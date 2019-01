Voz 1

00:00

pero es que el ser humano puede tropezar con la misma piedra mil veces Ton tío le tienes diez años preso Isaac le igual no te hacen ninguna trastada Ile tiene esa uno dos años y medio tampoco te la hace te sale uno con cinco años de condena sale de la prepara para estar cumpliendo toda su vida prisión yo tengo que decir que que sí que verdad que la cárcel me ha hecho ver las cosas de otra manera pero la cárcel no me ha hecho Air Si yo estuve yo tengo a mi hijo vale Si yo por robar me van a meter dos meses yo seguía robando lo digo así lo que pasa que si yo vuelvo a robar no van a ser dos meses van a ser ocho años entonces yo no voy a estar ocho años sin ver a mi hijo que la gente se se les llena la boca de la reinserción y eso la reinserción para mi ha sido el proyecto primero mi hijo el proyecto del documental y el proyecto de mi novela los cuatro años que ya está en prisión me han hecho ver que yo voy a estar separado de mi hijo Si robo voy a la cárcel y estoy sin mi hijo pero si yo robo estoy dos meses claro que rogaría yo lo que quiero es que mi hijo se entere de lo mío porque es entrará lo más tarde posible porque yo cuando me enteré de lo de mi padre para mí fue como un padre atracaba bancos sabes lleva pistola entonces como a mí me dio esa sensación que John cuando supe eso viví volvía a tener relación con mi padre la Lie pues yo lo que no quiero es que mi hijo sepa que su papá estado en la cárcel por atracar bancos que ha sido un héroe que que porque no lo soy la duda de que igual sin hijos entera demasiado joven que yo he estado en la en la cárcel por lo que he estado en igual les sale un un lado rebelde aquí no me sale como yo quiero yo quiero que estudie y que sea una persona de viene el día de mañana