Sucedió una Noche: “Dalí, John Ford, Dani Rovira y un matrimonio de abogados” (27/01/2019)

Voz 2 00:50 hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche rama dedicada al cine clásico el ser y el canal Ted hoy la cosa va de tenemos por allí a John Ford a Spencer Tracy Moore ya otros cuantos ilustres como Dani Rovira que se encargarán de dar brillo y esplendor algo Amadeo así que no podemos hacernos esperar ni un segundo más entendemos el preceptor y que comience es dio una noche

Voz 11 01:31 un montaje excelente Tom estupenda producción texto

Voz 12 01:35 plenamente escrita Jim estupendamente interpretada

Voz 13 01:38 Harry dile a Chapman que su fotografía es persona

Voz 2 01:41 la película de TCM esta semana apostamos por una película de Gus van Sant estrenada en dos mil ocho Mi nombre es Harvey Milk Sean Penn es su protagonista principal

Voz 4 01:54 ocurrió el veintisiete de noviembre de mil

Voz 13 01:56 novecientos setenta y ocho yo diría que es mi deber como presidenta de la junta de concejales anunciarles que el alcalde y el concejal han sido disparados

Voz 4 02:09 el alcalde de San Francisco y su concejal Harb mil fueron asesinados por otro miembro de la corporación municipal un año antes

Voz 0544 02:16 tres mil Se había convertido en el primer hombre que habiendo reconocido abiertamente su condición de homosexual había sido elegido para un cargo público en los Estados Unidos

Voz 15 02:25 que ya deprimido ID recluta

Voz 0544 02:29 mi nombre es Harvey Milk que se centra en los últimos ocho años de la vida de este político tengo cuarenta años y no he dicho nada Harry vivía en Nueva York pero al cumplir con antaño se trasladó a San Francisco decidió iniciar su actividad política allí se estableció en un vecindario llamado El Castro que había ido convirtiéndose poco a poco en el barrio gay de la ciudad

Voz 13 02:49 la sociedad no puede existir sin la familia no nos oponemos a su pueden dos hombres reproducirse no sabe que lo intentamos

Voz 0544 02:56 Harbin mil Se convirtió pronto en el portavoz de las demandas de la población homosexual gracias a sus habilidades como comunicador y su capacidad para negociar

Voz 13 03:04 tú no eres como la mayoría de los homosexuales verdad conoces a muchos homosexuales

Voz 0544 03:08 finalmente después de presentarse a varias selecciones en mil novecientos setenta y siete fue elegido concejal del Ayuntamiento de San Francisco

Voz 13 03:16 lo primero que quiero que salga de este despacho es una ordenanza de derechos gays para toda la ciudad igual que la que Anita se cargó en el condado de ley queremos que fije aquí en San Francisco quiero que venga luchar contra nosotros

Voz 0544 03:27 la lucha por los derechos civiles de los homosexuales pronto le convirtió en un político famoso en todo el país también le acarreó muchos enemigos

Voz 9 03:34 sí vamos a darles derechos civiles a los homosexuales

Voz 13 03:36 por porque no a las prostitutas aquí

Voz 0544 03:42 en mil novecientos ochenta y cinco una película documental sobre su figura ganó el Oscar en su categoría desde entonces varios estudios intentaron producir sin éxito una película de ficción sobre Harvey Milk finalmente en dos mil siete Gus Van Sant el director de películas como El indomable Will Hunting o Mi Idaho privado se puso al mando de un proyecto en el que además de los últimos años en la vida el concejal quería mostrar cómo la comunidad homosexual de San Francisco tomó conciencia de su importancia política y social Icomos luchó por sus derechos enfrentándose a los sectores más reacción Nariño Si conservadores Gus Van Sant a los fans de qué qué equipo

Voz 1606 04:20 en muchas ocasiones los jóvenes gays que abandonaban sus casas sin el Medio Oeste o personas que llegaban de todas partes del mundo y que se instalaban en el castro buscaban a alguien que pudiera hablar con ellos Harvey Milk fue uno de los que lo hicieron directamente en las aceras de Castro Street sí haría cualquier incidente o pasaba algo Harvey estaba allí dando la cara

Voz 13 04:43 son Penn interpreta a Harvey Milk necesitamos sabían ya han Kronen una mujer una mujer a la que le gustan las mujeres RACC has cambiado Scott por una les bien en trabajó en una campaña de reciclaje en el norte y es muy muy organiza como necesitamos su su trabajo

Voz 0544 05:01 en la película le valió muchos elogios y reconocimiento

Voz 13 05:04 LA que

Voz 4 05:10 ganó como

Voz 11 05:11 echamos el Oscar al mejor actor también lo ganó Dustin Lance Black el guionista del filme

Voz 0544 05:16 Dustin oyó hablar por primera vez de Harvey Milk mientras trabajaba en una obra de teatro a principios de los noventa unos años después vio el documental ganador del Oscar decidió escribir un guión para una película de ficción un film que contará no sólo su lucha política sino que abordará también la parte humana del concejal

Voz 4 05:33 cuando vuelvo a casa con Jack no tengo que hablar de política que hablar de forma inteligente no tengo que hablar de nada además un viejo como yo donde va a encontrar joven tan guapo como ese no eres también

Voz 13 05:45 estás muy guapa en el reparto además de son P

Voz 0544 05:48 destacan también James Franco Diego Luna o Josh Brolin que interpreta al concejal rival de Harvey Milk el mismo concejal que acabaría asesinando le

Voz 13 05:56 oye recibiste la invitación para el bautizo de mi hijo también ha invitado a otros concejales no

Voz 11 06:01 Cuenta cuenta conmigo gracias pero

Voz 13 06:06 dejaría que me bautizó así Amis y con eso votase a favor de los derechos gays necesitamos al sino que necesitamos a todos

Voz 0544 06:11 si queréis conocer todos los hechos que desembocaron en aquel crimen ahora lo podéis hacer en TCM el título de la película Mi nombre es Harvey Milk

Voz 2 06:42 turno ahora para vosotros porque llega nuestro juego semanal de las películas

Voz 14 06:47 ah a descatalogar dormir la mona Auris quiero que mi mujer vuelva a ir es que llame a la policía haga está la te puedes pegar a una mujer que va a tener un que Gallois botellita vuelva a tu lado es Agüero una manta a mi mujer vuelva a su casa para él

Voz 1606 10:23 muy difíciles ya sabéis que estás cuatro películas también se pueden ver los próximos días Intel la primera Casey era fácil Marlon Brando llamaba a gritos a su esposa en Un tranvía llamado deseo con música de Alex no la segunda era para habituales de TCM ya que se trataba Abel documental de producción propia dos mil uno destellos en la oscuridad en el que quien lea el actor que interpretaba al astronauta Bowman en dos mil uno Una odisea en el espacio ponía voz hasta le Kubrick la banda sonora compuesta para este documental es cosa de dos buenos representantes de la música indie española remate igual Honey en el tercer diálogo oíamos a Clint Eastwood dejando fuera de juego un sicario que pretendía asesinar a su hija poder absoluto thriller dirigido por el propio disfrute en mil novecientos noventa y siete con música de Lenin hijos terminábamos con una película española Estocolmo la película que lanzó a la fama en dos mil trece al director Rodrigo sólo en Reino su tema musical era esta canción de SEF que suena de fondo y que se titula como una película Estocolmo

Voz 30 11:28 se TCM el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 4 11:35 lo que el cine dejó es tan difícil será alguien

Voz 0544 11:41 el próximo viernes uno de febrero se cumplen ciento veinticinco años del nacimiento de John Ford el canal TCM les dedica su programación de ese día a lo largo de la jornada se emitirán varias películas suyas como Centauros del desierto Mogán o Ford Apache además del documental John Ford el hombre que inventó América nosotros vamos a recordarle ahora a nuestro estilo

Voz 10 12:09 qué ciudad

Voz 2 12:12 de John Ford se ha dicho que ha sido el mejor director de la historia que nadie como él ha sabido mostrar en el cine la amistad el amor a la tierra y a la familia a la solidaridad de los hombres y su lucha contra las adversidades se ha dicho también que hacía poesía en imágenes o que prefería la leyenda a la realidad

Voz 0544 12:29 esto es cuando los seis

Voz 23 12:32 no se convierte en leyenda no es bueno imprimirle

Voz 2 12:35 John Ford se llamaba en realidad a John Martin Fini y aunque estadounidense era hijo irlandés quién es ese tipo

Voz 13 12:41 pues es un hombre tranquilo y pacífico que ha vuelto su casa de Irlanda para olvidar sus problemas

Voz 2 12:46 por eso Irlanda hay sus tradiciones aparecen en muchas de sus películas

Voz 31 12:50 me llamo John yo hago películas

Voz 2 12:53 es así de lacónicamente se definió el directo

Voz 1606 12:56 por en cierta ocasión era verdad de las ciento treinta y cinco películas que

Voz 2 13:00 todo a lo largo de su vida más de la mitad eran western pero lo cierto es que en su filmografía hay de todo melodrama

Voz 1606 13:06 las comedias tiene bélico histórico hasta aventuras en la selva

Voz 32 13:10 en su carta lo decías que tuviera el propósito set se verá así que vimos que había que pasar por ahí para ir en busca de gorilas no es necesario ir guardarlas

Voz 2 13:18 tenía un talento especial para rodar en grandes espacios para filmar complicadas escenas de forma sencilla y según él mismo decía sus películas más hermosas no fueron los western sino esas pequeñas historias que retrataban los esfuerzos cotidianos de personajes humildes

Voz 33 13:33 nace un nuevo nuevos sus hijos nacen y mueren también pero nosotros estamos vivos y seguimos camina pueden acabar con nosotros ni aplastar los saldremos siempre velada

Voz 17 13:48 eso

Voz 0544 14:02 tiene un agudo sentido para detectar cuando algo es sentimental y cuando es sensible no le tiene miedo a ese tipo de escenas de hecho una de las cosas que me dijo al principio de mi carrera fue va a tener muchas escenas durante tu vida que te parecerán sentimentales interpretarlas con honestidad y verdad ido harás bien porque es intentas interpretarlas con ironía situándote por encima perderá es la perspectiva y arruinará a la escena

Voz 34 14:26 estaba ofendió sino suscita

Voz 2 14:29 las siempre suele haber canciones tradicionales

Voz 1795 14:32 los cantones del Rajoy

Voz 35 14:34 la del como probablemente en pleno no

Voz 36 14:42 vamos a bailar

Voz 34 14:46 eh

Voz 4 14:48 con el whisky la el bosque o agua

Voz 2 14:56 siempre una buena pelea

Voz 37 15:02 éramos

Voz 11 15:03 vivo me niego a contestar señor con todos

Voz 2 15:06 pues que si algunos le acusaban de ultraconservador pero no era cierto apoyó públicamente a la República española o el programa de derechos civiles de Kennedy fue de los pocos de Hollywood que se atrevieron a plantar cara a la caza una de sus películas tenían además una gran carga de denuncia social pensando menos

Voz 23 15:28 el estrés gente que vive como los cerdos teniendo bajo sus pies una tierra tan rica que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho está pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos

Voz 2 15:43 también le acusaron de misógino y machistas

Voz 13 15:46 sí es una mujer me eso es lo que me han dicho muchos son tu preocupes puede valer tanto como un hombre más pero poco

Voz 2 15:53 pues como él han sabido retratar en las pantallas la fortaleza de las mujeres que en sus historias son el auténtico sopor

Voz 33 16:00 la mujer se adapta mejor que el hombre su nombre es vivís como si fuera golpes nacen Meño muere hay llena golpes tienes tu tierra y te la quitan otro gol o la mujer vive las cosas más seguidas común río no y castellanas a siguen dando sien

Voz 2 16:25 por Le gustaba robar casi siempre con el mismo

Voz 4 16:28 tenía una serie de actores habituales

Voz 2 16:30 Henry Fonda a Maureen O'Hara a James Stewart o Harry Carey Jr por citar algunos pero sobre todo este hombre

Voz 34 16:39 su sísmicos por J

Voz 2 16:42 John Wayne por supuesto actores y técnicos eran como una familia los rodajes por ejercía de patriarca o sumo sacerdote Harry Carey Jude eficaz

Voz 4 16:53 cuando entrábamos en un plató de John Ford era como entrar en una iglesia el set estaba como hechizado era él quién lo izaba porque la magia del le gustaba rodar cada plano empleando

Voz 2 17:07 lo una sola toma Henry Fonda

Voz 4 17:10 se enfada si no lo logra la primera toma le gusta que la emoción sea la más audaz

Voz 13 17:15 la emoción de la primera vez nunca útiles

Voz 2 17:18 acaba la grúa cuando le preguntaban por qué apenas movía la Cámara él siempre respondía que porque los actores están mejor pagados que los operadores de cámara for representaba el paradigma del estilo clásico no haría en él ninguna concesión al efectismo como si entre el espectador y lo que ocurría en la pantalla no mediar antes cama o lo otro

Voz 31 17:39 parte de los directores jóvenes esta cámara la Cámara pero el secreto está en la gente se olvide expresión

Voz 2 17:50 Rostros Wu apreciaba las iniciativas y las ideas de los actores pero no soportaba que discutieran sus órdenes

Voz 0419 17:57 Mis Lores quiero agradeceros la bienvenida que me he estado fuera tres sea como sabéis no fue por mi propia voluntad

Voz 2 18:04 esta escena corresponde a la película María Estuardo la protagonista Katherine Hepburn no hacía más que poner reparos a las escenas por cogió entonces un megáfono y una copia del guión hice los dio a la actriz para que dirigiera ella la luego abandonó el plato curiosamente todas aquellas discusiones terminaron en un idilio amoroso del que la Hepburn siempre guardó un buen recuerdo yo era una niña mimada

Voz 0419 18:27 días todo uno puede imaginarse cómo te admiramos y te quería yo en todo

Voz 2 18:31 también se las tuvo tiesas muchas veces con los productores en cierta ocasión uno de ellos fue a quejarse de que llevaba cuatro días de retraso en el plan de rodaje y cuatro días

Voz 11 18:41 una página dos páginas tres páginas cuatro páginas estamos al día ahora lejanos pasar

Voz 2 18:46 yo es que el gran secreto de John Ford fue saber torear a Holy conseguir alimentar la maquinaria industrial pero a la vez dando un sello personal a su trabajo

Voz 11 18:54 ese es su nombre mandan no sólo en el plato sino sabe cómo funciona el tema por eso sigue tan vital como antes del cine sonoro

Voz 2 19:09 mil novecientos treinta y nueve John Ford rodó La diligencia considerada la película fundacional del western clásico los exteriores se rodaron en monumental Valley reserva de los indios

Voz 13 19:19 si no es una tierra parecer habitada por seres humanos y este año que viene sabe

Voz 2 19:25 el director volvería a utilizar este escenario en ocho películas más sin Dios le consideraban como un hermano adoptivo o que les daba trabajo en ocasiones como a la gran nevada que arrasó el Valle en mil novecientos cuarenta y nueve les enviaba dinero le llamaban Nathan INEF jefe alto era al único al que dejaban fumar en sus lugares sagrados los años treinta cuarenta y cincuenta fuero la edad de oro de sucinto durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la Marina con el grado de teniente de navío

Voz 34 19:54 está el puente observando el mar ya no podía continuar mirando aquella isla cuantas de pronto algo llamó mi atención se trataba de unas pequeñas manchas negras que se arrastraban por el horizonte mire a través de los gemelos era una formación de nuestros barcos que muy mal con muchas millas

Voz 1606 20:09 OO algunos de los mejores documentales que se filmaron en la guerra y acabó su servicio con el grado de almirante algunos críticos consideraron en su momento los años sesenta como su etapa de decadencia pero hoy nadie se atreve a borrar películas tardías como el gran combate Dos cabalgan juntos o El hombre que mató a Liberty Balance de la lista de mejores western sin

Voz 2 20:29 todos

Voz 23 20:30 porque estamos en lo mejor de la vida llevan retiro forzoso es un abuso

Voz 1795 20:33 de dinero del contribuyente el único importa

Voz 23 20:36 has pagado en la vida asalta el esquí

Voz 2 20:38 listos ganó cuatro oscars y es el director que más veces ha recogido el premio

Voz 2 20:50 a lo mejor era autoritario socarrón y pendenciero unos dicen que era huraño otros que simplemente humilde Maureen O'Hara la heroína del hombre tranquilo que verde o o río Grande L definía muy bien instintivamente era un hecho

Voz 33 21:06 era imposible saber cuándo creerle uno con todo lo que hacía o decía era buscando buscándole podía ser cariñoso generoso llamarle con maravilloso sentido del humor pero también podía ser venga vivo y lo único que uno podía hacer con John era aceptarle con todos sus altas y virtud canción

Voz 2 21:28 puro o la pipa colgaban siempre de su boca y con los años empezó a cubrir su ojo izquierdo con un parche dudas su palabra solamente dudo

Voz 1606 21:37 su vista muchos pensaban que no lo necesitaba que era un capricho pero al parecer sí perdió la visión de sí ojo cuando tras operarle de cataratas se hartó de vendaje y se lo quitó demasiado pronto en lo que sí coincide todo el mundo es en que su sordera era más fingida que real una excusa para huir de las entrevistas de los periodistas que tanto odiaba

Voz 13 21:57 van der UNAMA consagre con sus primeras películas

Voz 0544 22:02 con quince películas es la manera de mantener a mi familia

Voz 2 22:12 a Ford le encantaba desmitificar su trabajo lo que lo que está haciendo es arte estupendo o de importancia mundial ni nada por el estilo para mí siempre se trataba de un trabajo que hacer con lo que disfrutaba inmensamente y nada más decía que lo que más le interesaba era retratar la en los hombres quizá en esa mirada radique el secreto de su cine con John Ford los actores dejan de ser meros personajes para mostrarse como seres humanos con sentimientos deseos alegrías y sufrimientos pasado misterio derrotas y victorias por eso las modas cinematográficas pasan los directores y las estrellas mueren pero el cine de John Ford permanece y permanecerá siempre ya lo dicen Martin Scorsese es día a día

Voz 0544 22:55 él es la esencia del cine clásico norteamericano y todo aquel que haga películas hoy en día lo sepa o no está influido por John Ford S

Voz 0544 23:36 esta semana charlamos con el actor Dani Rovira que podemos ver ahora en los cines en todos los caminos un documental dirigido por Paola García Costas que pretende dar a conocer el síndrome de Red una enfermedad neurodegenerativa que afecta sobre todo a las niñas Dani Rovira acaba de estrenar films como Súper López o Mi amor perdido pero aquí nos cuenta sus proyectos solida

Voz 1795 24:13 de lo que me voy dando cuenta que desde que me dedico esta profesión he tenido como varios puntos de inflexión parece como que siempre es uno y luego te das cuenta de que son varios no

Voz 11 24:22 imagínate que tuyo sabemos que no pero imagínate que existiera una persona totalmente altruista capaz de arriesgar su vida para salvar la vida de mucha gente

Voz 0540 24:29 que no Juan que hay cosas que no pegan supere hoy español no pega

Voz 1795 24:32 lamente toda esa parte solidaria altruista lo social lo colaborativa o como quieran llamarla siempre la he tenido lo que pasa es que bueno desde que el boom de los Ocho apellidos vascos es verdad que entendí que toda esa presión mediática hay todos esos ojos puestos en mi quizás sería muchísimo más útil canalizar lo hacia un sitio el que fuera más importante que el hecho de de quién soy yo de lo que soy yo de lo que hago de lo que pienso no

Voz 1606 24:58 no podemos estar toda la vida en este planeta haciendo que somos como ellos entiendes lo que quiere decir pues no no lo entiendo porque he dicho así parece que

Voz 1795 25:05 Don José están terrestre pero sí ha sido un punto de inflexión este documental porque yo realmente creo que esto tiene en mi experiencia que ha tenido poco que ver con el trabajo y con el cine con lo artístico porque realmente no hemos limitado a a montar en una bicicleta ya ir hasta Roma ahí a ser nosotros mismos lo que pasa que bueno está enclavado dentro de la magia y el talento de Paola que le ha dado forma y ha hecho un largo documental cómo cuatro personas pueden ir en bicicleta

Voz 13 25:31 el motor hasta Roma

Voz 1795 25:33 pues que tenemos

Voz 1795 25:49 pero bueno también podría decirte que hace un par de años por ahí también la película de cien metros en la que me enfrenté a un personaje que sufría esclerosis múltiple también fue un punto de inflexión a nivel de mi carrera artística a nivel personal

Voz 10 26:02 la tengo un año para preparar pues es la mejor campaña para volver a creer en mí

Voz 13 26:06 yo creo pero tienes esclerosis múltiple serio estamos hablando no pues encontró al otro vamos a ver porque alguien con esclerosis querría hacer algo así

Voz 1795 26:16 no porque alguien sin claro sin querer hacer algo así

Voz 0544 26:18 yo noches cada vez que Tomás contacto

Voz 1795 26:21 todo con realidades crudas son pequeños punto de inflexión nunca al final te van conformando la personalidad da igual que tengas veinte que cuarenta que cincuenta al final la personalidad deja algo como no como como la piedra la serpiente que constantemente la vamos mudando un poquito las serpientes sigue siendo la misma pero la piel va cambiando oí bueno todo siempre intentando ir a mejor

Voz 1795 26:50 el mundo a mí me encantan los superhéroes sido consumidor de super héroes tanto de los americano de Marvel como como Súper López saben que los super

Voz 11 27:01 todos tienen su punto de otro ejemplo de Superman en la kryptonita el son la cola te acuerdas cuál era el punto desde Iron Man en Costa el línea

Voz 1795 27:14 pero tienen una palabra súper del antes previa ningún prefijo súper héroes que yo creo que es lo que le da una connotación de sobrenatural

Voz 41 27:21 la gente no puede decir cosas con la mirada ni correr a Isabelita

Voz 2 27:24 mira la gente no puede detener un metro dos consultas la primera lleno como ese tipo de cosas ir a Segunda cómo lo sabes

Voz 1795 27:31 de poderes especiales de volar detener rayos X super fuerza todo tipo de cosas

Voz 0540 27:35 con superpoderes y toda la vaina en España calla que patético patético tampoco no ver Juan aparecer su velero y le toca ser español lo más cutre del mundo en su velero tiene que ser americano yo qué sé inglés o japonés que va a ser nació en la escuela de Todos los Santos provincia de Cáceres

Voz 1795 27:49 pero en la vida real a mí lo que me interesa son los héroes los héroes como por ejemplo son Paco no el padre de Martina o los géneros como por ejemplo son Ramón Arroyo no el protagonista de cien metros

Voz 42 28:01 creo que es patán vuelve taca some las cargará cifró que todo va mal porque lo coge su chándal llevada cueva olvídate a ese ritmo jamás jamás gripe merece mi más crío que trataría de evasores Mayall cayese joder que usted me enhorabuena que plaza que se va a su pocilga si hubiera hecho mil seis metros

Voz 1795 28:19 o Julio agregaba no con el que hicimos la Titan Desert que después de pasar un ictus se propuso acabar una de las de las carreras más duras en montan by no o el héroe de a pie de que soy padre o madre de familia con mi sueldo tengo que tira p'alante con cinco esto sola auténtico modelo a los que no tienen superpoderes los que tienen miedo los que tienen limitaciones porque el mérito está ahí en siendo de carne y hueso y siendo vulnerable se sobrepone a las adversidades porque claro si vuela si tiene super fuerzas a jodió pues muy fácil ser un héroe lo difícil de nacer con malas cartas y encima jugarlas de manera que tumbe al más grande

Voz 43 28:56 no quería que ha tiran de lino encontrar un foro encanto como es que aquí un claro como el que quiera ver al testigo que viene

Voz 1795 29:09 parece como que en esta profesión cualquier otra parece como que el éxito siempre va asociado al éxito laboral al éxito monetario a la fama al al prestigio esto va de llegar el primero a la meta

Voz 44 29:22 sólo se trata de eso de ser el mejor lo que vosotros hacéis Javi está correcto pero Michael Jordan Nadia Comaneci Jesse Owens Johan Cruyff no trataban de hacer los coches

Voz 1795 29:32 sí cierta parte del éxito tendrá que ver con eso pero también enfocar el éxito como otro tipo de cosa no para mí el éxito es poder hacer este documental

Voz 13 29:41 hay que salir a disfrutar a dejar la sangre congelada a los rivales como una llamada de madrugada el éxito eh

Voz 1795 29:47 es hacer cualquier pequeño gesto sabes que al otro lado alguien le vas a facilitar la vida a la baja regalar una sonrisa del éxito llevarte bien con tu familia tienes un objetivo sí que era un objetivo les con éxito pues no lo sé que de repente te pase alguna cosa hay siete caiga al teléfono abajo porque la gente te llame para interesarse saber cómo estás como siempre he dicho en muchas ocasiones pasar por esta vida no pisando sino dejando huella no

Voz 13 30:18 la niña el esperanzas en la cabeza es una ONG tú no eres

Voz 1795 30:24 Hinault todo tiene que ver con lo laboral ni con los grandes taquillazo Nicole los teatros llenos que si viene fenomenal pero el éxito está también en que consiga que tu vecino te espere para abrir la puerta y no lo incómodo de que tu Paci de ese tipo de pequeños detalle no el ser una persona que apetezca a la gente que es ella quiere decir mucho ETI

Voz 2 32:21 esta canción pertenece al musical un beso para birdie protagonizado en mil novecientos sesenta y tres Grid Vandal Jean Marc el que canta es Jesse Pearson que daba vida en la película a un ídolo del rock and roll al parecer inspirado en Elvis Presley ya hablando del nuestro siguiente protagonista le conoció en mil novecientos setenta y dos el cantante le regaló una camisa vaquera con botones de nácar que se convirtió en su favorita

Voz 23 32:46 estamos hablando

Voz 13 32:50 dale un título en ciclo voy bien curiosa Delfín el miércoles pasado

Voz 1606 32:57 día veintitrés se cumplieron treinta años de la muerte de Salvador Dalí el genio de Figueras mantuvo con el cine una estrecha relación a lo largo de toda su vida vamos a recordarla

Voz 0544 33:12 en mil novecientos ochenta y dos pocos años antes de su muerte Dalí escribió una carta a su antiguo amigo Luis Buñuel proponiéndole llevar a la pantalla un argumento que había escrito titulado pequeño demonio para entonces Buñuel ya estaba retirado no aceptó

Voz 11 33:26 es una oferta muy generosa pero no sólo el dinero yo ya no estoy para estos trotes

Voz 0544 33:32 últimos años de su vida Salvador Dalí intentó por todos los medios entrar a formar parte de la historia del cine

Voz 0544 33:44 su relación con el séptimo arte fue siempre contradictoria por un lado admiraba su capacidad como medio que permitía soñar con los ojos abiertos pero por otro despreciaba su falta de atrevimiento acabo

Voz 0544 33:59 el intelectual en realidad la historia de amor de Dalí con el cine es la historia de una frustración ya que muchos de sus proyectos quedaron inconclusas o abandonados uno de ellos fue Destino Un cortometraje animado en el que trabajó con Walt Disney cuya música suena de fondo durante años permaneció olvidado en un cajón hasta que en dos mil tres la compañía Disney lo desempolvó lo puso en genes con ayuda de las nuevas tecnologías y acabó siendo nominado al Oscar en cambio otros muchos trabajos cinematográficos de Dalí nunca llegaron a ver la luz el problema era que las ideas visuales del artista resultaban demasiado radicales y transgresoras en los niños

Voz 31 34:38 haya Salvador da hoy es unas playas solitarias Linus acercado más

Voz 11 34:49 donde levanta las supera Picapiedra del mar como símbolo es un avión

Voz 0544 34:53 no es extraño que los productores echaran las manos a la cabeza al leer sus guiones Mourinho

Voz 31 34:58 deja caer la ataba del mar y se convierte en una Madonna toda de blanco que se eleva levitando mientras eleve el culo

Voz 0544 35:05 Dalí le gustaba escribir ensayos sobre diversos temas entre ellos el cine

Voz 33 35:10 lo contó luego es muy superior al contenido

Voz 0544 35:16 en uno de estos artículos explicaba los lectores sus planes sobre una película que llevaba años tratando de realizar y que según él sería una sucesión de maravillas ya que no tenía sentido molestarse en ver espectáculos que no fueran sensacionales

Voz 4 36:23 Salvador Dalí debutó en el cine en mil novecientos veintinueve rodando junto a Buñuel la primera apeló

Voz 0544 36:28 la surrealista de la historia Un perro andaluz la idea surgió a partir de unos sueños y los dos genios españoles decidieron hacer la película siguiendo una regla muy estricta no aceptar imagen alguna que pudiera tener una explicación racional

Voz 50 36:42 no fue realmente una colaboración porque también dos críticos dicen Dalí todavía eso le soy quieren dar méritos abunda otros Inés absolutamente falso fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos

Voz 0544 37:01 sin embargo esa buena relación terminó poco después con la irrupción de gala en la vida del pintor ya que Buñuel no la soportaba esa mujer con la que Tesla

Voz 2 37:09 todo te dejan

Voz 31 37:10 el reconocible Gales demasiado sutil para ti Luis que asusta haría las que no sabes cómo son las mujeres no tienen ni idea de cómo son Luis Itu si nombran a reír

Voz 0544 37:19 el que tendría que haber sido el siguiente proyecto en común la edad de oro los rodó Buñuel en solitario Dalí decía que pese a todo participó en ella decisivamente ya que envió al director diversas cartas con sus ideas aunque luego Buñuel nunca reconoció esta aportación

Voz 31 37:35 por qué el LIC minas de mi nombre de los títulos de crédito de Un perro andaluz por no hablar de la Edad de oro que nos la habían encargado a los dos ir a las juntas de tu solito me traiciona esté convirtiendo el La Haya de mis ideas

Voz 0544 37:50 en unas pajarita Estepa en los años siguientes Dalí viajaría varias veces a Hollywood fue amigo de Greta Garbo de Cecil vi de mil o de Bin Crosby pintó retratos de Mae West o de Laurence Olivier

Voz 51 38:02 no es usted se sus ojos tristes soy mails se va derritiendo Se sobre el área cambien y una sala más dirima se bien de ella en otra cara la cara diferentes estado

Voz 4 38:21 yo sin embargo el personaje que más le fascinaba del cine americano era éste

Voz 13 38:28 cómo está usted

Voz 0544 38:30 Dalí sentía una gran admiración por los hermanos Marx y en especial por Harpo

Voz 52 38:35 para el pintor Harpo tenían su cara una locura triunfante cada vez que tocaba hablar de líder regaló envuelta en fallo un aspa cubierta de cucharilla con alambres de espino con el lugar de cuerdas Harpo le correspondió con una foto en la que aparecía tocando el arpa con los de dos atentados Dalí viajó a Hollywood para retratar a Harpo mientras éste rodaba

Voz 2 38:55 un día en las cadenas fui allí donde

Voz 13 38:57 los escribieron el guión de jirafas cabalgando en la ensalada a que hubiera sido su película conjunta el guión incluida

Voz 0544 39:04 ya escenas como una horda de jirafas llevando máscaras de gas que explotaban y causaban el pánico en la Quinta Avenida o una secuencia con Harpo cazando enanos por la calle con caza mariposas a los Marx les pareció gracioso pero la película nunca llegó a rodarse pero sin duda su colaboración más famosa en el cine americano fue la que realizó para Alfred Hitchcock en Recuerda

Voz 2 39:28 algo tarde y yo pedí trabajar con Selmayr que el promotor creía que yo no quería por su valor publicitario pero no era eso lo que buscaba era su capacidad para recrear la intensidad de los sueños

Voz 0544 39:43 Hitchcock había encargado a Dalí que crease los decorados y el argumento de la escena del sueño de Gregory Peck

Voz 11 39:48 cuanto más raro mejor desde el punto de vista científico

Voz 0544 39:51 la secuencia que diseñó Dalí duraba más de un cuarto de hora pero al final acabó reducida a un par de minutos

Voz 11 39:57 estos como una casa bueno pero no Pekín aparece sólo muchas cortinas llenas de ojos pintados un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad

Voz 54 40:10 me pareció una chica muy ligera de ropa

Voz 11 40:12 se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo

Voz 0544 40:15 como decíamos antes hubo otros muchos proyectos que nunca llegaron a concretarse por ejemplo en un guión titulado Contra la familia el artista pretendía exponer su idea de la familia como caldo de cultivo para la neurosis y los conflictos psicológicos

Voz 31 40:29 Z proceder más grande que no hay que darle por el culo a tu propio padre moribundo

Voz 0544 40:36 en cambio sí protagonizó varios cortos y documentales sobre su trabajo alguno de ellos dirigido por el mismo

Voz 2 42:21 bueno el tema principal de la película hijos y amantes un drama británico de mil novecientos sesenta protagonizado por Trevor Howard Dean espátula autor de la banda sonora es el italiano Mario en Achim B y ahora Jack Bourbon Jack

Voz 0544 42:36 com presenta era una comedia

Voz 13 42:39 dice Ruiz risas de afines

Voz 0544 42:56 hola qué tal amigos Katherine Heigl Nuria Spencer Tracy vivieron una de las historias de amor más grandes de la historia de cine

Voz 56 43:03 hola cositas por fin bien bien bien bien bien que ya estamos aquí que de verdad al fin en casa la misma iba a decir

Voz 0544 43:14 durante veinticinco años mantuvieron una discreta relación sentimental en el cine trabajaron juntos en nueve películas que os traigo hoy es probablemente donde se puede apreciar mejor su perfecta compenetración tanto personal como artística oye

Voz 0419 43:29 muy bien que en el fondo estén de acuerdo con mis con todas mis ambiciones ideas y esperanzas no estaríamos están unidos y no fuera si si no sintiera comentó

Voz 0544 43:37 se trata de La costilla de Adán dirigida en mil novecientos cuarenta y nueve por Jobs que con tu

Voz 34 43:44 el hecho de que la defensa establecido que se debe ser seleccionado podemos proseguir sin para jurados suplentes por esta vez puede proseguir

Voz 1606 43:52 el esta escena nuestros protagonistas no estamos en la sala de vistas de un tribunal y mientras uno

Voz 2 43:58 sí al llama a declarar a un testigo a la cama

Voz 1606 44:00 ahora sigue las cabezas de fiscal la abogada que dejan caer los lápices a suelo por debajo de la mesa se lanzan besos hice dicen monterías y eso que los dos letrados forman una pareja tampoco cursi como Katherine Hepburn y Spencer Tracy enemigos mortales en el estrado pero un matrimonio feliz en la intimidad

Voz 34 44:18 voy a partir del doce pedazos y servir como con vida jurado con que ve preparando preparándose para buenas noches Pachauri buenas noches

Voz 57 44:27 los dos trabajan en un caso de intento de asesinato de qué se trata venga le disparó varias balas del calibre

Voz 34 44:34 se lo merece ese pequeño Don Juan aquí dice unos setenta y cinco no es tan pequeño pequeñas sólo un espíritu es lo que quiera pero no prueba los que andan por ahí llevando revólveres cargados depende de para qué lo lleven esa ya es eso es lo que te enseñaron en la Facultad de Derecho

Voz 1606 44:52 él ha sido nombrado fiscal encargado de la acusación ella es la abogada que defiende a la mujer

Voz 58 44:57 hay que tratar a los criminales como después hay que tratarlos los generales como se resienta siéntate otra Liga ya ha levantado interrumpir pero a la vez

Voz 59 45:05 lo he cogido eso último ha dicho siéntate que importara importante en parte he de hacerlo constar en el acta siéntate Pocholo ocho liga se

Voz 1606 45:14 el argumento de La costilla de Adán estaba inspirado en un caso real de una pareja de abogados que se enfrentaron ante el juez en un mismo proceso fue la sexta de las nueve películas que Hepburn y Tracy hicieron juntos muchos opinan que es la mejor entre ellos el director George Cukor

Voz 0544 45:29 el secreto de La costilla de Adán es que es una película muy humana las comedias inhumanidad nunca son del todo buenas ni divertidas lo primero que hay que tener en cuenta para que sea divertida y a la vez elevada es que sea humana por esa misma razón lo que funciona en la comedia también debe funcionar en la tragedia

Voz 1606 45:47 su humanidad se traducía en que el espectador asistía broncas marital es perfecta ruidosas y tragicómica has no en vano el guión fue escrito por un matrimonio real el que formaban Ruth Garzón Cani

Voz 60 45:58 a esa misma ley Kelly práctica Elena sólo quiero lo que me está condenado por eso abro aunque a alguien le al trasteo calle dotarlos me da tras colocar una palabra universidad de canto el

Voz 61 46:17 Entel

Voz 2 46:19 cuando se rodó La costilla de Adán Hepburn tenía cuarenta y un años Spencer Tracy cincuenta y ambos estaban en uno de los mejores momentos de sus respectivas carreras

Voz 34 46:28 me parece que cada año no necesito más es que estás en pie en diez otra vez claro que sí es que estás envejeciendo hay tú me ayudas a ello

Voz 2 46:38 las dos estrellas se concentraban también con una complicidad total que la revista Time les proclamó ese año la pareja modelo de la clase media estadounidense

Voz 13 46:47 a mí me en pantalla representa vamos a la típica pareja americana él era fuerte pero mirarle yo presionaba hasta aquel paraba así vamos viendo hasta domesticar

Voz 2 46:58 los mutuamente en la película tuvo además un aliciente para Kate se rodó innovador con muchas escenas de exteriores con lo que la actriz tuvo la oportunidad de pasar una temporada en su ciudad más querida

Voz 34 47:10 tú qué crees que será perversidad de la naturaleza humana o el que parece ser que la noche que sale Mario es aquella en que deseo quedarme en casa y viceversa en cambios de sí a cenar fuera de casa están deliciosos

Voz 2 47:21 cada uno tenía su forma de trabajar por ejemplo para preparar las escenas del juicio y se pasaron muchas horas en los tribunales estudiando los gestos y las muletillas de los letrados de verdad

Voz 0419 47:32 con la línea de las sanas debo declarar que toda mi defensa se basa en la proposición de que las personas del sexo femenino deben ser tratadas ante la ley igual que las personas del sexo masculino

Voz 34 47:43 mantengo la protesta señoría desplegada cada excepción repito la pregunta

Voz 0419 47:48 cree usted en la igualdad de derechos para las mujeres de decírtelo la defensa reclusa este jurado para la cabeza

Voz 2 47:54 en cambio Spencer no Pisón juzgado se quedó en casa leyendo tranquilamente el guión en el que según decía era mucho más importante meterse en la piel del marido que la del fiscal

Voz 34 48:04 pues colina quieres hacerme un favor que no eche muchas que dejes ese caso no podemos porque es mi caos ya lo sé ya lo sé pero yo he podido ver claramente que ese caso va a ser cada día más dieciocho más reversa cualquier cosa es indigesta para ciertas personas tú no me gustan los cinco está por ejemplo la hasta el lugar de los cimientos

Voz 2 48:27 aunque Tracy Het Burt formaban pareja la vida real eso no restaba competitividad profesional entre ellos como en todas las películas que hicieron juntos hasta entonces el nombre de Spencer Tracy aparecía primero y los títulos de crédito y cuando un periodista le recordó que las damas debía el primero él

Voz 0544 48:43 esto esto no es un bote salvavidas amigo es una película de Hollywood y aquí cada uno defiende lo suyo

Voz 1606 48:56 pero ese la pena que los defendamos también en los secundarios de la película por ejemplo fue el primer papel que hizo en el cine Tony Well

Voz 30 49:03 al que seguramente recordaréis Junta Marilyn Monroe en La tentación vive arriba también la película sirvió para lanzar la carrera de Judy Holliday interpretaba a la acusada y que gracias a este papel fue nominada a un Oscar al Mejor Actriz Secundaria

Voz 13 49:16 después con unas tabletas de chocolate con la avellana

Voz 34 49:18 me puse a esperar delante de su oficina durante toda la tarde y allí estuve conviviendo chocolate y esperando hasta que salió les seguirlos paso pierde dispares después de dispararle qué fue lo que sintió hambre

Voz 1606 49:31 Judy Holliday acababa de tener un éxito apoteósico en Broadway con la comedia nacida ayer en la que interpretaba un personaje parecido de rubia tonta la Columbia había comprado los derechos para llevarla al cine para ver cómo Judy podía funcionar en pantalla

Voz 30 49:46 el jefazos en el estudio Harry Cohn le dio este papel en la costa

Voz 1606 49:49 ya de Adam

Voz 30 49:50 así lo explicaba Will Hoffman el Vioxx

Voz 2 49:53 la voz de la actriz

Voz 0544 49:56 se convirtió en la prueba para nacida ayer cuando Harry con la vivió dijo esta es nuestra Billy el hecho de que Judy fuera tan inteligente le daba una gran complejidad y una vida interior a lo que llamaban rubia tonta

Voz 1606 50:10 el tercer Secundario destacado era David Wayne que en la película interpreta a un amigo de la pareja que coquetea descaradamente con Katherine

Voz 34 50:18 ahumado amor mío por qué sigues casada con esas alguacil Cantor seas latas aquí pies demasiado pues para mí no lo es porque no llegas a tocar el piano sí claro supongo que para eso me han invitado eso es eso es

Voz 1606 50:29 en la película el personaje de Davy Wayne componen una canción dedicada a la protagonista

Voz 34 50:34 quiere seguirla al en Abbado miembro del PSOE es para Adán no tienes porque escuchar una canción pocha en realidad es un buen chico me escuchas

Voz 10 50:54 aquí no hay más pero claro ellos

Voz 1606 51:09 en realidad el autor de la canción era Col Porter al que la Metro encargó el tema musical Porter utilizó entonces una canción antigua que nunca había llegado a publicar y que se titulaba son Samoa convirtiéndola en adiós amables

Voz 34 51:22 se está haciendo popular la canción de que la hoy con todos los yo también y a veces lo oye incluso cuando no la cantan

Voz 1606 51:28 la canción en efecto hizo bastante popular en la época es suena varias veces a la película cantada o tararear da por los protagonistas también en disco

Voz 34 51:36 Adán que no te atreves a dar un portazo entendido

Voz 0544 52:11 la costilla de Adán es una comedia que fundamentalmente busca divertir y entretener pero que al mismo tiempo plantea interesantes reflexiones sobre el matrimonio o la igualdad de sexos

Voz 0419 52:21 lo que yo quiero decirte es que un hombre puede hacer una serie de cosas que a los ojos de la sociedad están bien vistas pero si hace una de ellas una mujer todo el mundo censurar a su acción no has terminado no la película habla de la igualdad

Voz 0544 52:34 de derechos entre hombres y mujeres y sobre todo lo que la hace más actual que nunca de cómo se plasma esa igualdad en las

Voz 0419 52:41 qué opinión tienen el hombre que les infiel a su mujer es desagradable pero está bien y qué le parece en cambio la mujer que les hiciera

Voz 13 52:48 Madrid ha Jaque

Voz 0419 52:50 por qué esa diferencia porque esa diferencia porque son unas desagradables y en cambios horrible lo hacer ella yo no hago las leyes claro que si las hacemos todos

Voz 13 52:58 hasta la semana que viene amigos

Voz 1606 53:15 José Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche esperamos la semana que viene a la misma hora yo preferí sendos podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com hoy nos despedimos con este tema que ganó el Goya a la mejor canción en dos mil cuatro su autor es cesar salas más conocido como Chop suele y lo grabó para la película Mi vida sin mí de la que por entonces era su pareja la directora Isabel Coixet que paséis un buen domingo hasta la semana que viene

