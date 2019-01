Un corresponsal firmaba crónicas falsas desde la Luna

Voz 1 00:00 voy a hablaros Depp

Voz 2 00:09 periodismo vale periodismo con con mayúsculas cada cierto tiempo escuchamos esta noticia que tanto desprestigia la profesión periodística de de clásicos reportero que firma crónicas falsas reportajes de lugares en los que no está en su vida muy pocos han tenido voy a decir claramente pocos han tenido los cojo de firmar sus crónicas desde la luna Eugenio hoy figura qué tal buenas tardes crónicas desde la luna cómo se te ocurrió hacer esto

Voz 3 00:40 bueno pues fue un poquito al inicio para salir del paso ya estaba pasando una mala época como freelance no encontraba faenan no no me conocía nadie vaya entonces yo me enteré de que una revista buscaba reportajes ópticos

Voz 4 00:54 ya había mucho aspirante así que sí mucha competirá sin pensar me lo me fue me vino a mí como un flash en la cabeza y me es decir que tenía un colega en la Estación Espacial y que me queda ir a allí pacto alarme hay claro en la luna ahí desde allí pop podría yo envía crónicas que ustedes una entrevista de trabajo sobre tragaron si era una época de vacas gordas en el periodismo todo el tiempo si se no se tiraba nada entraba todo vale me preguntaron si podrían tiene una crónica para la siguiente semana y dije por no

Voz 2 01:25 no para mañana mañana pero en el periódico o en la revista esta no se plantearon la autenticidad de tu material no

Voz 4 01:33 no porque no se dudaba como ahora lo harán buenos tiempo había me lo cinismo las Fake News se hacían sin querer sí es verdad es verdad además eran voluntarios exactamente además mi fama me precedía ofició era yo era conocido por mi honestidad pero antes ha dicho que no te conocía nadie Si bueno en la entrevista dije que que mi fama me parece ya era conocido por mí vale vale se lo creyeron

Voz 5 01:54 pues porque no es una época en la que no entra

Voz 2 01:57 pero una cosa a mí me tengo que hablaba es que contabas en esas crónicas desde la luna

Voz 3 02:01 ocho temas sociales eso no eso vende bien reportaje de interés humano por ejemplo la poca expectativa laboral en la luna la dificultad de encontrar trabajo con un cero por ciento Ofertas de empleo por los

Voz 4 02:12 lo la vivienda era terrible terrible terrible cero de oferta y cosas así trece años en trece años pidiendo es decir esto parece una tontería pero tu crónica una publicación un montón medios eh todo el globo de Boston corriera de la será así corriendo en la SER vale del expresión de Tordesillas vacas gordas va a acabar tanto en tu casa no Mi casita Plasencia complacencia crónica y además también te pagaban dietas esto me diera pero tenía muchísimo cuidado con eso vale todos los tíquets eran nombres que encajaban tipo pizzería la luna supermercados selenitas discoteca light

Voz 6 03:00 es decir si oye

Voz 2 03:03 como muestra que dicen oye con contactaban contigo no no no no sospechaban de que

Voz 4 03:07 no no no mira hacia estos al salud saluda a la ola Eugenio

Voz 7 03:14 hola muy buenas tardes

Voz 4 03:17 no dejamos siempre es que el reto es rito estoy certifican que esto es donde el patio claro entonces nadie en todos estos años se quejó

Voz 3 03:31 Ana bueno una vez un lector se quejó de bueno con una carta de porque hablamos tanto de la luna cuando primero eran los problemas