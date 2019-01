Punto de Fuga: 'Se reactiva la caravana de migrantes en la frontera sur'

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena

Voz 1667 00:08 el campo de falsedades vamos a lo importante Icomos avanzábamos al comienzo lo importante vuelve a estar en la frontera sur de Estados Unidos si en la caravana de migrantes que se reactiva

Voz 2 00:25 este es el sonido de la salida hace unos días de ese primer grupo de inmigrantes que nos llegaba pues eso desde la zona desde Honduras a atrás

Voz 1667 00:33 desde la gente de Only Torri que está allí está apoyando a estos inmigrantes ofreciéndoles pues todo lo que necesitan vamos a saludar a una colaboradora de esta iniciativa social ciudadana en apoyo a la defensa de los derechos de los migrantes es Mariana Zaragoza buenos días mariana buenas noches todavía para Haití

Voz 1667 00:56 bueno que trabajo estáis haciendo exactamente con con estos migrantes que como decía han vuelto a reactivar esta caravana de migrantes de Centroamérica

Voz 4 01:07 mira yo trabajo coordinó el programa asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana que somos Ciudad de México y Tijuana en particular somos un programa de incidencias somos una universidad jesuita que pertenecemos a la red jesuita con migrantes Centroamérica y Norteamérica IU en nuestras funciones es fortalecer albergues y defensores a lo largo de toda la ruta migratoria en este sentido nosotras y ahora estamos monitoreado la situación de la caravanas está haciendo un ejercicio por documentar Kagan cada día lo que va sucediendo hice publica no a través de pdf es que pronto lo vamos a tener en una página web por días

Voz 1667 01:47 dos datos Mariana nos puedes contar de esta nueva caravana no de esta reactivación de la caravana que que estamos viendo en los últimos días

Voz 4 01:56 mira desde de la salida de Honduras pues bueno nosotras desde noviembre cuando estaba el el primer grupo de la caravana hay ya el segundo y el tercero porque parece ser que esto ya está haciendo una forma de salir ya ya habían rumores desde entonces de que para el quince de enero de este año iba a salir un segundo grupo bueno una según una segunda etapa de lo que nosotros llamamos que es un éxodo migrantes no no es una caravana la caravana es la forma lanzarse pero lo que está sucediendo principalmente en Honduras es un éxodo entonces sabíamos perfectamente que que eso podía suceder y nos empezamos a movilizar una compañera se jugó a Honduras también junto con las compañeras del Eric de Radio Progreso en en Honduras que es una organización social jesuita ya se fueron a caminar desde la salida de San Pedro Sula Se estimaba que el quince salía la la el el grupo pero empezaron a salir desde el catorce en la noche empezaron a reunir en la central de autobuses de San Pedro Sula empezaron a salir por grupos pequeños hasta encontrarse la mayoría en la frontera entre Honduras y Guatemala en donde fue el primer eh

Voz 4 03:09 el primer evento fuerte en donde pues Circus una barrera policial que implicaba que que impedía que las personas pudieran pasar libremente no se estaba criminalizando mucho a los padres con sus niños menores que fueran caminando porque venía desde el Gobierno protegerán la a las niñas migrante a la niñez es tu país que no estaban permitiendo salir no pero por ejemplo en muchos casos tenemos detectados que con la caravana venían mujeres que venían huyendo de violencia doméstica Poor's con sus hijos y que justamente que justamente este se estaban enfrentando a una situación en donde se les estaba impidiendo poder buscar la protección y el y el derecho a la vida Illa llevan varios días que llegaron a la frontera con México en donde la respuesta pues ha sido sorprendente muy diferente a lo que a lo que pasó el año pasado con el Gobierno de Peña Nieto no hay que recordar que en México acabamos de tener un cambio de gobierno el primero de diciembre y entonces pues si es está Sisa está pudiendo ver ese cambio de política migratoria hay en esta transición en que se está notando

Voz 1667 04:21 ese cambio Mariana

Voz 4 04:23 pues mira cuando llegaron a la frontera el primer grupo el año pasado se les recibió con gases lacrimógenos se cerró el puente la gente se tuvo que quedar varada en el puente hizo en estas imágenes trágicas de las personas aventando se por el río y cruzando de manera irregular y caminando pues como grupo una vez que cruzaban de te con humana hacia Ciudad Hidalgo te Kun Humanes a la lado de Guatemala Ciudad Hidalgo es el lado mexicano que les cruza el río yates que hice conectan con este puente internacional no entonces bueno las imágenes del año pasado eran eso era el Gobierno mexicano atacando Gang lanzando gases a a mujeres y niños principalmente las personas teniendo que bajarse del puente para poder cruzar y entonces comenzaron a a a caminar el primer gran grupo que eran como entre siete mil ocho mil personas más o menos ahora lo que sucedió fue que el Gobierno de Andrés Manuel Nos convocó a través de de sol que es el Instituto de Desarrollo Social nos dijeron que en esta ocasión no iba a haber portazo que que les iban a recibir con las puertas abiertas y efectivamente es el les recibió a hice les están tramitando tarjetas de de visitantes Porma por razones humanitarias que es un tipo de visado que anteriormente con el Gobierno anterior que tenían una política migratoria restrictiva son los estaba otorgando a personas que eran víctimas del delito o que cuando Solbes indicaban el reconocimiento de la condición de refugiado se les daba ese tal esa tarjeta pues en el Inter en en su trámite ya se les están dando prácticamente a todas las personas que están ahorita en el puente internacional haciendo fila ir los trámites están durando pues un aproximado entre cinco seis días no pero la respuesta es otra muy hay que reconocerlo no sé que nos estamos enfrentando un escenario completamente diferente donde los defensores y las de censora de derechos humanos estamos muy sorprendidas no hoy

Voz 1667 06:27 celebramos ese cambio Mariana qué nos cuentas sobre sobre los migrantes ellos esta vez todavía tienen más información de lo que les puede esperar en su camino hacia Estados Unidos pero creo que conviene recordar Mariana una vez más que mueve a esta gente a correr semejante riesgos que se encuentra el camino

Voz 4 06:47 sí mira yo IS es una postura que tenemos desde la red jesuita por supuesto porque colaboramos con las compañeras de Centroamérica de Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador y para nosotras el tema es que este éxodo destapa a todos estos gobiernos no todos estos gobiernos o ligar kikos neoliberales que lo único que han hecho es ver por ellos mismos y olvidarse de de su pueblo oye idea él la tragedia humanitaria de la migración forzada que transita por México lleva años hay que recordar que según cifras del Alto Comisionado para los Refugiados en México hablan de que cada año por México cruzan entre cuatrocientas mil quinientas mil personas que entran por la frontera sur esto es un número altísimo comparado con la cantidad de personas que es que es que va caminando en estos momentos con con la caravana del éxodo no Iker nos recuerda pues que obviamente hay que mirar hacia esos países hay que denunciar lo que ha sucedido el intervino intervencionismo de Estados Unidos sobre esa región ha dado ha causado estragos por décadas y eso hay que señalarlo porque ahora hay una política de cerrar fronteras cuando la realidad es que la situación la provocaron muchos estados muchos intereses transnacionales y ligar kikos principalmente en en en lugares como en Honduras no que además justo el año pasado y la situación migratoria se ha agravado se demuestra se puede ver con con la realidad de las personas a partir del fraude electoral que donde se impuso el actual presidente Juan Orlando no que fue un fraude electoral como fue un golpe de Estado de años atrás en el dos mil nueve si no me equivoco

Voz 6 08:34 de aquellos polvos estos lodos no Mariana igual

Voz 1667 08:37 además yo creo que se puede o está apuntando este fenómeno a convertirse en un flujo continuo de migrantes en esta nueva mole modalidad en el que estos inmigrantes van en grupos amplios para protegerse no los unos a los otros

Voz 4 08:52 claro para nosotras es muy claro que las personas encontraron en lo colectivo una manera de protegerse al final del día la migración entre más cerrada en la frontera eso se puede ver también en el caso de Europa entre más restrictiva la política migratoria más vulnerable y más clandestina es la migración entonces lo que entendieron estas personas estos grupos es que si bien están invisibilizan a dos viajando solos tienen una voz propia causan tienen un efecto y un impacto en el cuidarse entre ellas mismas y lo hacen de manera colectiva y tan es así que este nuevo Gobierno Albert la respuesta de la semana pasada lo que hicieron fueron pues responder con con tarjetas humanitarias no ojalá y hay nosotras también tenemos que poner la tensión ojalá que esto sea un un tema permanente y no excepcional y ojalá illa esto nos permita ver con más allá de lo que se está viendo con el con las personas caminando a esto me refiero porque a que por supuesto hay que hay que activar la solidaridad más fuerte con con Honduras con Guatemala con con el Salvador pero principalmente Honduras y Guatemala que que en estos momentos están cruzando una situación bastante delicada y hay que mirar en el caso de México lo triste es que también han habido las respuestas de rechazo hacia la población inmigrante no nosotras pues a través de campañas de hospitalidad sí que estamos intentando hacerles ver a las personas en México que las razones por las que las personas van huyendo no son muy diferentes a las razones que nos ha entendido como México en un país sumido en una violencia y con una cantidad altísima desplazados internos forzados de población que también va a Estados Unidos a solicitar asilo

Voz 1667 10:42 madre mía que importante ese trabajo pedagógico que estáis haciendo Mariana vamos a hacer una cosa como esto va para largo como decimos nos vamos a quedar con con vuestro contacto íbamos a seguir muy pendientes de ese monitoreo que estáis haciendo de esta nueva caravana de migrantes en Centroamérica que como digo se ha reactivado en los últimos días Mariana Zaragoza muchísimas gracias desde España un saludo

Voz 4 11:07 muchas gracias y estamos en contacto nos pueden seguir en Twitter en arroba practicó en bajo Ibero ahí vamos subiendo las actualizaciones de los monitoreos

Voz 1667 11:15 muchas gracias Mariana

Voz 1667 11:19 éxodo que nos explicaba Mariana entre cuatrocientas y quinientas mil personas y los peligros que se pueden encontrar por el camino aún así es el Mediterráneo la ruta más dramática en abril de dos mil quince un equipo de Hora Veinticinco capitaneado por Angels Barceló Nicolás Castellano se desplazó a Catania Sicilia para narrar la historia de la mayor tragedia conocida en el Mediterráneo se habló de ochocientos muertos

Voz 0194 11:58 venga pues hemos tenido que volver a contarlo hemos tenido que volver a Italia y hemos tenido que volver a explicarles que Europa ha sido incapaz de poner fin a las muertes en el Mediterráneo que Europa no mira al sur que sus dirigentes exclaman y se ponen profundos cuando sucede la tragedia pero luego se olvidan se olvidan de ellos de toda esa gente que huye de la desesperación del terror de la muerte

Voz 1620 12:21 cuentan en nuestro desgraciadamente una película de terror se repite era medianoche entre sábado y el domingo cuando se encontraban a setenta millas de Libia a ciento doce de Malta que ciento treinta de la isla italiana de Lampedusa un pesquero viejo de muy pocas logran menos de cincuenta metros en mal estado con los que suelen utilizar las redes que organizan los viajes en principio se creía que iban a bordo setecientas personas en piensa presentarse dificultades para navegar entonces uno de esos cargueros que cruzan permanentemente el Mediterráneo llegaba al rescate de estas novecientos desesperado y entonces pasó lo que tantas y tantas veces ha pasado con pateras cayucos obras de barcas los inmigrantes abalanzaron hacia un lado para pedir ayuda y el pesquero volcó y se hundió rápidamente

Voz 0194 13:04 eso ustedes ustedes hablan directamente de masacre utilizan la palabra masacre

Voz 9 13:08 sí claro claro exceso masacres como una que era

Voz 0194 13:11 sí llegaron supervivientes de la anterior naufragio que escuchábamos antes como decías como una mamá de una niña adquisitivo sin llegar Herat terrible porque estaban muy la niña era casi no podía llorar porque era sabes tan Calzada te Évole la mamá

Voz 9 13:31 ha cambiado la historia hay algo que está cambiando marido dramática Ian que hay que cambiar la manera de responder a lo que está a lo que está pasando fíjate maneras de garantizar que quién está huyendo de su país y necesita protección la pueda obtener tiene que haber una concertación internacional entre los países de origen y que atendiendo las causas de esta migración que en realidad no hay que escarbar mucho son la pobreza la ausencia de trabajo la ausencia de oportunidades ir la violencia

Voz 10 14:04 el verano pasado verano presentes cuando llegaron a miles y miles de cirujanos escapando sólo nosotros estábamos aquí las televisiones solo están cuando hay muertos pero nosotros estamos con los Bío si lamentablemente con los muertos

Voz 1667 14:22 estos son algunos de los sonidos que conservamos en nuestra fondo Teka de aquella tragedia una tragedia en la que se llegó a hablar de ochocientos muertos pero fueron muchos muchos más Nicolas Castellano ha contactado con el equipo forense que ha reflotado ese barco que ha registrado una a una las muestras de ADN que se encontraron ahí y otros elementos que que han podido ayudar a la identificación de todas las víctimas y ahora están comunicando los resultados a las familias a todas y cada una de las más de mil víctimas no ochocientas mil víctimas que provocó aquel naufragio Nico Adela

Voz 1620 15:05 te hace cuatro años se creía que el barco había volcado debido al sobrepeso la realidad también las desvelado esta investigación

Voz 11 15:12 la madrugada fue cuando ocurre esta esta esta colisión porque el barco segundo una colisión el barco está lleno de gente está a tope está navegando noche IVE una lusos y en los motores de la luz era el alud de un carguero chino enormes barcos con contenedores dentro el barco conceda cuenta que está básicamente acercándose a un ritmo de colisión hacia este barco se golpea ya da da un poco la vuelta sepuede como paralelo al al barco grande el barco grande lo todo

Voz 1620 15:47 los choca lo golpea es imposible dragar el mar pero hay que buscar un sistema para saber cuántos son y quiénes son algunas de las frases de José Pablo Ibar que define este rompecabezas detectivesco que sigue investigando

Voz 11 16:00 en la playa en el momento el embarque había en doce grupos de cien personas cada uno estos grupos están organizados principalmente por nacionalidades siendo la mayor la más abundante del empezando por África occidental probablemente la gente de Mali la gente Mauritania como sabes hacer pasar como como como como gente de Mali principalmente ustedes por temas de así lo lo que fuera más fácil en conflicto y simplemente obediente de frontera

Voz 1620 16:29 también había senegaleses había costamarfileño última hora llegó un camión refrigerador con trescientas personas la mayoría de Eritrea esa trescientas personas fueron las primeras en subir al barco otros tres grupos se quedaron fuera trescientas personas se quedaron fuera este equipo de forenses italianos y el de bar Éibar peruanos del Comité Internacional de la Cruz Roja ha recreado la que es la mayor tragedia del Mediterráneo desde el momento mismo del embarque han concluido que en realidad no había ochocientos desaparecidos en el fondo del mar sino que eran mil cien este rompecabezas empieza a resolver en dos mil dieciséis cuando en una decisión sin precedentes el Gobierno de Matteo Renzi decide reflotar el barco porque estaba a trescientos metros de profundidad

Voz 11 17:09 dentro de lo que encuentran hay cuerpos que están cuerpos entrecomilla sean un poco más complicados que otros pero ciertamente el fondo de lo que son todos huesos mezclados por el tipo que había pasado Iker flexión del mano los animales marinos en con minutos lo gane entonces el problema es que aún digamos el proceso de análisis y de más de esos restos todavía continúa no se han logrado determinar luce María el número mínimo de individuos cuántas personas están representadas dentro de estos de estos este de esos restos

Voz 1620 17:42 de momento no ha encontrado quinientos restos humanos diferentes pero también otros muchos datos y elementos claves para la investigación

Voz 11 17:49 el primer tema que decidimos hacer es trabajar a explotar los datos que existen y que normalmente no son explotados entonces a qué me refiero con datos por un lado me refiero a toda la meta that problema de alguna forma social los cuerpos quiere decir que un cuerpo puede venir desnudo pudo venir con ropa o puedan ir con documentos entidad venir con con con otro tipo atributos culturales pues una cruz una pulsera un collar lo que fuera un grillo o lo que fuera y esto de acá todos estos datos tienen un peso determinado y un valor determinado que nos ayudan a poder entender para empezar de esta gente

Voz 1620 18:28 un sistema sin precedente de identificación para el que se han ayudado de algoritmo físicos y matemáticos de las redes de supervivientes y amigo o de restos como las notas escolares que estaban cosidos a la ropa de un niño de catorce años restos que llevaron a Vara Ibar y su equipo primero a Mauritania Senegal

Voz 12 18:48 si se quiere de del mes

Voz 1667 18:51 en Mauritania identificaron a sesenta

Voz 1620 18:53 hay siete personas en Senegal a ti Diane el hijo de este hombre que habla

Voz 12 18:58 va a tener

Voz 1620 19:00 Chase Fofana es su padre contaba a la agencia Associated Press que tiene dudas aún sobre el destino de su hijo la Cruz Roja al asegurado ahora que iba dentro de ese barco su nombre tenían uno de los primeros que este forense y su equipo han escrito en la mayor lápida conocidas hasta ahora en el mar Mediterráneo