La influencia de su padre

Voz 1

00:00

yo fui a ver a mi padre a finales del noventa y ocho Si en el dos mil yo ya estaba de lleno metido en muy poco tiempo un hubo un cambio en Nîmes fuerte osea yo venía de un pueblo que los chavales estaban muy arropado por los padres por los tíos que todo el pueblo primos son familia a la que llegó a Madrid y me encuentro con todo este panorama pues tuvo que influir mucho mi padre en lo que a lo que ha pasado en lo que me ha pasado lo que he hecho yo no sé robar un coche a mí me dice no es que hay que robar un coche que hacer el puente pues a lo porque yo mi vida robado un coche robado una una farmacia un están con una panadería yo yo eso nunca lo ha hecho entonces digamos que ese escalafón de que os a ese proceso de que vas aumentando cada vez que comete un delito va va subiendo una panadería luego un es tan sólo una farmacia lo una joyería lo una administración lotería luego luego por fin el bancos a yo desde cero empezado directamente