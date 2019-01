Dani Rovira y sus proyectos solidarios

Voz 1 00:00 respingada

Voz 3 00:15 de lo que me voy dando cuenta que desde que me dedico a esta profesión he tenido como varios puntos de inflexión parece como que siempre es uno y luego te das cuenta de que son varios no

Voz 4 00:24 imagínate que tuyo sabemos que no prima fíjate que existiera una persona totalmente altruista capaz de arriesgar su vida para salvar la vida de mucha gente

Voz 5 00:31 no Juan que hay cosas que no pegan super héroe y español no pega

Voz 3 00:34 llanamente toda esa parte solidaria altruista o social lo colaborativa o como quiera llamarla siempre la he tenido lo que pasa es que bueno desde aquel boom de los Ocho apellidos vascos es verdad que entendí que toda esa presión mediática hay todos esos ojos puestos en mi quizás sería muchísimo más útil canalizar lo hacia un sitio el que fuera más importante que el hecho de de quién soy yo de lo que es o de lo que hago de lo que pienso no

Voz 6 01:00 no podemos estar toda la vida en este planeta haciendo que somos como ellos entiendes lo que quiero decir pues no no lo entiendo porque he dicho así parece que yo qué sé yo qué sé esta terrestre

Voz 3 01:09 pero sí ha sido un punto de inflexión este documental porque yo realmente creo que esto tiene en mi experiencia que ha tenido poco que ver con el trabajo y con el cine con lo artístico porque realmente no hemos limitado a a montarlos en una bicicleta ya ir hasta Roma ahí a ser nosotros mismos que pasa que bueno está enclavado dentro de la magia y el talento de Paola que le ha dado forma ya ha hecho un largo documental

Voz 7 01:30 vosotros diréis cómo cuatro personas pueden ir en bicicleta sin motor hasta Roma pues el motor que tenemos sois vosotros

Voz 9 01:47 quinientos kilos

Voz 3 01:51 pero bueno también podría decirte que hace un par de años sopor ahí también la película de cien metros de la que me enfrenté a un personaje que sufría esclerosis múltiple también fue un punto de inflexión a nivel de mi carrera artística a nivel personal

Voz 4 02:05 tengo un año pasado primarán pues de la mejor campaña para algo

Voz 3 02:07 algo que de mí yo creo sentí pero tienes

Voz 10 02:10 esclerosis múltiple serio estamos hablando de esto no encontró al otro vamos a ver porque alguien con esclerosis querría hacer algo así

Voz 3 02:18 es que alguien sin esclerosis algo así yo por lo menos en un objetivo cada vez que Tomás contacto con realidades crudas son pequeños punto de inflexión que al final te van conformando la personalidad da igual que tengamos veinte que cuarenta que cincuenta al final la personalidad es algo como no como como la de la serpiente que constantemente la vamos mudando un poquito las serpientes sigue siendo la misma pero la piel va cambiando oí bueno todo siempre intentando ir a mejor

Voz 11 02:46 iba por la me sentí siempre el parque

Voz 4 02:51 eh

Voz 3 02:54 a mí me encantan los superhéroes sido consumidor de superhéroes tanto de los americano de Marvel

Voz 12 03:01 como como Súper López Chaves que lo supe entonces todos tienen su punto débil no ejemplo Superman en Egipto emita el de son pues la cola te acuerdas cuál era el punto débil de Iron Man sellos

Voz 3 03:17 pero tienen una palabra súper del antes previa ningún prefijo superhéroe que yo creo que es lo que le da una connotación de sobrenatural

Voz 5 03:23 la gente no puede decir cosas con la mirada ni correr

Voz 13 03:26 esa velocidad la gente no puede detener un mes

Voz 4 03:28 pero dos consultas la primera yo no hago ese tipo de cosas ir a Segunda cómo lo sabes

Voz 3 03:33 de poderes especiales de volar de rayos X de tener super fuerza todo ese tipo de cosas

Voz 5 03:37 merece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España cayó que patético patético tampoco no ver Juan Álvarez el velero le toca ser español lo más cutre del mundo su superhéroe tiene que ser americano yo qué sé inglés o japonés que va a ser en la escuela de Todos los Santos provincia

Voz 3 03:52 pero en la vida real a mí lo que me interesa son los héroes los héroes como por ejemplo son Paco no el padre de Martina o los héroes como por ejemplo son Ramón Arroyo no el protagonista de cien metros

Voz 14 04:03 que lo que hace es patán vuelve taca some las cargará desde que que todo va mal porque los Andes llevada cueva olvídate a ese ritmo jamás jamás gripe merece mi críos que trataría de Basora es mayor cayese joder que usted pero sí enhorabuena el va su pocilga si hubiera hecho misticismo

Voz 3 04:21 o Julio agregaba no con el que hicimos la Titan Desert que después de pasar un ictus se propuso acabar una de las de las carreras más duras en montan by no o el héroe de a pie de que soy padre o madre mi familia con mi sueldo tengo que tira p'alante con cinco es tu sola auténtico héroe los que no tienen superpoderes los que tienen miedo los que tienen limitaciones porque el mérito está ahí en siendo de carne y hueso y siendo vulnerable se sobrepone a las adversidades porque claro si vuela si tiene súper fuerzas a judío es muy fácil ser un héroe lo difícil de nacer con malas cartas y encima jugarlas de manera que tumbe al más grande

Voz 15 04:58 no quería que tiran de lino quiero encontraron Fabra encanto como que aquí era un claro como el que aquí a ver el testigo que viene

Voz 3 05:11 parece como que en esta profesión cualquier otra parece como que el éxito siempre va asociado al éxito laboral al éxito monetario a la fama al al prestigio esto va de llegar el primero a la meta

Voz 16 05:24 sólo se trata de eso de ser el mejor lo que vosotros hacéis Javi está correcto pero Michael Jordan Nadia Comaneci Jesse Owens Johan Cruyff no trataban de hacer los coches

Voz 3 05:35 sí cierto aparte del éxito tendrá que ver con eso pero en vivirá intento también enfocar el éxito como otro tipo de cosas no para mí el éxito es poder hacer este documental

Voz 4 05:43 hay que salir a disfrutar a dejar la sangre congelada los rivales como una llamada de madrugada el éxito

Voz 3 05:49 es hacer cualquier pequeño gesto que sabes que al otro lado alguien le vas a facilitar la vida a la baja regalar una sonrisa el éxito es llevarte bien con tu familia tienes un objetivo sí que era un objetivo el éxito pues no lo sé que de repente te pase alguna cosa hay siete caiga el teléfono abajo porque la gente te llame para interesarse saber cómo estás como siempre he dicho en mucha ocasiones pasar por esta vida no pisando sino dejando huella no

Voz 17 06:17 no ha terminado yo letra las esperanzas en la cabeza tú no eres es crítico

Voz 3 06:24 el himno todo tiene que ver con lo laboral con los grandes taquillazo ni con los teatros llenos que si viene fenomenal pero el éxito está también en que consiga que tu vecino te espere para abrir la puerta y no lo incómodo de que tu Paci de ese tipo de pequeños detalle no el ser una persona que apetezca a la gente que es ella quiere decir mucho ETI