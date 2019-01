Llevaba una vida normal

Voz 1

00:00

yo hacia lo que hacían todos mis amigos salvo que de vez en cuando pues ayudaba a mi padre a preparado una trastada a ver que yo no vivía todo el día con una pistola en una mochila y con cuatro cinco millones de pesetas en los bolsillos no era Simi mi vida Sana si yo veía delincuencia por parte de mi padre pero que yo los fines de semana salía con y colegas ahora discoteca me iba por ahí a al burguer a cena tenía novia salía con mi novia por ahí nos íbamos a la piscina vamos al cine la doble vida es como una ese tipo de doble vida era como una adicción yo solía por la mañana a trabaja Easy terminaba la una y media de repartir luego miedo en mi casa me echaba la siesta me levantaba Easy me iba a bancos como el que como al que como el que se va gimnasio por las tardes pues yo me iba a buscar bancos y sitios donde poder bajar y sitio tapas para poder va al principio no yo cuando conocí a mi mujer mi mujer ni imaginaba esto sea yo con otra yo cuando conocí a mi mujer yo trabajaba de vigilante de seguridad yo no la hacía pensar a ella que yo en mi pasado había colaborado con mi padre ni nada esos a yo era un chico normal que había conocido a una chica le contaba lo que había hecho bueno pero no le contaba lo que había hecho malo entonces pues era así