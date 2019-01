Punto de Fuga: 'Las ocho mil falsedades de Trump' (25/01/19)

Voz 1 00:00 el proyecto

Voz 2 00:08 tiene animada quiere que Dios

Voz 1 00:15 acá cuida Aubry

Voz 3 00:22 estoy yo aquí

Voz 1667 00:28 dos de los dos últimos años Donald Trump llega al ecuador de su presidencia setecientos treinta días en los que ha dicho ocho mil ciento cincuenta y ocho afirmaciones falsas engañosas es un plusmarquista internacional de la mentira aunque no el único eh el caso es que el Washington Post verifica cada declaración pública del presidente norteamericano el resultado es ese es demoledor las afirmaciones falsas o engañosas más repetida

Voz 4 00:55 las son las relacionadas con la inmigrada

Voz 1667 00:58 son pasado

Voz 4 01:01 nuestra frontera sur es un canal de entrada de grandes cantidades de droga como la metanfetamina en la cocaína o la heroína sólo la heroína mata cada semana trescientos de nuestros ciudadanos el noventa por ciento de esa droga llega a través de la frontera sur

Voz 1667 01:17 este es un argumento al que recurrió Trump en su día al que recurre una y otra vez para justificar la construcción de su muro pero deben saber que el noventa por ciento de la heroína que entra efectivamente por el sur de Estados Unidos lo hace por controles legales según datos oficiales de la aduana norteamericana el trabajo debe verificaciones del Washington Post como decía así que podemos saludar de nuevo a nuestro contacto en ese diario subdirector de Opinión internacional Elías López buenos días las juega duro trampa con las falsedades setecientos treinta días en la presidencia en la Casa Blanca ocho mil ciento cincuenta y ocho afirmaciones falsas o engañosas casi nada

Voz 5 02:00 es increíble si debería ser increíble está usted el del todo los políticos manipulan los hechos que tienden a lado de la verdad a favor pero lo que lo que vemos control es una es una táctica es una táctica la porque digamos hay buenos digamos como dice el viejo refrán no de decir miente y miente y miente déjate aquel que te lo crees que lo más importante es que se logre se lo cree parte de su de su de su base de apoyo con la que cuentan pero la operación del Washington Post pues en una operación que no búsqueda primero se va a hacer algún tipo de comentario político al señalar estas formaciones de falsa o engañosa en firme me tengo un ejercicio periodístico

Voz 1667 02:51 Elías lo curioso es que en su segundo año en el segundo año de de Trump en la presidencia ha pisado el acelerador no alcanza una marca una media de más de dieciséis falsedades al día

Voz 5 03:04 sí claro pero recuerda que la operación de de de este de este de esta verificación que la la manija dado que tiene una debacle en que a es viajamos ya sé que todo lo político digamos usan esta estrategia pero lo que sí es obvio es que repite y ahora pasa de uno nunca puede decir no que que un político miente no uno nunca siempre puede decir que hubo por lo menos desde el punto de vista o o o en parcial copera un periodista de noticia dura no yo mi opinión obviamente en trompa miente y miente con el objetivo de manipular ir la pero la operación de de de verificación simplemente dice estos estos digamos lo lo lo lo que dice troupe falso no que es una es una diferencia sutil pero importante porque uno nunca sabe cuándo un político nunca puede saber digamos en la cabeza digo simiente de hablaré o simplemente pues no conoce los hechos o ahora el caso dentro en pues es bastante obvio que cuando repite la misma la misma la misma mentira una y otra vez a pesar que se le ha explicado sanear digamos el el pobre

Voz 6 04:30 precio como suele ser nosotros contrapeso incluso en las ruedas de prensa que lo que está diciendo no no es verdad lo desmiente que incluso sus agencias gubernamentales que controla me de pues ya se ya ya es obvio que una estrategia política

Voz 7 04:55 en la Cadena Ser con Paco

Voz 4 04:57 lo Moran

Voz 1667 05:18 este sábado empezamos si con las ocho mil mentiras Donald Trump las vamos a despejar para centrarnos después en lo realmente importante y la realidad allí vuelve a ser la caravana de migrantes

Voz 10 05:33 Honduras no tengo nada pero a ver si consigo algo hayan estado unido Dion I V ayudar

Voz 1667 05:41 dar Habana que se reactiva y contaremos con la gente de la ONG oye Torri que están con ellos además Nicolás Castellano nos va a hablar de lo que pasó después de la mayor tragedia migratoria en el Mediterráneo ocurrió en abril de dos mil quince Se habló de ochocientos muertos pero fueron muchos más

Voz 11 05:59 hay una gran operación una presión sumamente compleja donde meten mostró no submarinos robot se este a ubicar el barco a trescientos metros profundidad el el submarino este recupera primero una cantidad de cuerpos que estaban cerca al al al barco esto es reflotar el barco con su contenido íntegro este barco reflotado llevan a una base militar italiana en Catania esa Amelie hay un consorcio de laboratorio forense italiano se dedica a hacer las autopsias de los restos que esa de

Voz 1667 06:32 el barco el resultado Nos lo va a contar ni con unos minutos hablaremos también con los responsables de la Aita Mari el pesquero de la ONG Servicio Marítimo humanitario que quiere ir al Mediterráneo a salvar vidas pero el Gobierno no les da la autorización ir desde Colombia la impunidad oculta tras el país crece después de la violencia la impunidad en torno a los homicidios de mujeres LGTB

Voz 12 06:56 este informe constata que lastimosamente algunos sectores como es el caso de la población de mujeres lesbianas bisexuales y tras la paz les está costando la vida sigue presentándose homicidios violencia policial violencia sexual maltrato desplazamiento forzado ya hemos aunado esfuerzos junto con la Fundación Triángulo para investigar estas violencias que son históricamente silenciada

Voz 1667 07:22 vamos a hablar con el responsable del informe más amplio de homicidios en Colombia de mujeres lesbianas bisexuales y transexuales llevan contabilizados más de cuatrocientos cincuenta homicidios desde dos mil catorce las causas las conocemos la impunidad sobre estos crímenes es vergonzante todo esto y más desde ya por este mundo también importa bienvenidos

Voz 14 08:01 eh

Voz 15 08:24 sí

Voz 18 10:34 no

Voz 4 10:38 no

Voz 17 10:46 Punto de fuga Pablo Morán

Voz 1667 10:49 eso Jordan que ha mucho no sigue sonando cómo se siguiera entre nosotros hace un año ya que nos dejó os proponíamos empezar esta semana con esa interminable ristra de mentiras de Donald Trump de afirmaciones falsas o engañosas para ser exactos que es como las define el Washington Post estamos hablando con su responsable de opinión internacional con Elías López que no está comentando mentiras como esta

Voz 4 11:13 es Wii Ansó si construimos una poderosa barrera en nuestra frontera sur el nivel de criminalidad Ricky el problema de las drogas en nuestro país se reduciría rápidamente y de forma importante hay quien dice que se reduciría a la mitad en

Voz 1667 11:31 son afirmaciones falsas o que no

Voz 4 11:34 están avaladas por realidades no porque este es uno

Voz 1667 11:36 de los últimos argumentos que ha utilizado TRAM para justificar también la construcción de un muro en la frontera sur pero Elías eso no hay datos oficiales que lo avalen ningún estudio científico que avale eso que la criminalidad se puede reducir a la mitad con la construcción de ese muro

Voz 5 11:51 sin duda sin duda lo Tron digamos es el maestro debe de un de un estilo de hacer política pues muy populista no que llegue quizá a a a la al balón más digamos crudo el amor de la emoción uno de las personas y no no está operando en el mundo de los hecho Perifé FK quiere que la gente piense si sienta a lo que lo que lo que dice es cierto que se a que la gente conozca cada o verifique que lo veis es cierto

Voz 1667 12:23 claro bueno en el caso de la inmigración ha repetido el las tenéis contabilizadas en vuestra vuestra base de datos mil cuatrocientas treinta y tres el lo dicho afirmaciones falsas o engañosas para ser preciso que es como lo llamáis vosotros y la inmigración es el tema estrella pero hay muchos más no en vuestro Rankin particular de de Donald Trump por ejemplo en política exterior qué falsedad gana aquí Elías o al menos alguna que se te venga a la cabeza que que desde que está Case vosotros no en vuestra lista de de mentiras de medias verdades de Donald Trump

Voz 5 12:58 bueno sus ataques digamos con la OTAN en ataque de su su su percepción ante ante las acciones de Rusia en Ucrania las mentiras entró que en revelan mucho sobre su manera del mundo y su ideología no usted es muy biológico cuando él repite digamos algunos de las de las dos de la manipulación sobre sobre por ejemplo en esta idea de que Ucrania pues prácticamente ruso hay ruso tiene ahí una pues qué tal decir eso veamos pues el más o menos le da credibilidad a los argumentos rusos para intervenir ahí en militarmente pues centros de tu uno ve que hay que hay que bueno rompe con el orden internacional rompe con con el con la manera que las instituciones diplomáticas lo han intentado mediar en conflictos también ha hecho Naciones sobre por ejemplo el cambio internacional acuerdos de libre comercio en donde presenta Estados Unidos como una víctima cuando sabemos que bueno que el que el comercio internacional en una herramienta de de políticas diplomáticas y económicas del qué tal reunió tiene presión en el en todo el mundo va porque es una potencia económica

Voz 1667 14:21 sobre sobre algo que Le compromete también no sobre la trama rusa también hay ha lanzado una serie de medias verdades y falsedades

Voz 5 14:27 sin duda sin duda hay doce revelan mucho de su manera de ver el mundo revelan mucho sesgo ideológico si hay mentiras que dice digamos para para movilizar a su suba fe iríamos a ETA esta respuesta emocional frente a sus políticas y hay otras mentira que simplemente revela su sesgo y que y que no hay manera de penetrar

Voz 1667 14:53 oye para acabar Elías hay una categoría dentro de nuestra base de datos que llamáis como miscelánea es el cajón desastre de las falsedades de las medias verdades tan al Trump a ti te viene a la cabeza o la la la que recuérdese lo más fresca la mentira más loca que hayáis detectado de Trump

Voz 5 15:16 bueno hubo inmigrante de la loca y ofensiva es que lo lo lo lo lo lo lo que estamos unidos somos somos asesinos violadores en oye la isla mentira que con la que el abres tu su su campaña la la mentira que con la que les podíamos establece su marca política en Irak es digamos la más peligrosa de esos mentira no entonces para mí esa esa es ese punto no de de de de Bin de querer denigrar a los emigrantes con estereotipos tan tan peligroso es una retirada bastante bastante grave no puede salir

Voz 1667 15:59 las López oye felicidades por el trabajo felicidades sobre todo por prestarse a explicarnos este tema estas verificaciones que yo sé que tú no te encarga exactamente de ellas pero es nuestro contacto ya sé que te lo agradecemos también que ahora estas de lleno analizando la crisis en Venezuela como esta es viendo la comunidad de venezolanos en Estados sonidos los últimos acontecimientos Elías

Voz 5 16:23 pero la verdad aquí los venezolanos muy vivió momentos de tensión e incertidumbre estamos frente a una situación similar a la oposición en Venezuela pues ha trazado una hoja de ruta está pues la verdad afianzada de la Constitución antes de conocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo a partir de una de una de una elección en la que no pertenecen procesión que fueron que que fueron marcada por por bueno por irregularidades por una a una gran desventaja al frente de la posesión Motauros hablando de mecanismos legales en donde se es el no se les permitió participar perfusión represión entonces bueno pues yo en Venezuela pues la ha marcado esta esta estrategia de se hace ha lamentado presidente presidente interino de que el presidente de la Asamblea Nacional que el digamos el el el organismo digamos de de que fue elegido por los venezolanos en elecciones libre en dos mil quince no mayoría venezolanos pues estos representantes Illes donde la mayoría de la oposición pero que tenga muchos partidos ideológicas Ibero obviamente pues maduró cuente con el apoyo de los de la cúpula militar Si no esta fase no yo creo que creo que estamos viendo que hay una gran respuesta de la comunidad internacional a darle legitimidad al a eso de la oposición a reconocerlos como como un como un organismo digamos electo ilegítimo pero también obviamente pues la situación en el terreno es mucho más compleja sí esperemos que que no resulten más violencia y represión por parte del régimen

Voz 1667 18:07 Elías gracias por acompañarnos un sábado más

Voz 1 18:12 sí la invitación

Voz 1667 18:18 sí

Voz 1 18:21 despejado el campo de falsedad

Voz 1667 18:23 pues vamos a lo importante Icomos avanzábamos al comienzo lo importante vuelve a estar en la frontera sur de Estados Unidos si la caravana de migrantes que ese reactiva

Voz 20 18:39 este es el sonido de la salida hace unos días de ese primer grupo de inmigrantes que llegaba pues eso

Voz 1667 18:45 desde la zona desde Honduras a través de la gente de Only Torri que está allí está apoyando a estos inmigrantes ofreciéndoles pues todo lo que necesitan vamos a saludar a una colaboradora de esta iniciativa social ciudadana en apoyo a la defensa de los derechos de los migrantes es Mariana Zaragoza buenos días mariana buenas noches todavía para Haití

Voz 21 19:08 hola qué tal buenos días para ustedes

Voz 1667 19:10 bueno qué trabajo estáis haciendo exactamente con con estos migrantes que como decía han vuelto a reactivar esta caravana de migrantes de Centroamérica

Voz 21 19:21 mira yo trabajo coordinó el programa asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana que somos Ciudad de México y Tijuana en particular somos un programa de incidencias somos una universidad jesuita que pertenecemos a la red jesuita con migrantes Centroamérica y Norteamérica IU en nuestras funciones es fortalecer albergues y defensores a lo largo de toda la ruta migratoria en este sentido nosotras y ahora estamos monitoreado la situación de la caravanas está haciendo un ejercicio por documentar Kagan cada día lo que va sucediendo hice publica no a de pdf es que pronto lo vamos a tener en una página web por días

Voz 1667 20:01 qué datos que datos Mariana nos puedes contar de esta nueva caravana no de esta reactivación de la caravana que que estamos viendo los últimos días

Voz 21 20:10 mira desde de la salida de Honduras pues bueno nosotras desde noviembre cuando estaba el el primer grupo de la caravana hay ya el segundo y el tercero porque parece que esto ya está haciendo una forma de salir ya ya habían rumores desde entonces de que para el quince de enero de este año iba a salir un segundo grupo bueno una segunda una segunda etapa de de lo que nosotros llamamos que es un éxodo migrantes no no es una caravana

Voz 22 20:36 Cabanes la forma de organizarse pero lo que está sus

Voz 21 20:39 no principalmente en Honduras es un éxodo entonces sabíamos perfectamente que que eso podía suceder y nos empezamos a movilizar una compañera se jugó a Honduras también junto con las compañeras del Eric de Radio Progreso en en Honduras que es una organización social jesuita se fueron a caminar desde la salida de San Pedro Sula Se estimaba que el quince salía la la el el grupo pero empezaron a salir desde el catorce noches empezaron a reunir en la central de autobuses de San Pedro Sula empezaron a salir por grupos pequeños hasta encontrarse la mayoría en la la frontera entre Honduras y Guatemala en donde fue el primer el primer evento fuerte en donde pues se puso una barrera policial que implicado que que impedía que las personas pudieran pasar libremente no se estaba criminalizando mucho a los padres con sus niños menores que fueran caminando porque venía desde el Gobierno de proteger a la a la niñas migrante a la niñez es tu país que no estaban permitiendo salir no pero por ejemplo en muchos casos tenemos detectados que con la caravana venían mujeres que venían huyendo de violencia doméstica Poor's con sus hijos y que justamente

Voz 23 21:58 es que justamente este

Voz 21 22:02 se estaban enfrentando a una situación en donde se les estaba impidiendo poder buscar la protección y el y el derecho a la vida eh Illa llevan varios días que llegaron a la frontera con México en donde la respuesta pues ha sido sorprendente muy diferente a lo que a lo que pasó el año pasado con el Gobierno de Peña Nieto no hay que recordar que en México acabamos de tener un cambio de gobierno el primero de diciembre y entonces pues si ese está Sisa está pudiendo ver ese cambio

Voz 23 22:31 de política migratoria

Voz 21 22:33 en esta transición en que se está notando

Voz 1667 22:35 cambio Mariana

Voz 21 22:37 pues mira cuando llegaron a la frontera el primer grupo el año pasado se les recibió con gases lacrimógenos cerró el puente la gente se tuvo que quedar varada en el puente hizo en estas imágenes trágicas de las personas aventando Se por el río y cruzando de manera irregular y caminando pues como grupo una vez que cruzaban detección humana hacia Ciudad Hidalgo te Qunu Mandela el lado de Guatemala Ciudad Hidalgo es el lado mexicano que les cruza el río sus que hice conectan con este puente internacional no entonces bueno las imágenes del año pasado eran eso era el Gobierno mexicano atacando Gang lanzando gases a a mujeres y niños principalmente las personas teniendo que bajarse del puente para poder cruzar y entonces comenzaron a a a caminar el primer gran grupos que eran como entre siete mil y ocho mil personas más o menos ahora lo que sucedió fue que el Gobierno de Andrés Manuel nos convocó a través de de sol que es el Instituto de Desarrollo Social nos dijeron que en esta ocasión no iba a haber portazo que que les iban a recibir con las puertas abiertas y efectivamente es el les recibió a hice les están tramitando tarjetas de de visitantes por por razones humanitarias que es un tipo de visado que anteriormente con el Gobierno anterior que tenían una política migratoria restrictiva son los estaba otorgando a personas que eran víctimas del delito o que cuando Solbes indicaban el reconocimiento de la condición de refugiado Se les daba ese tal esa tarjeta pues en el Inter en en en su trámite y ahora se les están dando prácticamente a todas las personas que están ahorita en el puente internacional siendo oscila ir los trámites están durando pues un aproximado entre cinco seis días no pero la respuesta es otra IMI hay que reconocerlo no

Voz 1667 24:31 qué nos estamos enfrentando un escenario

Voz 21 24:33 completamente diferente en donde los defensores y las de sensores de derechos humanos estamos muy sorprendidas no hoy

Voz 1667 24:41 celebramos ese cambio Mariana qué nos cuentas sobre sobre los migrantes ellos esta vez todavía tienen más información de lo que les puede esperar en su camino hacia Estados Unidos pero creo que conviene recordar Mariana una vez más que mueve a esta gente a correr semejante riesgos que se encuentra el camino

Voz 21 25:01 sí mira yo IS es una postura que tenemos desde la red jesuita por supuesto porque colaboramos con las compañeras de Centroamérica de Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador y para nosotros el tema es que este éxodo destapa a todos estos gobiernos no todos estos gobiernos coligarse kikos neoliberales que lo único que han hecho es ver por ellos mismos y olvidarse de de su pueblo oye ideal la tragedia humanitaria de la migración forzada que transita por México lleva años hay que recordar que según cifras del Alto Comisionado para los Refugiados en México hablan de que cada año por México cruzan entre cuatrocientas mil quinientas mil personas que entran por la frontera sur esto es un número altísimo comparado con la cantidad de personas que es que va caminando en estos momentos con con la caravana del éxodo no Iker nos recuerda pues que obviamente hay que mirar hacia esos países hay que denunciar lo que ha sucedido Ellen el intervino intervencionismo de Estados Unidos sobre esa región ha dado ha causado estragos por décadas y eso hay que señalarlo porque ahora hay una política de cerrar fronteras cuando la realidad es que la situación la provocaron muchos estados muchos intereses transnacionales y ligar kikos principalmente en en en lugares como en Honduras no que además justo el año pasado y la situación migratoria se ha agravado sede muestra se puede ver con con la realidad de las personas a partir del fraude electoral que es donde se impuso el actual presidente Juan Orlando no que fue un fraude electoral como fue un golpe de Estado de años atrás en el dos mil nueve si no me equivoco

Voz 1667 26:48 de aquellos polvos estos lodos no Mariana y además yo creo que se puede o está apuntando este fenómeno a convertirse en un flujo continuo de migrantes en esta nueva mole modalidad en el que estos inmigrantes van en grupos amplios para protegerse no los unos a los otros

Voz 21 27:06 claro para nosotras es muy claro que las personas encontraron en lo colectivo una manera de protegerse al final del día la migración entre más cerrada en la frontera eso se puede ver también en el caso de Europa entre más restrictiva la política migratoria más vulnerable y más clandestina es la migración entonces lo que entendieron estas personas estos grupos es que si bien están invisibilizan eh viajando solos tienen una voz propia causan tienen un efecto y un impacto en el cuidarse entre ellas mismas y lo hacen de manera colectiva y tan es así que este nuevo Gobierno al ver la respuesta de la semana pasada lo que hicieron fueron pues responder con con tarjetas humanitarias no ojalá que nosotras también tenemos que poner la tensión ojalá que esto sea un un tema permanente y no excepcional y ojalá Illa illa esto nos permita ver más allá de lo que se está viendo con el con las personas caminando a esto me refiero porque a que por supuesto y que hay que activar la solidaridad más fuerte con con Honduras con Guatemala con con el Salvador pero principalmente a Honduras y Guatemala que que en estos momentos están cruzando por una situación bastante dedicada y hay que mirar en el caso de México lo triste es que también han habido ya a respuestas de rechazo hacia la población inmigrante no nosotras pues a través de campañas y hospitalidad sí que estamos intentando hacerles ver a las personas en México que las razones por las que las personas van huyendo no son muy diferentes a las razones que nos han tenido como México en un país sumido en una violencia y con una cantidad altísima desplazados internos forzados de población que también va a Estados Unidos a solicitar asilo

Voz 1667 28:56 madre mía que importante ese trabajo pedagógico que estáis haciendo Mariana vamos a hacer una cosa como esto va para largo como decimos los vamos a quedar con con vuestro contacto íbamos a seguir muy pendientes de ese monitoreo que estéis haciendo de esta nueva caravana de migrantes en Centroamérica que como digo se ha reactivado en los últimos días Mariana Zaragoza muchísimas gracias desde España un saludo

Voz 21 29:21 muchas gracias y estamos en contacto nos pueden seguir en Twitter en arroba bajo Ibero ahí vamos subiendo las actualizaciones de los monitoreo

Voz 1667 29:29 muchas gracias Mariana

Voz 21 29:31 hasta luego fíjense la dimensión

Voz 1667 29:33 éxodo que nos explicaba Mariana entre cuatrocientas y quinientas mil personas y los peligros que se pueden encontrar por el camino aún así es el Mediterráneo la ruta más dramática en abril de dos mil quince un equipo de Hora Veinticinco capitaneado por Angels Barceló Nicolás Castellano se desplazó a Catania Sicilia para narrar la historia de la mayor tragedia conocida en el Mediterráneo se habló de ochocientos muertos

Voz 9 30:05 en el bar

Voz 24 30:10 saben

Voz 0194 30:12 venga pues hemos tenido que volver a contarlo hemos tenido que volver a Italia lo hemos tenido que volver a explicarles que Europa ha sido incapaz de poner fin a las muertes en el Mediterráneo que Europa no mira al sur que sus dirigentes exclaman y se ponen profundos cuando sucede la tragedia pero luego se olvidan se olvidan de ellos de toda esa gente que huye de la desesperación del terror de la muerte

Voz 1620 30:35 cuentan en nuestro realmente la película de terror se repite era medianoche entre sábado y el domingo cuando se encontraban a setenta millas de Libia a ciento doce de Malta ciento treinta de la isla italiana de Lampedusa un pesquero viejo de muy pocas logran menos de cincuenta Metro en mal estado con los que suelen utilizar las redes que organizan los viajes en principio se creía que iban a bordo setecientas personas empieza a presentarse dificultades para navegar entonces uno de esos cargueros que cruzan permanentemente el Mediterráneo llegaba el rescate de estas novecientos desesperado y entonces pasó lo que tantas y tantas veces ha pasado con pateras cayucos el de barcas los inmigrantes abalanzaron hacia un lado para pedir ayuda

Voz 1667 31:14 el pesquero volcó y se hundió rápidamente

Voz 0194 31:17 pues ustedes ustedes hablan directamente de masacre utilizan la palabra masacre

Voz 25 31:22 sí claro claro exceso masacre como una que era

Voz 0194 31:25 sí llegaron supervivientes de la anterior naufragio que escuchábamos antes como decías como una mamá de una niña sabían de qué situación llegaron terrible porque estaban muy la niña casi no podía comer porque era saber tan Calzada Évole Illa mamá

Voz 25 31:45 ha cambiado la historia media algo que está cambiando de manera dramática que hay que cambiar la manera de responder a lo que está a lo que está pasando maneras de garantizar que quién está huyendo de su país si necesita protección las pueda obtener tiene que haber una concertación internacional entre los países de origen y atendiendo las causas de esta migración que en realidad no hay que escarbar mucho son la pobreza la ausencia de trabajo la ausencia de oportunidades ir la violencia

Voz 0385 32:18 el verano pasado verano presentes cuando llegaron a miles y miles de cirujanos escapando sólo nosotros estamos aquí las televisiones sobre estamos cuando hay muertos pero nosotros estamos con los vivos si lamentablemente con los muere

Voz 1667 32:36 estos son algunos de los sonidos que conservamos en nuestra foto Teka de aquella tragedia una tragedia en la que se llegó a hablar de ochocientos muertos pero fueron muchos muchos más Nicolas Castellano ha contactado con el equipo forense que ha reflotado ese barco que ha registrado una a una las muestras de ADN que se encontraron ahí y otros elementos que que han podido ayudar a la identificación de todas las víctimas y ahora están comunicando los resultados a las familias a todas y cada una de las más de mil víctimas no ochocientas mil víctimas que provocó aquel naufragio Nico Adele

Voz 1620 33:19 antes hace cuatro años se creía que el barco había volcado debido al sobrepeso la realidad también las desvelado esta investigación

Voz 26 33:26 la madrugada fue abril cuando ocurre esta esta esta coalición porque el barco segundo una colisión el barco está lleno de gente está a tope está navegando de noche IVE una luz y los motores de la luz era el alud de un carguero chino enorme barcos con contenedores dentro el barco conceda cuenta que está básicamente acercándose a un ritmo de colisión hacia este barco se golpea sea da da un poco la vuelta sepuede como paralelo al al barco grande el barco grande lo toco

Voz 1667 34:01 los choca lo golpea es imposible dragar el mar pero hay que buscar un sistema para saber cuántos son y quiénes son algunas de las frases de José Pablo Ibar que define a este rompecabezas detectivesco que sigue investigando

Voz 26 34:14 en la playa en el momento el embarque había en doce grupos de cien personas cada uno estos grupos están organizados principalmente por nacionalidades siendo la mayor y la más abundante del empezando por África occidental probablemente la gente de Mali la gente en Mauritania como sabes hacer pasar como como como como gente de Mali principalmente ustedes por temas de así lo lo que fuera más fácil normalizar en conflicto simplemente obediente de frontera

Voz 1620 34:42 también había senegaleses había costamarfileño última hora llegó un camión refrigerador con trescientas personas la mayoría de Eritrea esa trescientas personas fueron las primeras en subir al barco otros tres grupos se quedaron fuera trescientas personas se quedaron fuera este equipo de forenses italianos y el de bar Aibar peruanos del Comité Internacional de la Cruz Roja ha recreado la que es la mayor tragedia del Mediterráneo desde el momento mismo del embarque han concluido que en realidad no había ochocientos desaparecidos en el fondo del mar sino que eran mil cien este rompecabezas empieza a resolver en dos mil dieciséis cuando en una decisión sin precedentes el Gobierno de Matteo Renzi decide reflotar el barco porque estaba a trescientos metros de profundidad

Voz 26 35:23 dentro de lo que encuentran hay cuerpos que están cuerpos entrecomilla sean un poco más complicados que otros pero ciertamente el fondo del barco son todos huesos mezclados por el tipo que había pasado a la acción del malo y los animales marinos bien con minutos los restos orgánicos entonces el problema es que aún digamos el proceso de análisis y de más de esos restos todavía continúa no se han logrado determinar lo usé María el número mínimo de individuos cuántas personas están representadas dentro de estos de estos este de esos restos

Voz 1620 35:56 de momento han encontrado quinientos restos humanos diferentes pero también otros muchos datos y elementos claves para la investigación

Voz 26 36:03 el primer tema que decidimos hacer es trabajar a explotar los datos que existen generalmente no son explotados entonces a qué me refiero con datos por un lado me refiero a toda la meta that problema de alguna forma a suciedad los cuerpos quiere decir que un cuerpo puede venir desnudo pudo venir con ropa cómoda en ir con documentos entidad venir con con con otro tipo atributos culturales pues una cruz una pulsera un collar lo que fuera un grillo o lo que fuera y esto de acá todos estos datos tienen un peso determinado y un valor determinado que nos ayudan a poder entender para empezar de dónde puede venir esta gente

Voz 1620 36:42 un sistema sin precedente de identificación para el que se han ayudado de algoritmo físicos y matemáticos de las redes de supervivientes y amigos o de restos como las notas escolares que estaban cosidos a la ropa de un niño de catorce años restos que llevaron a Vara Ibar y su equipo primero Mauritania Senegal

Voz 4 36:59 sí sí sí sí

Voz 1620 37:05 Britannia identificaron a sesenta y siete personas en Senegal a ti Diane el hijo de este hombre que habla Telephone Chase Fofana es su padre contaba a la agencia Associated Press que tiene dudas aún sobre el destino de su hijo la Cruz Roja al asegurado ahora que iba dentro de ese barco su nombre tenían uno de los primeros que este forense y su equipo han escrito en la mayor lápida conocida hasta ahora en el mar Mediterráneo

Voz 4 37:34 bueno elector sí o más bien las Machine insiste en la tesis de cepa

Voz 1667 38:13 el Puerto de Pasaia amarrado a puerto vamos sigue el pesquero Aita Mari de la organización Servicio Marítimo humanitario podemos hablar con Íñigo Mijangos que es su presidente Iñigo cómo estás es bueno que decíamos que tenéis ese pesquero amarrado a puerto pero no por mucho tiempo no porque estáis a punto de zarpar

Voz 0455 38:35 efectivamente nosotros ya tenemos todo preparado para zarpar en breve es decir bueno pues ponemos prueba aprobó hacia Bilbao a este cambio bueno en principio todo lo que eso transformación de pesquero a buque de rescate es lo que hemos hecho han pasado ya hemos estado aquí varios meses las labores se han terminado así bueno ya solicitamos el despacho inicial sí hacia aguas del Mediterráneo porque es lo que nos han denegado pero nos permiten navegar en lo que son aguas de zonas SAR españolas así que bueno pues vamos a intentar aproximarnos lo más posible a pues pro Clemente a las a las Islas Baleares a Palma hago o amado en Menorca y a la espera de la resolución de de de la reclamación que hemos hecho sobre sobre la negación de despacho

Voz 1667 39:33 ahora me cuentas eso pero para algún para algún oyente que todavía no conozca vuestra historia cuéntanos qué es el Aita Mari que queréis hacer con el Íñigo

Voz 0455 39:42 bueno es una es una iniciativa que surge pues de la población civil nosotros ya en el dos mil quince empezamos nuestra actividad como asociación es somos una asociación de personas relacionadas con con la emergencia ícono Salvamento Marítimo eh hemos en el dos mil quince en en aguas del Egeo pues un poco haciendo un soporte a las autoridades locales en aquel momento en decía que estaban afrontando pues la el la situación de emergencia de crisis que se produjo con los flujo de de todos los refugiados que vinieron de Siria fundamentalmente entonces bueno pues siguiendo esa línea viviendo pues las rutas migratorias y abriendo o ampliando en el Mediterráneo vimos también la necesidad de ese soporte en la ruta el Mediterráneo central ya en el dos mil diecisiete estuvimos con con otras con otras dos asociaciones en colaboración los tres asociaciones pues operando el barco la isla al terminar ese ciclo en el dos mil diecisiete pues vimos que era necesario pues son barco más más actualizado es cuando nos surgió la oportunidad de la in ETA María era un barco de pesca un antiguo atunero de de cerco es de los que trabaja normalmente aquí en el Cantábrico y bueno pues por motivos de de la armadora anterior pues la actividad muy bueno pues nos pusimos de acuerdo con ellos

Voz 26 41:17 lo hacíamos la transferencia de

Voz 0455 41:20 del barco de manera que ya el barco eh no puede no puede hacer labores de pesca tiene restringidos actividad si nosotros lo otras pasamos a palista primera hiló hemos preparado para para las funciones de rescate que es lo que nosotros queremos hacer en definir

Voz 1667 41:39 iba Íñigo sois gente preparada curtida en este tipo de tareas lo digo porque estamos viendo esas travesías de de los barcos al pairo deambulando por el Mediterráneo a la espera de recibir autorización de algún puerto cómo ves tú eso personalmente todo eso toda esa aparente indiferencia no hay falta de colaboración por parte de Europa para simplemente proporcionar puertos donde poder desembarcar a estas personas

Voz 0455 42:05 sí nosotros el barco lo operamos con una tripulación profesional es un barco como Diego Rivera que es un barco de Marina Mercante profesional con una tripulación de siete personas con sus titulaciones homologaciones para para trabajar en el rincón y obviamente con experiencia lo que se está produciendo y bueno pues hemos estado ahora también unos y la semana pasada unos días en Roma que hace euros que son las fuerzas armadas en europeas desplegados en el Mediterráneo lo que estamos observando es una estrategia de que si no se debe y no se conoce la problemática no existe y bueno pues es negar la realidad no es un flujo migratorio que está abierto una ruta que está abierta casa abierta muchos años si se quiere si se quiere ocultar a la a la población bolivianos no

Voz 1667 43:00 esa es la intención de de del Gobierno al denegaron al final la autorización para que el Aita Mari pueda el hacer esos esos trabajos de rescate

Voz 0455 43:09 bueno es suena desde nuestro punto de vista desde mi experiencia que también es una de las que es una de las razones por las cuales los nos ha motivado no va a hacer esta iniciativa de de fletar el barco eh eso es una voluntad de la Comisión Europea eso nace de la Comisión Europea están incluso escrito en sus documentos en en en las políticas definidas en la página web que se pueden leer están al público hay que buscar un poco pero bueno están ahí entonces la la Comisión Europea tiene daba el mandato a las Fuerzas Armadas hacer un control de flujos migratorios la operación Sofía es como como así se llama una operación de flujo de de control de flujo migratorio específicamente no tiene mandato humanitario no tiene mandato de hacer rescate ni asistencia humanitaria a las personas que están haciendo es el flujo obviamente por por la situación internacional los barcos militares a cualquier barco que cruzas a esas zonas ese encuentro en una patera la tiene que rescatar una patera en de estrés que también pues es un es una definición que también se está intentando en torcer no entonces mientras tenga motor tenga Gobierno hay quien dice que es un barco que no está inyectores sin embargo por otro lado pues te define que bueno un barco que no está gestionado por ningún profesión sobre sobrecargada de personas que no tiene medios de de salvamento pues esas son antiestrés pero bueno eso ya son definiciones más técnicas no el caso es que lo que nos está haciendo una búsqueda activa de esas embarcaciones que que que que en que en dos minutos puedan suponer pues un un desastre de doscientos personas que van a embarcaciones que van conocía con doscientas con cuatrocientas personas que no tienen medios y que aunque estén navegando en un momento dado por un por un embarcaciones muy precarias porque se desestabiliza porque la gente se mueve de una banda a otra porque se asustan por cualquier cosa ese barco que tienes doscientas víctimas trescientas cuatrocientas víctimas en el más

Voz 1667 45:19 cabe Iñigo pues sólo podemos desear que muy pronto pueda es estar haciendo esos trabajos en el Mediterráneo y rescatando vidas que como tú dices sino

Voz 4 45:28 os van a quedar en el olvido así que mucha suerte gracias por atender nuestra llamada gracias a vosotros

Voz 0259 45:40 sesenta y seis mujeres LGTB y fueron asesinadas entre los años dos mil siete y dos mil dieciséis en el Caribe colombiano por su orientación sexual la inmensa mayoría eran transexuales muchos de estos feminicidios vienen precedidos por insultos por amenazas y también por discursos de odio que la representa con Mujeres peligrosas delincuentes perversas promiscua según este informe la vulnerabilidad económica es otra característica común entre muchas víctimas ejercían la prostitución y sobrevivían en la marginalidad o con empleos muy mal remunerados la situación que es consecuencia del rechazo que sufre desde edades muy tempranas y que se inicien su entorno la familia se convierte en un escenario de riesgo en casa empiezan a ser maltratadas a veces son expulsadas en los episodios más graves violadas y es habitual que reciban tratamientos correctivos ya sean psicológicos o espíritu Tales en la escuela que abandona de forma precoz son objeto de acoso y de bullying por parte de sus compañeros de pupitre pero también por parte de profesores y directores en su vida diaria no es extraño que a las trans por ejemplo se les impida el uso de los baños públicos de mujeres hay discotecas que les prohíben la entrada padecen acoso en parques y plazas las mujeres lesbianas cuenta que los insultos en la calle son cotidianos y en ocasiones son agredidas cuando se besan osea acarician en público pese a esta violencia discriminación que relata el informe apoyándose en testimonios el índice de denuncias es bajo las mujeres LGTB ir de esta parte del planeta desconfían de la justicia de la Policía porque no se sienten protegidas en muchos casos las denuncias no tiene respuesta las investigaciones se archivan sin resultados además las víctimas que se atreven a dar el paso no reciben una atención digna y respetuosa con sus derechos por parte de los funcionarios judiciales que lejos de tener la formación adecuada

Voz 30 47:33 actúan con prejuicios les lleva a normalizar la violencia e incluso a considerar los ataques como justificados y merecidos

Voz 1667 47:44 Wilson Castañeda buenos días buenos días Wilson ex director de la organizar son colombiana Caribe afirmativo estas cifras que nos detallaba Mariola lo ocurrido refleja el Wilson otra realidad oculta de un país al que todo el mundo mira ahora mismo por una cosa tan importante como el proceso de paz

Voz 12 48:03 sí efectivamente estamos comprometidos con la paz como sociedad civil son días mejores para Colombia Si bien hemos tenido altibajos creemos que la paz no tiene reversa sin embargo no este informe constata que lastimosamente algunos sectores como es el caso de la población de mujeres lesbianas bisexuales trans la paz les está costando la vida sigue presentándose homicidios violencia policial violencia sexual maltratos desplazamiento forzado ya hemos aunado esfuerzos junto con la Fundación Triángulo para investigar estas violencias que son históricamente silenciadas y exigirle exigiría un estado en el que tal como tú indica todo el mundo tiene puestos sus ojos que la paz sea sinónimo de igualdad y que los actores del conflicto no solamente depongan las armas sino toda expresión de prejuicio tras su fobia hacia las mujeres leve

Voz 1667 48:58 a eso iba a Wilson a al prejuicio que alimenta esta violencia que vosotros refleja es en este en este informe no este estudio cuáles son esos prejuicios

Voz 12 49:08 pues bien en la legislación colombiana no existe una ley de crímenes de odio pero si existe un agravante penal en nuestro Código para sancionar el prejuicio por orientación sexual e identidad de género es decir cuando era investigador en este caso el juez o el fiscal identifica que en el acto violento Se género prejuicio hacia la víctima en razón de su orientación sexual vivencia de género pues bien en el informe damos cuenta básicamente de cuatro hallazgos significativos en materia de prejuicio el primero es que la violencia hacia mujeres lesbianas bisexuales y trans ha sido históricamente visibilizar el Estado colombiano a reconoció la violencia hacia personas LGBT tiene campañas de reducción se concentra sobre todo en reducir la violencia hacia los hombres gay que sin

Voz 1667 49:55 bastante reducirla Colombia es el segundo país

Voz 12 49:57 en América Latina con mayor violencia hacia las personas LGBT aproximadamente cada año dos documentados entre ciento diez y ciento veinte asesinatos de personas visiblemente LGBT hemos llegado a los actores del Estado en ese caso la rama judicial que investigar esos crímenes Asensi utilizarlos y sobre todo a pedirles

Voz 1620 50:15 para Fundación Triángulo y cariño afirmativo

Voz 12 50:17 lo importante no llenar las cárceles con este tipo de de de personarse cometen estos hechos que presupuestó en ir a las cárceles sino sobre todo ahondar en la investigación cuáles son las motivaciones que tienen ellos para cometer este tipo de violencia hacia el amor y Bisexuales y Trans conociendo esas motivaciones podremos proponer políticas preventivas que así nos permitan romper ese círculo vicioso de que solamente estamos lamentando muerte sino que ojalá logremos prevenir este tipo de violencia

Voz 1667 50:45 es importante Wilson que nuestros oyentes entiendan esa impunidad de la que nos hablabas esa violencia de de de de de las administraciones del Estado que reciben algunas de las víctimas en este informe documentales varios de esos casos cuáles son las respuestas más habituales que se encuentran las víctimas cuando recurren a la policía al sistema judicial denunciando estas agresiones estos homicidios

Voz 12 51:07 hay tres respuestas contundentes la prime el primer lugar de denuncia es la policía Colombia por su conflicto armado tiene una policía muy fuerte hay policías en todas las esquinas de todas las calles de todas las ciudades de Colombia pero la policía aparece en el segundo lugar como el ente y violador de los derechos de las mujeres LB T después de los actores al margen de la ley es decir la policía es otro actor víctima área entonces no generan confianza las mujeres no acuden a ellos temor a ser revisadas en algunos casos que han acudido han sido Rebeca

Voz 1667 51:41 nos acompaña también José María Núñez como decía Wilson ha participado en este estudio de la Fundación Triángulo José María buenos días qué tal es lo comentabas antes de comenzar la entrevista es algo poco común que se haga cooperación internacional en materia de de de LGTB y no

Voz 31 51:59 ante sí es una es una pena bueno es es así aquí en España en Europa para la Unión Europea es una prioridad en las líneas de cooperación internacional curiosamente en nuestro país la única comunidad autónoma que tiene incluida la cooperación LGBT ir como una prioridad es la Agencia extremeña la Junta de Extremadura el resto de comunidades algo en los que no se plantea es cierto que es un tema que tenemos que trabajar con mucha más profundidad eh

Voz 1667 52:28 esto que nos comentaba Wilson lo que estábamos comentando con vosotros no es algo exclusivo de Colombia no en ese mismo informe a añadir también una visión aunque sea un poco más periférica pero pero también de la República Dominicana ahí de Honduras creo recordar

Voz 31 52:42 exacto sólo puede detallar con más detalle hubo más profundidad pero hay una segunda fase del estudio que también ha financiado la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Extremadura que pretende ampliar esas esas esas esas esos territorios en los que a hacer este análisis creemos que es realmente necesario porque de hecho Centro América es hoy uno de los en las zonas geográficas donde más riesgo está las vidas de muchos hombres por el hecho de ser homosexuales bisexuales transexuales

Voz 1667 53:13 hay mujeres hay que poner mucha luz no Wilson en toda en todo el área en toda la región no no sólo en cola

Voz 12 53:18 sí es un problema que compartimos de región que tiene básicamente dos antecedentes de un lado hay muchas criminalización América Latina tiene hoy la mayor tasa de homicidios así a personas LGBT países como Colombia México y Brasil representan la más del sesenta por ciento de las muertes de personas LGBT en el mundo anualmente por eso ese ejercicio enteré esas es un ejercicio que no es sólo de Colombia sino de varios países de la región incluyendo a Nicaragua también al igual que Honduras República Dominicana porque es una realidad de región

Voz 1667 53:51 sí son Castañeda José María Núñez los representantes de la organización colombiana Caribe afirmativo y de la Fundación Triángulo responsables de este completísimo estudio de esta realidad oculta como os decía ahora no sólo de Colombia sino también de toda la región esa violencia contra las mujeres lesbianas bisexuales trans muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

Voz 4 54:15 las escucharemos pronto seguro muchas gracias

Voz 32 54:18 hemos termina ahí aspirina vemos voy herida

Voz 1667 54:24 pues lo dejamos aquí por este sábado aunque ya sabéis que podéis seguir viajando a continuación con Ponseti compañía en Ser aventureros nosotros también seguimos en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga también en en el podcast de nuestra web para que escuche es el programa cuando y donde queráis nos vamos hasta el sábado que viene adiós

Voz 32 55:15 la cita habla tú ya