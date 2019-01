Punto de Fuga: 'Las violaciones del colectivo LGTBI en Colombia'

Voz 0259 00:00 sesenta y seis mujeres LGTB y fueron asesinadas entre los años dos mil siete y dos mil dieciséis en el Caribe colombiano por su orientación sexual la inmensa mayoría eran transexuales muchos de estos feminicidios vienen precedidos por insultos por amenazas y también por discursos de odio que la representa con mejores peligrosas delincuentes perversas promiscua según este informe la vulnerabilidad económica es otra característica común entre muchas víctimas ejercían la prostitución sobrevivían en la marginalidad o con empleos muy mal remunerados una situación que es consecuencia del rechazo que sufren desde edades muy tempranas que se inicien su entorno la familia se convierte en un escenario de riesgo en casa empiezan a ser maltratadas veces son expulsadas en los pies todos más graves violadas y es habitual que reciban tratamientos correctivos ya sea en psicológicos o espirituales en la escuela que abandona de forma precoz son objeto de acoso y de bullying por parte de sus Home dañinos de pupitre pero también por parte de profesores y directores en su vida diaria no es extraño que a las trans por ejemplo se les impida el uso de los baños públicos de mujeres hay discotecas que les prohiben la entrada padecen acoso en parques y plazas las mujeres lesbianas cuenta que los insultos en la calle cotidianos y en ocasiones son agredidas cuando se besan osea acarician en público pese a esta violencia discriminación que relata el informe apoyándose en testimonios el índice de denuncias es bajo las mujeres L TBI de esta parte del planeta desconfían de la justicia de la Policía porque no se sienten protegidas en muchos casos las denuncias no tiene respuesta y las investigaciones se archivan sin resultados además las víctimas que se atreven a dar el paso no reciben una atención digna y respetuosa con sus derechos por parte de los funcionarios judiciales que lejos de tener la formación adecuada actúan con prejuicios que les lleva a normalizar la violencia e incluso a considerar los ataques como justificados y merecidos

Voz 1667 02:09 Wilson Castañeda buenos días buenos días Wilson ex director de la organizada son colombiana Caribe afirmativo estas cifras que nos detallaba Mariola lo ocurrido reflejan Wilson otra realidad oculta de un país al que todo el mundo mira ahora mismo por una cosa tan importante como el proceso de paz

Voz 2 02:28 sí efectivamente estamos comprometidos con la paz como sociedad civil son días mejores para Colombia Si bien hemos tenido altibajos creemos que la paz no tiene reversa sin embargo este informe constata que lastimosamente algunos sectores como es el caso de la población de mujeres lesbianas bisexuales y trans la pas les está costando la vida sigue presentándose homicidios violencia policial violencia sexual maltratos desplazamiento forzado y hemos aunado esfuerzos junto con la Fundación Triángulo para investigar estas violencias que son históricamente silenciadas exigiría un estado en el que tal como tú que todo el mundo tiene puestos sus ojos que la paz sea sinónimo de igualdad y que los actores del conflicto no solamente deponga las armas sino toda expresión de prejuicio tras su fobia hacia las mujeres

Voz 1667 03:23 a eso iba a Wilson a al prejuicio que alimenta esta violencia que vosotros refleja en este en este informe no este estudio cuáles son esos prejuicios

Voz 2 03:33 pues bien en la legislación colombiana no existe una ley de crímenes de odio pero si existe un agravante penal en nuestro Código para sancionar el prejuicio por orientación sexual e identidad de género es decir cuando era investigador en este caso el juez o el fiscal identifica que en el acto violento Se género prejuicio hacia la víctima en razón de su orientación sexual violencia de género pues bien en el informe damos cuenta básicamente de cuatro hallazgos significativos en materia de prejuicio el primero es que la violencia hacia mujeres lesbianas bisexuales y tras ha sido históricamente visibilizar el Estado colombiano a reconoció la violencia hacia personas LGBT tiene campañas de reducción Se con mientras sobre todo es reducir la violencia hacia los hombres gay que es importante reducir la Colombia es el segundo país en América Latina con mayor violencia hacia las personas LGBT aproximadamente cada año dos documentados entre ciento diez y ciento veinte asesinatos de personas visiblemente LGBT hemos llegado a los actores del Estado en ese caso la rama judicial que investigar esos casos tienes a sensibilizar los sobre todo a pedirles que para Fundación Triángulo y Caribe afirmativo lo importante no llenar las cárceles con este tipo de de de personarse cometen estos ellos que presupuestó en ir a las cárceles sino sobre todo ahondar en la investigación cuáles son las motivaciones que tienen ellos para cometer este tipo de violencia hacia las mujeres Viana Bisexuales y Trans conociendo esas motivaciones podremos proponer políticas preventivas que así nos permitan romper ese círculo vicioso que solamente estamos lamentando muerte sino que ojalá logremos prevenir este tipo de violencia

Voz 1667 05:10 es importante Wilson que nuestros oyentes entiendan esa impunidad de la que nos hablabas esa violencia de de de de de las administraciones del Estado que reciben algunas de las víctimas en este informe documentales varios de esos casos cuáles son las respuestas más habituales que se encuentran las víctimas cuando recurren a la policía al sistema judicial denunciando estas agresiones estos homicidios

Voz 2 05:32 hay tres respuestas contundentes la primera el primer lugar de denuncia es la policía Colombia por su conflicto armado tiene una policía muy fuerte hay policías en todas las esquinas de todas las calles de todas las ciudades de Colombia pero la policía aparece en el segundo lugar como el ente y violador de los derechos de las mujeres LGBT después de los actores al margen de la ley es decir la policía es otro actor víctima área entonces no generan confianza las mujeres no acuden a ellos por temor a ser revisadas en algunos casos que han acudido han sido Rebeca

Voz 1667 06:06 nos acompaña también José María Núñez y como decía Wilson ha participado en este estudio de la Fundación Triángulo José María buenos días qué tal es me me lo comentabas antes de comenzar la entrevista es algo poco común que se haga cooperación internacional en materia de de de LGTB y no

Voz 3 06:23 fíjate si es una es una pena bueno es es es así

Voz 4 06:28 que en España eh

Voz 3 06:31 en Europa para mí europea es una prioridad en las líneas de cooperación internacional curiosamente en nuestro país la única comunidad autónoma que tiene incluida la cooperación LG vete y como una prioridad es la Agencia extremeña a la Junta de Extremadura el resto de comunidades salvo en los que no se plantea es cierto que es un tema que tenemos que trabajar con mucha más profundidad y esto

Voz 1667 06:53 lo que nos comentaba Wilson lo que estamos comentando con vosotros no es algo exclusivo de Colombia no en ese mismo informe a añadir también una visión aunque sea un poco más periférica pero pero también de la República Dominicana ahí de Honduras

Voz 3 07:07 en el acto sólo puede detallar con más detalle hubo más profundidad pero hay una segunda fase del estudio que también ha financiado la Agencia de Cooperación Desarrollo de Extremadura que pretende ampliar esas esas esas esas esos territorios en los

Voz 5 07:22 va a hacer este análisis

Voz 3 07:24 creemos que realmente necesario porque de hecho Centro América es hoy uno de los zonas geográficas donde más riesgo está las vidas de muchos hombres por el hecho de ser homosexuales bisexuales transexuales hay mujeres

Voz 1667 07:39 que poner mucha luz no Wilson en toda en todo el área en toda la región no no sólo en Colombia sí es un

Voz 2 07:44 problema que compartimos de región que tiene básicamente dos antecedentes de un lado hay mucha criminalización América Latina tiene hoy la mayor tasa de homicidios hacia personas elegir BT países como Colombia México y Brasil representan la más del sesenta por ciento de las muertes de personas LGBT en el mundo anualmente por ese ese ejercicio enteré esas es un ejercicio que no es sólo de Colombia sino de varios países de la región incluyendo a Nicaragua también al igual que Honduras República Dominicana porque es una realidad de región

Voz 1667 08:16 sí son Castañeda José María Núñez representantes de la organización colombiana Caribe afirmativo y de la Fundación Triángulo responsables de este completísimo estudio de esta realidad oculta como os decía Wilson ahora no sólo de Colombia sino también de toda la región esa violencia contra las mujeres lesbianas bisexuales trans muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

