Carlos Cuéllar: "La gente te acoge muy bien, es como un país europeo"

Voz 1 00:00 José Palacio qué tal muy buena hola qué tal muy buenas Yago

Voz 2 00:02 decía que nos vamos de viaje porque vamos a charlar con un español que lleva tres añitos jugando al fútbol en Israel y además haciéndolo a un grandísimo nivel

Voz 1038 00:10 un auténtico crack es un trotamundos de SCO de el fútbol porque ha estado jugando

Voz 3 00:15 fue en Inglaterra ha estado jugando también el Escocia

Voz 1038 00:18 un clásico también dentro de nuestra Liga jugó en el Numancia en Osasuna en Almería pero en dos mil dieciséis de dijo venga pues voy a cambiar de aires salió del conjunto almeriense le llegó una oferta para jugar en Israel Ilha debió gustar la experiencia porque lleva ya tres temporadas es su cuarto equipo y a sus treinta y siete años el el VI Juba de Tel Aviv parece como si tuviera veinte menos porque está siendo titular el mejor de la primera vuelta en toda la Liga como defensor ha cumplido quinientos partidos al tiene que contar cómo se hace un jugador de fútbol vengan

Voz 1991 00:53 Carlos Cuéllar qué tal buenas noches qué tal estás cómo te va la vida por Tel Aviv

Voz 4 00:59 pues muy bien la verdad es que contento ya con con la tercera temporada aquí en en Israel

Voz 1991 01:05 el equipo no sé si lo digo bienes ve ni Yehuda

Voz 4 01:09 viene Judd así Eugenio ya te premien aquí yo me conoce

Voz 5 01:14 Carla Diana que antes no se preocupe

Voz 1991 01:17 te vas desde septiembre en este equipo muy bien no el segundos en la clasificación el segundo equipo menos goleado que no de momento bien

Voz 4 01:26 sí la verdad es que no está saliendo muy buen año cuando opine que salí de delito que sale en septiembre la idea del equipo era pues luchar para mantenerse muy poco a poco hemos ido encadenando victorias coge una buena racha y mira segundos cuartos de final también Copa que seguimos adelante osea que contento con la temporada que estamos haciendo

Voz 1991 01:49 tercera temporada en Israel de gasten dos mil dieciséis al Maccabi Pet tac tic va luego estuviste en el Apoel ido ni Kiryat Ramona o algo así siempre está escuchando algún

Voz 5 02:02 algún israelí la Éste no tiene ni puñetera idea

Voz 1991 02:05 de pronunciarlo luego estuviste en el Beitar de Jerusalén y ahora en este el equipo desde septiembre cuando llegaste en ese dos mil dieciséis pensabas que ibas a estar tanto tiempo

Voz 4 02:16 no la verdad es que que viene un poco a una cultura nueva o país en Oriente Medio que todo lo que llegan a Europa es un poco el el conflicto no iba aliñada con un poco de viñedo incluso tenía hablado con el equipo que en caso de que no me adaptarse que yo viese un poco de de inseguridad porque era una experiencia completamente normal para mí que tenía la libertad de de irme y la verdad es que fue amor a primera vista al al mes de de estar aquí ya estaba y que qué podía hacer aquí una carrera alargar un poco más la carrera no hay más años porque se vive muy bien

Voz 1991 02:52 sobre todo en el desconocimiento yo creo no Carlos porque muchas veces en la distancia hablamos del el conflicto que hay parece que hay un clima de tensión creo que los que vivís allí no es lo mismo no la imagen que se tiene desde fuera que lo que vivís vosotros allí

Voz 4 03:07 sí sí no tiene nada que ver claro eso es lo que me pasó a mí yo al principio cuando me llega la oferta de Israel lo primero que hago con el llamara a jugadores que están aquí por suerte compartir iba a compartir vestuario con Aitor Monroy otro español que ya que ya iba a ser su segunda temporada diez me explico un poco porque claro el conflicto yo pensaba que iba a un país en guerra pues los niños no te vas contra los tanques por la por la calle dimita al desde Tenerife tenemos no es ellas aquí te digo es como estar en un país de digo Europa no te enteras de nada del conflicto se vive muy bien es como estar en cuanto clima actitud de la tela poco la cultura como como en el sur de España no puede ser por el idioma que es lo más difícil

Voz 5 03:47 de todo esto

Voz 4 03:50 mira que lo he intentado pero es muy difícil si no me sentiría como como si estuviese en casa bueno para que la gente muy mediterránea te acoge gente cultura muy parecidos a nosotros en ese sentido son son muy parecidos vamos que su sitio en el que podrías vivir

Voz 1991 04:06 efectivamente cuando te retires

Voz 4 04:09 pues sí sí yo siempre le he dicho que es una pena porque una parte de haber llegado tan viejo aquí porque podía haber alargado todo

Voz 1991 04:15 qué pero que tan viejo Jové que tiene treinta y siete años y veterano

Voz 5 04:20 bueno para el fútbol

Voz 1991 04:25 el irá vira a Jorge Molina que tiene treinta y siete años también está a punto de hacerlo mira de una tercera juventud tiene el tío

Voz 4 04:33 sí sí sí igual que recoge par señor este año bien y está Borja también BOJA hace martes hay que en Bani Walid que también si no parece que la generación del ochenta llegas

Voz 5 04:44 no ha salido el agujero por lo menos aguantar aguantáis

Voz 1991 04:50 que tiene el el fútbol de de Israel quiero decir que nivel te has encontrado

Voz 4 04:55 pues a lo mejor Maccabi Tel Aviv verse va que es un nivel de primera división los de más quitar Maccabi Haifa y a nosotros Apoel Tel Aviv Haifa sería un nivel de Segunda División mitad de tabla luchar topó por ascender ya digámoslo a lo mejor los los otros equipos pues algunos serían de seguro la ve y otros nivel de de segunda para para descender pero es un fútbol que porque técnicamente ellos son son muy buenos

Voz 1991 05:30 los jugadores tiene mucha calidad lo que

Voz 4 05:32 sí se nota es un poco el ritmo de juego son fútbol más más lento y el y el ritmo de juego más sabes más lento pero en cuanto a calidad de jugadores es muy alta tendría calidad para poder está compitiendo eh en Europa les da mucha bola al fútbol

Voz 1991 05:49 es decir los medios de comunicación las aficiones son muy apasionada

Voz 4 05:52 sí sí aquí se vive mucho el fútbol es una tienen mucha cultura más también están están locos con el futbol español se sigue mucho la Liga española y donde hay un judío jugando se Televisa Telepizza al partido china en China en Alemania haya donde avión judío jugando ahí se sigue mucho el foco tiene gran pasión sobre todo con Madrid Si Barcelona cuando hay clásico se vuelven se vuelven no

Voz 1991 06:20 qué y quién tiene más tirón el Madrid o el Barça

Voz 4 06:23 si te digo la verdad están ahí a quien sí se decía más suelen fletar un montón de aviones Si yo organizarlo todo los viaje ya con las entradas para para ir a verlos porque además por aquí por la por la calle lo típico que te para y te preguntan de tu de de Madrid de Barcelona ahí siempre te encuentras con gente que que te habla un clásico o a Barcelona o a Madrid de la organización que que tienen seis y les gusta

Voz 1991 06:48 muchos oye Carlos eres me gano

Voz 6 06:51 sí y eso desde cuándo pues

Voz 4 06:55 no lo It's ya ha dicho el último año de Inglaterra como cosa de cinco cinco seis años ya hay creo que una de las causas de que de que sea de que siga jugando de saber adoptado este tipo de de dieta estilo de vida alargó bastante la llamada hecho alargar la carrera porque ya en Inglaterra tenía una edad a espetaba total sábado lesión me costaba mucho recupera de los después de los partidos y a raíz de una conversación con con el doctor contorsionista y estudiar un poco sobre sobre este estilo de vida decidimos a ahorcarla por un periodo de tiempo a ver qué tal me encontraba muy fue la verdad que me ha ido maravilloso porque mira de cinco años aquí sigo sin fenomenal me encuentro físicamente es decir que no come ningún alimento que tengo

Voz 1991 07:48 de origen animal pero lo haces lo haces por creencia o porque te han aconsejado que mejor no tomarlo simplemente por salud

Voz 4 08:00 pues empecé por salud empecé ya te digo porque físicamente no me empezaba empezaba a notar ese ese bajón por la edad ahí por tanto año o a un alto nivel que final pasa pasa factura ahí bueno pues como al final lo vi yo en mi propia personalidad propia el el resultado de mí que me encontraba mejor que recuperaba mejor que seguía los partidos que que terminaba el el partido y creo que a lo mejor antes me costaba tres o cuatro días incluso recuperar pues ahora en dos ya me dejaba ya me dejaban entrena entonces aquí seguir porque era el mejor plan que podía que podía adoptar ido ya pues bueno una vez que ya vas estudiarlo un poco el estilo de vida pues te va solidarizado en un poco más también con lo cual los animales un poco todo todo la mano ya lo han mezclado no digamos ya

Voz 5 08:50 las dos

Voz 4 08:52 sería un poco la la Justicia lo que sufre en el mal trato y bueno pues al final pues te solidariza con con ellos y más cuando ves que posible llevar otro estilo de de vida sin tener que

Voz 1991 09:05 qué hacer daño a los animales hoy tener algún problema quiere decir cuando tú fichas por algún club lo dice soy Mi dieta tiene que ser este tipo cuando coméis y todo eso tú tendrás tu dieta específica claro

Voz 4 09:16 sí sí no ellos no tienen problema porque como ellos más sometidas a a la hora de fichar al equipo a otros lo que Benson son tu partidos como ha rendido durante la temporada entonces a ellos les da igual si te quieres comer si para jugar bien te tienes que comer veinte manzana pues Cometa que te mandan a sea yo no les

Voz 1991 09:33 sí

Voz 5 09:34 qué le da igual mientras reina mientras que tú

Voz 4 09:37 en Dalí y siga cumpliendo a ellos les da igual lo que lo que coma así que velar pues es lo que en concentraciones su cuarta temporada yo llevo mi Mi dieta parte pero que tampoco muy especiales porque al final ensaladas ayer todos los Buffett eh

Voz 1991 09:52 no pero es que los te pones a pensarlo y un montón de cosas son de origen animal esa es que Pedro empiezan a sacar de la dieta y al final sacas muchas cosas

Voz 4 10:02 muchas que sí personal hace que cuando desde fuera al principio cuando no se conoce mucho este tipo de alimentación dice muy bien a qué voy a comer sino darle lechuga no me quedan no me queda nada que tú invitas a estudiar tiene un tienes un montón de de posibilidades fruta verdura todo tipo de de legumbre luego tienes pasta de lenteja pasta de garbanzos de guisantes es fácil digamos de un equipo profesional

Voz 1991 10:28 siempre raro incluso sin ser Vega no

Voz 4 10:31 aquellos que no hubiese ningún tipo de planificación especial para ti podrías alimentar de perfectamente antes de un partido porque siempre hay hay legumbres allá Roth Rainer duras hay mucha fruta o sea que en ese sentido unidad sólo con eso tienes cubiertas todas las necesidades

Voz 5 10:47 bueno bueno pues si te va bien eso es lento

Voz 1991 10:49 cortante pero no sé yo

Voz 5 10:52 buen chuletón no te ve a día de hoy no va a día de hoy

Voz 1991 10:58 no pero bueno no sé yo si en el futuro me lo me lo plantearé obra hoy en octubre cumpliste quinientos partidos como profesional dieciocho temporadas jugando al fútbol que no está mal eh

Voz 4 11:09 sí la verdad es que que sigue cuando salir del barrio parques Marco con el Numancia mi primer contrato profesional pues mejores sueños esperaba esperaba tener una carrera tan tan longevo hay bueno yo la verdad es que que orgulloso no de todos estos años Si de todo lo que

Voz 1991 11:28 ha seguido que que echas de menos a España

Voz 4 11:33 España siempre se echa de menos tengo ahí la la familia la la gente el estilo de vida porque alguien que siempre fuera de su país que se te digo que aquí estoy encantado incluso lo que he dicho antes ese diseñado más joven me gustaría haber seguido un par de años un par de años más pero no

Voz 6 11:50 como en casa al final no se está no están ninguno

Voz 1991 11:53 pues nada Carlos Cuéllar nos encanta que te vaya bien que sigas disfrutando y sobre todo que que esas feliz allí en en israelí nada hasta que el cuerpo aguante ya sabes

Voz 4 12:03 sí sí a dar los últimos coletazos ya que nos queda