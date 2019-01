Primera escuela para zapear

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios bueno yo vengo dolorosas

Voz 3 00:08 es más Tibi seis Marcy vis a ver si las más Ibis

Voz 2 00:12 las teles estas inteligentes que se conectan a Internet un montón de de opciones para ver que si les suman las plataformas tipo Netflix bache veo de sumas la tele de toda la vida pues la oferta de televisión es tan abrumadora que ha aumentado los casos de ictus entre los televidentes buscando buscando que ver por eso esto es importante un español ha abierto la primera academia deja peor de todo el mundo

Voz 1610 00:34 es al teléfono señor Rafa Rafel ya está al teléfono

Voz 4 00:39 sí señor Rafel señor Rafel hola

Voz 5 00:45 hola hola de Calafell hola buenas tardes Fele mi hijo qué pasa

Voz 6 00:51 yo estoy bien pero ya ya

Voz 5 00:54 qué pasa que mi hijo coche se acaba de despertar vale que ayer viene de trabajar muy tarde y hasta que no se toma un café en una persona

Voz 4 01:04 ah vale ahí literalmente por lo que veo eh

Voz 5 01:06 no no no es que no es humano hasta el primer café por Dios le prestara dan expreso ella se toman cortadito le llama de parte de quién

Voz 1610 01:14 en el todo por la radio ya lo sé todo con la radio sabes que hemos quedado para para la radio rondó por la ya lo saben no se preocupe que hemos quedado a Belén cuánta se haga el personal el bar en cuanto personaje muchas gracias bueno vamos a hacer un poquito de tiempo mientras este hombre se toma el café Tito con un poquito de

Voz 7 01:32 publicidad institucional que siempre va bien cada minuto que pasa en España una fruta hortaliza es utilizada como arma arrojadiza hubo objeto sexual bajarla por la españolas usa el pepino de forma responsable

Voz 8 01:52 ha encogido eh

Voz 1610 01:59 tiene que ser el señor buenas tardes hola buenas tardes está mejor ya o qué

Voz 5 02:05 se la espero que hasta que no me tomo café no soy persona

Voz 1610 02:08 no no no nos lo ha dicho su madre que no tiene la de

Voz 2 02:12 que es padre no bueno quería le llamábamos porque hemos quedado para que nos comentase esto de la primera academia de zapeo que todos abierto porque entonces entrenador no

Voz 5 02:21 el entrenador pero si vamos a la oferta de televisión inabarcable no los usuarios necesitan un adiestramiento especial para enfrentarse al tsunami no de del entretenimiento eh

Voz 2 02:35 claro claro hay tanta oferta que no sabemos qué hacer y qué tipo de adiestramiento ofrecería

Voz 5 02:38 si primero no vio lo primero ponerlo en forma lugares en forma también la otra mano dada su inmensa que siempre tiene ahí por dentro del en la entrepierna a mano también hay que sacarle ponerle también forma cuando va a tener que usarse la vale vengo que lo instrumentos todo físico uno no lo importante de verdad el entreno aprender a gestionar toda esa información gestionó la oferta que recibimos televisiva ya es toda esa cantidad increíble de Chery del programa Mira Xetra tan poquita en 3D al tema Gasquet en tres en ese vale para que sea más fácil estoy también en el taxi eh qué es lo que más te conviene en cada momento claro que es es qué necesidad tienes como individuos y como grupo hay más gente viendo la tele sino te pasa la pensando sin Bernard atenta entrenamiento loco mejora el ambiente familiar reduce el riesgo de ictus es

Voz 2 03:37 vale vale ir desde su experiencia cuanto tipo de Entrena necesita una persona normal normal para poder enfrentarse hasta televisión del futuro

Voz 9 03:47 Rajoy Rafel creo que voy a decir a otro café estás dejando lo que sí