Voz 0313 00:00 la Ventana con Carles Francino este fin de semana tenemos una fecha muy especial en el calendario el domingos veintisiete de enero hay un veintisiete de enero de mil novecientos cuarenta y cinco el ejército soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz Por eso esa fecha fue la elegida para que se convirtiera en el día en memoria de las víctimas del Holocausto tenemos un problema y un problema serio problema gordo según un Eurobarómetro publicado esta misma semana son bastantes por no decir muchos los europeos convencidos de que negar el Holocausto tampoco es un problema nos referimos en concreto a un treinta y ocho por ciento de europeos que lo ven así Esa cifra se multiplica si hablamos de España un sesenta y seis por ciento de los españoles no ve que sea ningún gran problema el negacionismo también es cierto que una inmensa mayoría de españoles afirma no tener mucho conocimiento de la historia de los judíos pero en fin es lo que hay y no es un panorama halagüeño frente a la negación de la historia que nos queda Bono la memoria y el recuerdo hoy los datos y la información así lo cree sale y perejil un hombre que tiene ya noventa y cuatro años que continúa viajando por todo el mundo para explicar cómo sobrevivió al Holocausto las uvas una historia muy particular por muchos motivos ha pasado por Madrid y le ha contado todo eso a Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes

Voz 1913 01:37 la Carlos buenas tardes la historia de Sally pero él es diferente porque él no estuvo en un campo de concentración no fue torturado no viajó en un tren de ganado ni entró en una cámara de gas El para sobrevivir se metió en la piel del enemigo

Voz 1900 01:55 yo estaba totalmente metido dentro de la piel del enemigo

Voz 1900 02:02 volver a ser el jodió Sally es un proceso que me ha llevado muchísimos años hasta diría que es un proceso que aún sigue en marcha

Voz 1900 02:14 esa sensación de unir el ser judío y nazi en un solo cuerpo esa sensación de ser víctimas y victimarios a la vez me sigue acompañando hasta el día de hoy

Voz 1913 02:28 salí nació en Alemania cuando Hitler llegó al poder y empezó a dictar leyes contra los judíos su familia emigró a Polonia dos años después Alemania invadió Polonia y cuando los nazis ordenaron a los judíos de Lootz trasladarse al gueto los pero él decidieron que sale de catorce años y su hermano mayor debían huir hacia el este Mis padres sabían que nunca nos volveríamos a verme cuenta por eso recuerda bien sus últimas palabras

Voz 1900 02:54 Baeza hasta

Voz 1900 02:59 mi padre que era un judío muy religioso después de muchos sermones me dijo Sally hijo mío pase lo que pase siempre tienes que ser judío no olvides quién eres el mensaje de solo

Voz 1913 03:15 madre fue diferente

Voz 1900 03:21 mi madre añadió Sally te tienes que ir sale Ivette porque tú tienes que vivir es decir Mi madre medio esa orden que tú tienes que vivir rusos lee

Voz 1913 03:34 salí logró llegar a la zona soviética y se convirtió en un niño refugiado al que enviaron a un orfanato en Grozni no una población rusa cercana a la frontera allí fue adoctrinados en el comunismo pero una vez más el ejército alemán avanzó siguiendo sus pasos en mil novecientos cuarenta y uno Alemania invadió la URSS huyendo de los nazis a población intentaba llegar a Minsk muchos fueron capturados entre ellos salí frente a un fusil alemán

Voz 1900 04:05 yo estaba temblando IS soldado alemán me preguntó eres judío se en ese momento yo tenía un caos en la cabeza indescriptible y empecé a escuchar las palabras de mi madre incluso tú tienes que vivir entonces yo con voz firme con mucha convicción Le dije al soldado alemán no no yo no soy judío Spring Juncker soy alemán de origen español Falls todo yo

Voz 1913 04:39 me creyó fue un milagro porque no me obligó a bajarme los pantalones para comprobar si estaba circo dado ese tema de la circuncisión iba a ser su bestia negra en los próximos años

Voz 0313 04:49 a continuación Sonia se quedó en el ejército alemán entonces

Voz 1913 04:51 pues se quedó pero sólo unos meses porque salí tenía entonces dieciséis años estuvo haciendo de traductor hasta que un oficial decidió que no debía seguir en el frente incendió una escuela en Alemania a un internado de las juventudes hitlerianas

Voz 1900 05:10 en esa escuela en ese internado me convertí en un miembro de las juventudes hitlerianas y empecé a estar convencido de que la teoría de la raza de los nazis era la correcta y me olvido por completo que era judío y me convertí

Voz 1913 05:28 a mí la verdad me ha sorprendido la honestidad de Salomon porque él podría haber ocultado esta parte podría haber explicado pues que lo pasó fatal simulando ser un nazi sin llegar a serlo pero no reconoce que el adoctrinamiento caló en el profundamente

Voz 1900 05:46 esa teoría de la raza que se basaba en el odio a los judíos provocó que yo empezara odiar me a mí mismo por ser judío

Voz 1913 05:53 el Quijote que eso iba unido a la añoranza de los suyos de sus padres con lo cual pues no podemos imaginar el caos que había en la cabeza de ese joven que pasó la Navidad de mil novecientos cuarenta y tres así

Voz 1900 06:08 cuando en diciembre del cuarenta y tres nos dieron las vacaciones en el internado pedí que me dieran un salvoconducto para irme a Lootz yo llegué a la puerta del gueto con mi uniforme negro de las juventudes hitlerianas unas cruces grabadas y lo que vi en ese gueto es indescriptible había cadáveres congelados en las calles veía un cadáver pensaba esa puede ser mi madre y me subía al siguiente tranvía para poder volver a pasar por el gueto y así pasé los doce días de mi permiso navideño en el gueto de Lodz

Voz 1913 06:45 nunca volvió a ver a su padre que murió de hambre en el gueto ni a su madre que fue aseada ni a su hermana ejecutada en una de las marchas de la muerte tras la guerra se reencontró con su hermano durante cuarenta años fue incapaz de contar su historia ni siquiera su mujer y a sus hijos hasta poco antes de ser operado del corazón decidió explicarles quién fue y cómo pudo sobrevivir al Holocausto hoy con noventa y cinco años sigue recordando contando sobre todo a los más jóvenes

Voz 1900 07:15 he venido aquí para trasladar mi testimonio a la juventud con la intención de que tomen conciencia de que ofrezcan resistencia al nuevo auge del fascismo que estamos viviendo en Europa era us

Voz 1913 07:30 rechaza la violencia convencido de que la vía a seguir es la tolerancia el respeto sobretodo

Voz 1900 07:38 yo creo que lo importante es que la juventud aprenda a pensar de forma crítica para mí esa es la mejor prevención para no caer en el populismo quiero hacer un llamamiento a la tolerancia y al respeto y a los derechos fundamentales al para todas las personas

Voz 1913 07:57 después de un largo silencio decidió hablar no ha dejado de hacerlo escribió el libro tú tienes que vivir de ese libros hizo una película Europa Europa una película que fue premiada en los Globos de Oro que termina con el verdadero Salomon pero él cantando así

