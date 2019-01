¿Información o espectáculo?

Voz 0827

00:00

pues como tú decías el rescate de Julian en Totalán está siendo una peripecia angustiosa que ha concitado la atención informativa dentro y fuera de España no hace falta estar los excesos en los que han incurrido determinados programas medios en la cobertura El suceso el despliegue ha transformado ese lugar en un eficaz relató la tentación de rentabilizarlo llenando espacios muy en por encima de la información disponible ha sido en algunos casos superior a la de cumplir con los requerimientos de la información y del periodismo y también de la ética aquella que exige no convertir en espectáculo un suceso ni rellenar de especulaciones la ausencia datos no es la primera vez que sucede ni la primera vez en la que se suscita además un debate sobre los límites de una cobertura así el Consejo Audiovisual de Andalucía acaba de anunciar que va a analizar el tratamiento mediático de este suceso ya lo hizo con la muerte del pequeño Gabriel Cruz concluyó que algunos medios habían incurrido ven sensacionalismo extremo un abuso que denunció también el Colegio de Periodistas de Galicia en el caso de Asunta Basterra un abuso que se criticó en los casos de Diana Acker o de Marta del Castillo Ike seguirá produciendo criticando porque muchos se escandalizan de viva voz mientras con el mando a distancia convierten estas ofertas en espacios de máxima audiencia el domingo el próximo domingo se cumplirán veintiséis años del hallazgo de las niñas de Alcàsser se acuerdan Un cuarto de siglo después parece que no hemos aprendido nada