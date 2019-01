Hora 25 Deportes: Ronaldo respeta al VAR (25/01/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 2 00:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos y un día más gracias fuera escuchar el programa enseguida van

Voz 0919 00:16 los con la última hora del mundo del deporte pero estamos pendientes desde hace días de un rescate en Totana en los equipos se acercan parece al lugar donde se supone que está el niño Julen ya está ahora parece que hay nuevas noticias Servicios Informativos Cadena SER Pablo Morán cuéntanos buena ola

Voz 1667 00:36 llegó buenas tardes exacto estamos en lo que parece la fase decisiva de esta operación de rescate que dura ya exactamente doce días llegar a la zona del pozo de Totalán en la que se cree está al pequeño Julen es cuestión de centímetros lo el equipo de mineros asturianos que ha desplazado hasta la localidad malagueña está a muy poquitos centímetros de esa zona del pozo en la que como digo se cree que está el pequeño el portavoz de la Guardia Civil Jorge Martín el portavoz de la Guardia Civil en Málaga está a punto de ofrecer una rueda de prensa para detallar los últimos avances de esa operación de rescate Ignacio San Martín buenas tardes de Nueva York

Voz 3 01:16 buenas tardes todavía no ha comparecido esta el civil impartí ante los medios de comunicación al tren estaban litros sólo de otros tan usted Dios esperando las presencias del que hasta el momento ha sido portavoz sobretodo dónde está la fase final del operativo de veintiséis personas que trabajan para el y tienen como bien dices faltan pocos centímetros pero esta complicación etc

Voz 1667 01:42 exacto nació este mismo portavoz Jorge Martín es el que esta misma mañana condicionaba los plazos para la llegada a la zona en la que se cree que está el pequeño Julen lo condicionaba digo a la montaña decía la montaña manda en en esta operación de rescate han podido avanzar bastante a lo largo de la tarde pero se han encontrado con una nueva zona de poca dura que ha obligado a realizar nuevas micro voladuras que es precisamente lo que retrasa esta operación un poco más no

Voz 3 02:10 cuando aquí hay que recordar que en las diecinueve primero doce horas de este operativo de esta excavación del túnel de cuatro metros de un metro cuadrado a sesenta metros de profundidad las primicias diecinueve horas que tan sólo se pudieron extraer fue un metro y medio de apenas tres horas se avanzaban otras dos metros Bale claro al menos las fuentes oficiales dejan en El Faro en la que la excavación de seis unen en tres metros quince es lo que sabemos oficialmente sosegado los problemas luego muestra conocer de minutos lo que sí parece seguro es que es sincera está complicando para acceder al que que es una montaña que como dices o sea revela dos Aburto en contra de los asista día lo hizo al principio cuando se excavó esa galería vertical al pozo donde Julen lleva prácticamente doce días una operación pretendía que durará quince horas que se prolongó más allá de las piscinas

Voz 1667 03:04 gracias Ignacio pues enseguida esperamos salir de dudas gallego enseguida esperamos poder saber si se retrasa mucho más esta operación de rescate

Voz 0919 03:12 por

Voz 1667 03:13 el hallazgo de esa roca dura que han encontrado los un equipo de mineros de Asturias So os estamos a muy poquitos centímetros de del Tarazona donde está el pequeño donde se cree que está el pequeño le

Voz 0919 03:24 por supuesto estamos pendientes tunos dice Pablo cuando comience esa rueda de prensa volvemos a Totalán el mundo del fútbol que este fin de semana tiene una nueva jornada volverá a estar muy pendiente del bar

Voz 2 03:35 ese adelanto que supone

Voz 0919 03:39 el vídeo arbitraje para que las jugadas polémicas se aclare hoy el Real Valladolid ha recibido una charla del director del bar para explicarles a los jugadores al entrenador y al presidente Ronaldo bueno cómo funciona el bar porque el Valladolid no pudo en el mes de agosto asistir a clase y tomar apuntes estaban algo desconcertados sobre cómo funciona cuál es el protocolo del vídeo arbitraje de fuerte

Voz 2 04:07 de una clase larga ahí

Voz 0919 04:11 tomando apuntes el presidente Ronaldo ha explicado con este sentido común lo que es el bar después de esa charla con el diré

Voz 1 04:20 hemos aprendido que día

Voz 4 04:23 eh eh el subjetivo va está muy presente en las decisiones osea eh si al árbitro Tébar cree que una acción eh es para llama

Voz 0919 04:36 y esta tesis

Voz 4 04:39 en esto pues no siempre va a tener la opinión cien por ciento de apoyo todos pero eh yo creo que los errores van a seguir porque cometemos errores todos así pero nosotros tenemos tenemos que seguir a lo nuestro foco de la vitro del bar hacerlo nuestro centro del campo para que

Voz 2 05:05 es razonable Ronaldo los errores van a seguir

Voz 0919 05:09 nosotros tenemos que poner el foco en lo deportivo para quitarle presión a los árbitros enseguida estamos en Valladolid a ver cómo han sido esos apuntes el otro gran protagonista del día además del bar es lo Cody el serbio que se ha metido en la final del Open de Australia de tenis derrotando al francés Paul en tres set con mucha facilidad Djokovic va a ser el rival de Rafa Nadal en la final del próximo domingo comenzará hora española a las nueve y media de la mañana y estamos en medio de una jornada de la Euroliga de baloncesto ha terminado un partido el que ha perdido Baskonia en la cancha del Darussafaka ochenta setenta y cinco derrota de los vitorianos ahora mismo está jugando el Herbalife Gran Canaria en la cancha del todos nos preguntamos cómo está ese partido Nico López buenas tardes

Voz 1621 05:52 qué tal Gallego quedan cinco minutos para que termine el partido en Montenegro de momento Teresa Bajo el Herbalife Gran Canaria uno uno sesenta y seis Herbalife Gran Canaria seis

Voz 0919 06:03 luego el gran partido de la jornada se juega a las nueve en el Palau entre el Barça y el CSKA de Moscú hoy no tenemos fútbol de Primera sí de segunda lo buenos pasaremos por La Romareda donde juegan el Zaragoza y el Real Oviedo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de voz

Voz 1121 06:21 Diego hoy no voy a criticar a nadie ni voy a hablar de un ideólogo ordenar este verano Gonzalo de Julen quedó aceleración pero ahora hay otro Julie Delpy de la aquí quiero darle ánimo a toda la familia ya esto bombero que lo están rescatando que lo rescaten ya que la familia está querer tranquilo

Voz 0919 06:43 es lo que queremos todos estamos pendiente

Voz 5 06:46 desde la última hora dejad vuestros mensajes

Voz 6 07:10 pero le tengo que decir a galleguismo que está que está genial que lleva una racha oye me encanta hay porque esa cosa que tiene él que es la que yo ya me hice adicta a de él está muy viví fija no que esa esa ironía que mostraba ni cuando el ver programa de de cuatro al principio hay ya me conquistó para toda la vida bueno pues esa esa esa ido ni ahí esa gracia natural divertido inteligente eh irónico me encanta hoy sigue donde saca el Barça tan gris

Voz 2 07:52 el deporte

Voz 1 07:55 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 08:03 de dónde saca el Barça tantísimos millones es que se

Voz 0919 08:07 la ironía que se pega empezamos venga el Valladolid juega el próximo domingo en Pucela con el Celta de Vigo se supone que para ese partido los jugadores y el entrenador del Valladolid ya van a estar más tranquilo porque serán ha explicado perfectamente esta mañana han estudiaron toma apuntes y no va a haber ningún tipo de polémica eso nos gustaría todos José Luis Rojo y cómo ha sido la clase buenas tardes

Voz 1070 08:32 hola Jesús muy buenas tardes pues en principio ha sido una charla de más de dos horas de las que ha estado toda la plantilla hay como decías el técnico incluso Ronaldo como escuchábamos al principio el técnico Sergio Gamón ha hablado bueno pues en la misma línea que que mantiene el club de tranquilidad y de coherencia

Voz 7 08:49 es una charla que está un poquito como preparada como barbudo funcionamiento deberá dar un poquito de bueno cuando yo piensan que capturen actúan a un poquito la teoría de de como tú Alba no es verdad que no ha entrado a valorar la jugada nuestra no con la duda de la subjetividad es que a finales de hombre que está en el bar es subjetivo a lo que él bueno él tiene que terminase la jugada que ve es flagrante siguen manifiesta unos manifiesta

Voz 1070 09:08 hablaba evidentemente Sergio de que el que decide es el árbitro que está viendo el bar is desde su punto de vista pues es la decisión que determina tomando por cierto no le ha gustado demasiado que el vídeo que habían preparado con un montón de jugadas polémicas no los haya querido ver Bono toda más tranquilos con esta explicación ocho y treinta y nueve hora25

Voz 0919 09:25 deportes en la SER

Voz 0919 11:01 vamos con la Liga ya sabes que el líder el Barcelona juega el domingo cuatro y cuarto en Girona mañana hablará Valverde mañana sabremos si tiene pensado dar descanso a Messi au sale con todo o piensa en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey del próximo y la próxima semana ante el Sevilla de lo de mañana bueno pues es muy atractivo el duelo de la comunidad de Madrid Atlético de Madrid Getafe el Atlético de Madrid segundo en la clasificación y Pedro Fullana antes de ese partido el Atlético está pendiente sobre todo de Morata el inminente fichaje de los rojiblancos

Voz 14 11:34 qué está haciendo larga la espera pero se va a hacer oficial nadie tiene que dudar de eso porque el acuerdo con el futbolista está cerrado es más está firmado y lo que falta es que los cruel tremenda de pulir ese acuerdo entre ambos eh vamos a ver cómo termina el asunto si se hace oficial esta noche se esperan unos días más la realidad es que el Atletic Madrid además también está esperando la decisión de Johnny que tiene que decir si acepta el traspaso al vuelves inglés y en medio todo esto aparece Sky Italia hay dice que Diego Godín ya ha pasado el reconocimiento médico con el Inter para fichar el próximo verano Simeone no duda de la profesionalidad de Godín tampoco de Morata

Voz 0501 12:07 convencido que Diego mañana jugará con la pasión la ilusión si la tenacidad con la que ha llegado el club uno tengo no dudó ni un segundo en en Godín hasta el día que te ha con nosotros y en cuanto a Morata vamos a esperar

Voz 14 12:27 el pueblo Estará a Morata en el futuro de momento no estará en el partido de mañana en lo deportivo seis bajas portando trece jugadores disponibles aún se ha recuperado y podrá jugar igual que Godín

Voz 0919 12:37 las ir también Clínic que será titular y enfrente el Getafe sin el Getafe ganase mañana al Atlético de Madrid se pondría provisionalmente en puestos de Champions lo que da una idea del temporada aunque están haciendo los de Bordalás mañana a José Antonio Duro cómo salen están sextos

Voz 1038 12:52 a la eliminatoria de Copa sólo ha perdido un partido como visitante este año Gallego fue además en el Bernabéu y los datos que no apoyan al Getafe que desde que llegó el Cholo no es que no haya puntuad es que no ha metido un gol al Atlético de Madrid guardarlas con la duda de Mata uno de los tres de Harry

Voz 0919 13:05 la que hoy no ha entrenado por un proceso febril seis

Voz 1038 13:07 difícil con el Atlético de Madrid pero hasta qué punto Bordas

Voz 1642 13:10 me siento identificado con con el juego de mi equipo valoro mucho juego del Atleti pero nosotros no se identificamos con nosotros bueno que puede haber algún símil en algún aspecto el juego yo creo que gusta mucho el Cholo Simeone por es el actual entrenador del Athletic a mí no no debéis

Voz 1038 13:27 lo Hermes con otro equipo no el gesto el Geta donde ya no está Guardiola Valladolid ha estado muy veintitrés y a dónde va a llegar el lateral del Alba

Voz 0919 13:34 era vaya duelo mañana en Mestalla Valencia Villarreal con el Valencia de Marcelino que sigue titubeante aunque algo mejor el Villarreal que está en puesto de descenso

Voz 1038 13:45 eso

Voz 0919 13:46 importantísimo para los dos última hora de el equipo de Marcelino chivo MAR mano buenas tardes hola muy buenas estábamos pendientes en el entrenamiento que acaba de concluir ahora mismo en

Voz 0962 13:55 así entrenaba o no Gameiro y si entraba en la convocatoria pues bien respuestas no se ha entrenado Nos entrenaron todas las semana desde el golpe que sufrió ante el Getafe en Copa pero no hay convocatoria todavía va a mantener la duda hasta última hora porque la convocatoria la dará mañana Marcelino en esa seguro que no estará Gabriel que es baja por sanción Guedes y con DO hubiese no perderán por lesión además de allí que está proscrito

Voz 1038 14:19 que está todavía en el Valencia pero ya dijeron que no iba

Voz 0962 14:21 a volver a jugar así que mañana la pareja Rodrigo mina veremos si está Gameiro o no en la recámara

Voz 0919 14:28 el Villarreal sólo ha ganado en esta temporada en la Liga tres partidos vaya situación agónica Xavi Isidro última hora de los amarillos

Voz 1031 14:36 qué tal Gallego muy buenas y complicada además recuerdo que el Villarreal viene de empatar ante el Athletic caer ante el Getafe perder en la Copa lleva siete partidos sin ganar afronta el partido con las bajas de Bruno hay

Voz 15 14:47 Funes Mori seguro y las dudas de Morlanes

Voz 1031 14:49 claro quitar erraba el objetivo ganar en Mestalla como lo ha hecho las tres últimas temporadas intentar acercarse un poquito más a la zona de permanencia

Voz 0919 14:59 vaya partido ese Ia a la una de la tarde se juega el Sevilla Levante en los locales la gran pregunta Fran rojillo es si van a pesar más en ese partido o en la vuelta de la Copa ante el Barça con esa ventaja que tienen dos cero de la ida buenas tardes Fran hola Gallego buenas tardes no tiene mucho donde elegir Machín así que como Vielba dieciocho convocados entre ellos incluso el chaval Brian Hill pues con la baja hace Navas de Escudero no tiene carriles no tiene mucho que pensar Matxín va a poner lo que tiene ha entrado Roque Mesa y Aleix Vidal podrían ser Air Aleix Vidal por la derecha y Quincy prometió recuerda los carriles del Sevilla posiblemente le dé descanso a Benger probablemente la única novedad de cara al once titular esperemos mañana que hace pero lo cierto es que va justito podríamos incluso ver debutar al central Webber eso por un lado en el Levante Paco López ha perdido a última hora Toño García por unas molestias se cae por tanto de la convocatoria tampoco han viajado Percival Vukcevic ya Antonio Luna que no va a poder jugar en el que fue su estadio íbamos con el partido de las seis y M de a a jugar mañana Leganés y Eibar Óscar Egido novedades

Voz 1284 16:04 la noticia el partido basar la pañolada en el minuto doce que va a hacer la afición del Lega para protestar por ese gol de Luis Suárez el domingo pasado

Voz 0919 16:10 en lo deportivo por tercer partido consecutivo Rubén Pérez

Voz 1284 16:13 es baja además vuelve Bush pinza no estarán Carrillo Roland hice Kiel llena el Eibar Orellana se en su segundo partido consecutivo por molestias vuelve Pere Milla no viajan Cardone calavera ya pero le quedan de dos a tres semanas para volver

Voz 2 16:26 eso en Primera en Segunda División

Voz 0919 16:28 abre la jornada a las nueve en La Romareda Zaragoza Oviedo tantas veces un partido de Primera División vamos a ver si cuando falta un cuarto de hora hay ambiente como están en los equipos anti Sanz buenas tardes

Voz 1284 16:38 hola buenas tardes Gallego calienta novio de Real Zaragoza el equipo de Víctor Fernández con cuatro cambios en el once de necesita ganar a un Oviedo que llevan racha La Romareda en busca de la cuarta victoria consecutiva que le meta en puestos producción noche muy fría en Zaragoza diez grados pero bastante viento a las nueve Python andaluz Figueroa Vázquez

Voz 0919 16:57 esto de titulares de esta jornada en Segunda División cuáles son Amanda gala buenas tardes qué tal Gallego aún más importante de la jornada

Voz 0419 17:03 el Sporting Deportivo el equipo denso González visita a El Molinón el domingo a las seis de la tarde otro partido importante importantes el Cádiz Mallorca que se disputa mañana los ocho y media en el estadio Ramón de Carranza también jugarán Almería Osasuna una Lugo Rayo Majadahonda Elche Numancia Tenerife Málaga y el domingo más encuentros Granada Extremadura Alcorcón Córdoba y Las Palmas además recordamos aplazado el Albacete Reus

Voz 0919 17:27 ya antes del fútbol internacional estamos pendientes de una rueda de prensa en Totalán sobre el rescate de Julen ha terminado su rueda de prensa cuál es la noticia esta hora Pablo Morán cuenta no

Voz 1667 17:37 pues el portavoz de la Guardia Civil ha explicado que están a sesenta y cinco centímetros de la zona del túnel en la que se cree que está el pequeño Julen pero se han encontrado con otra veta de piedra de extrema dureza ha dicho el portavoz de la Guardia Civil y por tanto tienen que proceder a una cuarta micro voladura controlada esta vez de una forma mucho más precisa por la cercanía de la zona en la que se encuentra el el pequeño con lo cual se teme que se va a retrasar todavía un poco más estas tareas de de elaboración de ese túnel que está realizando esos mineros de Asturias para llegar a la zona en la que está el pequeño Julen lo ampliamos gallego en doce minutos a partir de las nueve

Voz 5 18:17 claro que sí desde las nueve pendientes de esa

Voz 0919 18:19 a última hora fútbol internacional como todos los viernes José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buenas gallega está acabamos este fin de semana en Italia en Francia en Gran Bretaña

Voz 1038 18:27 pues primero que en Inglaterra no hay Liga hay F y la cuarta ronda empieza con un partidazo gallego en apenas diez minutitos a las nueve menos cinco de la noche Arsenal Manchester United Emery contra el invicto Solskjaer caprichos del sorteo porque aquí entran todos da igual que seas de tercera cuarta división nueve Premier te puedes enfrentar a cualquiera sin españoles en el once gunner es suplente Nacho Monreal sí que es titular Ander Herrera en la medular de los diablos rojos para mañana a Manchester City

Voz 0919 18:53 Bali a las cuatro la tarde y el domingo

Voz 1038 18:55 cinco tenemos el Crystal Palace Tottenham ya la siete el Chelsea Sheffield buen este que puede ser el debut del Pipita Higuaín con los de Sari mañana las sería en Italia min a Nápoles a las ocho y media que también puede ser el debut de Piatti La Juve juega el domingo a las ocho y media ante la Lazio en la Bundesliga en Alemania seguimos por la lucha por el título mañana a las tres y media Borussia Dortmund Hannover noventa y seis seis puntos de ventaja sobre el Bayern que juega el domingo a las tres y media ante el Stuttgart ID Francia destacó el billón monocasco mañana a las ocho a la tarde han echado a Enric parece que van a recuperar a Llardén que lucharon

Voz 2 19:28 seguimos en Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 1 20:01 hombre veinticinco Deportes Jesús Gallego

Voz 0919 20:10 el próximo domingo a las nueve y media de la mañana hora española Rafa Nadal va a jugar una nueva final de Grand Slam es un partido es un cartel de tenis de este siglo Djokovic Nadal Djokovic que hoy en semifinales ha pasado por encima del francés cual partidazo tremendo que llega en un momento

Voz 2 20:33 lo tremendo Nole a hasta final pero ahí va a estar Rafa Nadal y lo va a vivir en directo allí lo va a contar en la Cadena SER Miguel Ángel Zubiarrain a Miguel Ángel

Voz 15 20:45 hola buenas noches bueno ya tenemos rival en la final del domingo siete y media de la tarde Olga de Melbourne nueve y media de la mañana en ir será cómodo Novak Djokovic que vea uu Leao al francés Lucas Puyol ganándole por sí solo seis dos seis dos por lo tanto parece que Djokovic ya están en muy buena forma y que se puede ver un partido más que interesante esperemos que ese interés de favorezca irse a once con el título decidido también que mañana siete y media de la tarde tendrá lugar la final femenina entre evitó va la japonesa

Voz 2 21:29 Djokovic que después de la semifinal que ha ganado ha dicho que Rafa Nadal es el rival más grande que ha tenido

Voz 0919 21:38 en toda su carrera es alucinante bueno también esta

Voz 2 21:41 hay Federer pero realmente cuando Djokovic era un niño bueno un niño

Voz 0919 21:49 excelente Nadal ya estaba ganando Grand Slam Vaya partidazo que vamos a vivir otra vez el próximo domingo baloncesto ya sabes que el Baskonia ha perdido en la cancha del Darussafaka ochenta setenta y cinco derrotas de los vitorianos está en juego el partido del Herbalife Gran Canaria en Montenegro en la cancha

Voz 1621 22:10 Buducnost como está Nico López hola qué tal Gallego acaba de finalizar el partido malas noticias porque Gran Canaria ha perdido de cinco puntos ante el conjunto de Montenegro pudo nos ha ganado siete cinco siete cero al Herbalife Gran Canaria el equipo de Víctor García que por lo tanto se queda con la victoria y a pensar a partir de ahora al encuentro del próximo fin de semana ante el Joventut

Voz 0919 22:32 Nadal así que derrota del Baskonia derrota del Herbalife Gran Canaria ayer victoria del Real Madrid que está ya muy cerquita muy cerquita de garantizarse incluso el factor cancha en los play off ya lo lo va a intentar el Barça ante otro de los grandes seguir pues del continente el CSKA de Moscú es un clásico ya de la Euroliga como está al Palau Chaves eso buenas tardes

Voz 1610 22:53 hola buenas tardes Gallego pues va a haber una gran entrada hoy

Voz 0919 22:55 el Palau Blaugrana yo creo que va a ser de los mejores

Voz 1610 22:58 la temporada porque como bien decías es un clásico Barça CSKA el Barça es sexto con once victorias CSKA tercero con catorce el Barça tras los tropiezos ayer de Air France y Olympiacos se quiere acercar al gran objetivo que sería la cuarta la plaza run run Schmitz es el jugador descansaba una versión específica ni ojo porque el CSKA viene sin Colin Higgins que es el tercer jugador más utilizado por Moody's el entrenador del CSKA que podía caer si hoy pierde aquí en el Palau Blaugrana vamos a ver qué sucede es un auténtico partidazo al que le quedan seis minutos y medio para que empiece

Voz 0919 23:34 y en la NBA Marta casa al muy buenas tardes

Voz 1038 23:36 ayer se han conocido los quintetos

Voz 0919 23:39 para el All Star teníamos esperanza muchas esperanzas de que

Voz 2 23:42 que Doncic estuviera en el quinteto del Oeste pero BNG meterte entre de este papel precisamente no era es realmente casi imposible

Voz 1038 23:54 impasible y mira que ha hecho buenos números Luka Doncic pero no va a poder ser pese al apoyo y los votos de los fans acabado fíjate Gallego como el tercer jugador más votado de toda la NBA pero no tuvo el respaldo de los jugadores y de la prensa así que el Luka Doncic no va a estar pero es que ojito con los que intentos que se han formado por el oeste Lebron James que es el capitán acompañado por Paul George Kevin Durant Stephen Curry James Hart

Voz 2 24:17 al final entrar entre esos cinco es real

Voz 0919 24:21 cumplirá bestial vamos hablando de jugadorazo alguno ya casi leyenda

Voz 1038 24:25 totalmente claro y luego por el este está Janis ante todo que es el otro capitán acompañado por Joel Embid Kar Leonard Kylie Bin Ike en Bagua así que lo tenía aplicado el bueno de Luka Doncic al que eso sí todavía le queda una esperanza de estar en ese partido de los mayores en el de los novatos va a estar seguro porque dentro de una semana el treinta y uno de enero se va a conocer el resto de jugadores seleccionados es una decisión que ya sólo va a corresponder exclusivamente a los entrenadores así que veremos si alguno se decanta por

Voz 0919 24:49 qué tienen que decir la verdad es que números y méritos

Voz 1038 24:52 no pero bueno la verdad es que los rivales también es que está siendo una temporada en el oeste sobretodo de auténticas exhibiciones como por ejemplo las de Russell Westbrook Nos acostumbrado a partidazo tres partidazos a última triple doble con veintitrés puntos diecisiete rebotes y dieciséis asistencias que son números que no se veían desde hace treinta años en la mejor liga del mundo es el décimo quinto triple doble de la temporada para el base de los que ganaron a los pelícanos en un partido en el que no estuvieron los dos españoles ni Nikola Mirotic ni tampoco Álex Abrines y para esta noche tenemos cinco partidos con representantes españoles destacamos uno al que se va a jugar a partir de las dos de la mañana los Raptors de Ibaka hay de Sergio Scariolo se miden a los Rockets de James Harden veremos si son capaces de frenar a la barba que lleva diecinueve partidos consecutivos sumando más de treinta puntos

Voz 0919 25:35 impresionante gracias Marta Balonmano mañana nos jugamos estar en el Olímpico que nos podría dar acceso a los Juegos de Tokio estamos hablando del Mundial de balonmano nuestro rivales Egipto previa a Diego González buenas tardes hola

Voz 16 25:50 buenas tardes Gallego pues España está muy metida en los egipcios que entrena David Davis como bien apunta para los pro olímpicos mañana a las cinco y media Jordi no va a sustituir a Dani Dujshebaev va a jugar con quince jugadores España no ha perdido nunca con Egipto tan solo dos empates en mentir encuentros y ahora mismo no se están jugando las semifinales en el día de hoy de este Mundial en la primera Dinamarca se mete directamente la final Dinamarca treinta y ocho Francia treinta y en la segunda el abismo en juego Alemania nueve Nos paga diez estábamos en el minuto veinticinco de la primera parte

Voz 0919 26:20 mañana Fernando Alonso en las veinticuatro Horas de Daytona Manu Franco desde dónde va a salir Fernando Alonso con con su coche en estas veinticuatro horas buenas tardes

Voz 1385 26:33 hola muy buenas compañeros desde el circuito de Aitona fue exactamente iba a salir en la décima posición en sexta posición pecado la sexta posición el piloto asturiano nunca Vila que es uno de los mejores coches él dice que tiene que no es tan rápido como él esperaba pero lo cierto es que estamos hablando con Juan Pablo Montoya dice que es uno de los mejores coches y como digo Montoya Parri cielo estará también está Antonio Soto madrileño que tiene ese claro favorito en categoría como hacer una carrera espectacular en la que incluso hay un equipo formado íntegramente por cinco mujeres no falta de nada las veinticuatro horas

Voz 2 27:07 lo contaremos mañana gracias Álvaro Franco ahora sigue Hora veinticinco Deportes pendiente del rescate en Totalán con la última hora a las once y media El Larguero con Yago de Vega ya sabéis todo el fin de semana Carrusel nosotros volvemos el lunes a las ocho y media sed felices un saludo de Gallego adiós

Voz 0501 27:24 qué te dan muy buen que de con la prole muy