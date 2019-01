El Larguero (25/01/2019): Hablamos con Toni Nadal y José Antonio Reyes

Voz 1 00:00 y me voy a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinticinco de enero se acaba el mes y eso significa que se acaba también el plazo para incorporar jugadores para hacer traspasos en este mercado de invierno nos quedan tan sólo seis días por delante

Voz 1991 00:56 la cerrar todas las operaciones que quieren hacer los equipos de cara a la segunda parte de la temporada y todo hace indicar que no va a tardar mucho el Atlético de Madrid en hacer oficial el fichaje de Álvaro Morata el jugador del Chelsea que ya sabéis que llegaría en calidad de cedido lo que resta de esta temporada más otra más que conjunto rojiblanco se guardaría una opción de compra entorno a cuarenta cuarenta y cinco millones de euros que el Atlético por esta cesión le paga siete coma cinco millones al al Chelsea y por supuesto se haría cargo de de la ficha precisamente ese es el límite al área el lo que está teniendo problemas para cuadrar el el Atlético de Madrid ahí entra la operación Johnny ya sabéis el ex jugador del Celta de Vigo propiedad del Atlético de Madrid cedido ahora mismo en el Wolverhampton Ike en el caso de que finalmente saliese del Atlético de de Madrid es decir fuese traspasado se liberaría parte de ese límite salarial con lo cual se podría en afrontar en la operación de Álvaro Morata pero como digo es cuestión de tiempo eh pero se va a hacer oficial en los próximos días la llegada de Morata al Atlético de Madrid el que también se va a quedar Scully Nick ese había hablado durante los últimos días que podía salir del Atlético de Madrid pero no o incluso el propio Cholo Simeone ha confirmado que que no que no necesita para esta segunda parte de la temporada que no va a salir Clinic

Voz 2 02:16 en el mercado de invierno de hecho eh

Voz 1991 02:19 Clinic tiene toda la pinta que va a ser titular mañana en el derbi madrileño contra el Getafe a las cuatro y cuarto de de la tarde además de este partido hay otros tres correspondientes a la jornada veintiuno en primera división a la una Sevilla Levante a las seis y media Leganés Éibar para las nueve menos cuarto queda el partido entre el Valencia y el Villarreal que les iba a decir al Valencia el Villarreal que se iban a enfrentar a estas alturas de la temporada en la situación en la que están eh evidentemente está mucho mejor el el Valencia en metido en mitad de tabla generando dudas no termina de de jugar bien el Villarreal es penúltimo en puestos de descenso y desde luego tiene empezar a sacar puntos desde ya es y no se quiere ver a final de temporada metido en líos en Segunda División ha disputado un partido Zaragoza dos Oviedo cero en tenis ya tenemos final para el domingo en el Open de Australia un clásico es un clásico del tenis vienen nuevos jugadores llegan nuevas generaciones pero al final siempre están los que están

Voz 2 03:17 va a ser un

Voz 1991 03:18 Nadal Djokovic va a ser el domingo a las nueve y media y es una barbaridad porque en Rafa Nadal va a buscar su Grand Slam número dieciocho ahora mismo tiene diecisiete sólo le supera Roger Federer que tiene veinte que llega por detrás que Djokovic tiene catorce así que es una auténtica locura lo que está consiguiendo eh Rafa Nadal no la verdad lo que están consiguiendo durante estos últimos quince años estos tres jugadores eh yo creo que jamás había habido un nivel tan alto en el tenis mundial y que coincidían tan bueno

Voz 2 03:51 jugadores a la vez y en el mundo del del tenía

Voz 1991 03:55 lo dicho eh luego mosqueada más con Toni Nadal para que nos cuenta ver cómo cómo está Rafa en baloncesto partidos de la Euroliga vigésima jornada no ha ido bien el día para los nuestros porque hemos jugado tres partidos pues hemos calmado los tres Baskonia caído en Turquía frente al Darussafaka ochenta setenta y cinco Gran Canaria ha perdido Montenegro contra el U2 nos setenta y cinco setenta y el Barcelona tampoco ha podido con el CSKA de Moscú con el que ha caído en K pasa siete seis ocho cuatro las once y treinta y cuatro contado todo empezamos

Pedro Fullana qué tal buenas noches y buena ahora mismo es el nombre que tenemos encima de la mesa bueno llevan de haciendo unos cuantos días el de Álvaro Morata el jugador que va a llegar al Atlético de Madrid lo único que hace falta es cerrarlo los famosos flecos que hicimos muchas veces con las operaciones

Voz 1991 05:09 hay que tener mucho que ver en esta operación

Voz 1 05:11 con la la posible salida de Johnny no el equipo

Voz 1415 05:14 sí la verdad es que claro es una operación con mucha salida estas primero porque la operación fue ofrecida al Atlético de Madrid por el propio jugador que quería salir de Londres ha ofrecido a muchos equipos sabía perfectamente que Simeone en más de una ocasión había querido tenerlo en su equipo y a partir de ahí el Atlético Madrid empezó a hacer números cábalas y ver las opciones que tenía de ficharlo ya para esta temporada con esa cesión que será para un año Medio después ya esa opción de compra de cara al futuro es una operación que se hubiese planteado muy bien en verano sobre todo pensando en un recambio de Diego Costa pero claro dada la situación y que él futbolistas ofrecía había que ver esas opciones de meter la hora y más teniendo en cuenta la situación que tiene la plantilla del Atlético de Madrid de futbolistas con Diego Costa lesionado que no saben si va a llegar para eliminatoria ante la Juve así que era una buena oportunidad mercado qué pasa que el Atlético de Madrid tiene un límite salarial de doscientos noventa y tres millones prácticamente lo tenía agotado porque entre otras cosas también está pendiente la renovación de dicho los similar sí porque hay que decir Fullana que

Voz 1991 06:09 lógicamente Morata tiene un contrato con el Chelsea la ficha se hace cargo al cien por cien el Atlético de Madrid

Voz 1415 06:15 cinco millones de euros hasta final de temporada es lo que se va a hacer el siete millones y medio entre lo que va a cobrar este año

Voz 0501 06:21 si la cesión del año que viene claro

Voz 1415 06:25 eso estamos hablando de sueldo neto que bruto es el doble y ahí es donde no problema en el Atlético de Madrid con lo que está cobrando y los números que tiene como te digo había un pequeño margen salarial guardado para Simeone que va a renovar hasta el dos noventa y dos como contábamos ayer a partir de febrero o Black que también va a tener que renovar el Atlético Madrid se va tiene que rascar el bolsillo y también está pendiente lo de Lucas que de momento se va a quedar hasta junio y ahora va a empezar la carrera del Atlético de Madrid para tratar de convencer lo que se quede más allá de junio por tanto no había dinero para para Álvaro Morata lo tienen que sacar de qué forma una se va Jenson que tenía un contrato importante porque recordamos que llegó en verano traspasado pero sin costar ni un solo euro eso supuso una prima de fichaje y una sala hay un salario bastante alto y dos el otro jugador que había en la lista de espera era Nicolas Cage pero Simeone dada la situación no quiere quedarse con diecinueve futbolistas Diego Costa que no sabe cómo va a volver

Voz 1991 07:15 es que además este año con la plaga de lesiones que está teniendo el Atlético de Madrid Simeone ha dicho no me arriesgo ni un pelo eh el otro día hablábamos treinta no treinta lesiones había

Voz 1415 07:25 de ahí dos exactamente con la de la XXXII lesión

Voz 1991 07:27 es durante esta temporada de dice joe por eso este año ha mirado como para encima dejar salir una de las opciones que Clinic que se va a quedar finalmente el Atlético de Madrid

Voz 1415 07:36 sí porque la semana pasarán trece jugadores disponibles en Huesca maña

Voz 1991 07:39 sólo merece Juárez disponibles hay cinco lesionados

Voz 1415 07:42 la sanción de Correa para asiente semana tiene cuatro jugadores apercibidos es la tónica habitual de esta temporada una media de cuatro cinco bajas por el partido y eso ha hecho que los cuatro goles que ha marcado cae Nick en los seis últimos partidos que ha sido titular pues hayan convencido ha dicho lo que mejor quedarse con el croata hasta junio que no aventurarse a tener un jugador encima menos en la plantilla porque lugar de veinte salida de dos futbolistas serían diecinueve así que la opción B es la de Johnny un jugador que recordamos que está cedido en el vuelves inglés desde el pasado verano que el Atlético Madrid fichó por siete millones de euros del Celta y ahí es donde está la diferencia como estaba cedido en el límite salarial del Atlético de Madrid entra la amortización del fichaje firmó por cinco años reparte lo que costó durante cinco años y eso es lo que va a liberar el Atlético de Madrid y que ya hace que encajen números el fichaje de Morata entre el sueldo de de son hilo de Johnny hay acuerdo con el Wolves no hay oferta del Wolves ya jugador que levantarle los cuatro años de contrato que les restan tres digo de Madrid y lo que falta es que Johnny diga si se quiere marchar ya traspasado aussie prefiere quedarse cedido hasta junio y buscar una nueva alternativa pero el jugador está contento allí es de esperar que el lunes eso es lo que ha podido saber la Cadena SER en el día de hoy el lunes Johnny va a decir ya al Atlético de Madrid seguros y se queda os y se va a traspasar

Voz 1991 08:55 vamos que ahora mismo el Atlético de Madrid está pendiente de Juni para poder anunciar el fichaje de Morata e otro nombre propio del día el de Godín en Italia aseguran que ha pasado ya reconocimiento con el interno

Voz 1415 09:06 ya el acuerdo cerrado para dos temporadas más una tercera opcional una de tercera que además es de fácil cumplimiento fue listo que recordamos que termina contrato en el próximo mes de junio no no está firmado entre otras cosas porque faltaba el reconocimiento médico desde Sky Italia apuntan que ya pasa de ese reconocimiento médico así que en breve podría firmar ese contrato que le una al conjunto italiano a partir del próximo verano va a seguir jugando con el Atlético de Madrid de hecho mañana va a ser titular igual que por ejemplo en Nico la cal y Nick y hoy le hemos preguntado precisamente a Simeone por este aspecto un futbolista que ya ha pasado reconocimiento médico que va a seguir jugando tiene que ser importante con el Atlético de Madrid y también por el caso de More

Voz 1991 09:41 sí

Voz 0501 09:42 no puedo opinar porque no estoy dentro del acuerdo pensando en el partido de mañana convencido que Diego mañana jugará con la pasión la ilusión ahí la tenacidad que el club no tengo no dudó ni un segundo en en Godín hasta el día que está con nosotros

Voz 4 10:01 aquí y en cuanto

Voz 5 10:03 a lo que el siempre siempre se atuvo Liga vamos a esperar

Voz 0501 10:08 cuando se haga o no contaré un poco lo que pienso

Voz 1991 10:12 vamos ese es otra versión del no hablo de jugadores que no están en mi plantilla hay todavía no está morada en en la plantilla sobre Godín no tengo ninguna duda sacro que nadie puede poner en duda lo que ha hecho Odín por el Atlético de Madrid vamos es que cada vez que sale al terreno de juego se deja todo menos ha los dientes por el Atlético de Madrid entre otras cosas yo no tengo duda que de aquí a final de temporada sigue siendo el mismo de siempre

Voz 1415 10:35 que la situación ha cambiado para nada por ejemplo con las imágenes que vimos

Voz 0501 10:38 el el partido ante el Athletic de Bilbao que se dejó también joven dices esos dientes si término marcando el gol de la victoria el tercero de la ESO es verdad quizá así que es evidente que

Voz 1415 10:46 el Godín colocado va a seguir luchando independientemente de esa situación personal que tendrá a partir del próximo verano de cara al partido mañana como te digo Godín va a ser titular a pesar de que esta semana prácticamente no ha entrenado con unas molestias base titular

Voz 1991 10:58 Lucas que también llegaba a justo pero es que no hay más porque

Voz 1415 11:01 tiene que jugar en áreas en lateral derecho va a entrar Saúl que se ha recuperado a tiempo para este partido si las sensaciones son buenas mañana base titular sino sería el que se quedaría en el banquillo junto a Dan porque sólo tendrá otra vez más algún jugador de campo en el banquillo del primer equipo dio Pablo Simeone que ha convocado otra vez a cinco jugadores de el filial citó para jugar ante un Getafe que se le da muy bien al Atlético de Madrid doce últimos partidos once victorias un empate un parcial de veinticinco goles a favor cero en contra en los doce últimos partidos de Liga veintiocho a favor Si sumamos los dos de Copa del Rey no ha encajado con Diego Pablo Simeone un gol el Atlético de Madrid frente al Getafe en Getafe que es muy parecido a como juega el Atlético D de ahí las críticas que está recibiendo Bordalás como técnico del Getafe como reacio en su día y a veces también así ejerciendo día de hoy Simeone por su estilo de juego bueno pues este es el mensaje de Simeone para todos aquellos que critican ambos

Voz 0501 11:51 está claro Éluard los amigos no es tan fácil evidentemente siempre no lo haría pero está claro que no está en el lugar donde tiene que tomar la decisión estamos nosotros y por eso obviamente hay entrenadores y un montón de gente que opina sin

Voz 1991 12:15 era no está claro resiste mejor que esa casa no conocer nadie más que que Simeone que ha conseguido lo que ha conseguido en los últimos años qué te puede gustar más el estilo o menos tú te crees que Simeone Si pudiese no haría a juego maravilloso preciosista hay in idear espectáculo pues dice oye mira yo con las herramientas que tengo me tengo que adaptar de la mejor forma que pueda para sacar los resultados aquí lo que importa es ganar esto no es al circo en con lo cual yo creo que no hay que poner en duda te puede gustar más o menos te puedes divertir más o menos pero creo que el estilo de el Cholo Simeone le ha dado sus resultados y creo que no no no puede poner en duda y el estilo de Bordalás les dan

Voz 1415 12:54 lo los resultados esta temporada sí que sí que es cierto

Voz 1991 12:57 a mí me hace mucha gracia me dicen es que el Getafe juega al límite es que el Getafe bueno el el límite entonces está dentro de lo de la reglamentación no es decir no es ilegal no oye yo lo considero más un halago cuando te dicen estás en el límite pues mira estoy en el límite no me paso es decir estoy cumpliendo la norma estoy sacando ahora mismo unos resultados maravillosa que se iba a decir al inicio de temporada Getafe a estar metido ahora el sexto y peleando por los puestos europeos yo cuando dicen eso de nos que juega al límite joder ojalá mi equipo juega al límite

Voz 1415 13:29 el estilo de juego no sé cuál es pero si os Getafe pegado ganar mañana en el Metropolitano se mete en puestos de Champions

Voz 5 13:35 fíjate ese es el estilo de Bordalás que momento

Voz 1415 13:37 está llevando al éxito como evidentemente también ha llevado al éxito Simeone a su equipo con con su estilo veremos qué qué pasará a un partido es sin duda atractivo por la situación de ambos equipos saldremos de dudas mañana en Carrusel con ese gran partido que vamos a vivir en el metropolita

Voz 1991 13:52 gracias hasta luego Gustavo López qué tal muy buenas que tacha algo muy buena este hito el partido e mañana

Voz 0749 13:59 durísimo durísimo aparte de dos entrenadores que seguramente a nivel táctico se conocerán a la procesión sacarán lo mejor de sí son dos equipo muy bien trabajado muy compacto muy serio muy estructurado con edades la Icann alguno de sus entrenadores y la verdad que concede muy muy interesante el partido a mí tengo muchas expectativas respecto al partido pues yo creo que son dos equipo que potencia muy bien sus virtudes que más caras muy bien sus debilidades sacan lo mejor de cada uno he dicho para derrotar al rival va a ser un partido muy bonito muy bonito analizar

Voz 1991 14:34 no creo además un partido muy táctico eh quiero decir no vamos a ver en a priori un partido muy muy vistoso pero creo que va a ser un partido muy muy de entrenadores

Voz 0749 14:46 totalmente creo que es una liga de entrenadores estas creo que es una liga donde los entrenadores tiene una influencia muy importante lo vimos en el Mundial y lo estamos viendo también en esta Liga ahí creo que mañana va a ser uno de esos partidos no donde los entrenadores van a tener mucho

Voz 1185 14:59 que ver primero en las alineaciones

Voz 0749 15:02 pues a nivel táctico y luego yo creo que va a ser también importante quién pueda entrar en los segundos tiempos para tratar au de desequilibrar la balanza para cada uno de esos o para matar el partido va a lo Vuelta creo que va a ser un partido

Voz 1185 15:18 a nivel táctico de los entrenadores

Voz 0749 15:21 es importante muy bonito de ver y de analizar porque son dos entrenadores insisto con con con un ADN de cada uno de los equipos con un seis hizo los equipos Evan

Voz 6 15:31 el sexo de densos entrenadores así que va a

Voz 0749 15:33 el atractivo titulo

Voz 1991 15:36 te parece bien o acertada la decisión de que se quede

Voz 0749 15:41 hombre yo conocí un poquito lo que es la filosofía el Cholo creo que hace bien no no se puede sabiendo si viene Morata como Gago ni Diego Costa ver si huele bien a nivel físico a nivel emocional a nivel de motivación entonces no es fácil

Voz 7 15:57 jugar con sólo nueve creo que hace vienen

Voz 0749 16:00 yo creo que que le puede dar mucho los minutos estuvo en el último partido está siendo bueno desmarque está se está encontrando con el gol Se está asociado bien también con segunda punta no puede depender todo el ataque de Griezmann creo que un delantero como Cali para hacer un revulsivo sin Morata funciona bien hay que ver cómo creo que puede ser importante

Voz 1991 16:23 y va a ser cuestión de horas sólo un par de días que sea oficial lo de Álvaro Morata te gusta para el Atlético de Madrid te encaja en el ADN Atleti

Voz 0749 16:32 totalmente ventaja porque creo que es un jugador en el cual de vendrá con la rebeldía que necesito un futbolista y aquí sí vamos la vista atrás tiene y yo creo que esa infortunio de que no es triunfar en el Madrid de no triunfar del todo

Voz 6 16:51 las juventudes no triunfal de todo el Chelsea también

Voz 0749 16:53 entonces creo que es el momento de que triunfe de una vez por todas demuestre la calidad que tiene como delantero centro y el Atlético de Madrid necesito delantero centro necesita gol Morata tiene que tener esa rebeldía de decir bueno soy Morata y quiero hacer esto podría Atlético Madrid y me quiero reivindicar demostró las cualidades que tengo el Atlético de Madrid lo necesita Morata necesitas Atlético Madrid entonces creo que puede ser una combinación bastante interesante y nadie mejor que el Cholo Simeone para sacar esa rebeldía de

Voz 6 17:23 jugador para motivarlo para hacer

Voz 0749 17:26 los sentir importante para que el Atlético de Madrid pueda ir hacia arriba porque necesitamos

Voz 1991 17:30 como decimos el de mañana es un partido durísimo es muy difícil hacerle gol al al Getafe en lo comentaba yo ahora cuando dice lo de que el Getafe juega el límite yo creo que lo intentan hacer como para faltar como a mí me parece un elogio casi

Voz 0749 17:46 de todo escuchando recién y coincido plenamente si fuera entrenador decretada fin e hice que me hizo kikos van al límite creo que eso es un halago no es ninguna crítica sin equipo ahora va al límite es porque sabe muy bien hasta dónde ir hasta dónde llegar cómo ejecutar como leer el partido interpretar cada momento el encuentro

Voz 6 18:06 a mí me parece un equipo muy bien entrenar

Voz 0749 18:08 algo sabiendo cómo potenciar las las virtudes que tiene el equipo compacto muy pronto entre líneas con tres de arriba que jugando pero cualquiera de los que jueguen están en un momento espectacular Jorge Molina me parece un delantero que parece tuviera veintidós años y demostrando que

Voz 6 18:25 que se encuentra con facilidad para el gol

Voz 0749 18:27 el contagia es un gran capitán es su libro de Ángel lo mismo creo que son delanteros muy bueno y después lo que viene de atrás no sólo son buenos jugadores sino que también son los solidario a veces dice bueno es que el equipo de cien me hice la pasa defendiendo bueno pero también es una virtud un equipo recién

Voz 1185 18:45 va bien

Voz 0749 18:46 es que no suele jugar hicimos tienes unos jugadores que defienden bien bueno potencia eso después cuando puedas ganar gana a mí me es un señor equipo

Voz 1991 18:56 iba a ser un partidazo el que vamos a vivir este derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Getafe mañana lo comentamos gracias Bush un abrazo un placer como siempre hago las once Iker veintinueve seguimos

Voz 1 19:57 todo el derbi entre el Valencia y el Villarreal y desde

Voz 1991 20:00 luego ninguno de los dos imaginaba al inicio de temporada que iban a estar en estas posiciones en estas situaciones cuando empezó la temporada porque los objetivos eran bastante diferentes el Valencia es cierto que se ha recuperado un poco están ya más cerca de la parte de arriba abajo y el Villarreal pues que que que que que les iban a decir no ahora mismo penúltimos con riesgo de pasarlo mal a final de temporada así que tienen que empezar a sacar puntos desde ya Pedro Morata qué tal muy buenas noches hubo tiempos mucho mejores en los que este partido era para ver quién se metían puesto Chang Jones y cosas de esas eh

Voz 6 20:34 además ha por jóvenes esposo tan fuerte que el como bien por momentos superó incluso al al Valencia Viver en algún momento Momo cercano diríamos pero ahora mismo es realmente de un pueblo que el se presenta ni muchísimo menos con la rivalidad do en otros momentos Marta quizás gráficos tasa curiosas que el ex máximo accionista o el propio mayoritario

Voz 1185 21:00 del Villarreal Fernando Roig en su momento fue

Voz 6 21:03 uno de los accionistas mayor pasión el fútbol no tenía un paquete accionarial muy importante años atrás

Voz 1185 21:09 a su hermano Juan Ros

Voz 6 21:12 es el accionista mayoritario y propietario del Valencia Basket y a través de de es una sociedad que ambos a nombre de familia fueron accionistas mayoritarios los jugadores del Valencia Club de Fútbol y ahora pues no hay tanta rivalidad como cuando estaban cerca en la clasificación por arriba y el partido de mañana seré más como una pues como salvavidas por parte de los dos es decir del Valencia para tratar de acercarse más todavía los puestos de Champions que los tienen a siete puntos y que la Champions ahora no seré tan lejos como hace poco el Villarreal con la absoluta necesidad después del cambio de entrenador que que todavía no ha servido para ganar

Voz 1185 21:53 compartirlo

Voz 6 21:55 con el partido perdido y cuatro ganados Realty nunca urgente para salir de abajo el Valencia es Diana aparece desaparece hace una segunda parte buena una primera más la te va absorban la AZF hace partido raro en la Copa del Rey que vuelve otra vez a desanimar a la gente incluso a los propios futbolistas pero en la Liga viene de ganar en en vivo de de que las cosas se habían un poquito más cercanas a siete puntos de los puestos de Champions cuando hasta hace no mucho Yago del propio entrenador del Valencia

Voz 1185 22:28 daba clases porque estar Zabala post ya el año que viene Champions el nombres

Voz 1991 22:33 lo Matsui allí Chicharito que hay de los dos

Voz 6 22:36 sí realmente para el partido de mañana lo que tiene que ver con batió allí es que está fuera de la convocatoria por una decisión técnica en valenciano cuenta con pasó allí absolutamente para nada no no no no lo quiere el jugador tiene que sería del treinta y uno de enero lo que ocurre es que el Chelsea quiere venderlo ha bloqueado en su momento en la cesión al Mónaco que estaba abordar ahora el Mónaco cambia de entrenador el letrado conocía de la asociación belga sonora jardín jardín a lo mejor no lo quiere

Voz 0749 23:10 muy basó ahí no se va a quedar

Voz 1185 23:13 el Valencia salvo que no será cedido y el Valencia sólo tenga que comer come con patatas para el partido de mañana tengo que decir que recordar los oyentes

Voz 6 23:21 este es nuestra todavía no se ha podido recuperar Copeland Gabriel

Voz 1185 23:28 está sancionado Isaac

Voz 6 23:30 todo con un problema en el tobillo muy doloroso después del último partido de competición oficial por parte del Villarreal recordar la duración de Bruno no está Orica al igual que abril esta sanción AFYVE allí

Voz 1185 23:46 sí por Chicharito pasó allí

Voz 6 23:49 esperando el Valencia que pueda llegar el final de mercado para

Voz 1185 23:52 las pero

Voz 6 23:55 estaba en Valencia centrado en dos mil dos jugadores uno

Voz 1185 24:00 habito y otro cariz Michel delantero del Atlético de Madrid este último parece descartado en el día de Jovellanos portavoces de del Valencia incluso sabéis Ésta es que por parte del del futbolista en el caso de que el Valencia quiere que venga pero sólo cedido el Huesca no sólo quiere dejar cedido sólo traspasado luego la única apostillas del ex futbolista es el propio Marcelino ya ha explicado

Voz 10 24:26 yo creo que es muy muy poco probable que Michi se queda aquí con nosotros de hecho si solamente dependiera del Valencia y del propio futbolista ya no estaría aquí pero hay un tercer implicado tiene mucho poder de decisión porque es el propietario de sus derechos que también tiene que decidir la situación desde el futbolista ser partícipe de esa decisión Chicharito es una opción porque el futbolista

Voz 1991 24:50 juega poco venir aquí a Valencia pues otro delantero que quiere el Atlético de Madrid como en este caso Chicharito no creo que sea un problema de delanteros que pide un montón el el Valencia pero bueno si se va basó allí pues lo normal es que llegue alguien en este caso el elegido Chicharito a ver si se termina de hacer o no algo más Morata

Voz 1185 25:11 nada más que el Valencia una urge que es es aficionado nada otra alegría

Voz 11 25:17 y es que desaparezca este Valencia que aparece desaparece Castro empiezan a partes más las segundas buenas y Kiril el que más los necesitan vínculo incluso los futbolistas que meter Valencia engancharon a escuchar otra partidos de victoria para desbloquearse para coger confianza pero sobretodo fundamentalmente para tratar de reengancharse a la ostra Llano del ser

Voz 1185 25:41 muertos para la para volver a la Champions sonando que viene fino para que no se descarta la posibilidad de Europa

Voz 1991 25:48 hace Morata hasta mañana

Voz 0953 25:49 adiós buenas noches Santi Cañizares qué tal muy buenas

Voz 1991 25:52 hola empiezo por el final te gusta a Chicharito para el Valencia

Voz 1185 25:58 hace unos años sí

Voz 0749 26:00 ver a los jugadores obviamente envejece hay entonces ya depende mucho de eso

Voz 1185 26:08 el apuesta que hagas a nivel personal de de su profesionalidad de sus ganas de venir de sus ganas de implicarse aquí no cobraría lo que cobran otros luz no Pelé haría por lo que ha pillado en otros clubes y entonces desconozco cuando las ganas llene Chicharito de alargar su carrera cuando lo desconozco no es que lo ponga en duda es que esta pregunta me hago con todos aquellos jugadores quieren de vuelta en su carrera ahí creo que hay más que la dirección deportiva es la dirección personal no alguien que que controle personalmente al jugador que cuál es cuál es su ambición desmedida dio la medida de la ambición que tengo al futbolista pues

Voz 0953 26:50 eh

Voz 1185 26:50 es como yo tomaría la decisión alguien es un año que no acudía al que él no no entra en esa posibilidad de invertir es algo muy personal saber cuántas ganas sigue teniendo de jugar al fútbol de Si viene aquí corresponder con la confianza que acelerar

Voz 1991 27:08 vamos que así a priori te genera dudas

Voz 1185 27:11 si cualquier futbolista en esas condiciones de genera dudas no él personalmente cualquier jugador en general Douglas en esas condiciones ya digo que hay algunos que efectivamente pues han tenido una tercera edad futbolística muy buena ya que su tercera expirar el dinero que se apostado por él entonces en ese sentido es algo muy personal que desconozco porque no estoy dorado no reconozco unipersonal reteles en ese tema

Voz 0749 27:40 si tuviera que tomar yo la decisiones obviamente me preocupa

Voz 1185 27:43 de investigar lo meramente

Voz 1991 27:45 deportivas un Valencia Villarreal desde luego que no imaginábamos que que a estas alturas de temporada iban a estar los dos equipos así

Voz 1185 27:53 el que no se imaginan aseguró al Villarreal

Voz 1991 27:55 seguro estar deposita en este descenso jugar

Voz 1185 27:58 lo pues con una presión tremenda y con unos jugadores ahora mismo emocionalmente muy muy cuide un estado muy delicado y el Villarreal ahora mismo pudiera pedir un tiempo muerto que vivió un mes de descanso de los jugadores vivieran su cabeza y empezar de nuevo a competir pues con la energía que se les supone con la calidad que se les supone pero y lo comentaba en rueda de prensa Luis García ahora mismo pues más allá de lo táctico más allá de lo técnico más allá de lo estratégico lo que tiene que recuperar es mentalmente a sus jugadores que esos jugar

Voz 12 28:30 por eso

Voz 1185 28:31 eh asuman de alguna forma la responsabilidad que es jugar al descenso y capaz de soportarlo yo he jugado para el descenso yo he jugado para ganar el título si te digo que jugar para el descenso es mucho más duro es mucho más difícil mucho presiona muchísimo más que jugar para ganar un título entiendo perfectamente pues la situación en la que está al Villarreal y sobre maldecía pues ya está en un momento de la temporada donde tiene que que fijen sus objetivos no en los despachos y no en el campo demostrar que quiere estar en Europa la temporada tienen y para eso tiene que hacer partidos más regulares y tiene que conseguir pues un buen de forma lo puede hacer perfectamente o quedarse allí en una zona de la tabla a ni frío ni calor si se pierde la irregularidad que ha mantenido hasta ahora

Voz 1991 29:20 qué partido espera soy imaginas para mañana

Voz 6 29:22 no

Voz 1185 29:23 puedes ver un partido tímido por parte del Villarreal como están siendo sus últimos partidos donde le cuesta mucho llevar la iniciativa por desconfianza que tiene ahora mismo el equipo y no sé si el Valencia va a ser capaz de de aprovecharse de esas circunstancias esa debilidad a desarrollar su mejor fútbol y de esa forma pues no tendrá azules para ganar el partido pero sí me son dos equipos débiles en lo mental pero actualmente todavía más débil el Villarreal Valencia para mí el problema que ha tenido Valencia esta temporada fundamentalmente normaliza la calidad de sus jugadores ni siquiera en el estado de forma a mi me parece que el baloncesto con lo que está pasando es que no empezó bien hizo empezó bien sobreponerse a esta situación hacer ese esfuerzo mental competitivo le está costando mucho al equipo porque no es un equipo que vaya sobrado de carácter entonces el que tenga algo más de confianza sobre el terreno de juego que se debería hacer con las circunstancias que ofrece el partido Valencia pues es el que debe ganar cero ya dijo que en loros más mostrado están mostrando muchas debilidades que cualquiera puede aprovecharlas

Voz 1991 30:27 a acabo he leído que Luis García Plaza peligra pero se llegó el diez de diciembre

Voz 1185 30:32 me da igual lo que le ha sido yo creo que sería el gran error que salían unas noticias que el arte no se la confianza que cuenta ahora mismo de la cúpula al Villarreal para mí Luis García es un magnífico entrenador produce una gran tristeza

Voz 1991 30:47 sí sí que lo Villarreal prescindiera de él porque quieren

Voz 1185 30:49 es un entrenador

Voz 0749 30:51 que que tiene bueno que tiene

Voz 1185 30:54 tiene capacidad para sacar esta situación adelante y que si no lo hace no va a hacer por falta de capacidad no es decir no creo que cualquier otro entrenador que llegue pueden pueda cambiar radicalmente la dinamita a este equipo

Voz 1991 31:07 es un derbi de urgencias es un bar Mencía Villarreal es el último partido del sábado será a las nueve menos cuarto gracias Cañete un abrazo

Voz 1185 31:15 buenas noches a las doce y un minuto seguimos

Voz 1 33:50 Nos queda por analizar dos partidos de mañana todavía el de la una de la tarde juegan el Sevilla Levante Fran rojillo qué tal muy buenas

Voz 1991 33:58 hola qué tal buena con qué novedades

Voz 0577 34:01 bueno por parte del Sevilla lo esperado en cuanto a Navas que finalmente se va a perder esta jornada y posiblemente tres semanas más y hoy al menos en la convocatoria ha podido entrar aunque tocado Sarabia pero se queda fuera Escudero con lo cual sin Navas insigne sin Escudero el Sevilla va a jugar sin los carriles habituales es decir por la derecha por la izquierda no va a estar Escudero posiblemente Aleix Vidal coja el carril diestro quién el sitio de judeo Quincy promesa no sabemos iba a dar descanso a Beyeler pensando en la vuelta de Copa frente al Barcelona pero es una posibilidad como lo es también el hecho de que pueda debutar Woo ver de que le vaya a dar descanso a caer así en fin Ike Federer también en el banquillo Sarabia porque junto a él Roque Mesa es otro de los nombres propios esta convocatoria va con lo justito a Pablo Machín que mesa podría dar descanso a Banega y ahí andan las cosas no tiene mucho para arrastrar pero también tiene que pensar que efectivamente esta ante la posibilidad de clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey eso sí sin olvidarse de un partido de mañana frente al Levante un equipo que presenta mejores números anotadores lo ha dicho Machín que el propio Sevilla lo ha destacado levanten el que no viene Toñi García en el que no estan pero sí chic tampoco está Vukcevic ni Antonio Luna que no va a poder visitar el que fue su estadio el del Sevilla el Sánchez Pizjuán escuchamos a Machín hablando con dieciocho convocados y una lista muy justita del Levante potenciando sobre todo su faceta goleadora algo en lo que el Sevilla debe reparar y tener en cuenta

Voz 20 35:43 el Levante pues todavía no supera es después del Barça el segundo equipo máximo goleador eso dicen que bueno eh hay partidos muy abiertos que ellos eh llegan con mucha gente que tiene esa capacidad también es cierto que luego pues a la contra también les podemos hacer daño pero seguro que va a ser un partido con alternativas y que esperemos poderlo dominar en el mayor tiempo posible porque eso será una señal de que estaremos más cerca de ganar

Voz 0577 36:14 el cuarto treinta y tres puntos el Sevilla frente al décimo XXVI el Levante Marco Roca que no voy convocado con el Nápoles para viajar a Milán más cerca ya de ser nuevo refuerzo del conjunto de Nervión

Voz 1991 36:26 gracias aunque un abrazo hasta mañana otro

Voz 0577 36:29 te nos queda por analizar el partido de las seis

Voz 1991 36:31 día de la tarde en Butarque se enfrentan en Leganés el Eibar Óscar Egido muy buenas

Voz 12 36:35 hola muy buenos contamos lo pierde en casa no pierde desde septiembre Éibar que si no gana en Butarque de Leganés pues no te da puntos la noticia el partido hacer de todo se que voy a hacer las crisis dependerá para el gol de Luis Rosado en el Nou Camp hizo famosa jugada ya por cierto ha dicho Pellegrino que quiere jugar en igualdad de condiciones y que las protestas de la aceleración y el comité de árbitros no

Voz 0749 37:02 ha sido para que favorezcan a Leganés que pasa aquí

Voz 12 37:04 dice que cuando se enfrenta a un grande o pequeño en el campo y postales iguales y que lo que hay alguien que desea equilibre esta posible igualdad entre los dos equipos contra Deportivo porque este partido consecutivo

Voz 1185 37:16 pero pues que ya entrena

Voz 12 37:18 ha dicho que no va a estar hasta un estará al Rayo vuelve bien sabes que ha cumplido ya partido de sanción no están sacados Carrillo dice que el Eibar no deja de Orellana que pierde su segundo partido por molestias de Pere Milla de llegar a Madrid me Cardona que Talavera y tampoco Pedro León a que le quedan todavía dos semanas para volver a jugar

Voz 1185 37:39 Pita en canario

Voz 1991 37:43 gracias Ejido hasta mañana en unos minutos hemos quedado con Toni Nadal ya sabéis que juega Rafa Nadal la final del Open de Australia este domingo a las nueve y media contra Djokovic donde va a buscar su décimo octavo Grand Slam una auténtica barbaridad pero antes teníamos una conversación perdí pendiente Héctor González qué tal muy buena

Voz 1415 38:00 qué tal muy buenas Yago porque un ilustre del

Voz 1991 38:02 fútbol español que estaba en una aventura por ahí perdido por China ha vuelto a la liga española iba Juanes a una división no

Voz 1415 38:09 si a sus treinta y cinco años vuelve a nuestra Liga José Antonio Reyes que el año pasado consiguió la salvación en la Liga un dos tres con el Córdoba y que este año va a intentar repetir hazaña con un Extremadura que se encuentra ahora con veintiún puntos a dos de la salvación y que presentaba esta semana al utrerano José Antonio Reyes

Voz 1991 38:25 hola Reyes qué tal buenas noches qué tal estás hombre

Voz 21 38:30 bien la verdad que conté Don Felipe sí pero eso es todo

Voz 1991 38:36 me imagino que tenía ganas no devolver a España

Voz 21 38:40 poder entrar en la ponencia de Medicina además dice que va a ver yo soy bueno gracias a Negredo

Voz 1991 38:49 en China qué tal países óptico Kuga diferente otro fútbol que has vivido allí estos meses

Voz 21 38:58 a ver mi muy dicho ERE de toda duda que has dicho

Voz 1185 39:04 tú era todo un éxito

Voz 21 39:07 ya sé pero bueno también es verdad que fui a Juan modo él pudo contento con una muy el hecho de que me dio lo del idioma

Voz 1991 39:21 e eso en unos meses no se acoge

Voz 21 39:24 no implicaba vamos

Voz 1991 39:31 la verdad es que sí lo el tema de la comida de arriesgarse a comer cosas de esas que ponen allí en los mercados con bueno eso que sean los escudos

Voz 21 39:40 comunica que yo me encontré en beneficio mutuo para comenta que no es verdad

Voz 7 39:48 soy muy diferente

Voz 1991 39:50 bueno vuelves a España llegas al Extremadura qué tal ha sido estos días en el que tal recibimiento

Voz 21 39:58 la verdad es que la gente

Voz 12 40:01 lo que yo veo todo el día si la verdad

Voz 21 40:06 pero eso no me va que fue un futbolista siempre algoritmo

Voz 1991 40:12 te vas a convertir en un especialista en ayudar a equipos con problemas no el año pasado con el Córdoba ahora de gasóleo Extremadura que está en una situación muy similar

Voz 21 40:21 en general un eh

Voz 1185 40:23 todo el mundo

Voz 21 40:24 bonito era un equipo que está trece puntos básicos no abramos Barbara estridencia sí que estoy ahora llegó a una con el mismo objetivo de de Albal Extremadura diría yo

Voz 1991 40:43 en Extremadura con el que coincide con Diego Capel hablaste con él antes de firmar el Extremadura

Voz 21 40:51 sí es decir más o menos como si fuera así que hace que dice que es verdad que que que fuera porque de lo que se refiere también que me fuera de conmigo porque es verdad que yo porque no estaba con una quedara

Voz 1991 41:16 vale las vueltas que da la vida y José Antonio quién nos iba a decir a capella ya ibais a coincidir en el Extremadura no sé cuántos años más tarde

Voz 21 41:27 bueno yo creo que ir pero al igual no los niños importante era

Voz 12 41:40 estaba justo desde voy a estar Dios así ha estado lo vamos

Voz 1991 41:44 tú me lastima para vosotros que lo vais a echar de menos en la segunda vuelta a la marcha de Enrique Gallego no

Voz 21 41:50 pues sí es un jugador importante para jugar en este club pero bueno es verdad que cuando jugadoras primera ya pero sí que es verdad que utilizarán de un jugador importante en todo aquí potenciaran XXXV

Voz 1991 42:06 daños tienes esto aquella es la la última o vas a seguir hasta que el cuerpo aguante

Voz 21 42:11 bueno yo creo que el cuerpo aguante es verdad que siempre digo intentaré jugar aguante

Voz 1991 42:22 pero ya en España no es ya de aventura es esto de

Voz 1185 42:25 todo de China yo te digo aventuras no encierra

Voz 1991 42:31 no tenga María la atención yo qué sé el tipo Estados Unidos

Voz 21 42:35 no me llamaron para ir a jugar al límite

Voz 12 42:38 a la mujer

Voz 21 42:41 yo también quiero disfrutar de ella que también

Voz 1991 42:44 pues nada a José Antonio Reyes bienvenido de nuevo a España que vaya bien en esta aventura en el Extremadura Arsenal a ver si se consiguen los objetivos no dado Héctor al margen de este partido esté Granada Extremadura que más tenemos mañana

Voz 1415 42:59 pues mañana tenemos una Almería Osasuna o Lugo Rayo Majadahonda un Elche Numancia Tenerife Málaga sobre todo en Cádiz Mallorca el Cádiz que es séptimo y en Menorca octavos tan aspirando a quitarle puntos al Alcorcón que sexto con treinta y cinco puntos seca actualmente marca la zona de play off una jornada veintitrés que ha arrancado hoy en La Romareda con el Zaragoza dos Real Oviedo cero que se ha decidido en los últimos minutos con un doblete de Álvaro Vázquez es cierto que el primer gol sale de posición ilegal en fuera de juego el delantero maño pero el segundo

Voz 1991 43:26 es un auténtico golazo no es un escándalo el segundo córner Ibrahimovic se ha vestido de jugador del Zaragoza sí sí sí sí sino lo ha visto lo visto es un escorpión a la bola le viene del córner la pega con por la espalda con con el tacón eh bueno ha sido un un auténtico golazo y Borja se buscar de lo lógico a flipado

Voz 1415 43:46 ah bueno si se aleja un poco el descenso el conjunto maño con ese doblete Álvaro voz de Vázquez ya está con veintiséis puntos cinco por encima de esa zona de peligro mientras que el Oviedo que había ganado los últimos tres partidos pues BS cortadas a racha aunque sí ahí cerquita a dos puntos de las posiciones de playoff

Voz 1991 44:01 gracias Héctor doce catorce Nos espera Toni Nadal

Voz 22 44:06 es que yo ahora

Voz 5 44:09 doy Pereza

Voz 22 44:10 como tú sábado jueves que ahora

Voz 1 44:46 mañana no es mala hora para levantarse tempranito un domingo a las demandas a la nueve te tomas un café Tito un zumitos

Voz 25 44:53 si eres de churros uno Chus ritos te pones a ver el partido de de Rafa Nadal contra Djokovic a tiempo porque me da a mí que va a ser un partido la rito Miguel Ángel Zubiarrain qué tal muy buenas hola muy buenos como estamos

Voz 1991 45:06 tras final entre Nadal Djokovic y la verdad que viendo el torneo que han hecho los dos tiene pinta de partidazo eh

Voz 6 45:13 sí la verdad es que habíamos visto fantástico a Nadal pero ayer Djokovic quiso dejar claro que él también está en condiciones insuperables para plantarle cara a cualquier algún seis uno seis dos heridos en una semifinal yo que les el resultado importante como para pensar que vamos a ver un partidazo en la final de mañana domingo así que bueno lo mejor que podemos esperar un buen tenis Ikeda de Rafa hace que lo mejor

Voz 1991 45:40 cuando hemos visto que Djokovic a metió la final todos no hemos acordado Zubi de esa final del dos mil doce fue un auténtico partidazo no acabó para nosotros pero desde luego yo espero algo similar haré para mañana tengo perdón

Voz 6 45:54 sí puede ser quizás no esté en esa condición física que estaba entonces ninguno de los dos todavía pero se va a dejar la piel en la pista por lo tanto que aquella duró cinco horas y pico yo recuerdo que llegué al hotel a las veinte de la mañana a mí me imagínate cómo fue como es pues hacer aquí es que

Voz 1991 46:14 cejas listo pero sí

Voz 6 46:17 partirán disfrutamos muchísimo valga decir mañana podemos estar lo mismo que el mejor y que el mejor sea

Voz 1991 46:25 hombre por supuesto eso no tenemos ninguna duda que queremos que consiga su título de Grand Slam número dieciocho dos de de Federer antes de esa final Mainar tenemos el de las mujeres no