La cárcel 2

Voz 1

00:00

cuando me detuvieron me sacaron de la furgoneta me tiraron al suelo ahí es como si se hubiese parado el tiempo Sabella todo como a cámara lenta ralentizado vamos en un momento esposado de pies encima de un muro sangrando Se me vino todo abajo yo sabía por mi padre que ese tipo de delitos mínimo mínimo iba a tal como tres o cuatro años sin pisar la calle a mí me me detienen me llevan a a prisión a Soto del Real módulo uno que es un modelo muy tranquilo así de gente mayor y a los tres días salta la noticia en prensa y televisión me me trasladan al módulo de aislamiento no acusan de cabecilla de bandas y demás Si acusan de siete atracos a bancos nacen FIES se empieza a agravar la situación hizo cuando llegó a día al módulo pues es al la celda pasó por un pasillo y la primera en la que veo es una celda con una camilla iba unos acople es como para atar a la a la gente así como Cruz estos días