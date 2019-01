Correr para ayudar

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes no recuerdo quién fue el primero en tener la idea pero organizar carreras con fines solidarios se ha convertido desde hace bastante tiempo bastante en algo más que una moda hay carreras prácticamente todas las semanas se todas miles de personas que se calzan sus zapatillas se ponen en hacer kilómetros como si no hubiera mañana da igual quién gane no importa si uno va muy rápido muy lento lo que cuenta es el mensaje el valor simbólico del esfuerzo de perseguir una meta de hacerlo para ayudar a los demás yo creo que es un fenómeno sociológico digno de ser estudiado iré cuya potencia por cierto podemos presumir como país hoy tenemos una muy muy especial vamos asomarnos a la India a la región de Anantapur donde hace apenas unas horas ha finalizado una Ultra Maratón son de atención ciento setenta kilómetros que servirá saben para qué para construir una aldea que no es poca cosa la Fundación Vicente Ferrer que cumple ya cincuenta años en aquel país está detrás de la iniciativa en esa carrera ha habido españoles y españolas conocer su historia y la historia de la propia Fundación me parece una forma magnífica de empezar la tarde bienvenidos a La Ventana