Entre Tiempos: Escucha esta canción (27/01/2019)

entre tiempos desde hace un tiempo compartimos estudio con los compañeros de cuarenta Classic o no invaden en el estudio los compañeros de cuarenta Classic bueno el caso es que por eso nos hemos animado a recordar algunos de los nombres que desde la radio han llenado horas y horas de nuestras vidas con buena música como son muchos muchísimos hoy les dedicaremos un primer capítulo y en próximos entre tiempos seguiremos con la lista junto a mí estarán como cada semana a María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos Ana Martín

Voz 1 00:41 pues concejo

Voz 0142 01:43 siempre atentos a las nuevas tendencias marcaron nuestros gustos desde los micrófonos de la radio han sido los Cool Hunter musicales de su época el mundo de la radio musical cambió en España en mil novecientos sesenta con la llegada del chileno Raúl Matas hizo su legendario disco ni

Voz 3 02:03 la Lacan era que lleve a pie de cara hasta ahora

Voz 4 02:20 da lleva a

Voz 0142 02:25 con un estilo propio Matas amplió fronteras y trajo música diferente a la española italiano francés la de moda entonces en una entrevista en la SER en mil novecientos setenta y cinco Raúl Matas recordaba las primeras listas musicales de su época de disco manía

Voz 5 02:42 la novia fue la noria defiende el yo tenía una novia a los veinticinco años después así como nosotros ritmos cuando hemos tratado de nuestras programa de radio es decir que hay demasiados festivales a lo mejor hay demasiados programas y demasiados Rankin nadie se ponen de acuerdo con los demás pero indudablemente que cuando tú llegas como Jolie aquí desde Estados Unidos tuve la suerte de ingresar en la Cadena nacer y ser el primero en hacer este tipo de ranking todos los oficial ceremonioso y auténtico que indicaban las cartas en la que de público que no estaba mareado de pulido que no sabía que tiene escribía cincuenta tarda son distintas plumas hechas en el escritorio de una compañía de discos Dana aumentar el volumen de votos de una canción cuando no estaba mareado propia

Voz 0142 03:44 con este programa llegó también el fenómeno fan al mismo tiempo que Matas triunfaba Ángel Álvarez con su programa Caravana musical después con Vuelo seiscientos cinco delitos gordo

Voz 6 04:00 vas a volar más alto en Vuelo seiscientos cinco aquí comienza una nueva travesía siempre juega la música que te gusta y hoy más que nunca porque nuestro viajero especial ni más ni menos que el Boss Bruce Springsteen con su flamante álbum de grandes éxitos dieciocho canciones entre las decenas de recuerdos memorables aportados por este hombre desde Vuelo seiscientos cinco te habla Ángela Lorenzo

Voz 0142 04:30 piloto de Iberia de profesión se traía bajo el brazo literalmente y antes que nadie las novedades discográficas del pop anglosajón

Voz 6 04:39 y entre esas canciones cuatro temas inéditos pertenecientes a épocas distintas como este asesino asociado marzo en Corporate junto a la banda de la calle marca el despegue del diez en este vuelo muy especial

Voz 0142 04:56 de la mano de Tomás Martín Blanco creador del gran musical en mil novecientos sesenta y tres vinieron locutores míticos como Mariano de la Banda

Voz 7 05:06 que Quito Carmela es bueno pues vamos a poner un disco el último disco para que se nos quite el mal sabor y para olvidarnos presentación de un grupo castellana traduciendo el gran desastre americanos se del disco viene ahora mismo con buenas referencias porque viene de Inglaterra con el número dos a la espalda de momento no sabemos ya habrá subido habrá bajado Luck

Voz 8 05:28 canción se llama Bike son nada más adiós

Voz 9 05:32 más ya abuelos buena sí

Voz 0142 05:51 mítico también Miguel de los Santos podemos escucharle por ejemplo el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y seis presentando para los oyentes de la SER es del Casino Gran Madrid la actuación en directo de Paloma San Basilio

Voz 10 06:06 así ha presentado Paloma San Basilio en el Casino Gran Madrid insigne pudiera ver si la pudieron

Voz 11 06:13 con un traje negro

Voz 8 06:16 en este tema pertenecía haga comedia musical Sweet Charity basada en las noches de Cabilia película que recordarán de Federico Fellini escuchemos el saludo de paloma

Voz 12 06:26 sonrientes y maravillosas bueno sería hay mucha gente aquí que conozco muchos amigos esos que siempre van cuando están cerca cuando cuando tienen a esa persona en la que conocen pues no se tomándose una paella por ejemplo y quieren verla lo que es realmente en un escenario quiero daros las gracias a los amigos porvenir a los amigos de de otra parte de otra zona de la amistad que es del público también me encanta estar aquí en San Isidro

Voz 0142 06:57 hacer que las fiestas de San Isidro lleguen hasta las matas me parece maravilloso gracias por estar esta noche llegaron después las voces de Pepe Domingo Castaño que en abril de mil novecientos setenta y nueve animaba así lo son

Voz 14 07:17 a los pequeños podrán tener gran musicado ha respondido plenamente de de discotecas fue lo que pueden funcionar también a todos los niveles en España hay esto lo está demostrando esta versión de Superman de Europa eh cabe siguiendo en forma toda la música que se baila en este momento las hipotecas españolas después de este Superman de ahora

Voz 1473 07:44 son brother

Voz 14 07:46 te bombazo que lo está haciendo ya ha

Voz 0142 07:56 en tiempos Ana Martínez Concejo

Voz 16 08:09 quién

Voz 0142 08:16 José María Íñigo viviendo en Londres consiguió trabajar en la BBC y desde allí se convirtió en una especie de corresponsal en la City para Radio Madrid también pinchó discos desde Radio Barcelona corría el año mil novecientos sesenta y ocho

Voz 17 08:47 todos los días en Radio Barcelona la radio hay programa musical por gentileza de muebles la fábrica de Rocafort ciento cuarenta y dos donde sí comprar es fácil pagarlo es mucho más

Voz 18 09:04 de dos norteamericanos sin Jim Morrison cantando Riders

Voz 19 09:09 con esta canción que comienza así que es el último gran éxito de Estados Unidos los dos con Riders on the Storm menos

Voz 1473 09:47 también en Radio Barcelona presentó Constantino Romero el programa tratará discos junto a Ángel Casas Rafael Turia

Voz 20 09:55 muy cada noche a las nueve y cuarto

Voz 21 10:03 de lunes a viernes Juan Rafael Turia Constantino Romero Ángel Casas así la buena música

Voz 22 10:16 pero no

Voz 9 10:25 no

Voz 0142 10:29 aunque mucho recuerda Constantino sobretodo como actor de doblaje uno de los disc jockeys más populares de la Cadena Ser en los años setenta plásticos y decibelios por supuesto hay que recordar a Julián Ruiz con su plásticos y decibelios que en mil novecientos ochenta y uno se emitía en el fin de semana de la Ser cómodo

Voz 8 10:50 los fines de semana la Cadena SER Jesús Alarcos gran maestro de sonidos y aquí Julián Ruiz al micrófono hacemos un programa que suele llamarse plásticos

Voz 23 11:00 sí

Voz 8 11:08 normalmente se pone buena música tan buena música como el último álbum

Voz 24 11:12 hay que ella Yeste Ladd

Voz 26 11:40 eh muy de todo esto sí fluyen la

Voz 8 13:29 de que ella el último álbum de Bob Marley por cierto el día veintiocho de junio en la plaza de toros de Ibiza Bob Marley estará actuando una buena noticia y un relanzamiento por fin en este país de este sonido que queda totalmente marginado a la mayoría de las ocasiones y que se llamar pero por qué en la noche Because the night Patti Smith

Voz 28 13:50 el mejor disco que ha grabado desde hace cuatro años que inició su carrera discográfica del tema pero tienes casuística pastoral álbum Pastor

Voz 24 14:00 al tercero de su carrera esto

Voz 8 14:03 because

Voz 30 14:12 sí sí

Voz 0142 14:44 pero quince años antes de este en mil novecientos ochenta y uno en julio de mil novecientos sesenta y seis había llegado la revolución de la radio musical a España con el nacimiento de Los cuarenta Principales pero este capítulo junto al resto de nombres que no hemos incluido hoy lo dejamos para otro entre

Voz 1473 15:01 Campos vamos ya con la época teca que llega

Voz 0142 15:04 la gira Domínguez no quiero regañar a la jefa porque es la jefa

Voz 31 15:06 eh cuidado eh pero echo de menos su nombre en la lista de locutores perdona cuál

Voz 0142 15:14 no me podía dejar ninguno Marcos y Licht un montón de nombres hay hay aunque creo que ya lo sé antes de que me lo digas qué desastre pues

Voz 1473 15:22 Pepe Cañaveras tiene razón pero Josa no le han nombrado porque ya hablamos de él hace un par de semanas en la boca Teka

Voz 0142 15:32 hombre no me quería repetir

Voz 1473 15:35 ya te has vuelto a despistar si gesto es muy fuerte

Voz 31 15:39 pues bien ni tampoco si muy atrás favelado los papeles este este reviviendo boca mi puesto pero son de esas veces que se alinean los planetas y serán las casualidades de la vida

Voz 24 15:51 integrada con la primera luz al alba

Voz 31 15:57 Justo la semana que hablamos de Pepe Cañaveras catalogando en documentación descubrimos esta joyita donde podemos escuchar a Pepe Domingo Castaño durante gran musical en mil novecientos setenta y ocho presentando al nuevo fichaje de la Cadena SER quién era

Voz 24 16:12 P Cañaveral

Voz 1336 16:15 es decirles algo en nombre nombre precisamente de la Cadena Ser la eres una una cadena de emisoras que lógicamente no piensa en el hoy sino que también tiene visión de futuro piensa en el futuro en lo que va a ser la radio dentro de algún tiempo entonces la SER pensando en esa radio que dentro de algunos años será la radio de hoy como hoy es la radio de hoy la SER ha elegido y elige entre todos los que destacan en las emisoras de toda España la gente que pueda servir para hacer ese futuro de la radio yo recuerdo hoy para mí es un cariño tremendo el poder decir esto yo recuerdo que desde Radio Centro hace cinco años yo yo llegué a la SER llevo cinco años en la SER trabajando a pleno rendimiento y a pleno a gusto trabajando muy muy a gusto entonces a mí me alegra mucho que nuestro último fichaje de la SER haya venido precisamente de la misma emisora a la que tanto quiero Radio Centro haya venido siguiendo un camino similar al mío aquí a la Cadena Ser el día quince empieza a trabajar con nosotros y muy pronto quizá él será quien tome el relevo de ese futuro de la Ser que está ahí hoy queremos recibir darle el avión

Voz 14 17:17 querida a la Cadena Ser a Pepe Cañaveras

Voz 32 17:31 Pepe Cañaveras es un fenómeno de la radio Pakistán

Voz 1336 17:39 lo que ha ido Valmorisco Juan Pepe Cañaveras a partir del día quince comienza a trabajar en la Cadena SER es gran amigo mío queridísimo compañero y más los era ya que a partir de ahora trabajará en la misma casa que trabajamos nosotros hay me gustaría que nos dijese Pepe Cañaveras que viene de Radio Centro que significa para el que supone el entrar en la Gran Familia de la Ser supone ante todo buenos días bienvenidos

Voz 33 18:07 a mí me gustaría en primer lugar agradecer hispana cariñosa acogida esperar que me sigan acogiendo con el mismo cariño con el que yo voy a entrar en la SER vuelve a poner todo de mi parte para haceros un poquito más felices y espero que me acompañáis con ese con ese cariño con el que yo sea acogido siempre se quiere acogiendo sí y espero de las listas de las conquistas de las de Miguel Bosé y en definitiva de todas las que buscan de la buena música que me acojan con cariño respondiendo a tu pregunta Pepe venir a La Ser para mí venir a La Ser para mí es es tremendamente Hermoso tremendamente bonito tremendamente emocionante pienso que es una plaza de toros muy difícil pienso que la lidia va a ser tremenda sé que voy a lidiar con los primeros espadas de la música de la información del país y espero hacerme un hueco con el cariño de la gente en esta emisora yo entro con mucho niño te agradezco a ti el apoyo que siempre me has prestado y es un honor un inmenso honor trabajar para mí en la Cadena SER creo que es el más bonito regalo creo que es venir en definitiva a la primera emisora la primera cadena de radio no puedo que

Voz 0142 19:15 hay Gina así es que pasan los años y todavía seguimos descubriendo tesoros ocultos en documentación

pues sí y para seguir descubriendo estos tesoros ya saben que seguimos atentas a peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis XXV cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero

a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco treinta y dos ochenta cero cuatro nueve uno cinco treinta y dos ochenta cero cuatro ya sus correos electrónicos

tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pidan nos ese sonido de la Cadena Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra entre tiempos

Voz 31 19:53 bueno María venga que hoy la que no tiene demasiado

Voz 0142 19:55 tiempo para extenderse eres tú ya veo ya

Voz 35 19:58 lo que me echáis a mí la bronca con que se me va de las manos lo de hablar de Britney mira que rapidito me la ha devuelto

Voz 1473 20:02 señorito Gina Domínguez saludito guapa

Voz 0142 20:05 venga venga venga venga no no te puedes enfadar Un día tienes más tiempo tu otro yo otro Gina siendo

Voz 36 20:11 cuando es mitad porque hoy a mí el programa me han volado mucho con todos esos grandes locutores ha estado genial e pues claro pero voy a falta de mujeres no

Voz 0142 20:18 ya te digo menos mal que la radio va cambiando con el tiempo porque te Lita vaya terrenos vedados sabía hasta hace dos días para nosotras

Voz 1473 20:25 pues nada un saludito fuerte a todos aquellos que buscan a mujeres locutora hacer aquí estoy Curro un saluda un contra vergüenza bueno venga venga venga vale vale

Voz 0142 20:34 con más de auto publicidad que tenemos poco tiempo que te lo

Voz 36 20:38 es verdad es verdad oye Isabel es lo que vamos a montar en estos minutillos un guateque o eso sí que mola

Voz 14 20:44 en un que la juerga padre que frío

Voz 1473 20:48 más pues muy propio de los años setenta que es la época a la que nos vamos a trasladar para rescatar algunas de las canciones que coparon la lista de los cuarenta principales para a mira ya empieza a hacer aquí mis pasitos de baile le bueno bueno bueno como bien estuvo idea animada pero es estas canciones te pilla lejísimos pero hay que más da son canciones atemporales o me digas que no conoces a fórmula

Voz 37 21:26 se fue buscando eso

Voz 0142 21:29 la cantidad

Voz 1473 21:53 oye pues que sepas que yo me entere casi casi hace dos días que que la canción decía Eva María que yo pensaba que decía Ana María Bueno mi madre para no quitarme la ilusión decía que existían es jugar con los sentimientos y cuando te enteraste de la verdad que pasa que se yo mito decepcionantes y y ahí es cuando empezó a cantar esta broma era demasiado facilona ella ya lo sé pero que la canción bola sí un montón pero es que antes de acabar Baila conmigo al ritmo de mis amos fáciles italianas donde no sabes muy bien que estás bailando

Voz 16 22:44 ahí vemos el broma eh

Voz 1473 22:59 un barco saca toda la Copa Dios nos paramos libres y ya bengalas lo todos cuba libres ha dicho ni cuba libres ni ni nada pero bueno que se está yendo de las manos aquí ahora es si ya estamos con Georgie Dann estoy poseída por la fiesta por la música por la fiebre del sábado perdóname que yo me lo estoy pasando muy bien la verdad viendo el sábado que estás montando pero te recuerdo que es lunes ostras es verdad me he dejado llevar por los éxitos de los setenta y he perdido un poco el norte oye tampoco te pases ese hombre que no que era broma como esta canción de Pere también triunfó en los setenta que ya te vale que bueno que no está echando el habrá encima vamos a hacer de una manera muy especial porque tú sabes te lo habrán contado tus padres obviamente que los guateques había momento para las lentas las te gravita las

Voz 0142 24:18 ya ahí habría que recuperar

Voz 1473 24:22 entonces yo creo que a día de hoy hemos perdido un poco esa baza muy muy enterada te veo ya tiene el tema pero bueno el caso es que nos quedaba esa canción final de arrumacos y carantoñas quiere tímido quedarme con el número uno de los cuarenta durante todo el mes de mayo de mil novecientos setenta y siete un tema de amor de pasión muy muy muy delegar y una de mis canciones favoritas hoy el último coqueteo es para Pablo habrá irá famosísimo Gavilán o paloma

Voz 41 25:38 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias Matilla en los oyentes gracias Marcos hasta la semana que viene

Voz 9 25:51 la creación remacha eh