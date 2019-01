"Es impresionante ver que gracias a tu aportación viven mejor"

Voz 0313 00:00 hoy a saludar como cada tarde Roberto Sánchez Isaías Lafuente compañeros qué tal cómo estáis qué tal hoy tomamos café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global que está en Radio Barcelona Rafa Vila San Juan buenas tardes qué tal buenas tardes era lo que tú conoces el lugar quedamos a visitar esta tarde verdad pues y tuve la fortuna de estar en pues eso no en la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur

Voz 1781 00:21 yo creo que fue el año dos mil diez bueno una maravilla es decir

Voz 0313 00:24 yo no he corrido una maratón no no voy a engañar a nadie pero vamos por la Fundación impone ese proyecto correría el primer kilómetro pues nos espera ahora mismo en La Ventana el director general de la Fundación Vicente Ferrer en España Jordi Folgado buenas tardes hola

Voz 1 00:40 hola buenas tardes supo hacer tal Jordi cómoda de en la carrera terminó anda terminado hace apenas unas horas no

Voz 2 00:48 pues sí me hace muy poco relativamente ahí terminó probaba algo extraordinario no supera cualquier expectativa que una persona se pueda poner no es algo que es muy bonito ver como el deporte no sólo nos ayuda a romper la discriminación sino que tiene una tome una parte más activa consigue resultados de forma inmediata en personas que tienen unas carencias extremas no es realmente es cuantas vivo

Voz 0313 01:24 yo voy yo decía hace un momento que esta carrera va a ser para algo muy concreto que a veces la gente pregunta bueno dónde va la ayuda que tal bueno pues algo muy concreto una aldea como es esa aldea

Voz 2 01:36 bueno es pensar que además personas las que se les hace la vivienda no son personas que ninguno antepasado suyo ha tenido de vivienda el hacia avanza dos y tres generaciones piensa de que al hecho de serias tener una vivienda en propiedad es algo que no es un sentimiento que supera cualquier expectativa es una Real hacía sentirse realizado como ser humano y el hecho de que tengan pues desde disminuía la malaria disminuía de es bueno es algo inexplicable no

Voz 0313 02:17 Ester Casas Stoner Stoner Casas Jordi Casas que se ponen a nombre de las mujeres

Voz 2 02:23 sin duda sin duda hemos de pensar que hoy día no pilar de desarrollo es la mujer y al hecho de que a la mujer le podremos vaya pongamos a los defensa de sus derechos que no viviendas y a su nombre da una estabilidad enorme a la familia y a ella un reconocimiento de la familia de su entorno no son coces y que hoy día son imprescindibles de ejecutar de esta forma no

Voz 0313 02:58 me he dejado muy impresionado no ser Rafa tú lo conoces más eso que ha dicho Jordi de que va a ser un salto de dos o tres generaciones porque ninguno de sus antepasados había tenido una viviendas impresionante fíjate ahora que estamos aquí con nuestro debate sobre alquiler la burbuja todo que es Bike que está muy bien y que muy serio y que nos afecta mucho no

Voz 1781 03:15 no aquí aquí hay una cosa que que Jordi cómo estás y que Jordi siempre dice que venía a verle venir a verlo porque esto realmente no sé yo lo que me gustaría es que sobre todo desarrolladas un poquito más Jordi esa aparte de que la casa y la educación forman la parte de lo que significa el desarrollo de toda una comunidad muy lo que ha conseguido la Fundación dudas de estos cincuenta años que yo ya no contaba pero cincuenta años es toda una provincia funciona en torno a una nueva economía y eso es importante es decir ha generado un modelo económico que va avanzando y que va avanzando donde los propietarios ya son la gente que efectivamente hace dos generaciones no tenían nada más que una tierra seca no Jordi no sé si puedes elaborar un poquito más eso

Voz 2 03:59 sí mira es que a legal es muy sencillo yo mismo es muy complicado no porque el desarrollo no se trata simplemente de actúan en un área de la sanidad la educación con la ecología los derechos de la mujer las personas discriminadas las personas de alguna minusvalía no sino que es un trabajo en conjunto porque si no logramos que en todos los ámbitos ya actúe de forma simultánea actuaríamos como si fuéramos emergencias no hizo momento lo merece la gente necesita son sistemas formas de trabajar que permiten verlo resultados hayan a corto plazo la y sido surgimiento no están para ser entendidos están para ser resueltos luego hay que ser muy pragmático hay es ser muy perfeccionista en encontrar siempre soluciones a los pasó hoy podemos decir sin ningún temor es que la pobreza tiene solución hoy cuando hablamos de erradicar la pobreza antes era un pequeño monstruo yo y no esos hoy sabemos que tienes moción que hay sistemas que hay recursos actos como éste ha hecho este alguno más de todo que es mucho más que correr es muchísimo más que correr es de alguna forma es la necesidad que tiene más lucida en nuestra de ser útil quieren ayudar en cosas concretas a ver resultados concretos y el ocho a fíjate cuando empezamos el derecho a la educación era algo inasumible decían que la educación sobre la para las personas de casta superior hoy nadie discuta la educación penemos a miles de chavales en estudios superiores veremos varios hospitales que tienen la diariamente más de quinientas personas de atención a unos resultados en la en el tratamiento conocido la tuberculosis pero lo que es más importante es que hemos aproximado todo el conjunto de la sanidad Java área rural que si nuestra atención difícilmente podrían tenerla

Voz 0313 06:18 Jordi me gustaría incorporado la conversación a dos de las personas que han participado activamente en esta iniciativa es decir que han corrido el Ultra Maratón que son José Borrás y Laura Barrera José buenas tardes

Voz 0455 06:28 hola buenas tardes Laura buenas tardes

Voz 0313 06:32 José es valenciano es empresario Laura es Canaria es esteticista yo quiero ir por partes ordené un poquito la conversación quiere que unos Contés vuestra historia José y desde cuanto participas en esta carrera porque es veterano eh

Voz 0455 06:48 yo he participado en en todas las que han realizado esa es la trasera si yo participo en esa Ultra Maratón porque mi mujer es ginecólogo estuvo trabajando aquí en la Fundación un mes y medio Si pues allá le llegó el lo llevó con con la información de alta mar Atón si nada más llegar esto me dijo tienes que conocer aquella tienes que ya que Gas a la Fundación ya que soy

Voz 1 07:16 y en tu caso a Laura

Voz 4 07:19 a Juan él era porque yo corro una expansión es correr por montaña precisamente Si bueno a través de él y me me enteré de de la Ultra Maratón y detectives momento pues Le dije que yo me venía con él y Mi primera vez fue en el dos mil diecisiete en el dos mil dieciocho no pudo venir y aquí estoy este año otra vez bonito

Voz 0313 07:41 que es la primera vez que participa la Ultra Maratón decidiste apadrinar un niño y que ahora has podido conocerle no

Voz 4 07:47 sí estuve este lunes en su aldea y fui a conocerlo

Voz 1 07:53 cómo se llama mamá no tiene tiene cuántos años Laura Díez sanitos añitos

Voz 4 08:09 yo tiene fue una hermana que tiene siete añitos

Voz 0313 08:13 te contra cosas de te ha dicho que quiere ser de mayor por ejemplo

Voz 4 08:17 pues sí me ha dicho que quiere ser agricultor Carlos

Voz 1 08:21 era agricultor carecen oye

Voz 0313 08:23 has sido el momento de conocerle como como ha sido eso

Voz 4 08:27 pues muy bonito que no se conoce Domiño pues te acerca mucho más a él yo lo apadrinó el año pasado pero claro cuando viene lo conoces como digo yo lo lo haces más tuyo no

Voz 5 08:41 sí bueno me voy con ganas de apadrinar niños hace ya

Voz 1 08:45 ese día adiós bollos José en estos momentos muy amable

Voz 0313 08:51 si en estos tres años José que llevas viniendo a participar en esta iniciativa han notado has has visto has podido algo muy tangible comprobar sobre el terreno que algunas cositas aunque sea poco a poco mejoran

Voz 2 09:03 algunas no muchas muchas cositas

Voz 0455 09:06 y sin ir más lejos e hicimos aquí la el pero yo creo era la aldea de yo la segunda queremos que no se nos sé los sigue así era hacer cuarenta y dos cazas del año pasado yo tengo una foto tomada allí que desde allí fue la salida de la cada de la llamada don del dieciocho ya que yo era pues pues nada bueno pues una tienen entonces allí sin más y lo único que había era pues un poquitín de cemento para empezar la primera casa digamos si hoy hace un año de esto sí estuvimos entregando que estoy anteayer las casas e a cada familia que es otra cosa que la fundación donde no nos da la posibilidad quiere da que que lo agradece porque es una cosa que yo la consejo todo el mundo para que lo viva que puede entregar a esta gente las falsas al Estado es el antepasado no termina vivienda ninguno ir duermen en no son ni chabolas son son esas esas tres desde la línea de trozos de lo que cuenta por la calle interesante de una casa que donde tienen Suu cocina hay suavización ir su baño porque es una de las cosas darme aquí primordial el baño pues un problema para la para las mujeres no porque no tenían baño ya baño pues a hacer sus necesidades serán violada así circuito de estoy siempre es entregas cuarenta y dos a cuarenta familias pues venir a verlo venir diverso

Voz 1781 10:29 Casas que además son son lo lo digo porque porque las he visto para que la gente se haga una idea son casas cuadradas siguiendo el estilo indio con un pequeñito Porsche en la entrada para que también puedan estar afuera ya que en India se vive mucho espacio fuera no animo estaría con Taxi me dejáis una anécdota muy muy sobre el propio Vicente Ferrer ya que me escucha Jordi pues podrá corroborarlo no hace veinticinco años es decir más o menos en la mitad de recorrido había se propuso hacer una maratón pero televisiva nada que ver con las maratones de atletismo sí había cierta duda no de Si la Fundación querrá porque quizás se frivoliza el mensaje quizás no

Voz 6 11:03 Vicente preguntó dice Boon cuánta gente nos va a ver tantos muy bien qué camiseta me tengo que poner para correr dijeron no no aquí no hay camiseta dice vamos vamos ya

Voz 2 11:14 Jordi sí o no me acuerdo que en este momento de Vicente Villanueva Jordi tú crees que podré correr una maratón Vicente sitos logró correr veintidós Mahrez danés porque al espíritu el que tú tienes in prende si tienes una fuerza lo vence todo no es algo extraordinario la fortaleza que tenía no

Voz 0827 11:42 yo lo que han hecho en estos cincuenta años es extraordinario ahora seguramente el mayor éxito sería que un día se pudieran ustedes marchar y la cosa siguiera funcionando eso será posible algún día

Voz 2 11:54 sí sin duda sin duda sin duda sin duda porque dan sabiendo lo que realmente creo que Vicente ha hecho de todo su equipo no simplemente encontrar a las formas de dar la solución a los problemas eh lo que mejor ha dicho es la capacidad de crear un sistema de trabajo llega un punto en el que ya tenemos muchos saudí es decir que no es dice podéis ir a otra no la hagamos cuando falleció Vicente trabajábamos entonces mío doscientos aldeas yo y estamos trabajando en tres mil setecientas no permite avanzar muy deprisa porque a los conocimientos ya son muy profundos y al mismo tiempo que son profundos pero también los crece más necesidad que lo mismo estábamos haciendo decir en estas aldeas que hemos empezado a trabajar hay como nueve mil quinientos chavales que necesitamos que sean apadrinados no porque no sabíamos que iba a pavimento es el instrumento más perfecto de un proyecto de desarrollo es una forma de poder contribuir de forma estable ya que permite planificar a medio largo plazo no Vicente no tenía fronteras más problemas están para resolverse no es lo que hoy día a día constatamos de forma continua tiene que hicieron Javier difícil es muy difícil de explicar a hacerlo no

Voz 0827 13:26 tiene que ser muy emocionante ver ahora a mujeres y hombres de cincuenta años que eran niños recién nacidos cuando Vicente llegó allí a trabajar a la India no supongo que serán un buen puñado de esos tres millones

Voz 2 13:38 hay unos cuantos hay unas cuantas pero satisfacción cuando llegas a una aldea mi pregunta es oye aquí hay algunas personas que hayan estudiado ha pues tenemos médicos que están trabajando en Bangalore o tenemos ingenieros que están en ahí de Navarra estos frutos de un trabajo de muchos años no pero con unos resultados realmente yo diría no se me gusta utilizar la palabra espectacular pero sí que tiene muy buenos resultados no porque al final todos si no somos capaces en llegar a un punto en que no fuéramos necesarios es que algo estaríamos haciendo muy mal muy bien pero necesitábamos de de cientos de miles de personas que confíen no sólo a la organización que tomen parte en este compromiso de la sociedad

Voz 0313 14:34 Jordi Folgado muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un auténtico honor de verdad iba a José Laura hoy a descansar un poquito los dos no que ya ya irá tocamos un poco también

Voz 2 14:43 huir me dice es la parte nuestra de tenerlos con nosotros que ellos puedan herida el mejor momento de todas las sociedades en las que ellos están recuperando