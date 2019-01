La Script: 'Soy una pringada', la inesperada estrella de 'Vota Juan' (26/01/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER Coll La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 ha sido una semana histórica para el cine mexicano Roma de Alfonso Cuarón consigue diez candidaturas a los Oscar es la primera película en español que consigue la nominación a Mejor película no

Voz 3 00:33 además estar hasta arriba yo estuve con una subida

Voz 1463 00:37 Nozar tu mamá no se vayan hasta la orilla el siglo XXI no da la espalda a Rocky se estrena la secuela del spin off Creed dos son los hijos de los héroes que siguen a tortas

Voz 0598 00:48 dos Draco hijo de Ivan Drago quién de manera infame acabó con la vida de Apollo Creed ha retado hoy públicamente a Don inscrito

Voz 1457 00:56 Lars Von Trier se apunta a la comedia negra Mishima y manipula al espectador en la casa de Jack es un thriller sangriento con Matt Dillon de matarife

Voz 4 01:05 puede que haya sido un error mío ha sido una

Voz 1457 01:08 error

Voz 4 01:08 a ver si al coche con usted puede que sea asesino se lo siento pero tiene pinta de serlo

Voz 1463 01:15 lo hablaremos de la última película de Robert Redford dio Altman de ganes la historia real de un atracador de bancos muy caballeroso

Voz 5 01:21 entre ellos la miro a los ojos y le dice señorita esto es un atraco Bill enseño se alarman sin le dices no quiero que te pase nada porque nunca es bien me caes muy bien así que no me rompió el corazón de acuerdo

Voz 1457 01:37 ya atención a la serie vota Juan el retrato de un político mediocre con Javier Cámara de protagonista Illa youtuber soy una pringado

Voz 4 01:46 los ciudadanos en aras de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político alguien que luche por el futuro de nuestros hijos

Voz 6 01:55 si tu hija soy yo

Voz 7 02:14 tras unida Oscar

Voz 1457 02:32 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script matinal esta semana hasta Pepa Blanes está de buen humor

Voz 1463 02:39 buenos días guerra pues estoy de muy buen humor porque es que me he librado de Time venido a Los Ángeles para poder distancia y apoyar a Cuarón en los Oscar P

Voz 1457 02:47 tú eres una bruja pero no me importa hablemos de los Oscar en efecto la Academia de Hollywood ha votado sin pensar en las fronteras ni los muros empieza haciendo patria porque Rodrigo Soro Goyet Eli aspira es compite por el cortometraje más

Voz 1463 03:03 como decías en la entrada las diez candidaturas de Roma son históricas no es la primera vez que películas habladas en otro idioma que no sea el inglés han sido candidatas a mejor película ya paso con tilde Dragó no con Amur incluso en dos mil doce ganó la francesa dieciséis pero en este caso era muda Roma es la primera vez que una película hablada en español que aspira a la categoría

Voz 1457 03:23 hay una parte desde luego como favorita en la categoría de director y si lo gana se convertiría en el quinto Oscar de esa categoría reina para un mexicano todas ellas en cinco años en los últimos cinco años porque desde dos mil catorce bueno Cuarón recordamos que ganó por gran ese año Iñárritu consiguió dos después por Bergman y el renacido y el año pasado fue Guillermo del Toro que ganó con la forma de las

Voz 1463 03:52 las posibilidades de que Roma gane son altas ya que los actores y actrices son mayoría en la Academia y son los que han nominado a la protagonista de la película Aparicio una profesora indígena que debuta como actriz y también a Marina de Tavira como mejor actriz de reparto

Voz 8 04:09 no importa lo que te di siempre están

Voz 1457 04:13 son las los extranjeros compiten en las categorías más importantes especialmente en la de director hay tres extranjeros el polaco Pavel Pablo Sikorski y el griego Yorgos latinos que es el gran competidor de Cuarón en número de candidaturas le iguala en diez por el la película de época sobre las cortesanas de Ana Estuardo la favorita

Voz 9 04:37 Nos lo estará cuando los franceses organicen las mujeres ese que den con sus campos no podemos dejar a los tories habrá más muertes lo hacemos duele perder hombres pero no podemos luchar a medias operan debilita nos vencerá Niper veremos a miles más

Voz 1463 04:51 los Oscar se celebran en la madrugada del veinticuatro al veinticinco de febrero una gala sin presentador nadie tiene las redes limpias ni ganas de arruinar su carrera así que se plantea un formato digamos que nuevo en el que desde luego habrá sorpresas y hasta que llegue ese momento vamos a hablar de los estrenos de la semana empezamos por el blues de Bill Street el director de Moon Light Barry Jenkins

Voz 1457 05:23 no es la adaptación de la novela de James Baldwin escritor y activista negro que luchó por los derechos de los afroamericanos y los homosexuales en los años sesenta y setenta la película cuenta la historia de una madre y su hija que intentan sacar de la cárcel al novio de ésta de quién espera un bebé es un joven negro condenado injustamente por una violación una película que reflexiona sobre la injusticia racial americana y la fortaleza de la familia

Voz 11 05:57 es subiendo

Voz 1457 06:01 pues eh

Voz 8 06:03 es su nieto que importa cómo haya llegado hasta aquí no tiene nada que ver con eso ninguno de nosotros tiene nada que ver con eso

Voz 1463 06:14 el blues débil Street aspira a tres Oscar guión adaptado canción Regina King como mejor actriz de reparto y otro estreno esta semana Scream dos Otra vuelta de tuerca a la saga de Rocky que sea adaptado perfecto

Voz 1457 06:27 tamén T al siglo XXI la nostalgia

Voz 1463 06:29 en la nueva estrategia del consumismo en esta era neoliberal y el cine de Hollywood no se ha quedado fuera hemos visto Remember continuaciones spin off por encima de nuestras posibilidades un ejemplo escribe la actualización de la saga de Rocky que volvió en dos mil quince y que ahora estrena su segunda parte

Voz 5 06:47 tú no estás hecho para esto

Voz 4 06:49 los chicos tienen la luchan por sobrevivir la gente muere en el Rin tu padre murió en Henri yo no le conocía

Voz 12 06:58 no tengo la enorme con él

Voz 1463 07:07 más nostálgica todavía que la primera entrega en esta ocasión tenemos el aliciente de que será la última vez que veamos a es Sylvester Stallone el icono Rocky Balboa interpretar a este personaje

Voz 14 07:18 bueno qué está pasando aquí me está hablando pero castigan el hígado peso casting de si no estás haciendo lo que sea te ha ordenado el americano es pequeño y que pierda la fe no hay color hay dolor no hay calor pierda la música luchando sigan tanto

Voz 1463 07:45 delitos es más floja que la primera entrega que estuvo dirigida por Ryan Cutler el de Black Panzers básicamente porque pierde el efecto sorpresa sin embargo el nuevo director Stephen Couples júnior juega sus bazas por ejemplo volver a confiar en el carisma de Michael Jordan un Adonis Creed obsesionado con que su padre ya saben falleció en combate esté orgulloso de él

Voz 0598 08:07 mitos Drago hijo de Ivan Drago quien de manera Hispania acabó con la vida de Apollo Creed ha retado hoy públicamente a Don Screen

Voz 15 08:16 no lo hagas no tengo elección mismo dijo que padre y murió aquí entre mis brazos

Voz 1463 08:22 sí ahí está el reto recuperar al villano de Rocky IV la más propagandística de todas las entregas nada menos que al boxeador ruso Ivan Drago que mató a pueblo CRIT y que fue derrotado por Rocky ahora vuelve con ganas de venganza con un hijo boxeador Ike planea ganarle a todo Estados Unidos Euskadi

Voz 14 08:41 lo has hecho daño que ahora está preocupado está sacando le ha dolido lo lugares no es una máquina de su nombre

Voz 1463 08:51 el actor dos dan Green vuelve a interpretar a este personaje ha estado en Madrid junto al resto del reparto promocionando la película menos es Talone aprovechando la ausencia del mito italo americano decía Adam Green que está

Voz 16 09:03 se ha acabado

Voz 6 09:07 qué ha suavizado con el tiempo con italiano como solía a nivel en la verdad para ser

Voz 1463 09:26 en Creed dos hay golpes grandes escenas de boxeo y una reflexión sobre las relaciones familiares sobretodo entre padres e hijos con ese paralelismo entre la admiración del protagonista hacia su padre Apolo y la relación tóxica de luz los rusos ese mismo hacer

Voz 4 09:43 quiera reescribir la historia pelear contra ese pero no finjas que es por tu padre

Voz 1463 09:50 tanto a golpe había en el rodaje que reconocía el protagonista Michael Jordan en esta entrevista uno de los actores de moda en Hollywood que más de un accidente habían sufrido

Voz 17 10:00 yo consenso deberá agua en hay muchos eh eh que golpes de a Jofre tuvo que ir al hospital fueron tan bien cuando el ministerios está ahí estás está prepara también estuvieron los pretende

Voz 1463 10:15 conciliación familiar fama patriotismo sentimientos son algunos de los temas a los que apunta CRIT dos que deja de lado el tono político que tenía la saga de Rocky que en cada una de sus entregas mostraba el contexto internacional y geopolítico que vivía Estados Unidos concretamente en la cuarta lanzaba el poderío americano frente al declive soviético después de la Guerra Fría no hay mucho de todo esto en esta nueva entrega y eso que la relación de Trump con los jerarcas rusos actuales daría mucho pero que mucho juego es quizá el síntoma de que Hollywood busca la nostalgia sí pero también alejarse de cualquier tema político

Voz 1457 10:57 y seguimos en América pero mirando su lado más oscuro el director danés Lars von Trier nos propone una comedia esperpéntica titulada La casa de Jack con Matt Dillon metido en la piel de un asesino en serie es un reportaje de Laura Martínez

Voz 0419 11:26 vamos a lo largo de la historia del cine hemos conocido a innumerables asesinos en serie y esta semana se suma uno bastante peculiar a esta lista Lars von Trier nos presenta a Jack el psicópata con trastorno obsesivo compulsivo que protagoniza su película

Voz 4 11:41 más moralista si esa era la respuesta correcta nunca debe dejar que alguien entre en su caso sólo porque lo diga bueno soy policía no no no no no no haga eso no se espera que demuestren la placa

Voz 0419 11:57 eso es Matt Dillon da vida al protagonista de la casa de Jack la finta comprende cinco incidentes protagonizados por él en el transcurso de doce años en ellos descubrimos las muertes que marcan su recorrido de asesino en serie desde su punto de vista esto decía el actor

Voz 18 12:13 es una película oscura es una película difícil de quitar no está hecha para todo el mundo es una reflexión sobre la maldad no la maldad en sí misma es una Ibon

Voz 0419 12:23 entre estos incidentes ya que nos habla de sus problemas personales de su percepción del crimen como auténtica obra de arte para ello escuchamos las conversaciones que mantiene con un desconocido llamado Verds que es el suizo Bruno Ganz bien

Voz 14 12:39 está permitido hablar por el camino se me ocurre que haya reglas deja que te diga algo muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar una palabra adelante sigue con lo tuyo pero no creas que me vas a contar algo que no haya escuchado antes

Voz 0419 12:55 las Von Trier presenta a Verts como una versión moderna de Virgilio en la Divina Comedia que guía Jack como a Dante y estos intervalos en los que escuchamos a ambos están poblados de recuerdos de fábulas de las opiniones de Wert un hombre moral de Jack un criminal escuchamos al directo

Voz 19 13:12 a Argel si el once armonizar significa muchas cosas hacerlo desde un libros totalmente diferente y una voz en off en cine es lo más parecido a un libro pero no soporto que una historia sermón eh con lo que está bien y lo que está mal y es lo que suele pasar normalmente hay un héroe IV ya no y al final todos sabemos que el bueno siempre gana de verdad no lo soporto sinceramente creo que es mi primera película moral porque es un hombre malvado iba al infierno no es algo habitual en mi cinefilia zulú supe en

Voz 0419 13:40 se trata de una comedia negra en forma de thriller que además de la maldad trata temas como la violencia o la empatía temas que el cineasta danés pretendía manejar de forma grotesca el director hablaba así de las escenas de violencia gráfica

Voz 19 13:52 este a sus así me parece necesario enseñarlo la idea de que se pasa peor si sólo se ven los ojos del hombre al que están apuñalando me parece una gilipollez hacer eso es intentar ser discreto nada más no son más que excusas en mi opinión no hay nada en una película que requiera excusas al contrario me parece importante que en una película se presenten cuantos más ejemplos mejor y que no necesariamente dependan de mi con el objetivo de explorar cada recoveco por lo que se de las películas que se hacen actualmente no es muy habitual o eso creo tal y como dije en otra ocasión hago las películas que otros no hacen o al menos lo intento

Voz 0419 14:29 el reparto se completa con actrices como Uma Thurman Sion Fallon Hogan o a quiénes habían trabajado ya con el director y que interpretan a algunas de las mujeres que se cruzan en el camino del asesino llamado asesino

Voz 16 14:44 no tiene ninguna importancia para mí

Voz 4 14:47 a lo mejor es por la furgoneta es de un secuestrador transportar cada

Voz 0419 14:53 la cinta presenta un epílogo que mezcla imágenes mentales abstractas con la realidad y que se inspira en las últimas cien páginas de la novela La muerte de Virgilio de Hermann Broch

Voz 20 15:05 creo que deberías hacerlo

Voz 1457 15:11 más gritar

Voz 6 15:21 en las Antich

Voz 1463 15:21 dudas de la película de Von Trier está Dios de gun un amable Historia de un atracador de bancos que interpreta Robert Redford

Voz 21 15:36 eh

Voz 19 15:44 qué hay de todo

Voz 1876 15:46 eh Beatles en la década de los setenta en Estados Unidos hubo un ladrón llamado fuera Tucker que pasó la mayor parte de su vida entre rejas un precio que siempre estuvo dispuesto a pagar con tal de poder robar bancos algo que le hacía realmente feliz escapó dieciocho veces de la ley con éxito y otras doce sin éxito estuvo haciendo esto hasta sus ochenta años esta historia es la que inspira la cinta en la que Rober reforzó hace su último papel Indio entonces a qué te dedicas

Voz 23 16:13 eso es un secreto no me di che porque porque si te lo dijera no quedaría más con dijo quién ha dicho que vaya a volver a verte lo haría conmigo Altman

Voz 1876 16:25 Redford despide una carrera que comenzó con veintiún años cierra con este personaje que nunca dejó de desafiar a la edad las expectativas o las reglas la única forma de vida ID arte que conocía era el robo y siempre lo realizaba con una descarada sonrisa y con gran amabilidad y educación

Voz 5 16:41 este local por ejemplo pongamos que es un banco en que esa barra fuesen reaviva la ventanilla de una cajera en Cercas ella la miras a los ojos y lo dices señorita esto es un atraco Bill enseño se alarman sin y le dices no quiero que te pase nada porque me caes muy bien así que no base corazón de acuerdo

Voz 1876 17:02 la cinta se centra desde la huida de Tucker de San Quentin a los setenta años hasta sus últimos atracos que confundían a las autoridades divertían a la opinión pública el detective John Hunt interpretado por Casey Affleck es quién pretende capturarlo pero no puede evitar sentirse fascinado por su arte a la hora de robar así hablaba reforzar el trabajo

Voz 24 17:22 entre ellos pulsar que es y representa el depredador yo a la presa y siempre me ha atraído la dinámica entre depredador y presa porque depredador vais a posó objetivo los espectadores saben que puede que lo atrape pero en este contexto y una especie de entendimiento mutuo que se convierte casi en una amistad ni dices vale enciendo lo que está pasando aquí así que a lo mejor podemos disfrutar de esto y eso es lo que me gustó de trabajar con el personaje de Casey que entre depredador y presa había no voy a decir un afecto pero sí un cierto respeto vamos Fecsa

Voz 1876 17:50 la cinta está escrita dirigida por David Lobo el director de agosto Story basada en un artículo de The New Yorker The Daily gran autor de Z la ciudad perdida en el reparto están también Spaces que interpreta a la primera amante de Tucker que le vio como realmente era Danny Glover y Tom Waits que completan su banda

Voz 14 18:11 disculpe quisiera abrir una cuenta estupendo que clase de cuenta tenía pensada de este tipo la cinta rinde homenaje a la cinematografía de Los Zetas

Voz 1876 18:19 venta en un momento en que un policía podía tomarse su tiempo persiguiendo a un ladrón el director afirma que todas sus películas tienen lugar en el interior del país antes de que la tecnología estuviera siempre presente en nuestras vidas y lo Carrefour le fascinó del papel fue la ligereza del personaje

Voz 25 18:35 es que es en este caso es un tipo que se divierte haciendo lo que a otros personajes fuera de la ley que interpretado cometían delitos contra la Ley contra la sociedad que no lo hace contra nadie sólo para pasar un buen rato prueba bancos porque es divertido eso es lo inusual y por eso me interesó esta película pero también porque a cárcel y escapa cada vez en cuando leí el guión que era una película interesante

Voz 1876 18:58 así pues referirnos dice adiós en la piel de un hombre cuyo instinto decía que abandonar el sistema y seguir su propio camino era mantenerse joven vital ofreciéndonos así una nueva visión de la vida al margen de la ley Nuria afirma que está alguien que hace lo que ama y se sale con la suya y que está seguro de que rezo sintió un parentesco con él por la misma razón mires esto

Voz 1457 19:40 ya tenemos por aquí a Laia Portaceli que hoy nos habla de series política en fin

Voz 1463 19:45 Pepa Blanes es sólo te lo va a perdonar jamás hasta tal buenos días

Voz 1439 19:49 dos días lo estaba Pepa Blanes sí pero qué le vamos a hacer es que es que ya sabes que se acaba de estrenar una de las pocas series españolas cien por cien política entonces bueno pues

Voz 1457 19:58 eh había que hablar de ello Se trata de bota Juan una producción original de TNT creada por los

Voz 1439 20:04 los guionistas Diego San José el de Ocho apellidos vascos e Súper López Vaya semanita Juan Cavestany el de vergüenza eh bueno pues es es una serie que está protagonizada por Javier Cámara Camará en el papel de un ministro de Agricultura bastante impresentable Juan Carrasco que decide ir pues a las primarias a la presidencia al Gobierno

Voz 4 20:27 por eso significa más políticamente quiero decir con el asunto estén pimiento venenosos parece que me quieren a mí me hará sana con las putas y así tranco lo que los resultados van a hacer negativos bueno eso lo dirás tú

Voz 1457 20:43 este hombre pues va metiendo la pata eh allá donde va a bueno

Voz 1439 20:48 seguido de un séquito de asesores de asistentes personales entre los que se encuentra la actriz María Pujalte y bueno pues eso lo vemos cometiendo torpezas delante de cámara pero sobre todo detrás no porque lo que quiere sacar esta serie es un poco la trastienda no cómo se comporta este hombre eh con sus empleados compañeros y sobre todo con su familia es una es una comedia ácida sí abre la mediocridad quizá más que sobre la polilla los la clase política en sí pero bueno y va más allá y tiene bueno hay hay elementos que a mí me recuerdan poco a vip la sede norteamericana de Julia Louis Dreyfus la hija de gallo

Voz 1457 21:22 fichaje que me parece impresionante exacta

Voz 1439 21:25 antes de la hija de de de este Juan que está interpretada por Presti Quesada la youtubers hoy una pringado bueno que es interesante verla pues en en este en este contexto que en el que tampoco sabes hasta qué punto es ella misma es hoy una brigada o es este personaje con el que ya eh bueno pues creo que que que ha sentido ha sentido cosas en común no porque precisamente vamos a poder hablar

Voz 1457 21:48 esta noche el el pocas y también en la sesión de madrugada entrevistaremos a estilizadas hoy una brindada ir Diego San José el de uno de los creadores como decía así es exactamente hablaremos de todo de de toda de la actualidad the del humor

Voz 26 22:04 no sabía que iba saben es notorias clase sí pero salir en la tele ya hombre no sé yo si esto es un problema para ti porque por la tarde para viejos esto no lo ven

Voz 1457 22:17 a mi me da igual quiero salir pues yo tendría

Voz 26 22:19 es que preguntárselo a ellos porque yo pues tengo otras cosas que María Isabel bonita podemos hablar unas cosas los menú

Voz 1439 22:27 hay nadie bueno y les preguntaremos entre otras cosas porque la sereno incluye alusiones a partidos políticos concretos eso a la actualidad política como el Reino decías que bueno era una de las pocas ficciones televisivas española es integrante españolas decía yo al principio porque eh bueno pues estos días se ha hablado de que en dos mil no pues Javier Veiga protagonizó Moncloa dígame que era una serie que no terminó de funcionar eh luego en dos mil catorce el mismo Diego San José junto a Borja Cobeaga eh pues que ellos crearon Aupa Yosu para ETB eh lo que pasa es que es una comedia donde Carlos Areces interpretaban consejero vasco que se postula como si fuera el gran artífice de la de la paz del del del desarme de ETA

Voz 1457 23:08 en Euskadi pero la serie pues no pasó

Voz 1439 23:11 el primer capítulo al final bueno pues pues es verdad que que en España estamos acostumbrados

Voz 1457 23:16 va a ver mucho concejal corrupto las series mucho político ocultó las series un poquito de refilón no aquí no está sería lo que es interesante es la la vida familiar de de Javier Cámara bueno ya pues lo dejamos aquí ir recomendamos a nuestros oyentes que escuchen la entrevista con este Quesada ir Diego San José sobre vota Juan gracias hasta luego

Voz 1463 23:39 nuestra sección de cine clásico es un tanto necrofilia pero la culpa no la tenemos nosotras sino Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que nos propone temas irresistibles vinculados eso sí a los aniversarios esta semana se han cumplido treinta años de la muerte de Dalí y Antonio ha hecho un repaso de su vinculación con el cine

Voz 27 24:01 no

Voz 28 24:02 no en mil novecientos ochenta y dos Dalí escribió una carta a su antiguo amigo Luis Buñuel

Voz 29 24:08 proponiéndole llevar a la pantalla un argumento que había escrito titulado pequeño demonio para entonces Buñuel ya estaba retirado no aceptó

Voz 4 24:15 es una oferta muy generosa pero no sólo el dinero yo ya no estoy para estos trotes

Voz 29 24:20 y es que hasta los últimos años de subidas Salvador Dalí intentó por todos los medios entrar a formar parte de la historia del cine

Voz 4 24:27 tiene historia esa basura sentimental intelectual departamental que llevan

Voz 29 24:33 en realidad la relación de Dalí con el cine es la historia de una frustración ya que muchos de sus proyectos qué tal

Voz 16 24:38 inconcluso son abandonados uno de ellos

Voz 29 24:41 el destino un cortometraje animado en el que trabajó con Walt Disney y cuya música suena de fondo durante años permaneció olvidado hasta que en dos mil tres la compañía Disney donde se lo puso en imágenes con la ayuda de las nuevas tecnologías y acabó siendo no nado al Oscar

Voz 28 24:57 en cambio otros muchos proyectos cinematográficos de Dalí nunca llegaron a ver la luz

Voz 29 25:02 el problema era que las ideas visuales de la artista resultaban demasiado radicales y transgresoras niños

Voz 4 25:09 en una playa

Voz 8 25:10 pero suyo subraya solitario

Voz 30 25:19 Manu no levanta las superficies el mar como Ximo

Voz 29 25:24 no es extraño que los productores echaran las manos a la cabeza por sus guiones Mourinho mar convierten uno hubo uno de los guiones en los que más tiempo trabajó se titulaba la carretilla de carne contaba la historia de una mujer enamorada de una carretilla e incluía secuencias de lo más extravagante cisnes rellenos de explosivos desparramó en sus entrañas al estallar varios rinocerontes serán arrojados desde ventanas a la Fontana de Trevi o un grupo de gitanos desplazaba con navajas a un elefante en una calle de Madrid

Voz 31 26:03 a mí debutó en el cine en mil novecientos veintinueve rodando junto a la primera película surrealista en Estonia Un perro andaluz fue realmente la votación Bourget también

Voz 32 26:13 los críticos dicen Dalí todo eso puñales hoy quieren dar méritos son otros Inés absolutamente falso fue la colaboración fraternal absolutamente eh de compenetración total de Internet

Voz 29 26:28 algo sin embargo esa buena relación terminó poco después con la irrupción de gala en la vida del pintor ya que Buñuel no la soportaba el que tendría que haber sido el siguiente proyecto en común la edad de oro la rodó Buñuel en solitario tal y decía que pese a todo participó en ella decisivamente ya que envió el director diversas cartas con sus ideas que luego Buñuel nunca reconoció esa aportación

Voz 4 26:51 me traiciona esté convirtiendo al Inma La Haya de mis ideas en unas pajaritos de papel

Voz 29 26:57 en los años siguientes Dalí viajaría varias veces a Hollywood fue amigo de Greta Garbo de Cecil B de mil o de Bing Crosby sin embargo el personaje que más le fascinaba Delfín americano era éste

Voz 1457 27:08 sí abrió la Austin

Voz 29 27:12 Dalí sentía una gran admiración por los hermanos Marx y en especial por Harpo al que escribió proponiéndole trabajar juntos en un guión titulado jirafas en ensalada de lomos de caballo el guión incluía escenas como una horda de jirafa llevando máscaras de gas que explotaban y causaban el pánico en la Quinta Avenida a los mar les pareció gracioso pero la película nunca llegó a rodarse

Voz 34 27:38 pero sin duda

Voz 29 27:39 su colaboración más famosa Medicine fue la que realizó para Alfred Hitchcock en la película recuerda

Voz 35 27:44 a lo mejor así que pedí trabajar con Dalí Selznick autor creía que yo quería por su valor publicitario pero no por eso lo que buscaba de él era su capacidad para recrear la intensidad de los sueños

Voz 29 27:59 COC había encargado a Dalí que crease los decorados y el argumento de la escena del sueño de Gregory Peck la secuencia que diseñó del genio de Figueras duraba más de un cuarto de hora pero al final acabó reducida a un par de minutos

Voz 1457 28:12 bueno como un fracaso pero no

Voz 36 28:14 aquí aparece sólo muchas cortinas llenas de ojos pintados un nombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad del parque una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo

Voz 29 28:30 como decíamos antes hubo otros muchos proyectos que nunca llegaron a concretarse en cambio sí protagonizó varios cortos y documentales sobre su trabajo alguno de ellos dirigido por él mismo

Voz 33 28:43 vale la de lo que no cabe duda

Voz 29 28:49 desde una cosa no sólo como artista plástico

Voz 33 28:52 también como cineasta Salvador Dalí estaba a años luz del resto de la humanidad ya lo decía

Voz 37 29:03 terminamos las TIC matinal con Juan Aranaz en la realización y Laura Martínez Pepa Blanes dueñas y señoras de la web y las redes sociales seguimos hablando de cine y serie esta madrugada adiós

Voz 38 29:15 ayer que muy asombrado cuando al volver de un encargo vi que se había hecho usted la cama sí si me sentí muy satisfecho todo el día como el que hace una obra humanitaria más a un señor con gran sorpresa mía había un ejemplar de El capital de Carlos Marx en su mesilla de noche es un libro socialista al que incluso me niego a quitarle el polvo señor veo alarmado cómo influye usted esa dama bolchevique fiarnos es que no existe la rebeldía ante cuando te ordeno es todo lo otro no sientes ganas de dar un puntapié no señor eres un reaccionario

Voz 40 29:46 ya

Voz 1457 29:50 cine