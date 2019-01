En la Casa Blanda dan clases de droga

Voz 0827 00:00 mira mira

Voz 0827 01:14 hoy el verbo saber cuándo desde la sabiduría por todos los tiempos pero bueno vamos a comenzar este que también tenemos aquí tela que cortar bueno ya sabemos que madrugar es duro que os voy a contar a vosotros por eso a esas horas de la madrugada a veces es difícil atinar con los años incluso cuando nos damos cuenta de que hemos fallado corregimos esto lo escucho Fernando Martínez que hoy se cumplen diez años de este momento

Voz 6 01:40 diez Emma Make có mo Like cree

Voz 0827 01:44 David Cameron primer ministro británico aquel veintitrés de enero de dos mil trece cuando se cumplen cinco años no es que Aimar le gusta redondear se tiene el trece serían seis ni diez ni cinco fueron seis como nos dice nuestro vigilante que Aimar Bretos pues madruga todavía los compañeros del programa de buenas a primeras y claro esas horas ya te da vuelta todo esta es de récord es algo súper concreto está registrado en el libro

Voz 7 02:12 cara de de los Guinness algo en el libro récord de de los Guinness esperemos que que esto no no pasa aquí

Voz 0827 02:16 el libro recorre los bienes si por desgracia libro sobre Aitor de lo recogerán programa de esa primera es un gran problema menor no sé muy bien si es que llega ya después de haberse algunas cervezas y claro a lo mejor se refería a otro libro sobre bebedores de cerveza bueno rescate de Julen lo hemos comentado ha llenado horas y páginas de información la primera vigilancia de hoy pues también se refiere a esta angustiosa espera nos envían Arturo Obregón y Teresa Colomer un ingeniero responsable de la búsqueda además responsable en todos los sentidos no quería hablar ante los periodistas de plazos de tiempo

Voz 6 02:53 yo veo desde el principio siempre he dicho que hablar de tiempos en una obra de estas es un poco temerosos es un poco temerosos

Voz 0827 03:00 de ahí es donde se equivocó un poco temeroso no más bien sería un poco temerario dice que sería una acción imprudente o hecha sin pensar y sin fundamento y la verdad es que hemos escuchado muchas valoraciones temerarias otro suceso en la siguiente vigilancia el accidente aéreo que sufrió el futbolista Emiliano Sala en los primeros momentos tras conocer la noticia ya se aventuraba que sería difícil encontrar supervivientes pero no dijimos eso exactamente Antonio Aguilar Carlos Jiménez Domingo López José Manuel Soria ah Blanca Anguiano Roig de Ford no ir muchos compañeros de la SER me envían esta vigilancia

Voz 9 03:38 las gélidas temperaturas del agua en esta época del año la Policía cree que las posibilidades de encontrar supervivientes vivos supervivientes vivos son remotas

Voz 0827 03:45 posibilidad de encontrar supervivientes vivos hombre si son supervivientes desde luego serán vivos porque un muerto desde luego en ningún caso es superviviente sobre esta misma noticia esta vigilancia que nos envía Fernando Martínez en la que situamos Cardiff en Inglaterra y usamos además el verbo aterrizar para posarse un avión en el mar cuajada el lunes

Voz 0137 04:05 la noche de Nantes a Cardiff cuando los radares dejaron de detectarla Salah viajaba Inglaterra para dar su gran salto la policía después de quince horas de búsqueda ha dicho a través de Twitter que si la aeronave aterrizó en el agua las posibilidades de supervivencia son por desgracia muy pocas bueno pues

Voz 0827 04:19 efectivamente como nos dice Fernando Cardiff es la capital de gala legales no está en Inglaterra sobre el verbo aterrizar bueno el diccionario define el verbo aterrizar como posarse tras una maniobra de descenso sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin no sé si el mar podría considerarse superficie a tal fin pero en todo caso sí que tendríamos como nos dice nuestro vigilante un verbo más preciso que sería el verbo amerizar o el verbo amar Camarasa también Amaral

Voz 5 04:50 qué gran grumos su pueblo se tratara

Voz 10 04:58 eso o nada

Voz 0827 05:02 tras su buena las próximas va sobre dictadores estos últimos días hemos estado muy pendientes de Venezuela

Voz 5 05:09 iré allí vía todo por la radio no llegan

Voz 0827 05:12 las primeras dudas de esta unidad la primera sobre lo que es Nicolás Maduro Felipe González cree que es un dictador

Voz 6 05:20 no es peor que tú lo has que mucho un tirano arbitrario es peor que un dictador un tirano arbitrario

Voz 1 05:28 caramba el gran Isaías

Voz 0827 05:32 se puede ser dictador sin ser tirano arbitrario desde luego el mundo del autoritarismo está lleno de matices pero en la medida en que un dictador no somete a control su poder un poco arbitrario un poco hoyos mucho eh yo creo que sí ser di la mayoría arbitrario pues parece claro que sí que parece que van de la mano abra dictador y tirano es exactamente lo mismo bueno con el diccionario en la mano en la época moderna un dictador es una persona que se arroga o recibe todos los poderes y los ejerce sin limitación jurídica y con el apoyo de la fuerza y un tirano es el que obtiene contra derecho el Gobierno de un Estado especialmente si lo rige sin justicia ya medida de su voluntad bueno sí que hay matices pero son poco matices con decimales no yo diría dictador sería la definición después a partir de ahí ya no es podemos inventar o utilizar los otros términos como insultos directamente

Voz 11 06:22 no podemos llamar tirano o lo podemos llamar de otra manera porque por la misma vía del todo por la radio Nos llega otra duda suscitada en este caso por Pablo Casado de otro matiz que introduce Pablo Casado llama Maduro sátrapa

Voz 12 06:34 a mí Él estaba te damos el listado

Voz 0827 06:39 el sátrapa sátrapa es más que tirano arbitrario aunque sólo sea por las una unidad alguien le dice Satrapi secreta llorando en una esquina sátrapa sátrapa es la persona que gobierna despótica la hija arbitrariamente y que además hace ostentación de su poder y un déspota gobierno despótico sería el soberano que gobierna sin sujección a ley alguna así que insisto yo creo que hay cierta sino nimia en todos los términos repito con el diccionario en la mano quizás la ciencia Política nos diga otra cosa y esperamos si hay vigilantes estudiantes doctorados en Ciencias Políticas a lo mejor nos pueden aclara algo más lo curioso es que con la vigilancia de Pablo Casado el que entran en la unidad es el denunciante no porque Alfonso Sanz cree que Toni Martínez intentaba referirse a sonoridad y acabó diciendo Soros unidad tiene razón la trampa es más que tirano arbitrario aunque sólo sea por las una unidad por las absoluta sí sí ahora unidad e sonoridad pero bueno pelillos a la mar a la mar con lo que nos ayuda Toni Martínez escuchamos a Nicolás Maduro en el teléfono de aludidos lógicamente que también va a Isaías por cierto porque en su defensa dice

Voz 13 07:50 no a la violencia no al golpismo

Voz 0827 07:54 no a la misma

Voz 14 07:56 el no a la violencia no algo el PIB

Voz 0827 07:59 no bueno ahí quedó la duda no yo entiendo no sacó entonces las clases pero duro sino que las esperamos nosotros al parecer

Voz 1826 08:10 bueno por cierto antes de acabar que un oyente nos aclara a través de Twitter lo de la guarismo a que lo que ha dicho Maduro es dice metí V K que es Guarín va Guarín refiriéndose a los Wayne veros que son aquellos que generan disturbios y violencia para intentar alterar el orden político de raza

Voz 15 08:27 ahora al Gobierno de haber tomado y estamos varió

Voz 0827 08:30 no no es que sí

Voz 16 08:32 somos tontos

Voz 0827 08:39 no es que seamos nosotros sino tontos bueno dice el oyente que dijo Guarín va in necesitamos el VAR

Voz 1 08:46 Art muy muy importante porque aquí jugamos hacer trampas

Voz 0827 08:50 el bar yo creo que dice que el oyente tiene razón

Voz 14 08:53 no a la Guarín ma ma má

Voz 0827 08:56 no no me lo ve cualquier Inma yo creo que está más próximo a Guarín va que ha guarismos pero bueno este hombre podría Jardiel guarismo AEC cosas peores le hemos oído decir better

Voz 17 09:08 oye multiplicar así como Cristo multiplicó los penes los penes perdón los peces

Voz 0827 09:17 bueno dictador tirano arbitrarios sátrapa no sabemos lo que es inmaduro lo cierto es que ha recibido el apoyo de muchos ya ha recibido también críticas de otros como por ejemplo TRAM que aunque es muy duro el hombre parece escribe en la casa blanda cuando al menos eso es lo que dijo es nuestro compañero José Ribagorda en Telecinco y escuchó Marta Jiménez

Voz 18 09:39 Donald Trump no ha logrado con su última oferta a los demócratas fondos para construir el muro con México

Voz 19 09:46 eso supone a Ángeles que sigue la parálisis parcial en la Administración nada que celebrar por lo tanto en el segundo aniversario de su llegada

Voz 11 09:55 a la Casablanc a la casa

Voz 0827 09:58 bueno temblando están tonos en las casas Blanca así que a lo mejor termina siendo una casa blanda por cierto sobre nuestro dictador sátrapa tirano no tenemos noticias lo último que quizás sea desenterrado en marzo con lo que a lo mejor cambie haríamos el nombre del mes no existen Lorea Martínez y Arturo Obregón tras escuchar esto en Al rojo vivo

Voz 20 10:19 así que estés se atreven con una fecha febrero con lo cual bueno en principio ellos apuntan a finales de febrero como mucho dicen a principios de Franco a principios de Franco

Voz 0827 10:31 así que a Diarra a finales de febrero o a principios de noviembre porque además eras hombre siempre

Voz 21 10:41 ya

Voz 0827 10:45 bueno esta vigilancia es interesante en realidad no hay error ha muerto lo Rico la creadora de La bola de cristal le han rendido homenajes muchos estos días en muchos lugares de España entre otros lugares en Rekalde donde residía pero tal y como lo dijimos en este boletín informativo en Euskadi podría parecer que esta mujer vivía en el tanatorio los ricos será incinerada este lunes en San Sebastián la realizadora hay directora de La bola de cristal falleció el sábado a los ochenta y cuatro años a causa de un paro cardiaco la familia ha informado de que antes de la incineración prevista a las cuatro de la tarde tendrá lugar una pequeña ceremonia en el en el tanatorio de Rekalde donde residía bueno no es una equivocación pero es verdad es verdad que así escuchado sí que suena un poquitín raro lo hito no si una correcta sí o a lo mejor no haberlo hecho de otra manera verla construir de otra manera la frase

Voz 22 11:35 no

Voz 0827 11:37 tenemos algunos capítulos clásicos por ejemplo del capítulo en qué estaría yo pensando estas clases de yoga de las que no se habló Benjamín Prado que deben ser muy pero que muy adictivas lo escucharon Luis Alarcó Julián

Voz 0281 11:49 llega ella ha tenido una pérdida en la familia o la muerte de una de una tía suya también de cáncer se sensibilizado con el problema se dedica a dar clases de yoga ya una esas clases de droga clases de drogas

Voz 0827 12:01 claro ya una esas clases de droga la verdad es que es fantástico y en el capítulo de hoy no doy ni una Javier Olmedo en Hoy por Hoy Madrid habla de los grandes éxitos del cantante de Adamo esto lo escuchó Carmen Espinosa

Voz 16 12:15 tenía te mazos pues como este Cae la nieve el mechón de que acabe el mechón en tu cabello Mis manos en tu censura en tu cintura vivía aventuras en su era

Voz 0827 12:24 mis manos en tu el suelo es evidente que la letra de la canción no era así no era Mis manos en tu censura

Voz 1 12:33 eh

Voz 0827 12:35 nos sentimos pintura después tendremos lo de el mechón de la cabeza que se corrigió como el mechón en tu cabello pero no tampoco en realidad tampoco era es el título eh no era el mechón sino un mechón no era en tu cabello sino de su

Voz 23 12:52 bueno

Voz 0827 12:58 pues eso que días oye que no damos ninguna bueno nos equivocamos cuando hablamos de cantantes o de sus canciones y los cantantes pues también se equivocan Mario Suárez por ejemplo llama a la unidad de vigilancia Ainhoa Arteta por este patrimonio histórico esa cultura y turismo

Voz 6 13:14 con todo el y con con toda la riqueza

Voz 0827 13:17 Patrimoni co patrimonio histórico cultural que tenemos en este país el patrimonio que vendría a ser ya por sí misma una contracción de Patrimonio Histórico me por resumir

Voz 0313 13:27 Madrid Mario Suárez que sigue ahí después de tres semanas en el Desafío Iturriaga eh en

Voz 0827 13:32 atrás empate hacia todo le da tiempo a concursar con tú te da tiempo a ser vigilante muy eficaz y cada semana no es de los que no nos falla pero bueno tampoco hagamos sangre desde la ventana cuando alguno confunde gentío Con gentilicio cuando los vigilantes fuisteis todos vosotros a coro lo de pastillas de detergente había un reto de meter una patera detergente aguantar la no sé cuánto tiempo madres tanta gente que no se por la salud que sea por los seguidores eh

Voz 24 13:59 pero en otra acabas no no no no aguantaba pero bueno

Voz 16 14:02 es que al final todo cuenta siempre en las horas más gentilicio en las horas más gentilicio la gente sí Santillana no

Voz 1 14:13 Pío

Voz 24 14:14 por ejemplo España pasó de cinco a nueve de la noche

Voz 0827 14:18 bueno tuvisteis muy atentos todos los incluso señorito tampoco es que quiera defenderlo eh pero sí muchos gentío es decisivo gran concurrencia hubo afluencia de personas en un lugar aunque sea un lugar virtual como es la red pues allí habría también muchos gentilicio claro claro claro es que ante indicios innoble no les también habría franceses rumanos incluso argelinos la vigilante que escucho esto se llama Marta Zamora

Voz 25 14:41 de momento como decía ya hacer ya son catorce los detenidos la mayoría

Voz 18 14:45 jóvenes para uno

Voz 25 14:47 igualadas y el resto de los otros ceses en Barcelona

Voz 0827 14:50 Argelia ella venía de Catalunya Sí sí sería bueno catalanes al Che no lo tengo yo tan claro pero bueno si lo digo yo que no argelinos creo que uno podría decir además en castellano si de Italia pues de Argelia porque no argelinos no oye pues se lo preguntan a la Academia luego ya no ya de Francis franceses ya han hablado pero no porque no pero aquí sí que habría desde luego un paralelismo pero bueno no al final el gentilicio que quedó asentado ha sido el le argelinos del capítulo por una letrista Joaquín Estefanía hace una especie de mix entre ídolo hierve y la cosa acaba en ido le vigilante otra vez Mario Suárez poco menos que llamaban antisistema cualquiera que defendía Alexis Tsipras cuál

Voz 26 15:35 la crisis del euro se ha convertido en uno y ahora es el referente en un partido le ídolos

Voz 0827 15:42 por una letrista también Patiño convirtió una negativa en una negativa esto es lo escuchó Marina García hola qué tal a esta hora se sigue negociando cualquier claro

Voz 27 15:51 eso han señalado fuentes del Grupo Socialista justo antes de que diera comienzo este pleno pero como tú decías la portavoz de Podemos Irene Montero también hace uno

Voz 7 15:59 eh instantes insistía la anécdota de Gaultier en la negativa

Voz 0827 16:02 es decir lo tengo encima siendo negativa corregir a tiempo y además oye podríamos decir la verdad es que a quién no le ha posado alguna voz contra como estas buena alumna nuestra es Marta Gonzales Novo que es a la vez en esta unidad vigilada vigilante en este momento que nos envía Carmen Espinosa Podemos

Voz 6 16:21 era un viaje te has puesto muy muy cervecero podemos decir estos días comenzando por una canción que está rivalizando ya eh

Voz 28 16:31 es de rivalizando rivalizando aunque también revalidar organizando rivalizando con Groenlandia intenta buscar hay alguna bien Madrid

Voz 0827 16:42 la rivalidad no no es rivalizando pero bueno ya son estas cosillas sin importancia que se vaya de repente una letra claro que a veces confundirse en una sola letra puede ser un poquito más comprometido María Quincy por ejemplo escucha Jordi Carbó esta desviación de altura en la que los Pirineos acabaron siendo Pirineos es buenos días a la semana se presenta fría

Voz 29 17:03 pero nada excepcional no llegaremos ni ola de frío con nevadas intensas en las montañas de la mitad norte de la Penya

Voz 0827 17:09 Lula especialmente en los Pirineos Pirineos bueno sí la cosa está rozando el poste todo hay que decirlo pero sí que es verdad que el Linneo a Pery Neos en todo caso eh cuando hace frío en los Pirineos en sentido estricto y etimológico podríamos decir que hace un frío de cojones porque el Pirineo es el espacio que media entre Elano y los genitales no sólo eso según el diccionario es ese frío tan propio del norte por ejemplo

Voz 1989 17:36 de ahí frío cielo azul all esto me imagino que también sucede en Gernika Bermeo José Antonio Hidalgo decididos dijera que las las aves de la reserva de Urdaibai tienen los los huevos congelados las sabes digo bueno en Bilbao Verónica es como digo una cosa

Voz 16 17:52 pues el ala también mucho frío cinco grados de temperatura cielos despejados

Voz 0827 17:57 es usted estos Verónica la pobre no podía ir con la información por cierto una localidad que suele dar temporal duras mínimas en España es Molina de Aragón que como su propio nombre no indica está en Aragón Brian Pérez nos envía este gazapo es gracioso el gazapo lo es más todavía como José Luis Sastre es consciente de que lo ha cometido pues eso es en todas partes la caída en las temperaturas

Voz 9 18:22 hoy hay un pueblo de Aragón Molina de Aragón Guadalajara

Voz 0827 18:26 pues no son Aragón que ha marcado la mínima de España menos nueve con ocho grados no un pueblo de Aragón Molina de Aragón que no están ahora anda si lo tenía escrito que a veces nos leamos con la con la geografía por ejemplo en este caso también

Voz 30 18:45 varios centenares de personas llegadas en varios autobuses fletados ACC Galicia ya Coruña tapas Galicia de A Coruña A Coruña Asturias

Voz 0827 18:52 ah vale vale vale ahora eso tiene más entidad porque hablar de A Coruña Galicia como lugares distintos bueno es paradójico tan paradójico como hablar redundante mente de antecedentes anteriores esto lo pilló Juan Pablo Sastre en levántate Cárdenas

Voz 31 19:07 recordemos que un que tiene unos cincuenta y dos años y que ya tiene diversos antecedentes anterior esos antecedentes anteriores por también robos de una cierta caracterizó

Voz 0827 19:19 ni antecedentes anteriores vamos ha puesto en mi patrimonio al que fueron efectivamente anteriores como dijo nuestro vigilante una francés ha puesto el patrimonio que me quede es francés esta me lo nada la captó en Antena tres José García pendido hablaban de la detención de un militar muy francés él

Voz 32 19:35 soy monitora pues parece ser que se trata de un francés de nacionalidad francesa es de nacionalidad francesa que en estos momentos se encuentra detenido

Voz 0827 19:44 un francés de nacionalidad francesa es verdad que podría haber renunciado también a su nacionalidad no parece haberse convertido en Argelia porque

Voz 5 19:55 bueno y el conflicto de los taxistas

Voz 0827 19:57 nado también horas de información en esta semana también se ha colado en las redes por ejemplo un perfil de Twitter arroba el mal osa decía esta mañana en un tuit entiendo el nombre califal porque caben cinco en el coche pero Hubert de dónde viene Hubert bueno pues en esta semana tan intensa en torno a la huelga de taxistas en Madrid y en Barcelona Ignacio Barrón ha decidido bucear en el origen de estas palabras Uber Cavic Fay taxi que se parecen más de lo que parece

Voz 34 20:25 aunque ahora estén peleados los coches súbete y los taxis tienen más en común de lo que creen al menos en el nombre Hubert viene de un mercado significa súper taxi Gabi Faith se puede traducir como convertir en taxi eso es que la palabra taxi tiene mucho recorrido

Voz 35 20:40 yo la conocí en un taxi

Voz 0827 20:45 el hombre de los

Voz 36 20:45 taxis viene de acortar taxímetro el prefijo taxi viene del griego taxis que significa impuesto de hecho los impuestos en inglés les llamar Pax es el ingeniero alemán Wilhelm Bron inventó esta máquina que medía el tiempo y la distancia recorridos y el norteamericano Harry Halen la incorporó a su empresa que alquileres a vehículos el vocablo taxis adquirió este significado influido por el alpinismo tac sabe qué quiere decir tasa también significa alta charro censurado por eso se relaciona con el término taxativo que no admite discusión a ver cuántas vidas viste sin embargo taxis en origen se traduce como ordenación o arreglo por eso encontramos el extrema taxi en otras palabras taxidermia no un coche hecho de piel significa arreglo de pieles Latakia no quiere decir que no haya taxis en la ciudad sino un desorden en el sistema nervioso

Voz 5 21:36 no sabemos cómo se solucionará este problema sólo pedimos que apelen al origen de su nombre y pongan un poco de orden para que esa

Voz 0827 21:48 siempre muy interesante seguir la biografía de las palabras oye por cierto a partir del sentido que hoy le damos a la palabra taxi que típicamente ya es exclusivamente ese coche en el que nos montamos para que nos lleven ese teatro palabras como sintaxis o ataque podrían servir para definir la situación que han vivido estos días ciudades como Madrid y Barcelona no el publique un tuit en este sentido jugando con las palas tras hubo una mujer Belén hueso que me dio las gracias por nombrar una enfermedad de la que se habla muy poco de Latakia que el diccionario define como desorden irregularidad perturbación de las funciones del sistema nervioso pero que es algo más mucho más me explicaba Belén es una enfermedad hereditaria neurodegenerativa y que está buscando cura en estos momentos a taxi a es algo más que un síntoma me dice es la muerte progresiva de neuronas del movimiento que afecta además a trece mil personas en toda España dice que necesitan difusión bueno pues hablemos aunque sea de manera secundaria de esta enfermedad de la taxi pues nada hasta aquí la Unidad de Vigilancia recordamos nuestra dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben sin algo me he equivocado

Voz 33 22:54 todo esto mucho me he equivocado

Voz 0827 22:57 si no volverá a ocurrir sabes que se celebrará hoy