Sato

Voz 1176 10:35 bueno no no Álvaro chin chin chin

Voz 0765 10:42 en cuanto a costa

Voz 1176 10:44 sí es verdad es aún te habla porque te hable H

Voz 4 10:48 pero hay algo más ahí con aquella época estaba estaba libre

Voz 1176 10:55 entonces yo estoy casado y tengo viviendo y compartiendo piso solamente no con la china se vivía junto no

Voz 8 11:03 no no nunca tuvimos una relación sentimental

Voz 1176 11:07 el apartamento

Voz 8 11:10 vamos a apartamento así gente con una china y con una tailandesa

Voz 1176 11:15 es verdad no fue con el nigeriano con el que tuvo más rollo no

Voz 0765 11:25 oye que que te voy a dormir joder estado Laos te lo mismo

Voz 4 11:33 nos me

Voz 8 11:35 pasear Javier del Pino me llamará no estoy aquí las finales de del Open de Australia pues ya se lo digo que si quieres que voy muy a claro bien aquí porque Javier te Javi te iba a vez que ella hubo que llegó Nadal a la final me llamó yo este año voy a estar en Melbourne el día la final vale vale usted daño bueno yo este año yo del Pino dile que me llame si alguien decente en la SER que hay claro mejor

Voz 1176 12:08 bueno bueno de lo de lo demás no hablamos verdad pero bueno ya lo dejamos ahí anda cuya Holloway

Voz 4 12:16 hoy la página yo es que tengo por ahí

Voz 1025 12:25 no le digo ni olas sino entrante lo que tiene que entrar

Voz 1 12:32 la pone Carlos Barrabés

Voz 4 12:35 sí de aventureros Carlitos Barrabés buenos días

Voz 1176 12:43 esto es tú también quiere centrar en el programa En Javier del Pino veo que ahora en lo que se va a llevar pasarse no a la vivir

Voz 13 12:52 no no yo estoy bien estoy bien aquí

Voz 1176 12:54 también vale vale no contra nosotros hacemos la gestión lo vives yo estoy encantada de la gestión te lo agradezco mucho de nada Oye a donde en dos

Voz 1025 13:05 por cierto por cierto por cierto Carlos Barrabés tuyo tenemos que comentara algo al aire va a ser un minuto que ampliaremos este tema en próximas semanas pero el otro día aparte nos reímos muchísimo Carlos y yo porque el alcalde que ha pedido a la independencia I de Aragón después de España y después ha decidido que ese junto darán con vayan no y que formarán un país distinto el la zona de Val d'Aran y la zona de Benasque todo al Ribagorza verdad y esos era otro mundo estoy en lo cierto o no

Voz 13 13:34 bueno yo es decir pero yo creo que fue un esperpento no no no yo

Voz 1176 13:38 pero no te digo nada que no lo eh salió publicado esto verdad Don Carlo si comunicados

Voz 13 13:46 l el Valle hay muchos porque hay luchas dopado porque la verdad que es seguramente la peor de Europa y entonces se ha retirado digamos las partidas presupuestarias que había para año entonces pues todo el mundo ha enfadado muchísimo porque es como una reivindicación de hace cien años y entonces pues cuando yo contra la alcaldesa de igual bueno la verdad que hace mucha repercusión bastante sitio sí

Voz 1176 14:19 me va a salir ya te digo yo por todos lados y nosotros no vamos a tener a Calde a días ahí en el día que su cadena

Voz 4 14:27 que España no se puede pues a la duda que tengo

Voz 1176 14:29 que yo le dije a ver a ver qué va a pasar con mi vida porque yo que soy medio americano medio español nacido en Barcelona y encima te tú te tienes que darte lo digo con vivida ahora a hacer mexicano pues lo del mundo en la que me falta panameño que no me importaría pero bueno ahí vamos bueno he dicho esto ha avanzado el tema de la próxima Cuéntame carros donde te lo llevas

Voz 13 15:02 bueno pues vamos a hablar de lo que está pasando sobre el hielo y la verdad es que hay como una tendencia muy clara y alguna vez hemos hablado eh sobre andar sobre dicho aprendiendo no hay más gente que que patinan los lagos del Pirineo a los Lagos de medio mundo pero también que anda sobre ríos sabes que en el norte Europa anormal hacer carrera esquí de fondo sobre sobre ríos congelados

Voz 1176 15:27 se está empezando

Voz 13 15:29 va a ser tendencia el andar sobre el género

Voz 1025 15:34 pero tiene un peligro importante porque nadie te garantiza que el hielo aguante tu petos un para todos

Voz 13 15:40 efectivamente a eso me refería me tiene muchísima eh hay zonas que no hay depende la temperatura pero realmente comienza pero también suelas suelas de botas especiales especiales para eso Chagas realmente rompiendo una tendencia pero tiene mucho peligro porque si realmente la temperatura no es la suficiente osea hay corrientes que no permite que haya un grosor deshielo suficiente pues se puede hundir pero vamos que está claro que los iremos a Ventura alegría ir realmente tremendo todas las cosas que se persone Dielo patinaje sobre lagos es una cosa ya bastante habitual entre Kim embriones congelados pues comienza a ser algo en Asia pues realmente masivos es que para miles y miles de personas

Voz 1025 16:30 jolín pero pero y esta moda yo recuerdo por ejemplo cuando están Suecia que ese podía incluso cruzar en coche los Lahoz de Suecia pero tenían puestas una serie de de medidas para precisamente controlar el grosor el espesor de ese hielo garantizar si podías cruzaron no porque claro que inundable

Voz 1176 16:51 estas tío en un lago de Chon sacamos lo que será complicado y caro

Voz 13 16:58 aquí la cuestión del control de los lo es difícil en los ríos los lagos es más fácil vídeos con las corrientes tiene muchas más complicada qué claramente yo creo que la gente quiere dinero transmisiones lo eh falta perspectiva con la perspectiva tradicional a mucha gente le gusta pero muchos quieren tener perspectiva de las cosas no quieren verlas pues desde un desde un parapente pero quieren verla y el río en antiguo está buscando está buscando tener perspectivas diferentes hilo de ver las cosas desde dentro del río cualquiera que haya hecho barrancos que hallaba ha hecho un descenso de un río por el medio

Voz 1176 17:41 sí claramente es otra manera de ver el mundo no total

Voz 1025 17:43 vente ves cosas que no que no ve desde al lado del río Oza bajar barrancos aparte de la emoción pero no lanzando te para arriba para abajo tiene tiene la gracia de ver

Voz 1176 17:57 exacto es una visión diferente algo que son absolutamente desconocidos para latino a mi me gusta mucho la visión desde arriba más queda claro si tú eres más muy bien pues nada querido Barrabés ahí te dejamos con los ríos y con tu lleno vete con cuidado si quiere lo probamos en Benasque para para el veintiocho

Voz 13 18:16 pero estas mucho así que vamos para

Voz 1176 18:19 muy bien mucha nieve no define ahí muchas de este invierno

Voz 13 18:25 viernes está empezando otra vez pero cuando empieza tarde suele ponerme serio a ver si sigas

Voz 1176 18:31 por ello vamos un abrazo enorme amigo si seguimos ya tenemos por aquí algún invitado

Voz 1025 18:37 ha traído hoy por cierto a Jimmy Pons que hace en la vida se va a desplazar hacia lo preguntamos nosotros seguimos tu ya tiene la sección terminado o no porque dice que eso premiando yo estoy eternamente preparados ya sí sí hará lanzara la cabecera de tu chequeo da podías hacer si no lo voy a hacer es pero que si quisiera yo estoy lista vale ir a la gran duda que hemos siempre a estas horas seguirá víspera escuchando el programa yo que David P sigues ahí a ver

Voz 1176 19:04 no no está ya hecho ya estaba

Voz 6 19:06 pero claro si nadie iba a dormir estaba muy cansado eh

Voz 1176 19:09 no obstante nosotros verdad manifiesta hace no ha tenido una semana dura ha partido esta semana

Voz 1025 19:16 y seguimos con más historias que ya sabéis que esto Ser aventureros aquí en la SER sesenta en Radio Caracol que no hemos saludado a toda la gente que nos sintonizan

Voz 6 19:24 Estados Unidos es verdad

Voz 4 19:27 sí no estamos centrados nave tres

Voz 18 20:41 no

Voz 1176 20:43 seguimos en Ser aventureros y lo he dicho José Luis Angulo atraído un amiguete que no sabemos

Voz 1025 20:49 qué profesión tienen y que hacen la tu libro no no no no no sé no he dicho que no sabía que hacía aquí

Voz 0412 20:56 espera que es muy gracioso vive dentro de Angela

Voz 4 20:59 tu libro pues no se habrá escrito un libro pero pero es que algo habrá hecho no pito un libro de Ghana

Voz 5 21:04 a edad treinta segundos estamos interrumpe

Voz 1176 21:08 qué pensaba eh

Voz 5 21:11 estamos en Fitur Jimmy Pons que sí que ha escrito un libro como personaje podría estar en ser aventurero

Voz 4 21:16 pero ha venido por el micro que tu libro una persona que podríamos

Voz 5 21:22 si triunfa jugador triunfadora en la vida llega un momento en que dice bueno pero todo esto para que como escritor de lino ante conectaba al teléfono Iphone con él a todo tipo de aparatos y tecnologías llega un momento en que decide bueno pues solamente ser más rico nos lo va a contar en otros aspectos de la vida da un cambiazo totalmente dejadez él me va a mirar ahora con K así como diciendo no se convierte en un perfecta se convierte en un gurú de hacia dónde podemos ir y cómo podemos cambiar nuestra vida esquivo un libro no está para aquí por eso sí

Voz 4 21:53 sino que estamos en Fitur estamos vaya rollo me Carme por eso

Voz 5 22:02 Jimmy Pons ha montado Fitur Milner full Travel con un montón de actividades un montón de cosas y algo muy novedoso y que es el primero que se monta en Fitur algo parecido a esto está visto cada cosa

Voz 4 22:12 el pago por por el Destripador orden orden a ver lo primero tiene qué tal estará hola buenos días y gracias por la invitación antes de que arranque es con el Fitur

Voz 1176 22:32 cuenta una cosa como se llamaba tu libro y por curiosidad bueno el libro se llama pasa te al modo avión sí que va de cómo

Voz 20 22:39 la tecnología no estaba al final complicando la vida y cómo podemos compaginar esto de estar conectados a ratos desconectar de ese mundo tecnológico hasta aquí tu libro

Voz 1176 22:50 el hacia el muy amable Case esto que estamos

Voz 4 22:55 hacienda en Fitur bueno prohibieron permitía

Voz 1176 22:58 dime que haya eh

Voz 4 23:02 otra con pillería

Voz 1176 23:06 ha hecho eso pero ya lo habíamos hablado exacta bueno al final

Voz 20 23:13 al va un poco con con lo del libro no el la tecnología está muy bien pero tendríamos que empezar a encontrar momentos para desconectar y las vacaciones son un tiempo perfecto para transformar te también como persona no ir Fitur es consciente de eso también y entonces existe un espacio que es Fitur T que es muy tecnológico pero hay personas que cada vez buscan unos viajes mucho más Mein no más conectados con vivir el momento y disfrutar del viaje casi como antes diría yo no no más pendientes del selfie idea hacer cincuenta mil cosas y hacer cincuenta mil shekels sino volver un poquito a las raíces y sobre todo un viaje que trabaje el cuerpo la mente y el alma no que es la manera de definir

Voz 1176 23:58 pues no está aquí y me ha venido aquí a recibir de vosotros dale dale distinto

Voz 0412 24:05 no que yo como lo de cuerpo y eso eso es tu vida acuerdo pero lo de que

Voz 4 24:11 la muy cometido pero vale Belén

Voz 0412 24:13 no pero de pero lo de que hacerse en el presente no estoy de acuerdo quiere decir que uno puede estar en el presente haciendo un selfie puede estar en el presente yendo a la velocidad que quiera de que creo que hay mucha mucha demagogia sobre qué hacer

Voz 20 24:28 ciertas cosas no es estar en el presente hay mucho es que sean huerto por hacer un selfie por no estar en el paro

Voz 4 24:33 sí pero ya estarán en el futuro porque puedo estar seca parados me cuidado vamos a llegar a las objeciones de

Voz 1176 24:45 Mccain Chema puede decir no yo no les

Voz 4 24:48 también nada

Voz 20 24:52 te aporta cabalgar no perfecto me parece excelente no yo yo creo que cada vez más hay una gente que busca desconectar durante el viaje no precisamente porque estábamos todo el día conectados y eso me consta que no suele ser muy bueno las vacaciones es un buen momento para desconectar pero no de la tecnología del estrés de ese día a día que nos tiene tan agobiados no irá hemos creado esto porque es un un público cada vez mayor yo no sé si vosotros lo habéis notado pero hay gente que prefiere desconectar

Voz 0181 25:25 yo lo pregunto hay un poco lo que quería hacer en creo que que el el gran momento del selfie yo creo que ha pasado es decir creo que

Voz 1176 25:32 ha habido momentos no no ha habido momentos de locura Hull hacer goles

Voz 0181 25:38 sí de enviar la foto en cualquier sitio entrar en cualquier momento lo que decías tú a que a que la gente ya tiene yo creo que disfrutar olvidarse un poco del móvil disfrutar un poquito

Voz 1176 25:47 más de viaje de lo que está haciendo porque se da cuenta de veces que va a la ópera están grabando la ópera y no se enteran de la ópera o sea que te digo la operado el fútbol o lo que sea o en la calle cualquiera de evento no al final

Voz 20 25:58 a muchos museos y la gente está más pendiente hacer la foto a la Gioconda decir eso hay super cool y sobre cultureta

Voz 1176 26:06 pero realmente disfrutar de ese paisaje no

Voz 20 26:08 mira yo era antes blogueros de viajes y me han invitado a multitud de destinos y un día estaba en Iguazú en las cataratas y me invitaron a dar un paseo en en el en el helicóptero de repente cuando bajé dije ostras yo no he visto las cataratas yo las he visto a través la pantallita del móvil y entonces esto me hizo reflexionar mucho yo no disfrute de las cataratas de Iguazú yo las grabé porque las tenía que subiera en mi blog ese vídeo e intentar tener mucho visualizaciones no y a eso es a lo que refiero yo no digo que la gente no se tenga que hacer selfies yo hablo me gusta hablar como dice mi amigo Luismi de soul free del alma de viajar de aprender de de alguna manera que sean verdaderos viajes transformadores no y cada uno Chema puede viajar como quiera y pueda hacer lo que quiera

Voz 0412 27:06 lo que pasa es que creo que no son incompatibles no no dieron en ningún momento ni el selfie no va a los viajes a intentar disfrutar y relajarse

Voz 1176 27:14 eh tú serías selfie tú Artur Mas

Voz 4 27:19 no hay margen Nike

Voz 20 27:22 no no es la tuya lo que está claro mirar hay unos datos que para mí son reveladores la ONS para el dos mil treinta habla de que

Voz 21 27:32 la enfermedad de este siglo será la depresión

Voz 20 27:35 el estrés el vivir este momento alocada

Voz 1025 27:38 no no ya lo es no sé si esto esta semana creo que es la primera vez que lo veo

Voz 0412 27:44 sí

Voz 1025 27:44 en mi vida de periodista en portada de un periódico nacional en España ponían la cifra de gente que se suicida por depresión en este país número uno por encima de los tres mil quinientos exhala año y eso no se había publicado nunca porque sabes que hay una especie de no sé si su pacto no escrito donde eso reclama a otros suicidios y entonces nunca se edad

Voz 0412 28:08 sí pero pero

Voz 5 28:10 no serán brutales sí sí pero estamos en su

Voz 0412 28:12 estos en concreto estamos abajo en el suelo

Voz 4 28:15 a nivel a nivel europeo Chango muy muy muy flojo lo traía también el artículo está los nórdicos y nosotros lo vamos a Rajoy

Voz 1176 28:22 pero fíjate estando bajo abajo es la primera causa de mortalidad este país ahí te lo digo no hay que esto ir a más

Voz 20 28:29 a pensar que la tecnología lo que está haciendo la inteligencia artificial arroba

Voz 0482 28:35 Botica va a hacer que mucha gente

Voz 20 28:37 pierda ese agarre que es el trabajo porque de repente se va a encontrar en que el trabajo será diferente no tendrá nada que ver el trabajo de hoy que dentro de quince años no lo hemos visto con Internet yo empecé en Internet en el año noventa y seis más de cómo veinti años no esto toda la evolución y estado estoy relacionado con el mundo tecnológico de las tecnologías transformadoras no humanas va a cambiar mucho en los próximos diez quince años vosotros en periodismo lo habéis visto cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo no y esto afectará a toda la sociedad y esto cambiará la sociedad entonces tendremos más tiempo pero a quizás menos dinero entonces el mundo del ocio y de los viajes van a cambiar radicalmente y eso es un poco lo que volviendo a Fitur un poco lo que queremos no crear ese foro ese encuentro ese ese punto de encuentro para todas las personas que estamos trabajando en ese turismo transformador que nos gustaba hablar a nosotros no

Voz 5 29:38 la última vez que no vimos Jimmy no sé si sigues con eso porque imagino que estás en veinte mil el berenjenales estabas también creando los los senderos

Voz 20 29:48 ah sí que va muy ligado al Fitur no y de hecho Fitur al final es ese punto de encuentro de la gente que busca este turismo diferente cada uno busca lo que busca no pies es un senderos por la paz y ya tenemos dos senderos uno en Madrid en la en Guadarrama en Colombia que lo que son es senderos para que la gente desconecte un poco de del estrés y se conecte un poco con esa parte no

Voz 1025 30:18 dos últimas preguntas a Primera donde la gente puede encontrar de todo lo que estamos hablando ahora mismo

Voz 20 30:23 bueno en Fitur es el fin de semana en el pabellón diez donde ahora durante los días de profesionales lo que pasa es que los reclamos

Voz 1176 30:33 se hizo durante todos los

Voz 20 30:36 dos días no

Voz 4 30:38 desde hoy para ir mañana a votar

Voz 1176 30:41 de Fitur Main filtrada el punto com perfecto muy interesante en la segunda parte porque todos los nombres en inglés es algo que me llama la atención bueno Fitur no

Voz 20 30:50 deja de ser una feria internacional y nosotros en el ámbito internacional lento

Voz 1176 30:56 vale es turismo consciente queda muy raro

Voz 20 30:59 nadie sabe qué es turismo concibe porque Mein Führer

Voz 0412 31:01 la palabra aceptada a nivel a nivel nacional alguna palabra

Voz 1176 31:05 se usa para lo que él ha definido mucho para no solamente para el futuro además aquí no es adoptada estábamos a todo lo nacional a lo internacional cada ya José Luis eh

Voz 4 31:15 esté de que

Voz 0412 31:21 es que es necesario que os paséis porque claro

Voz 4 31:24 la sobrevivirá esto Blanchard paz espiritual después de ser aventureros

Voz 6 31:31 bauzá nodo pausado tuvimos un poco la música

Voz 4 31:45 estáis preparados sabéis que es inocente

Voz 1025 31:48 en arrobas era aventureros en Twitter ahí es donde te es que responder al misterio que va a plantear ahora mismo Chema Rodríguez porque lo que cuenta H Mas no todo es verdad o no todo es mentira o hay muchas mentiras dentro la verdad o a lo mejor todo es mentira ya sabéis que la última opción fue que todo era mentira así que porfía

Voz 1025 32:22 ah bueno Chema donde dos lleva soy en este fantástico que quien acierte insisto eh es que enviar está respuestas arrobas en aventureros arroba hacer aventureros a la cuenta de Twitter cedidos en Twitter esta mañana digo esta mañana a estas demandas goteo realizar alguno de que podemos contactar contigo ya liven espectacular la aventura de viajar de la editorial de K una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas hasta al siglo XXI un libro valorado en treinta euros preciosismo

Voz 0412 32:57 dónde vamos pues como ya hemos comentado en este programa esta semana en la semana de de Fitur yo voy a contar cómo empezó cuál es el cuál es el origen del turismo empezó con un viaje con un viaje que sumaba el gran tour José Luis sabrá de qué estoy hablando es un profesional de esto hay que está toda la semana en Fitur

Voz 4 33:15 claro así digo que se lo que no se ya verdad

Voz 1176 33:20 la nadie eso Chema aquel gran viaje

Voz 0412 33:23 aquella primera vez en la en la que el hombre occidental empezó a viajar por placer y por conocimiento se conoce como gran tour siglo XVII en el que los hijos de los aristócratas ingleses eran enviados a Europa a recorrer Europa para ilustrar se para tener conocimiento terminaban sus estudios ya antes de ponerse a trabajar en el estado de fuese se les enviaba a viajar y El destino era muy claro era un viaje que recorría salía desde Gran Bretaña recorría el objetivo primero y luego España y qué había hecho un escritor ese más Samuel Johnson en la época que llegó a decir algo si un hombre que no haya estado en Italia y en España será siempre consciente de cierta inferioridad eh bueno esto llegó hasta tal hasta tal punto que es decir el primer de los primeros libros

Voz 21 34:19 el viaje que existen de que de esa época que fue en mil seiscientos setenta

Voz 0412 34:23 esta era de jazz of Italy han Spain Ozil o también llamado la completa guía de viaje hacia Italia España este viaje Se normalmente iban acompañados por un tutor que les enseñaba arte arquitectura de Historia Política ir pero también es cierto que que los viajeros finalmente se terminaban entregando a al sexo al juego a la bebida aquí se inventó en aquella época no solamente el turismo como concepto de viaje de placer y conocimientos sino también el turismo sexual la ruta que que hacían Gerald salían por el Canal de la Mancha pasaban por París que en aquel entonces hay quién decía que era la ciudad más fea ahí espantosas de del universo cruzaba los Alpes de ahí a Italia hay de Italia agarraban un barco hacia España hacia Alicante ahí recorrían recorría principalmente recorrida en Andalucía y Madrid y bueno este este gran tour del que ya del que se escribieron varios libros pues murió cuando o llegó la época de la de la Revolución Francesa y la guerra napoleónica en aquel momento pues todo cuanto quedó sacaba Se acabó el Gran Tour y todo cuanto quedó fue el concepto del viaje para ilustrar su placer y que los avances tecnológicos en el siglo XIX permitieron ya lo que es el lo que se conoce como turismo el gran Tour fue el inicio del Touring

Voz 1025 35:58 pues ya aquí te entiende Chema ha contado alguna mentiras sabéis que ha contado que es mentira no lo contáis en arroba Ser aventureros y entre los que hacerte y sortear el libro de viajes la aventura viajar ojo porque me da anterior hace dos para ser exactos todo era mentira ya hice más que todos fácil ya es muy difícil dicho lo dicho no voy a hablar yo ahora querido Ángel Lott paso para tu eso es mudo de los hermanos Marx que se llama he pedido esta musiquita quiero hablaros de de una chica una taiwanesa Gigi Buffon de treinta y seis años a lo mejor merece quiénes Gigi Buffon chicas hizo famoso porque escalaba en biquini si iba por el mundo y escalaba siempre en biquini muy a montaña y tal pero claro todo esto lo hacía para tener más seguidos en las redes sociales para ser mucho más visible por el la cuota de fama que todos buscamos

Voz 0412 36:57 nada debía Gemma informes no no no

Voz 1025 36:59 el problema del problema para allí llevó o os lo voy a contar once enero sale hacer otra de sus expediciones en biquini sevillana Pulmonía no peor problema que tuvo Gigi el once se cayó por un barranco se hizo daño en una pierna llamó avisando para rescatar y veía tal mal tiempo que murió de hipotermia así por subir por encima de los mil setecientos metros te parece una locura

Voz 1176 37:27 eso ya es bueno pero pero hay que contar eso también porque cuando la gente por la montaña que va con un topo no sé qué pero algo más de ropa de abrigo por si acaso tal incluso Ponseti incluso en verano sea que aunque sea verano tienes que llevar algo por si acaso porque el tiempo de montaña puede cambiar bueno la prueba

Voz 1025 37:44 pues nada Esteva con la mochila ya lo ves bien biquini por toda la foto subiéndose en biquini a todo tipo de Picos da todo tipo de monumentos y tal

Voz 0412 37:54 simplemente quería vernos constancia de de de que a veces

Voz 1025 37:58 es un poquito de sentido común era la montaña de verdad ayuda

Voz 0412 38:02 el club sorera e incluso of incluso fuera de la montaña

Voz 1025 38:04 incluso fuera de montaña pero esta chica probablemente en con diciendo armadas equipada como Dios manda a pesar del accidente no hubiera no habría muerto habría aguantado

Voz 1176 38:13 te habrían rescatado pero no estamos hablando no estaríamos

Voz 1025 38:15 cuando ella probablemente claro es

Voz 0882 38:18 el problema efectivamente querido Chema siempre tienes desde buen buen momento se lo que eh

Voz 1176 38:23 ya el mítico estás

Voz 4 38:45 ahora menos cuéntame con la al flipa con esta historia

Voz 0412 38:50 que el pasado domingo que por fin ha caído la gran nevada verde pasado fin desea es verdad si sigue cayendo porque como cayó el miércoles como mueves Navarra en Berta arroja por las nevadas un metro en doce horas había caído una nevada en la Sierra del Guadarrama acerca de Madrid tremenda bueno pues hablando de lo que estáis aquí apuntando nos encontramos Miguel Ángel Campos compañero servicios informativos destaca esa y el que suscribe con un chico con pantalones vaqueros temperaturas de menos cuatro sin viento con unas botas de trekking de verano con mochila con cerca de cuarenta centímetros de nieve no lo encontramos en medio de la sierra de Madrid sin preparación ya estaban totalmente obedecido sus pantalones debido a que el algodón pregunta cómo llegar al pico de Madrid que es Peñalara son dos mil cuatrocientos treinta metros estaba entorno a los seis siete kilómetros todavía para llegar a llegar y el tiempo a infame con temperaturas de menos cuatro con vientos y rachas de treinta

Voz 24 39:47 hay siguió a pesar de nuestras

Voz 1176 39:49 advertencias que íbamos equipados podías no puedes

Voz 0412 39:51 subirse en gran pones sin pie olé por supuesto iba sin gran pone sin Violet sin nada que allí le dejamos no haber tenido noticia

Voz 4 39:59 no no nada de que haya habido que hacerlo pero no por tanto lo habrá disfrutado

Voz 0412 40:03 lo sé pero él no te tú que esto puede comportar

Voz 0181 40:05 vientos te voy a contar uno que que no tiene nada que ver pero que tiene mucho que ver es decir el otro día pero no no es que el otro estoy el parque ya había niños y tal no lo no era horario de perros sueltos ya había un chaval allí un chico con un un pitbull suelto allí el Piccolo allí jugando pero allí sólo en redondo pero hay alrededor de los niños de cuatro de tres de dos años eso sí puedes llamar a lo que te digo pero no pero le le digo digo al chaval le digo oye que el le puedes tener suelto aquí ahora

Voz 5 40:33 sin bozal a me da igual digo es que sabes que si viene la policía te va a meter en una multa impresionante yo paso que que hace la Policía llevará como no pasa sí pero que es que es que te digo ese tipo de reacción

Voz 1176 40:43 la formamos como al Stage somos de donde él quería ir que no pregunto ha dicho lo he dicho el ritmo seguramente con un amor

Voz 4 40:51 pero tú no sabes lo que puede viajar en este caso

Voz 0412 40:54 el cuento bueno vamos por favor que no parece que estemos estoy esquiando y pase misiles por encima de él hasta donde puede pasar eso solamente hay un lugar del mundo que cedido ponerse hace Harman frontera entre Corea El Líbano Israel es un país que también tiene estaciones de esquí la mente por cierto no sabemos qué más peligrosos ahí los misiles esquiar con los israelíes porque mira que les cuesta ir a clase entonces tienen un estilo en los descensos

Voz 4 41:22 en cuanto bajan lo decida no lo digo yo lo hice

Voz 0412 41:24 los americanos que son los que más utilizan esa estación de esquí en todo caso estaban esquiando los israelíes el otro día la pasada semana empezaron a pasar misiles de Hizbolá por encima de la estación y la estación fue clausurada hoy tomada por las Fuerzas de Defensa israelíes pero que esto es un deporte de riesgo pero en algunos lugares del mundo

Voz 4 41:42 muy bien alto mucho lo que costaba donde iban a caer los misiles claro no sé porque cerrado la pista no directamente tienen un carácter de verdad es realmente la

Voz 0412 41:53 curiosidad otra cosa simplemente remata sigue la nieve ya están Escobar las estaciones españolas y de que queda ahí vamos a ver cómo termina esta temporada que ha tardado nada más y nada menos que tú

Voz 24 42:03 en meses en comenzar desde que se inauguró el pasado a los prime en los primeros días de los

Voz 0412 42:10 mordidas del mes de noviembre muy bien me imagino que sea como sea la temporada la fecha cierre es como tú son sí sí estoy sabe decir está bien puesta una venirle después de Semana Santa no los días siguientes a la finalización de la Semana Santa que este año SIMO a mediados de abril ya poquito buen tiempo que venga Si teníamos su problema va a tener dos sala así

Voz 1025 42:32 estamos si así seguimos contando a cotas aventureros no han marché de un minutito

Voz 1025 44:09 es sorprendente todo el mundo que pasa por ser aventureros sin ha escrito un libro poco le falta y el que viene ahora también aquí

Voz 1176 44:15 todo no

Voz 5 44:16 bueno no el que está ahora con nosotros escrito que yo sepa dos o tres libros

Voz 4 44:21 ya ya ya con otro de tuvimos aquí el a esto por aquí antes a los la verdad

Voz 5 44:26 aquí viene a hablarnos pues cuando un libro titulado del napalm al Iphone y bueno en los va contra un poquito siguiendo pues por Indochina Vietnam Camboya siguiendo para mí los pasos de Pierre lo di un buen viajero hizo Eto'o pues los pasos de Michael GER para mí el mejor corresponsal de guerra que ha habido nunca

Voz 1025 44:45 a mí me gusta mucho el título del libro porque a mí me gustan mucho el olor del napalm por la mañana como decía

Voz 1176 44:50 a mí más el Iphone parecen curiosidad que tengo es es esa relación a ver el porqué ahora ahora te lo cuenta qué tal estás buenos días que nada

Voz 0482 44:59 buenos días pues gran porvenir aventurero

Voz 1176 45:02 no cuenta no la relación entre sí

Voz 0412 45:05 bueno es un es un título irónico no

Voz 0482 45:07 alguna gente piensa que que estoy hablando de cómo habido una la evolución de la tecnología Indochina bueno en los antiguos países Indochina pues como ahora a los iPhone si todo esto bueno no no es eso en realidad un poco de eso pero no exactamente es que es en este libro copiado como los cinco seis viajes que ha hecho pues la zona en los últimos treinta años no entonces en los primeros viajes que dice Vietnam Camboya pues había muy pocos todavía viajeros accidentes estaba abriendo Vietnam tímidamente bueno me encontraba con muchos viajeros antiguos veteranos de guerra americanos por ejemplo yo que era periodista entonces también íbamos un poco buscando los restos de las guerras no dame osea y por ejemplo yo visité eh Milá ahí donde la famosa masacre y pude entrevistar a a tres o cuatro supervivientes que hubo en una aldea encontraba víctimas no por la calle veías gente con la con la cara quemada preguntabas qué qué qué te pasó o no ante este dibujaban en la palma de la mano mil novecientos setenta y dos yacían así como algo que caía del cielo los niños de Agente Naranja que están en los hospitales de Saigón que hace dos años estuviera otra vez siguen naciendo niños afectados por la guerra química no aunque a pesar de que sucedió hace treinta años cuando se había un un turismo o unos viajeros un poco eh buscando la colina de la hamburguesa zona desmilitarizada ahora es una ironía que decir el último viaje que dice está en la mayor viajeros pegados al Iphone viendo la pantalla entonces se va por ahí no afortunadamente también por un lado sea la cosa positivas que por supuesto la gente pues tiene que ir olvidando los horrores de la guerra los mismos vietnamitas y camboyanos pues ya no no lo tienen tan presente porque es bueno la gente tira para adelante editado no lo bueno esa es la ironía del título no cómo han cambiado un poco el concepto el viaje en estos países

Voz 0412 47:00 a nivel de viaje a nivel de viaje

Voz 5 47:01 pero ha habido muchos cambios en estos países porque yo sí que también ha sido los que ha dictado hace muchísimos años en Viena en los años noventa y bueno quizás esas economías emergentes hoy en día que ya están absolutamente consolidada de son esos siete dragones magnífico maravillosos y demás eh bueno quizás si miras un poquito la puerta de atrás au te vas detrás del telón bueno no sean tan

Voz 1025 47:25 tan brillante más verdad que tiene los bajos y me da la sensación que está muy de moda Vietnam ahora como como digo

Voz 1176 47:30 sino final verdad honda Camboya esta sí

Voz 0482 47:33 te con genera no es que es una zona que es de las mejores del mundo para viajar no tiene muchísimas ventajas si cualquiera que ha estado por ahí no pues sabe que son zona que por ejemplo Camboya hace años los mis primeros viajes era un poco peligroso todavía había muchas armas y tal Camboya hoy es un lugar muy muy seguro Vietnam siempre fue un país muy controlado no por su sistema político y tal y luego está la comida las gentes a es una zona muy de moda sí

Voz 0181 47:55 si el tema de las minas porque era una la había zonas ahí estaba muy minada si muy peligroso muerto mucha gente después de cómo está

Voz 0482 48:02 bueno Camboya en los últimos años y es el país donde más donde más accidentes por minas hay más gente que sale volando por los aires no vamos a las cifras ya habían sido no quiero decir pero varios miles de campesinos que han salido en los últimos años eh yo también me he conocido ahí gente que estaba desminado bueno se ha hecho en los últimos digamos diez nueve años muchísima limpieza

Voz 20 48:21 pero todavía hay zonas remotas sobre todo de sostén

Voz 0482 48:23 los de estilo han cobran coreanos pero lejos de Angkor por ejemplo en la frontera con Tailandia a los que todavía tienes que visitar el templo siguiendo un sendero marcado no te puedes sendero hay hay carteles no sea es de unos países del mundo que todavía más problema tienen con las minas

Voz 0181 48:38 los dos comentando lo de los norteamericanos no que que viajan ya desde hace muchos años que quieren volver a las zonas donde estuvieron combatiendo muchos veteranos mucha historia allí el la relación digamos el pueblo vietnamita digamos ha perdonado al a los norteamericanos porque vuelvo

Voz 0482 48:54 fue muy duro aquellos sí bueno de cara de cara a un primer contacto al exterior a un turista que ven a a un tipo que les dice pues yo fui Marine aquí tal es la la sorpresa mía en los viajes fue que totalmente no sea les contesta con una sonrisa yo un día en web la Crowe ver a dos mutilados tipo de lo de Hillary en un en un cajón de ruedas entonces le estaba yo como un viajero que encontré y les preguntamos qué pasó lo típico no dijeron pues en la guerra no años setenta no sé qué me pregunta de dónde eres tú pues de España muy bien dónde entonces tú de Estados nada EEUU muy bien la dijeron no saque en ese sentido sí pero luego cuando ha habido encuentros he visto hace poco documentales encuentros de un de un tipo que participó en la matanza de mil hay con un con alguien que perdió a su familia a su madre en esa matanza bueno pero la conversación se pone más seria no y entonces el tipo dice bueno aquel budismo y tal a él pues les hace Le hace perdonar Ole hace no más que perdonar no mirar al pasado no de una manera superficial de cara a un turista un viajero sí totalmente no no no hay ningún rencor y tal y de una manera comercial pues bueno allí como en muchísimos sitios hay una fiebre por todo la tecnología de todos los Estados Unidos pero subyace en el fondo seguro subyace ahí

Voz 1662 50:07 recuerda menos José Luis pues el napalm al Iphone viajes poniendo China autor Luis Mazarrasa eh editorial nuevos ecos Un libro para leer y además para leer entre líneas gracias amigo no a vosotros muchas gracias

Voz 6 50:20 venga recta final del programa nos vamos con Javier Gregory

Voz 6 50:41 buenos días hola buenos días cómo se muy bien qué tal tú dónde anda tunda espacial a estas horas

Voz 0882 50:47 pues mira dando otra vez en la luna porque has comenté la semana pasada que se había visto algo histórico por primera vez China consiguió una planta crecerá en la cara oculta de la Luna

Voz 1176 50:57 sí señor pues bueno si pues yo se muerto

Voz 0882 50:59 la blandito que me ha venido no

Voz 1025 51:02 una semana va pronto efectivamente porque

Voz 0882 51:05 que resulta que bueno menos de una semana porque no tuvieron en cuenta

Voz 1176 51:10 que hay que agregar no bueyes

Voz 0882 51:13 va agua llevaban no lo es que cuando viene a la noche es decir cuando no le da el sol a la cara oculta de la Luna

Voz 1176 51:19 sí con varios días terrestres

Voz 0882 51:22 en la bajada menos fin grados y claro la plantas ha quedado frita frita total

Voz 6 51:28 sea saqueado va a quedar fuera usted vamos directamente

Voz 0882 51:33 la danzas que la verdad que se reían un montón de los chinos porque claro mandando un sistema de calefacción porque en el cilindro donde han conseguido que crezca esta planta pues subirá subirá solucionado no

Voz 6 51:45 claro pero claro dos chinos no pensaron

Voz 0882 51:47 en ello o no lo consideran oportuno o no les dio el dinero para tanto pero claro esto es una más dinero o no la verdad es que ha sido una auténtica pena porque he que la planta muriera prácticamente a las horas de nacer pues ha sido un palo bastante grande

Voz 6 52:04 para los chinos para esto y para todo el mundo tanto del claro habría vamos estoy data de mayo

Voz 1176 52:09 la historia aclara pero esto hacía arriba

Voz 0882 52:12 había vida extraterrestre porque imagínate vida fuera de

Voz 1176 52:16 en