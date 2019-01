Voz 1

00:00

cuando terminas de tener una situación como atracar un banco sea cuando estás en el momento de atracar un banco yo siempre he dicho que que la adrenalina que sueltas te hace levantar un camión entonces cuando ya termina todo eso te da como una especie de bajón de luego pues yo me pone a pensar el el disgusto que ha llevado las personas a las que ha apuntado que esa esa gente no tiene la culpa de que yo vaya a entrar ahí lo único que entradas la pistolas para intimidar aunque era de verdad pero que vea qué vas a hacer yo siempre he intentado tratará al personal lo mejor posible allí