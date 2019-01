Estos productos contienen (mucha) más azúcar de la que imaginas

Voz 1 00:00 con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 0187 00:23 buenos días bienvenidos una semana más sabio ok buenos días Isabelle hola Angela cómo estás muy bien cómo es eso de que te vas a Francia y no voy contigo bueno que te deja entrar de todo eh hombre que una tiene sus contiene su contacto claro pues si me voy además como todos los años me apetece mogollón me voy a a un congreso que hay de problemático si previó digo los que promocional Pasteur hizo bueno aprender muchas cosas nuevas todas las elecciones a Ángela Quintas tiene tendrían allí no venga eh yo voy a ya verás vendré el lunes con la cabeza dada la vuelta a tope me encanta pues no te digo que tenga que ver con que vaya a Francia no me lleves no siento ningún rencor no pasa nada todo lo bien que aburriría pero hoy te traigo un tema que bueno interesante pero quizás un poco desagradable y es que vamos a hablar otra vez porque siempre hay muchas formas de abordar este tema del azúcar hemos hablado muchas veces de que ingerir muchísima cantidad nuestra dieta no sólo es el azúcar esto tú lo cuentas muy bien que llevamos al café o el azúcar con el que adorna amos una tarta un dulce legal que que como el que va de cara sino el azúcar oculto que recuerda unos es el azúcar oculto es el azúcar ocultó es aquel que está en un alimento y que nosotros no tenemos ni idea de que están ese alimento por ejemplo hay veces que la idea a la gente que un zumo o un bote de tomate lleva azúcar o una barra de pan lleva azúcar llevó azúcar y la gente se sorprende porque realmente en esos alimentos no tendría por qué haber azúcar y otras veces sí que es verdad que hay alimentos en los que si hay una pequeña porción azúcar pero la industria lo que hace es que añade mucha más cantidad de azúcar que pasa que un alimento que tiene mucha cantidad de azúcar es un alimento que es muy palpable table es un alimento que nos apetece que esta dulce que al final nos acaba enganchando es un poco claro es un es una droga que es como una droga que al final lo que va haciendo es que no nos va enganchando yo por ejemplo cuando viene gente a la consulta lo que más nos cuesta es desengancharse le de de la azúcar que consumen a lo largo del día porque porque ese azúcar que muchas veces no son conscientes porque están metidos en alimentos ultra procesados les produce un pico de insulina hay una sensación de bienes Tarque que dura muy poco al rato vuelven a tener otro bajón les vuelva otra vez comer algo dulce un snacks las famosas máquinas de venden que ya estuvimos hablando que están las empresas están todo el día haciendo continuos picos de insulina debido a este azúcar que consumen en muchas veces sin ser conscientes es muy importante leer bien las etiquetas no porque el problema de estos que él no no no sabemos o no queremos saber qué qué azúcar lleva un alimento que a priori no tiene pinta de llevarla no claro yo siempre digo a ver hay alimentos que claramente nunca no van a engañar si vamos al mercado que esto lo repito mil veces y compramos carne pescado fruta verdura ahí no hay azúcar me refiero es en la el azúcar que está dentro de los alimentos el azúcar Naturalis azúcar no es malo el problema son aquellos alimentos que están procesados una lasaña alimentos que que no deberían de formar parte de nuestra cesta de la compra de manera habitual vamos que de manera muy muy ocasional y si no lo tomamos mejor entonces si vamos a consumir ese tipo de alimentos tendremos que estar muy atentos a leer las etiquetas por ejemplo hay veces que en los congelados aparecen azúcares en un paquete de guisantes por ejemplo congelados cuando un guisante no tendría por qué tener azul la industria pone azúcar para que esa bolsa no haga escarcha porque si tú vas a comprar a la zona de congelados y ves que hay un paquete de de guisantes que está y no escarcha ese paquete distantes antes no lo vas a comprar entonces el azúcar debería de estar ahí no no debería estar porque un guisante no lleva azúcar de hecho si tu compras guisantes frescos nunca vas a encontrar azúcar pero es verdad que la industria muchas veces añade el azúcar para que el producto dure más para lo que decíamos antes no para que sea más palpable para que el aspecto sea más duradero también entonces esos productos en los que tenemos que tener mucho cuidado en los que tenemos que saber leer las etiquetas para ver eh que tienen azúcar oculto y que nunca bien tiene que venir con la palabra azúcar hay veces que se camufla con otras palabras muchas formas de llama además Fornas que te acuerdas que ya la vamos una vez entonces bueno es importante leer etiquetas verdad que incluso aunque leamos etiquetas siempre las imágenes

Voz 2 04:25 ayudan a hacernos una idea mejor de de las cantidades

Voz 0187 04:28 sí ir de de las proporciones y eso es lo que debió pensar seguramente nuestro invitado que es el fotógrafo Antonio Rodríguez experto en nutrición deportiva creador un proyecto super interesante que ya ha hablado mucho por ahí sino les suena lo tienen que conocer llamado sin azúcar punto org un libro que recopila fotografías en las que aparecen productos comerciales procesados junto a la cantidad de azúcar en Perrone es que realmente contiene buenos días Antonio

Voz 3 04:54 hola muy buenos días tengo que decirte Antonio

Voz 0187 04:56 libros maravilloso voy a hacerte aquí un poquito a la pelota porque es un libro precioso en el que bueno a mí por lo menos me ayuda muchísimo porque lo que ha hecho ha sido hacer un libro muy visual en el que es como si miramos a través de esos alimentos y nos enseñará el azúcar que están dentro sin tener que leer esa etiqueta impresiona un poco porque hay alimento que no piensas que iban a llevar esa cantidad de azúcar y verla Torre de terror al lado dice pero bueno que que estoy comiendo no claro y además también está muy bien que lo que lo hayas buscaba una medida que todo el mundo conoce que son los los telones de azúcar darnos cuenta de del volumen que tienes azúcar si hubiera sido sólo un montón citó pues tampoco hubiéramos sabido como de grandes ese montón cito

Voz 3 05:37 claro la acogida de del proyecto vale ha sido gracias a a intentar buscar un lenguaje que la calle entienda no porque muchas veces yo me encontraba cuando oye hablar de de la ley pues veía que muchas veces se había un montón de artículos científicos au o blogs en un poquito más intentando llegar al público pero veía que faltaba algo o no yo yo entente reducir el consumo de azúcar para mejor mi práctica deportiva in empecé a leer etiquetas is cubría que el azúcar estaba en productos que yo ni me imaginaba no productos que yo no lo es cuando el intento comentar con la gente me descubro eso que que cierta dificultad en entender por qué la azúcares malo e incluso si cuatro gramos es mucho o poco no pero descubrí que de una forma muy muy casual y muy visual que si lo lo mostraba Asen el formato físico de azúcar una unidad contable no que es mucho más contable aunque parezca extraño que que los gramos que hay que están ahí pero tú eliges eso lleva cuatro terreno de acercar la gente hizo costras esto es mucho más de lo que ella me echaría por ejemplo al café no puedan ser dos no entonces eso lo llevas fotografía porque psicoterapia no hay empezó a funcionar muy bien no me da vía redes sociales y de redes sociales al al libro

Voz 0187 06:53 la verdad es que hay fotos que sorprenden un montón como unas costillas barbacoa que tienen veinte ternas de azúcar o una pizza con cinco o una lata de Coca Cola que tiene trece y medio Brick de tomate que puede llegar a tener cuatro o sea la verdad es que hay cosas que son verdaderamente sorprendentes cuál es la que más te sorprendió sacando realmente dijiste lo que la foto que voy a hacer el producto que está al lado y la cantidad de terrores que he tenido que poner cuál fue la que más desesperación

Voz 3 07:21 sí no quizá tanto en cantidad pero pero sí en en en sorpresivo no porque en el caso esta fotografía es es algo que todo el mundo identifica como alimento o más horas amable que es pues el sus el si aparentemente tuve ingredientes narró tiene pescado tiene algo de alga no entonces no no a socios quién es alimento que tu considera salvable azúcar y sin embargo tiene en medio te rompo pieza dice bueno a lo mejor nos mucho no pero bueno a lo mejor en una zona te puedes comer ocho diez piezas de sushi luego eso significa que te estás metiendo la eso o cinco fácilmente no entonces eso sorprendió bastante es que la gente no sabía que para aliñar el arroz utilizada vinagre azúcar arroz

Voz 0187 08:10 claro para que ese papel más bien claro

Voz 3 08:13 pues son son pequeños ejemplos de que el azúcar estaba donde al menos imagina no porque a lo mejor sirve de un refresco comida es como mucho más más Masó vive hoy la gente sabe que ahí no pero aun así la gente cuando tú le dices en el la cantidad educativa frescas por ejemplo imagínate refresco de los que Tomás en en una película de cine de Esteve en vaso XXL o llegar a tener hasta veinte terreno de azúcar imagínate si encima lo acompañadas con un bol de palomitas de las dos aduce

Voz 0187 08:45 que también bien en el libro

Voz 3 08:47 claro son otros veinte de Renedo de azúcar es decir está habías tomando cuarenta Terrón el azúcar en las dos horas de la película imagínate el el chute de insulina que el cuerpo tiene que generar para neutralizar esa azúcar no pues aquí es donde vienen los problemas en estos pequeños gestos que conservamos ofensivos ofensivo tomarnos un refresco las palomitas en el cine y sin embargo el problema metabólico puedo

Voz 0187 09:12 y luego muchas veces no entendemos porque los niños están que se suben por las paredes veces cuando consumen este tipo de alimentos sí porque muchos de esos productos procesados va destinado a niños y a bebés incluso y tiene una cantidad azúcar increíble a mí me sorprendió mucho una foto que había en el libro de una era una infusión para digestiva para bebés

Voz 3 09:34 sí sí esto era él

Voz 0187 09:36 noventa y nueve por ciento era azúcar no más o menos esa era increíble tenía

Voz 3 09:42 era increíble que era básicamente azúcar un poquito de de hierbas y creo que no muy muy aromas y poco más es decir era un producto que básicamente era azucarillo y eso suele en la etiqueta ha indicado que se lo puedo dar a bebés para ese es un poco como

Voz 0187 10:02 cuando antes le daban al niño el chupete el chupete en azúcar es lo mismo pero puesto Bono

Voz 3 10:09 el problema estaba que los niños enseguida los bebés se a esos pero luego llega la mamá dice oye papá dice es que mi hijo rechaza a la verdura pues claro cómodo no nada claro claro está todo mi entorno todo el día productos dulces que que el demanda ese sabor no entonces claro luego le encantado la natural y ya no tanto claro

Voz 0187 10:33 tú tienes una norma ahí es que sólo fotografías productos que sean procesados es decir nunca fotógrafo fotografías frutas verduras lo que yo decía antes no que cuando vas al mercado ahí no hay necesidad de leer etiquetas

Voz 3 10:44 claro porque la reacción mundial de la salud lo deja claro no hay que evitar o reducir el consumo de azúcares liga sin azúcares libres son los azúcares que que la industria o el propio consumidor añade a los alimentos vale o o aquellos que están presentes en en la miel y en el en el zumo de naranja no como en la cómoda escruta no y ahí es es un poco dónde está la sección que sería por ejemplo la miel que es un alimento potencialmente no procesado por ejemplo si es una miel raciones estuviera colmena pero sí que sí que tiene azúcar decía

Voz 0187 11:17 sí es verdad al final del libro venía la miel como tal y cómo es el proceso imagino que tú vas al super te pones a leer etiquetas como loco es como yo que éstas sean

Voz 4 11:26 ya dándole vuelta a las etiquetas horrible

Voz 3 11:31 es además ya ya es una obsesión pero cuando voy a hacer la compra en el personal cueste pasas a ver qué es lo que producto dónde les está dando vueltas en las etiquetas leerlo ya lo Supremo dirán como como ya está aquí

Voz 0187 11:44 el

Voz 3 11:46 qué tal se lleva toda la comida súper sana y luego se lleva siempre pues trocito para él sabes sabes llevadas con la compra que hago yo es es bastante saludable en líneas generales siempre llevo los productos que que son todo lo contrario no que es que con todo eso luego aún sesiones fotográficas en las que ilumina que la fotografía esa espectacular siguiendo los mismos patrones que utiliza la industria para publicitar sus productos no in toco a veces maquilló los productos y con todo eso hago una fotografía que que sus redes sociales

Voz 0187 12:21 sí la verdad es que enseña sin pudor las marcas de los productos supongo que habrás tenido algún disgusto

Voz 3 12:27 sí sí claro claro habíamos tenido bastante gusto no por ejemplo al principio de la iniciativa tengo una una empresa de zumos no es Nuncio porque habíamos sacado su marca hay contar al lado bueno no me mandó un burofax

Voz 0187 12:43 capaz de en redes no claro Batres

Voz 3 12:46 días para retirar fotografías emprendiera legales no entonces yo publiqué el burofax tal cual me vino a los cinco minutos en redes sociales entonces se se produjo el el efecto contrario no que ellos querían que sus fotografías a retirarse para que no se hubiese

Voz 0187 12:59 dice a la gente claro

Voz 3 13:02 a combatir la fotografía y entonces dijeron mira lo que llaman la la denuncia lo dejamos pasar porque es que esto no va a perjudicar Imaz no ir entonces siempre que hemos te ponen de la ha sido muy educado no por su parte

Voz 0187 13:14 claro es que en el fondo tú no estás haciendo nada simplemente estás leyendo una etiqueta estas dividiendo el la cantidad de azúcar que vienen entre la cantidad que tiene un Ronie estás haciendo una foto ni siquiera está interpretando trasladando una cantidad de unidad es como es como si estuvieras traduciendo eso a otra unidad nada más no hay nada

Voz 3 13:34 en la inmensa mayoría de de la información que cuelgo es neutral ni siquiera digo que el azúcar es malo es decir yo digo fresco tiene nueve te rondas ya está no digo te la quieres

Voz 0187 13:44 claro

Voz 3 13:45 efectivamente no digo ni siquiera que no haya que tomar esa lata de refresco Mi si es muchos es poco eso me información neutra en el que es cada consumidor de forma individual el que decide si eso es adecuado para él no mal

Voz 0187 14:00 Antonio crees que va cambiando la imagen que la gente tiene de de estas marcas porque la publicidad siempre ha sido muy potente tiene artimañas infinitas para vendernos lo lo invendibles pero la prueba de que cada vez estamos más informados son proyectos como el tuyo no que hacen que la gente de verdad sepa que significa una etiqueta y que hay detrás de la imagen bonita del envoltorio de Un ningún

Voz 3 14:20 yo pregunto es pensado sin duda como el otro día tuve una una comida familiar que vino una persona que que yo no conocía no él ya tampoco a mí nos sentamos juntos hay una persona de casi ochenta años no ya hablando de todo un poco me empezó a hablar con el café yo no yo no no de azúcar y me dice yo tampoco además tampoco el hecho Varela que dicen en la tele que es igual que el azúcar no el otro día salió un chico conté ronda

Voz 4 14:46 dije madre mía

Voz 3 14:49 está hablando de un problema que había salido unos días ante yo el que explicaba que la paneles era prácticamente igual que el azúcar no hay entonces todo esto está que un que una persona de ochenta años sepa que la paralela es igual que el azúcar es un éxito y al final esto está calando y nos damos cuenta que la industria está reaccionando como pues desafortunadamente como a la industria suscribiendo el azúcar en este caso edulcorantes no entonces bueno ahí tenemos un reto como esto se consigue mejorar sin sin pasarnos a a productos que sigan siendo poco saludables o porque emplear edulcorantes porque utilizan no una reformulación que no que no beneficia al consumidor y la verdad es que ha estrenado

Voz 0187 15:36 ya hasta una que se llama igual sin azúcar pintor con la que se puede escanear los productos del súper y comprobar así cuanta buscar lleva claro con la fotografía abrirá pasárselo lo ya es productos tienes ya registrados de la

Voz 3 15:52 pues mira en la están cerca cincuenta mil productos

Voz 0187 15:55 madre mía

Voz 3 15:58 es tan sencilla como escanear la el código barras automáticamente te sale un grafito con los terrores al igual que la hacemos con la fotografía pues nacemos en la aplicación sale un gráfico con la pila de tablones lo bueno además es que te permite acumular los de tal forma que dice mira yo me he de tomar una lata de refresco retomar cien gramos de tomate de esta marca lo vas acumulando y al final El día sabes cuánto hace ascos no y es una forma de

Voz 4 16:23 de de dar pude asustarse como tal

Voz 3 16:26 saber realmente qué que esto es real que no es un loco que cuelga fotos sino que al final es era algo que que está afectando hay que estaba consumiendo él y que no es algo de de las redes sociales no sino de subida de pillería

Voz 0187 16:41 no y que al final hace más sencilla no la práctica a eso que tu decías antes de ser el loco del supermercado pues al final son pequeños gestos que si ya los incluyes digamos en tu rutina de compra no de de escanear au de ir a buscar luego le coges el tranquillo super facilita una vez busca dos veces te lo conoces un poco a un poco todo

Voz 3 16:59 efectivamente es el es la forma que que poco a poco vayamos cogiendo la soltura para interpretar las etiquetas Hyypia asistido por la aplicación ya lo mejor cuando lleva su unos días con ella pues sabes que es alta

Voz 0187 17:11 yo fíjate me encantaría que los colegios tuvieran el libro y que son enseñaron los peques porque yo cuando lo hago y les enseño el libro ellos muchas veces y es alucina no es que lo que yo digo siempre no que si un día quieres tomarte una bollería busca una que esté realizada con ingredientes no con materia prima de calidad pero que ellos también sean conscientes de lo que hay detrás de muchos productos porque yo cuando se lo enseñó a los peques miran con una cara como diciendo qué es esto que me está pasando entonces fíjate yo abogo ahí porque porque este libro en los coles porque los profesores hagan también este no incluso los padres no que hagan este esta enseñanza de lo que hay detrás de todos estos productos a mí me parece una herramienta maravillosa

Voz 3 17:55 claro mira a mi me encantaría que todo el mundo compras el libro no pero sé que que no todo el libro nos sacan a todas las personas no en todos los papás pueden comprar un libro a al niño de entonces lo que hemos hecho es facilitar cursos gratuitos como por ejemplo unos póster con las fotos que que tenemos buenos puestos de ejemplo galletas demuestran muestran todas las fotografías que te maté galletas con sus erróneas con una leyenda en formato póster para que si puede imprimir y colocar en colegios no bien que hemos hecho también hemos hecho no en una presentación tipo o Power Point para que los profesores sea tan sencillo como visualizar esa presentación con los con ellas es venga chicos soy vamos a explicarles quince minutos a ver fotografía bueno entonces los profesores pudo utilizar este recurso para explicarles buenas forma sencillitas como que dónde está la fuga no entonces todo esto lo provocado lo ponemos de forma gratuita a disposición de los colegios no cualquiera que quiera Iker que que necesita descargarse el te lo puedo hacer en esta web o la aplicación o la presentación es decir son recursos gratuitos no

Voz 0187 19:05 jo pues genial deberíamos de fomentar desde aquí no que todos aquellos que tengan acceso para poder mostrar estas fotografías que lo hagan y que realmente esto se se difunda

Voz 3 19:16 eso es un poco la idea no intentar que la le llegué a la mayor número de exonera no y si esto ayuda a que ese consumo poquito azúcar pues perfecto hemos todos habremos ganado

Voz 0187 19:29 tal pues muchas gracias Antonio Rodríguez experto en nutrición deportiva y creador de este proyecto tan maravilloso que se llama así que espero que nos ayude a todos a ser un poco más consciente de ella azúcar que está oculto en todos los alimentos

Voz 3 19:43 gracias a vosotras