Doble lección de provincianismo

un marciano que diera hoy los medios de comunicación españoles podría pensar que Venezuela es España Sánchez da respiro Maduro legitimar el cambio dice la razón Sánchez de enfría la esperanza del pueblo venezolano titula ABC Casado se suma al coro acusando a Sánchez de contribuir al plan de Maduro para aniquilar a los venezolanos quién es este Sánchez todopoderoso que puede cambiar las fuerte de un país pensarían marciano penosa demostración de estrechez de miras de una derecha que lo conecta todo con las querellas patria sí que cree que con tal de darle caña al Gobierno todo está permitido Ike hecho Sánchez pues hablar conmigo ha ido a trabajar para que la Unión Europea tenga una posición conjunta que seguro que pesará más que la de España sola con qué objetivo presionar a Maduro para que convoque elecciones ya como primer paso para acabar con un régimen que ha colapsado en un país profundamente dividido la derecha especula vergonzosamente con las desgracias ajenas Podemos no quiere ser menos y se Columbia bien hunde doctrinario mismo de salón why do ha dado un golpe de Estado dicen claman contra la injerencia en asuntos internos de otro país doble elección de provincianismo otro que se va Ramón Espinar agranda la brecha en Podemos Iglesias y compañía tienen que decir cómo quieren hacerse mayores resignan doce ha sido un partido testimonial a la izquierda del PSOE como fue Izquierda Unida o apostando por lo que parecía ser su ambición fundacional un partido transversal de cambio como pretende Errejón si no se deciden serán los lectores bosque lo harán por ellos los Comunes de Esquerra Republicana el PSC y la CUP avalan el pleno el Ayuntamiento de Barcelona uno de los proyectos estrella de Ada Colau la unión de los dos tramos del tranvía de la Diagonal algo se mueve en Cataluña a cuatro meses de las elecciones municipales es inevitable que este momentáneo reencuentro la izquierda genere interpretaciones en clave de futuro y algún escándalo en el mundo independentista