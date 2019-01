Botas de trekking para conducir por montaña

Voz 0801 00:00 bueno queda muchas veces de Dios amigos que el perro es el mejor amigo del hombre dicen dicen que sí pero no el mejor amigo del hombre son los camioneros sin duda alguna porque ellos nos abastecen ellos hacen de este mundo mundo mejor cuando vemos un perro llevar un tráiler cargado de jamones entonces podemos hablar podemos equiparar a los perros con los géneros este es un espacio abierto para esto que mediadores de la carretera ya está en las líneas abiertas para que nos cuenten sus cuitas y más ahora que están pasando tanto frío en las carreteras tenemos a uno ya sí hola buenas tardes compañero compañera

Voz 1 00:40 ah no

Voz 1610 00:43 a los que

Voz 2 00:46 la de barco sí sí camión grande

Voz 1610 00:49 llevan no está bien grande verdad cómo te llamas compañero Vinicius al toro

Voz 2 00:58 el Ruth en ruta supongo

Voz 1610 01:00 los va a matadero

Voz 2 01:03 a dar una vuelta estaban ahí con carácter borroso la Granja echada mira lo voy a dar una vuelta al estoy llevando a que vean el Acueducto de Segovia canasta nevaba precioso detalle no volver a matar era poca

Voz 1610 01:13 ah vale bares bares que era sarcasmo a capear

Voz 0801 01:19 sí sí que sí oye una pregunta Vinicius Antes de que cuente estuviera supongo que con este frío y estas condiciones adversas en la carretera hay que extremar las precavido

Voz 2 01:29 yo me gusta muchísimo ya por ejemplo en las rectas largas suele aprovechar para la parte de atrás a la cabina para pegarse una ducha rápida pero sin parar del camión si se hará con lluvia con frío no me atrevo

Voz 0801 01:47 con estas condiciones que estar mucho más atento a la carretera

Voz 2 01:49 el te está ahí porque el agua de la ducha me sale a no lluvias en invierno afecta en la Edad Media

Voz 0801 01:55 más de una de ellos oye porque además por algún motivo en concreto no

Voz 2 01:59 esto me quería hacer una consulta a veces hay algún compañero que me puede ayudar tiene para conducir me pongo zapatillas de running se pero no sé si es la adecuada para ver qué casados es mejor hacer muchos kilómetros así por carreteras comarcales pero te refieres kilómetros corriendo con la ilusión para articulaciones cuando compones

Voz 0801 02:23 vale vale pues que de hecho de la consulta por muchas gracias servicios de del Toro Javier serían llama Hay que asesora ya tenemos otro camino que quiere solventar las dudas de la anterior sí o no o tal vez quiero llamar para otro motivo hola buenas tardes

Voz 2 02:37 me me me me me qué tal me llamó viejo topo que tengo visita al compañero de antes mira si lo mejor para conducir por carreteras comarcales son las zapatillas de running pero sí va a ser carreteras más de montaña tipo Navas

Voz 3 02:55 cerrado sí que se ponga mejor

Voz 2 02:58 Pekín yo lo que aconsejo siempre es que se apoye también bastones de esos de placer marcha que ha mucho antes pero la buena

Voz 0801 03:05 pues perdió un pelín estás hablando para conducirlo para andar

Voz 2 03:09 para conducir Nano pero Koke para andar que somos camioneros sus cae los planos Theron ya conducimos si ya a conducir

Voz 1610 03:19 que sí que sí pero es necesario poner te zapatillas de Hernani

Voz 4 03:22 o de trekking para conducir bastones de esos de marcha también existe nerviosos

Voz 2 03:28 no es que me pone de Eros no tenemos derecho a cuidar de nuestras Ártico

Voz 1610 03:34 Messi y que ya

Voz 2 03:37 que para conducir es el adecuado seguramente Francino se jodió las rodillas por conducir con Zappa

Voz 1610 03:44 a falta de tacón no no no

Voz 2 03:54 yo te dejo que me camiones de Dover me está mirando a que nos taxis