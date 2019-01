John Ford, la esencia del cine clásico americano

Voz 1 00:00 hola aquí

Voz 3 00:10 de John Ford se ha dicho que ha sido el mejor director de la historia que nadie como él ha sabido mostrar en el cine la amistad el amor a la tierra y a la familia a la solidaridad de los hombres y su lucha contra las

Voz 4 00:22 se ha dicho también que hacía poesía imágenes o que prefería la leyenda a la realidad

Voz 5 00:27 esto es el oeste señor y cuando los hechos se convierte en leyenda

Voz 3 00:31 bueno imprimirlos John Ford se llamaba en realidad a John Martin Fini y aunque estadounidense era hijo irlandés quién es ese tipo

Voz 5 00:38 pues es un hombre tranquilo y pacífico

Voz 3 00:41 vuelto su casa de Irlanda para olvidar sus problemas por eso Irlanda hay sus tradiciones aparecen en muchas de sus peligro

Voz 6 00:47 me llamo John yo hago películas

Voz 3 00:51 es así de lacónicamente ese definió el director en cierta ocasión era verdad de las ciento treinta y cinco películas que

Voz 4 00:57 todo a lo largo de su vida más de la mitad eran western pero lo cierto es que en su filmografía hay de todo

Voz 3 01:03 bueno dramas comedias tiene bélico histórico hasta aventuras en la selva

Voz 7 01:07 en su carta lo decía que tuviera el propósito de ir al territorio set se verá así que vimos que había que pasar por ahí para ir en busca de

Voz 3 01:14 no es necesario tenía un talento especial para robar en grandes espacios para filmar complicadas escenas de forma sencilla y según él mismo decía sus películas más hermosas no fueron los western sino esas pequeñas historias que retrataban los esfuerzos cotidianos de personajes humildes

Voz 8 01:32 pues sus hijos nacen y mueren también pero nosotros estamos vivos y seguimos caminando pueden acabar con nosotros ni aplastar unos saldremos siempre adelante

Voz 9 01:45 quiso

Voz 3 01:53 el director gustaba sobre todo captar la emoción John Wayne

Voz 10 01:57 no sé si son jugando hasta Iniesta

Voz 0544 02:00 viene un agudo sentido para detectar cuando algo es sentimental cuando es sensible pero no le tiene miedo a ese tipo de escenas de hecho una de las cosas que me dijo al principio de mi carrera fue vas a tener muchas escenas durante tu vida que te parecerán sentimentales

Voz 11 02:14 interpretarlas con honestidad y verdad ido harás bien porque es intentas interpretarlas con ironía situándote por encima perderá la perspectiva y arruinará la escena

Voz 3 02:26 a sus películas siempre suele haber canciones tradicionales

Voz 6 02:29 cantores de

Voz 12 02:32 muy probablemente no no no

Voz 3 02:36 también bailes

Voz 13 02:40 vamos a bailar

Voz 3 02:45 Coll whisky casi siempre una buena pelea

Voz 14 02:57 explica esa pelea de Soldado que era motivo me niego a contestar Señor con todo respeto

Voz 3 03:06 si algunos le acusaban de ultraconservador pero no era cierto apoyó públicamente a la República española o el programa de derechos civiles de Kennedy fue de los pocos de Hollywood que se atrevieron a plantar cara a la caza un al de sus películas tenían además una gran carga de denuncia social estaba pensando menos

Voz 5 03:26 el extranjero que pide como los cerdos teniendo a sus pies una tierra tan rica que no tienen para comer porque se les deja un trabajo al que tienen derecho estaba pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos agitada

Voz 3 03:40 también le acusaron de misógino y machistas

Voz 5 03:43 no me eso es lo que me han dicho muchas son no te preocupes puede valer tanto como un hombre más

Voz 3 03:50 pero pocos como él han sabido retratar en las pantallas la fortaleza de las mujeres que en sus historias son el auténtico sopor

Voz 8 03:58 la mujer se adapta mejor que el hombre su hombre es vivís como si fuera golpes nace un niño muere hay llena golpes que en esta tierra y te la quitan otro gol era una mujer vive las cosas más seguidas común río hay remolinos y castellanas siguen tanto sien

Voz 15 04:22 John por Le gustaba robar casi siempre con el mismo potente hoy tenía una serie de actores habituales

Voz 3 04:28 Henry Fonda a Maureen O'Hara a James Stewart o Harry Carey Jr por citar algunos pero sobre todo este hombre

Voz 10 04:35 bueno ahí somos bienvenidos sísmicos por Jobs

Voz 3 04:39 John Wayne por supuesto actores y técnicos eran como una familia en los rodajes por ejercía de patriarca o sumo sacerdote Harry Carey Jude Piqué

Voz 0544 04:49 el cuando entraba en un plató de John Ford era como entrar en una iglesia el set estaba como hechizado era él quién queda magia emanaba del él le gustaba rodar cada plano empleando una sola toma Henry Fonda se enfada si no lo logra a la primera toma le gusta que la emoción sea la más

Voz 16 05:13 la emoción de la primera vez

Voz 3 05:15 nunca utilizaba la grúa cuando le preguntaban por qué apenas movía la Cámara él siempre respondía que porque los actores están mejor pagados que los operadores de cámara for representaba el paradigma del estilo clásico no había en él ninguna concesión al efectismo como sin trenes

Voz 4 05:32 dictador y lo que ocurría en la pantalla no mediar amalgama

Voz 17 05:35 lo que nosotros eh la mayor parte de los directores jóvenes está concesionarios cámara pero el secreto está en la gente se olvida tela que te espectro Ustari expresión rostros

Voz 3 05:49 ningún apreciaba las iniciativas y las ideas de los actores pero no soportaba que discutieran sus órdenes

Voz 18 05:55 mis flores es agradeceros la bienvenida que me ha estado fuera tres sea como sabéis no fue por mi propia voluntad

Voz 3 06:02 esta escena corresponde a la película María Estuardo la protagonista Katherine Hepburn no hacía más que poner reparos a las escenas por cogió entonces un megáfono y una copia del guión hice los dio a la actriz para que dirigiera ella la Estella luego abandonó el plato curiosamente todas aquellas discusiones terminaron en un idilio amoroso del que la Hepburn siempre guardó un buen recuerdo yo era una niña mimada

Voz 18 06:24 días todo uno puede imaginarse cómo te admiramos y te quería yo entonces

Voz 3 06:28 también se las tuvo tiesas muchas veces con los productores en cierta ocasión uno de ellos fue a quejarse de que llevaba cuatro días de retraso en el plan de rodaje y cuatro días

Voz 6 06:38 una página dos páginas tres páginas cuatro páginas estamos ante una dejarlos pasar

Voz 3 06:44 pies que el gran secreto de John Ford fue saber torear a Hollywood conseguir alimentar la maquinaria industrial pero a la vez dando un sello personal su trabajo

Voz 6 06:52 ese es su nombre manda no sólo en el plato sino que sabe cómo funciona el tema por eso sigue tan vital ahora como antes del cine sonoro

Voz 3 07:07 mil novecientos treinta y nueve John Ford rodó La diligencia considerada la película fundacional del western clásico los exteriores se relajaron en volumen Valley reserva de los indios navaja

Voz 19 07:17 no es una tierra para ser habitada por seres humanos y este año el que viene si Dios sabe cuántos

Voz 3 07:23 el director volvería a utilizar este escenario en ocho películas más sin Dios le consideraban como un hermano adoptivo o que les daba trabajo en ocasiones como la gran nevada que arrasó el Valle en mil novecientos cuarenta y nueve les enviaba dinero lo llamaban Nathan Inés jefe alto era al único al que dejaban fumar en sus lugares sagrados

Voz 19 07:42 eh

Voz 3 07:44 los años treinta cuarenta y cincuenta fuero la edad de oro de cine durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la Marina con el grado de teniente de navío

Voz 5 07:52 estado de del puente observando hermano ya no podía continuar mirando aquella isla cuando de pronto algo llamó mi atención se trataba de unas pequeñas manchas negras que se arrastraban por el horizonte miré a través de los gemelos era una formación de nuestros barcos que llamaba muchas millas

Voz 3 08:06 OO algunos de los mejores documentales que se firmaron en la guerra y acabó su servicio con el grado de almirante algunos críticos consideraron en su momento los años sesenta como su etapa de decadencia pero hoy nadie se atreve a borrar películas tardías como el gran combate Dos cabalgan juntos o El hombre que mató a Liberty Balance de la lista de mejores westerns de la historia

Voz 20 08:27 si estamos en lo mejor de la vida y los llevan a retiro forzoso es un abuso de dinero del contribuyente señor el único impuesto castigado en la vida ha estado listo serio

Voz 3 08:36 ganó cuatro oscars es el director que más veces ha recogido el premio por el autoritario socarrón y pendenciero unos dicen que era un año otros que simplemente humilde

Voz 4 08:56 vino Jara la heroína del hombre tranquilo que verde valle o río Grande él

Voz 3 09:00 definía muy bien instintivamente era un hecho

Voz 22 09:04 era imposible saber cuándo creerle o lo creerle todo lo que hacía o decía era buscando un eje podría ser cariñoso generoso llamarle con un maravilloso sentido del humor pero también podía ser vengativo y lo único que uno podía hacer con John era aceptarle con todos sus altas y virtud

Voz 3 09:25 es puro o la pipa colgaban siempre de su boca y con los años empezó a cubrir su ojo izquierdo con un parche lo poco dudas su palabra solamente dudo su vista muchos pensaban que no lo necesitaba que era un capricho pero al parecer sí perdió la visión de sí ojo cuando tras operarle de cataratas se hartó de vendaje y se lo quitó demasiado pronto en lo que sí coincide todo el mundo es en que su sordera era más fingida que real una excusa para huir de las entrevistas de los periodistas que tanto odiaba

Voz 5 09:55 van der superaba consagre con sus primeras películas cheque dinero hacer películas es un oficio sin trabajo la manera de mantener a mi familia eso son es verdad es por falta

Voz 3 10:09 a Ford le encantaba desmitificar su trabajo pensado que lo estaba haciendo es arte hago es estupendo o de importancia mundial ni nada por el estilo para mí siempre se trataba de un trabajo que hacer con lo que disfrutaba inmensamente y nada más decía que lo que más le interesaba era retratar la miraba en los hombres quizá en esa mirada radique el secreto de su cine con John Ford los actores dejan de ser meros personajes para mostrarse como seres humanos con sentimientos deseos alegrías y sufrimientos pasado misterio derrotas y victorias por eso las modas cinematográficas pasan los directores y las estrellas mueren pero el cine de John Ford permanece y permanecerá siempre ya lo dice Martin Scorsese es días pase como